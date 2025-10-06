Bursă. Tranzacţie-fulger de aproape 8 mil. lei cu pachete minoritare de acţiuni DN Agrar, la un preţ mai mic cu 15% decât cel din piaţă

07:45

Platforma de programări online la medic, un proiect comun al Casei de Asigurări de Sănătate şi al Ministerului Sănătăţii, prin care pacienţii vor putea să vadă în timp real unde sunt locuri libere cu bilet de trimitere şi să se programeze pentru investigaţiile necesare, va putea fi folosită începând din 2026, după cum anunţă şefii celor două instituţii menţionate.