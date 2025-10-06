COD ROȘU pe râurile din Dobrogea. Sunt așteptate VIITURI RAPIDE după precipitații de peste 100–200 l/mp în următoarele 24 de ore
Gândul, 6 octombrie 2025 15:50
Echipele Apelor Române sunt în alertă maximă. În baza avertizărilor Administratia Nationala de Meteorologie RA , Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis cod roșu hidrologic pentru râurile din județul Constanța, și cod portocaliu pentru bazinele din județele Tulcea, Buzău, Brăila, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Olt, Giurgiu, Ilfov, Vrancea, Galați și Prahova. Reamintim, […]
• • •
Acum 5 minute
16:20
Sfânta Parascheva ocrotește acești nativi în octombrie 2025. Află dacă este și zodia ta pe listă # Gândul
Luna octombrie vine cu energii bune pentru anumiți nativi din zodiac. Iată care dintre ele va fi ocrotită de Sfânta Parascheva. Sfânta Parascheva este cunoscută drept ocrotitoarea celor care sunt aflați în dificultate. An de an este celebrată în luna octombrie, iar acum vine în sprijinul unor nativi. Ce zodie este ocrotită de Sfânta Parascheva […]
16:20
Ion Cristoiu: „E înaltă trădare ce a făcut Nicușor Dan / E mai grav decât anularea alegerilor” # Gândul
Ion Nicușor, publicist și scriitor, a criticat dur în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, inițiativa președintelui Nicușosr Dan, care a prezentat acuzat Rusia la summit-ul de la Praga că a contribuit la influențarea alegerilor din România. „În relațiile internaționale, Rusia este un stat membru ONU. Nu poți să acuzi un stat, chiar dacă […]
Acum 15 minute
16:10
Ion Cristoiu spune că Naumescu, consilierul lui Nicușor, e suveranist: „Asta ar zice orice suveranist” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, numirea lui Valentin Naumescu, de către Nicușor Dan, în calitate de consilier prezidențiale pentru afaceri europene. „Naumescu este tefelist și aproape USR-irst, el e la afaceri europene, chiar dacă Lazurca e la relații internaționale. Iată ce a spus: „Este nevoie să […]
16:10
Ion Cristoiu ridiculizează raportul anulării alegerilor prezidențiale: „RUSIA s-a concentrat doar pe TikTok?” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a criticat documentul invocat în dezbatere cu privire la anularea alegerilor prezidențiale, spunând că e o „foaie fără nume” și că e exagerat să pretinzi că o putere străină, cum ar fi Rusia, s-ar fi concentrat exclusiv pe […]
Acum 30 minute
16:00
Cristoiu explică traseul lui Naumescu până la rolul de consilier al lui Nicu: „Era Trump-ist. Se duce la Digi e USR-ist. La Realitatea e suveranist” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, numirea lui Valentin Naumescu, de către Nicușor Dan, în calitate de consilier prezidențiale pentru afaceri europene. „Naumescu este tefelist și aproape USR-irst, el e la afaceri europene, chiar dacă Lazurca e la relații internaționale. Iată ce a spus: „Este nevoie să […]
16:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebui DEMIS pentru că a prezentat acel document cu anularea alegerilor la nivel internațional” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a criticat documentul cu anularea alegerilor prezentat de președintele Nicușor Dan, susținând că acesta nu este un raport oficial, ci doar o compilație de fragmente și imagini. Publicistul spune că șeful statului „își face de râs țara” acuzând […]
16:00
Lia Olguța Vasilescu zdruncină credibilitatea „reformei” Bolojan: „Vrem o reducere de personal de 10% în administrație” # Gândul
Edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, după ședința Partidului Social Democrat pe tema reformei administrației, că social-democrații propun o reducere de numai 10% din angajați, la nivel local și central. Lia Olguța Vasilescu a precizat că, în urma ședinței membrilor PSD cu privire al măsurile luate în coaliție, partidul vrea o reducere de 10% […]
16:00
Primele ARESTĂRI în urma incidentului cu baloane de pe aeroportul din Vilnius. Alertă în lanț de drone neidentificate pe marile aeroporturi europene # Gândul
Autorităţile lituaniene au anunţat, luni, că au efectuat mai multe arestări în legătură cu incidentul de la sfârşitul săptămânii trecute. Traficul aerian a fost suspendat temporar pe aeroportul din Vilnius ,după ce 25 de baloane au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei. Aeroportul internațional din Vilnius și-a redeschis spațiul aerian duminică, la ora 4:50 dimineața, […]
