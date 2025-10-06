Mai multă încredere în AI decât în presă: ce înseamnă asta pentru democrație?
Adevarul.ro, 6 octombrie 2025 14:30
Americanii au mai multă încredere în instrumentele AI decât în presă sau în partidele politice. Este una dintre cele importante concluzii ale celui mai recent sondaj pe care l-am coordonat pentru University of South Carolina, College of Information and Communications.
Un guvern de-o noapte la Paris, dar cu indemnizații întregi. De ce a demisionat premierul Franței și ce s-ar putea întâmpla în continuare? # Adevarul.ro
Sébastien Lecornu a devenit, fără voia sa, protagonistul celui mai scurt mandat de premier din istoria recentă a Franței: 27 de zile. A plecat luni dimineață, împreună cu un guvern care nu apucase să închidă bine ușa de la Palatul Matignon.
Sateliți de recunoaștere ai Chinei au survolat vestul Ucrainei în timpul unui atac rusesc asupra regiunii # Adevarul.ro
Cel puțin trei sateliți de recunoaștere SAR aparținând Chinei au survolat zonele din vestul Ucrainei ce au fost ținta unui atac rusesc cu rachete și drone, în noaptea de 4 spre 5 octombrie, a relatat publicația de specialitate Militarnyi, citând date ale serviciului de monitorizare Heavens Above.
În primele opt luni din 2025, insolvențele din România au rămas aproape la același nivel ca anul trecut, cu o scădere de doar 2%, însă cererile de concordat preventiv au urcat cu 30%, semnalând o schimbare de comportament în rândul companiilor aflate în dificultate.
Protest spontan la Complexul Energetic Oltenia. Angajații cer garanții că nu-și vor pierde locurile de muncă # Adevarul.ro
Aproximativ 200 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia au protestat luni în fața sediului companiei din Târgu Jiu.
România preia din 2026 Preşedinţia-în-Exerciţiu a Iniţiativei Central Europene, anunță MAE. Ce priorități și-a stabilit # Adevarul.ro
Ministerul de Externe a anunțat luni, 6 octombrie, că România va prelua, începând cu 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE).
Un adolescent de 17 ani a fost arestat după ce a lovit un polițist în cap cu o sticlă. Prietena sa a spart luneta unei autospeciale # Adevarul.ro
Un adolescent de 17 ani din Bocșa a fost arestat după ce a lovit un polițist cu o sticlă aruncată de la etaj, în timpul unei petreceri. O tânără de 21 de ani este cercetată sub control judiciar, după ce a spart luneta unei autospeciale de poliție venite la intervenție.
Codul roșu de ploi abundente închide școlile din tot județul Constanța. Apelul transmis de prefect: „Vă rugăm să rămâneți în locuințe” # Adevarul.ro
Cursurile vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ din județul Constanța, miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de ploi abundente, intensificări ale vântului și răcirea vremii, anunță autoritățile județene.
Raiul din Mediterană unde primești până la 20.000 de euro ca să te muți: „Am cumpărat o casă în două săptămâni” # Adevarul.ro
Este o insulă renumită pentru plajele ei de vis, însă localnicii sunt tot mai puțini, iar casele rămân goale.
„Munca înseamnă respect, nu exploatare”. Amenzi de peste un milion de lei după controale ale Inspecției Muncii. 119 minori, găsiți muncind ilegal # Adevarul.ro
Inspecţia Muncii (ITM) a aplicat amenzi de peste un milion de lei în urma unei campanii naţionale privind respectarea legislaţiei în cazul zilierilor.
Radu Miruță, despre criticile lui Traian Băsescu: „Este parțial adevărat. Coaliția merge mai greu decât așteaptă oamenii” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a răspuns declarațiilor fostului președinte Traian Băsescu, care a ironizat funcționarea actualei coaliții de guvernare.
Polițiștii din București, împreună cu reprezentanți ai ITM și ANPC, au desfășurat o amplă acțiune de control în două cluburi din Sectorul 2 al Capitalei.
Cine sunt cei trei cercetători care au primit Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Ce au descoperit # Adevarul.ro
Cercetătorii Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025, distincție acordată pentru descoperirile lor fundamentale privind toleranţa imunitară periferică – mecanismul care împiedică sistemul imunitar să atace propriile ţesuturi.
Fostul director al publicației „Pravda” a murit după ce a căzut de la etajul 14. „Știa multe despre banii Partidului” # Adevarul.ro
Viaceslav Leontiev, fostul director al influentei edituri „Pravda”, asociată ziarului oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a murit în seara zilei de 5 octombrie, după ce a căzut de la la fereastră, de la o înălțime de aproximativ circa 21 de metri.
