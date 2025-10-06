Ședință de modernizare în S1. Bucureștenii sunt invitați să spună ce cred despre Parcurile Bazilescu și Brătianu. Vor vedea planurile, vor vorbi cu arhitecții

18:30

Peste 160 de elevi, clase I – IV, de la Școala Gimnazială nr. 113 din Sectorul 4 au fost mutați la o altă unitate de învățământ. Aceasta este localizată la peste 3 km distanță. Părinții […] Articolul Peste 160 de elevi, mutați de la Școala 113 la altă unitate de învățământ, aflată la 3 km distanță. Părinții cer măsuri: Copiii sunt toată ziua pe drumuri și nu mai vor la școală apare prima dată în B365.