16:00
Piedone trage un semnal de alarmă asupra unui aliment iubit de români. Cum sunt păcăliți de magazine # Gândul
Cristian Popescu Piedone a atras atenția românilor referitor la alimentele din marile magazine din țara noastră. Ce a spus acesta despre mere, dar și despre parizerul adorat de mulți oameni. După ce a fost demis din funcția de șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone continuă să tragă semnale de alarmă privind […]
16:00
Sute de turiști, blocați pe Muntele EVEREST din cauza unei furtuni de zăpadă fără precedent # Gândul
Sute de oameni au rămas blocați pe versantul estic al Muntelui Everest, după ninsoarea fără precedent din weekend, potrivit autorităților chineze. Autoritățile din orașul tibetan Shigatse au anunțat duminică seara că echipele de salvare au luat legătura cu excursioniștii blocați pe munte și că aceștia au suficiente provizii, dar nu au spus pentru cât timp. […]
Acum o oră
15:50
COD ROȘU pe râurile din Dobrogea. Sunt așteptate VIITURI RAPIDE după precipitații de peste 100–200 l/mp în următoarele 24 de ore # Gândul
15:50
Cum a „păcălit” un român stabilit în Italia compania de electricitate ENEL vreme de 10 ani. În final, nota de plată l-a băgat în faliment # Gândul
Un bărbat român, în vârstă de 45 de ani, stabilit în localitatea Cologno Monzese, din provincia Milano, regiunea Lombardia, a ajuns în atenția autorităților italiene după ce s-a descoperit că își alimenta locuința cu energie electrică furată. Vreme de 10 ani, el a păcălit furnizorul de energie, Enel, consumând curent fără să plătească. Cum l-au […]
15:50
Numirea lui Naumescu, încă un moment în care Nicușor Dan își trădează votanții. Cristoiu: „Se duce la Digi e USR-ist. La Realitatea, e suveranist” # Gândul
15:50
Diana Șoșoacă este acuzată de 11 infracțiuni de procurorii Parchetului General. Aceștia au declanșat urmărirea penală împotriva liderei SOS # Gândul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de europarșamentarul Doiana Șoșoiacă, a transmis, luni, într-un comunicat. Șefa SOS a fost citată la audieri, iar în urma acestora s-a dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de un europarlamentar pentru 11 infracțiuni. „În continuarea […]
15:40
15:40
FOTO / Carmen Brumă dă detalii despre fiul ei. ”Avem niște REGULI de viață pe care el le respectă de mult timp” # Gândul
Carmen Brumă a dat detalii despre Vlad, fiul ei și al prezentatorului de televiziune Mircea Badea. ”Avem niște reguli de viață pe care el le respectă de mult timp”, a spus aceasta. Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de […]
15:40
Sorin Grindeanu, întrebat despre eventuala demisie a premierului dacă pică măsurile la CCR: Răspunsul scurt e NU # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze în cazul în care legea privind pensiile speciale ale magistraților va pica la Curtea Constituțională a României (CCR). Grindeanu a fost întrebat dacă premierul Ilie Bolojon ar trebui să se retragă din funcție în cazul în care legea privind […]
15:40
Rețeaua electrică a Ucrainei a rezistat deja la trei ierni de bombardamente rusești. Inginerii au reparat stațiile de energie sub focul rachetelor. Civilii au stat zile întregi în frig și întuneric. Rusia a încercat astfel să le slăbească voința. Acum, înaintea celei de-a patra ierni de război, Ucraina mizează pe o soluție nouă: baterii uriașe, […]
15:40
Ion Cristoiu explică de ce Iulian Fota a fost EXCLUS din lista de consilieri prezidențiali: „Nicușor Dan are nevoie de confort psihic” # Gândul
15:40
Ion Cristoiu analizează noii consilieri prezidențiali: „Mă îndoiesc că politicienii Orban și Tomac pot fi și EXPERȚI” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a criticat lista de consilieri prezidențiali aleasă de președintele Nicușor Dan, spunând că echipa sa nu arată deloc „altfel de politică”, așa cum a promis. Cristoiu crede că alegerea unor nume precum Ludovic Orban și Eugen Tomac îi […]
15:30
Condițiile de înscriere pentru stagiul militar voluntar. Care sunt beneficiile, dar și plata # Gândul
Ministerul Apărării Naționale a aprobat recent în urma unui proiect de lege care prevede posibilitatea tinerilor să urmeze un stagiu militar voluntar de patru luni. Ministerul Apărării Naționale pregătește o nouă variantă prin care cetățenii pot să experimenteze pregătirea militară de bază, iar astfel statului îi este mai ușor sa atragă recruți pentru a îi […]