Putin recurge la amenințări și promisiuni pentru a descuraja SUA să trimită rachete Tomahawk Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin face în continuare eforturi să descurajeze Statele Unite să trimită rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, legând îmbunătățirea relațiilor Rusia-SUA de concesiile făcute de partea americană în privința războiului, potrivit analizei de luni a Institutului pentru Studi
România riscă amenzi uriașe dacă nu închide termocentralele pe cărbune. Ivan: CE așteaptă până vineri un răspuns # Adevarul.ro
România riscă să plătească penalități de cel puțin un miliard de euro către Comisia Europeană, dacă decide să mențină în funcțiune centralele pe cărbune din Oltenia și după 1 ianuarie 2026, termenul asumat pentru închiderea lor, a declarat, luni, Bogdan Ivan, ministrul de resort.
Cancelaria premierului Bolojan a contractat 17 mașini în sistem de leasing operațional # Adevarul.ro
Cancelaria primului ministru, reprezentată de Mihai Jurca – șeful Cancelariei – a încheiat un contract de leasing operațional cu o firmă de asigurare și un broker pentru 17 mașini.
Țara din Europa care limitează temperatura din casă la 19°C și impune reguli stricte pentru pornirea centralei. Ce riscă cei care nu le respectă # Adevarul.ro
Odată cu venirea toamnei, mulți se întreabă când pot porni încălzirea. Într-o țară din UE, regulile sunt stricte: centrala nu poate fi pornită înainte de data oficială, iar temperatura nu trebuie să depășească 19°C.
Șapte bombe din Al Doilea Război Mondial, descoperite lângă o stație de autobuz din județul Bihor # Adevarul.ro
Mai multe bombe și elemente de muniție provenite din Al Doilea Război Mondial au fost descoperite într-o localitate din județul Bihor.
Termoenergetica a început furnizarea agentului termic. Zonele din Capitală în care pot apărea probleme # Adevarul.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat luni, 6 octombrie, că a demarat procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire, conform graficului stabilit pentru sezonul rece.
Un moldovean, căutat pentru tentativă de răpire a unui copil în Slovacia, prins la Vama Albița # Adevarul.ro
Bărbatul în vârstă de 36 de ani, căutat de autoritățile din Slovacia pentru tentativă de răpire a unui copil, a fost încătușat în punctul de trecere a frontierei Albița, după ce, aflat într-un autocar, a încercat să intre în Republica Moldova.
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună” # Adevarul.ro
Un document depus la Departamentul american al Justiţiei susține că Ana Birchall ar fi contactat un fost contractor CIA pentru a deveni sursă/agent în schimbul unei poziții la nivel de ministru în România.
Dăruirea de coșuri cadou gourmet în perioada Sărbătorilor majore din an (de iarnă și de primăvară) a devenit un gest tot mai des întâlnit în business. În sezonul de Crăciun 2025, piața locală de cadouri corporate de tip gourmet este de așteptat să atingă un nou record istoric.
Atletism: Etiopienii Medina Eisa și Khairi Bejiga s-au impus la tRUNsylvania International 10K # Adevarul.ro
Etiopienii, la putere la Brașov Running Festival.
Recordul înregistrat de un șofer: a primit 16 amenzi pentru viteză într-o singură zi. „Cutia poștală era plină” # Adevarul.ro
Un șofer a primit 16 amenzi de viteză într-o singură zi, după ce a trecut granița în Belgia pentru combustibil mai ieftin.
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă # Adevarul.ro
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost audiat astăzi în Grecia, după ce a fost reținut sâmbătă în parcarea aeroportului din Salonic.
Premiul de categoria I la extragerea Noroc Plus de duminică, în valoare de 163.709,76 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție Loto din Onești, județul Bacău.
Un șofer de TIR și-a filmat ultimele secunde înainte de moarte. „Se vede clar că el nu a avut nicio vină” # Adevarul.ro
Un șofer mexican a murit într-un accident violent între două camioane. Imaginile surprinse de camera de bord a camionului său arată momentul impactului.
Tensiuni crescânde între SUA și Cuba. Washingtonul acuză țara că permite unui număr mare de mercenari să lupte alături de Rusia # Adevarul.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump mobilizează diplomaţii americani în scopul de a face lobby pe lângă guverne împotriva unei rezoluţii a ONU ce solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei.
Radu Marinescu, reacție după decizia Curții de Apel în cazul Alinei Bica: „Nu comentăm hotărârile instanțelor” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, 6 octombrie, că nu poate comenta hotărârile instanțelor în cazul Alinei Bica, fosta șefă a DIICOT, după ce Curtea de Apel București a retras mandatul european de executare a pedepsei și mandatul european de arestare emis pe numele acesteia.
Cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi sub 10°C în București. Când se încălzește vremea # Adevarul.ro
Bucureștiul intră într-un episod de vreme severă începând de luni, 6 octombrie, ora 10:00, și până joi, 9 octombrie, ora 10:00.
