Ziarul Financiar, 6 octombrie 2025 14:30

Bursă. Tranzacţie-fulger de aproape 8 mil. lei cu pachete minoritare de acţiuni DN Agrar, la un preţ mai mic cu 15% decât cel din piaţă

Luka Zivkovic, cofondator al aplicaţiei antirisipă de mâncare Bonapp.eco: Ţintim zeci de mii de abonaţi în primul an pentru noul serviciu de dining Bonapp Club Ziarul Financiar
Aplicaţia pentru reducerea risipei alimentare Bonapp, care are peste 500.000 de descărcări în România, ţinteşte să convertească aproximativ 5% dintre utilizatorii săi în membri ai noului serviciu de abonament Bonapp Club în primul an de la lansare, ceea ce ar însemna zeci de mii de abonaţi. Compania a lansat în Bucureşti acest nou serviciu care oferă membrilor acces la oferte promoţionale exclusive în restaurante partenere.
Analiza de luni. „Circuitul“ electrocasnicelor în Europa sau cum a ajuns România unul dintre principalii furnizori de frigidere, maşini de spălat şi espressoare pentru ţările de pe Bătrânul Continent. Exporturi de aproape 1,4 mld. euro poziţionează piaţa locală ca un hub Ziarul Financiar
Cu toate că se spunea că nu ne mai putem împrumuta cu deficit bugetar de peste 7% din PIB în 2025, România a reuşit săptămâna trecută să se împrumute de pe pieţele externe cu 4 mld. euro, astfel că suma totală luată prin bonduri externe în acest an ajunge la circa 16 mld. euro Ziarul Financiar
Cum va arăta platforma de programări la medic, un proiect de 100 mil. euro? Autorităţile promit că în 2026 va fi funcţională. Ce spune Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS Ziarul Financiar
Bursă. Premierul anunţă listări de pachete minoritare fără pierderea controlului. ZF scrie despre această fereastră de oportunitate de câteva luni Ziarul Financiar
Maria Niculescu-Aron, director general al Bolt România: Hub-ul de servicii de la Bucureşti a devenit al treilea cel mai mare birou al companiei la nivel global. Sunt aproape 300 de angajaţi în prezent şi continuăm să recrutăm Ziarul Financiar
ZF Agropower. Cooperativa Agricolă Plaiuri Întorsurene cu 16 crescători mici de ovine şi bovine trece de la agricultura de subzistenţă la valoare adăugată: cu 1,2 mil. euro din fonduri europene şi 200.000 euro din subvenţii pe păşuni, face un abator în Covasna, gata în decembrie Ziarul Financiar
La Floroaia, un sat din Întor­su­ra Buzăului (jud. Covasna), 16 cres­că­tori de ovine şi bovine şi-au unit forţele într-o cooperativă pentru a trece de la agricultura de subzistenţă la valoare adăugată. Cu 1,4 milioane de euro, bani proveniţi din subvenţii şi fonduri europene, construiesc un abator, care va fi gata în decembrie.
Andrei Brînzea, C&W Echinox: Piaţa industrială rămâne dinamică, dar are nevoie de terenuri pregătite şi infrastructură pentru acestea

Piaţa românească de spaţii in­du­striale şi logistice continuă să atragă investiţii, în pofida percepţiei generale de încetinire. „În România încă se mai fac investiţii, contrar tutu­ror aparenţe­lor. Ne bucurăm în conti­nuare de o piaţă relativ dinamică, care are şi suişu­rile şi coborâşurile ei", a spus Andrei Brînzea, business development land & industrial în cadrul Cushman & Wakefield Echinox în emisiunea „CEC Bank pentru afaceri româneşti".
Afaceri de la Zero. Cum au crescut. Ion Neculai, fondatorul proiectului educaţional Eematico, a pus bazele unui after school după ce a ajuns la peste 9.000 de copii cu cursuri de ştiinţă şi creativitate Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti are oficial un nou lider: OMV Petrom a depăşit Hidroelectrica şi a încheiat şedinţa de tranzacţionare cu o capitalizare mai mare decât „perla energetică“ din portofoliul statului Ziarul Financiar
Urmează joi, 9 octombrie, evenimentul ZF Innovation Summit 2025 - Future Forward, organizat în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timişoara. „Inovaţia nu se naşte în izolare, ci la intersecţia dintre educaţie, cercetare, business, administraţie şi cultură“ Ziarul Financiar
Guvernul Bolojan, la 100 de zile de mandat. Prim-ministrul României: Majorarea taxelor nu a fost o măsură de austeritate, ci o măsură de responsabilitate Ziarul Financiar
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ovidiu Şerdean, IFB Finwest: Investitorii de la BVB sunt optimişti datorită dividendelor peste media europeană, însă fiscalitatea poate schimba tonul pieţei Ziarul Financiar
Comerţul, construcţiile şi trans­por­turile au fost principalii angajatori din economia privată, cumulând aproape 678.000 de salariaţi, arată calculele ZF făcute pe baza datelor de la Registrul Comerţului.