15:30
15:30
Acum 2 ore
15:20
Toamnă de foc la PSD. Pe 25-26 octombrie 2025 va avea loc congresul partidului în care se alege noua conducere # Gândul
Toamnă de foc la social-democrați. PSD își alege președintele la sfârșitul lunii octombrie și își va decide strategia politică. Zilele de 25 și 26 octombrie 2025 au fost stabilite ca date pentru derularea congresului partidului; eveniment în cadrul căruia social-democrații își vor defini strategia politică pentru următorii ani și vor decide cine le va fi […]
15:20
15:10
Echipa de consilieri cu care Nicușor Dan a blocat Capitala se mută la Cotroceni. 7 foști angajați de la Primăria Generală devin consilieri prezidențiali. Printre ei, cameramanul informal al lui Nicușor Dan # Gândul
15:10
Încearcă să nu te agăți prea mult de rezultate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 7 octombrie 2025. Berbec Nu lua lucruri care nu-ți aparțin. Ochii tăi pătrunzători sunt capabili să observe lucruri care pot fi ușor ascunse în buzunar, chiar dacă în adâncul sufletului știi că acele lucruri nu-ți sunt destinate […]
15:10
15:10
Sorin Grindeanu nu vede o problemă în organizarea alegerilor la Primăria Capitalei. „Nu ne-am schimbat punctul de vedere” # Gândul
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democrații nu au o problemă să se organizeze alegeri la Primăria Capitalei. „Nu ne-am schimbat punctul de vedere. Alegerile sunt despre oameni, nu despre un om. Sunt decizii politice, avem o alianță de 4 partide. Politic am enunțat câteva condiții: candidat comun sau fiecare membru […]
15:10
Prețul energiei electrice ar putea fi stabilizat în jurul valorii de 1 leu pe kilowatt-oră, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul unui eveniment dedicat sectorului energetic, citat de Agerpres. Oficialul a subliniat că o astfel de măsură nu va fi impusă arbitrar, ci se va baza pe „mecanisme clare”, rezultate din dialogul direct […]
15:00
Medvedev pune gaz pe foc în războiul europenilor cu DRONELE. „Să tremure ca animalele împinse la abator” # Gândul
Dronele agită apele pe frontul european. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat un mesaj sarcastic la adresa europenilor, în contextul incidentelor recente cu drone semnalate în Germania, Polonia, România și în alte țări din Uniunea Europeană. Într-o lungă postare pe platforma MAX, preluată pe Telegram, Medvedev a invocat ironic o „epidemie […]
15:00
Copenhaga anunță reguli mai aspre privind petrolierele care trec prin apele daneze: „Trebuie să punem capăt mașinii de război a lui Putin” # Gândul
Danemarca înăsprește reglementările privind petrolierele care trec prin apele sale, care controlează traficul maritim spre și dinspre Marea Baltică. Autoritățile vor viza în special navele mai vechi, care prezintă un risc pentru mediu din cauza stării lor proaste, a declarat Guvernul danez într-un comunicat duminică. Anunțul autorităților vine în contextul în care Europa vizează “flota […]
15:00
Economistul AUR, Petrișor Peiu, trage semnalul de alarmă: „În 10 ani, datoria publică se va dubla. România va datora 420 de miliarde de euro” # Gândul
Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează asupra nivelului gradului de îndatorare al României, pe următorii 10 ani, În cadrul conferinței de luni, acesta a prezentat o situație a împrumuturilor țării noastre, care ajung la 4 miliarde de euro, numai în această săptămână. În următorii 10 ani, datoria publică a României se va dubla, a declarat […]
15:00
Situație desprinsă din filme în Italia. Doi soți care au mers să divorțeze au descoperit că nu au fost niciodată căsătoriți. Ce s-a întâmplat, de fapt # Gândul
Un preot din Sicilia, Italia, a uitat să înregistreze căsătoria Loredanei și a lui Giuseppe, în 2009. La un an distanță, cuplul, ajuns în prag de divorț, a avut parte de o situație bizară, în instanță. Au descoperit că, de fapt, statul italian nu îi considera „soț” și „soție”. După ce femeia l-a dat în […]
15:00
Circulația pe Transalpina a fost ÎNCHISĂ. Zăpada atinge aproape jumătate de metru. Autoritățile avertizează șoferii # Gândul
Specialiștii meteo au anunțat că circulația pe Transalpina, pe distanța cuprinsă între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închisă din cauza stratului gros de zăpadă, care atinge chiar și 40 de cm. Echipajele de deszăpezire acționează pentru curățarea carosabilului pe drumul național Transalpina, pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului. Autoritățile din zonă se străduiesc să […]