Transalpina rămâne închisă din cauza stratului de zăpadă. Imagini cu utilajele de deszăpezire care intervin în zonă # Adevarul.ro
Stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri pe Transalpina, iar traficul rutier rămâne închis, a anunțat luni Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
Dr. Dan Negoescu, MedLife: „Pacientul după operație revenit la viață activă -motorul principal al activității mele!” # Adevarul.ro
Neurochirurgia este o specialitate medicală de vârf, care se ocupă cu tratamentul chirurgical al afecțiunilor creierului, coloanei vertebrale și nervilor.
Aproape 1.000 de turiști blocați pe Everest și sute de salvatori mobilizați, din cauza unei furtuni de zăpadă # Adevarul.ro
O furtună de zăpadă puternică a surprins aproape 1.000 de turiști pe Muntele Everest, în partea estică a masivului, forțând autoritățile să mobilizeze sute de localnici și echipe de salvare.
Fenomenul apare atunci când Luna plină se află mai aproape de Pământ pe orbită, ceea ce o face să pară cu până la 14% mai mare și cu 30% mai luminoasă decât cea mai palidă lună a anului, potrivit NASA
La cea mai recentă conferință Science Over Stigma: Rethinking Nicotine & Harm Reduction, organizată de publicația The Hill și susținută de Philip Morris International (PMI), experți în sănătate publică, politicieni și economiști din Statele Unite au spus răspicat: răul nu vine din nicotină, ci ....
Statul continuă să împrumute bani de la români: Noua ediție Tezaur aduce dobânzi de până la 7,85% # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase.
Accident devastator în Croația: Patru turiști au murit după ce mașina lor a căzut în mare # Adevarul.ro
Patru turiști din Malta și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a căzut de pe o stâncă de 70 de metri înălțime direct în mare.
Godină, în război cu conducerea Spitalului Județean Brașov: „Acolo e jalea de pe lume, mai ales în saloane” # Adevarul.ro
Polițistul și influencerul brașovean Marian Godină a stârnit un adevărat scandal pe Facebook după ce a publicat fotografii cu spații insalubre din Pavilionul Tractorul al Spitalului Județean Brașov.
Fico cere încheierea rapidă a războiului din Ucraina: „Slavii să nu se mai ucidă unii pe alții” # Adevarul.ro
Slovacia pledează pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina mai degrabă decât pentru înfrângerea Rusiei, a declarat premierul Robert Fico în timpul unei dezbateri televizate la postul public de radio STVR, duminică, 5 octombrie, relatează Kyiv Independent.
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, demisionează după mai puțin de o lună de la numire. Criză politică majoră la Paris # Adevarul.ro
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, și-a anunțat demisia luni, la doar câteva săptămâni după numirea sa în fruntea guvernului.
Germania are nevoie de mai mulți militari și ia în calcul renunțarea la înrolarea voluntară. Friedrich Merz: „Nu există nicio cale de a evita recrutarea obligatorie” # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Germania să reintroducă, în cele din urmă, serviciul militar obligatoriu, însă pentru început acesta va funcționa pe bază de voluntariat.
Președintele României, Nicușor Dan, a numit nouă noi consilieri prezidențiali, între care și liderii de partid Ludovic Orban (Forța Dreptei) și Eugen Tomac (PMP).
Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Mai multe avertizări de vreme severă au fost anunțate de meteorologi # Adevarul.ro
ANM a emis, luni, o avertizare de cod roșu de ploi abundente valabilă de marți seara.
FCSB a plătit scump victoria cu Universitatea Craiova. Trei suporteri, lăsați în afara stadionului în următoarele șase luni # Adevarul.ro
Campioana a fost amendată cu 55.000 de lei după meciul cu Universitatea Craiova.
Un adolescent din Galați a incendiat mașinile șefului de post din răzbunare că l-a amendat # Adevarul.ro
Un tânăr de 19 ani din Suceveni, județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a incendiat două mașini ale șefului de post, ca răzbunare pentru sancțiunile contravenționale primite anterior.
Transalpina rămâne închisă între Rânca și Obârșia Lotrului. Meteorologii au lansat noi avertizări de vreme rea # Adevarul.ro
Drumarii anunță că traficul rămâne în continuare închis pe Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, unde stratul de zăpadă măsoară 20-40 centimetri. Meteorologii au lansat astăzi noi avertizări de vreme rea.
Țara europeană care face angajări în condiții avantajoase: aproape 300 de locuri de muncă disponibile, salarii medii de 8.000 de euro și cazare gratuită # Adevarul.ro
Aproape 300 de locuri de muncă sunt disponibile, multe dintre ele cu salarii care pot ajunge la 8.000 de euro pe lună.
Diana Șoșoacă, așteptată la Parchetul General. Europarlamentara refuză audierea, procurorul cere ridicarea imunității # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă este așteptată luni, 6 octombrie, la Parchetul General, unde este urmărită penal pentru patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și pentru promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite.
Simone Tempestini a mai câștigat un trofeu.