15:00
Zăpada din octombrie, semn clar că urmează o IARNĂ TERIBILĂ. Ce anunță modelele climatice pe care le studiază meteorologii # Gândul
Primele zile ale lunii octombrie ne dezvăluie semne tot mai clare că iarna 2025-2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, potrivit analizelor efectuate de meteorologii europeni. Unul dintre cei mai importanți indicatori în acest sens nu se află în Europa, ci la mii de kilometri distanță, în Siberia. Acolo, stratul de zăpadă […]
15:00
De la Președintele-călător la Președintele-procuror! Dovada că întotdeauna se poate și mai rău. Președintele României a ajuns să se plimbe cu rechizitorii prin lume și să le prezinte altor șefi de stat și de guvern # Gândul
Numele lui e Nicușor. Nicușor Dan. Președinte al României. A ajuns la Cotroceni după ce alegerile din decembrie 2024 au fost anulate de CCR, a fost deschis un dosar penal în urma documentelor transmise de la CSAT care s-au aflat și pe masa judecătorilor constituționali. Nu are sens să mai trec în revistă tot balamucul […]
14:40
Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a renunțat definitiv la un aliment. Aceasta a explicat care a fost motivul. Mihaela Tatu a decis să scoată definitiv din alimetația sa un aliment. Este vorba despre zahăr. Vedeta a mărturisit că a fost dificil să facă acest lucru dat fiind că îi plac foarte mult […]
14:40
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, DESCOPERIRE revoluționară. Cine sunt cei trei cercetători care au identificat „gardienii” sistemului imunitar # Gândul
Descoperire revoluționară trecută în dreptul a trei cercetători laureați ai Premiului Nobel pentru Medicină. În concret, Mary Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi sunt laureații Premiului Nobel pentru Medicină 2025, pentru „descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică”, a anunțat luni Institutul Karolinska. Descoperirile celor trei oameni de știință au deschis calea pentru noi tratamente în […]
14:40
Bursele europene au reacționat violent după demisia inopinată a premierului Sebastien Lecornu, astfel că valoarea euro, dar și a activelor franceze, au scăzut dramatic. Încrederea investitorilor în a doua economie a zonei euro a fost din nou trădată. Haosul politic din Franța nu oferă garanții în privința dezvoltării mediului de afaceri, astfel că investitorii nu […]
14:30
Polițist bătut crunt la Reșița. Lovit cu o sticlă în cap de un adolescent, are nevoie de îngrijiri medicale # Gândul
Un polițist a fost bătut în timpul unei intervenții, fiind victima unui adolescent de 17 ani care i-a dat cu o sticlă în cap. O femeie de 21 de ani a spart luneta mașinii de poliție. Un adolescent de 17 ani acuzat de ultraj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a spart […]
14:30
România preia Preşedinţia în Exerciţiu a Iniţiativei Central Europene. Moldova și Ucraina sunt prioritățile mandatului # Gândul
Ministerul de Externe anunţă, luni, că România urmează să preia, de la 1 ianuarie 2026, Preşedinţia înExerciţiu a Iniţiativei Central Europene. ICE este un format de cooperare regională care are rolul ”creării unei Europe unite, prin constituirea unui spaţiu de convergenţă a valorilor fundamentale cât mai extins”. România, pe durata mandatului, îşi propune să contribuie […]
14:30
Hoț de medicamente din București, prins în flagrant. Detaliul care le-a atras atenția polițiștilor # Gândul
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost prins în flagrant de polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, imediat după ce a comis un furt într-o farmacie din Sectorul 3. Incidentul a avut loc ieri, 5 octombrie, în jurul orei 11:00. În timpul unei acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale, polițiștii au observat […]
Acum 4 ore
14:20
Angela Merkel aruncă vină pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Rusia: „Mi-am dorit o nouă abordare / Unele țări s-au împotrivit” # Gândul
Angela Merkel a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu recent, referitor la izbucnirea războiului în Ucraina. Fostul cancelar al Germaniei a insinuat că statele Baltice și Polonia ar fi fost, într-o anumită măsură, răspunzătoare pentru declanșarea ofensivei de către Federația Rusă. Fostul om politic a precizat că aceste țări nu ar fi susținut […]
14:20
Familia Halep își extinde orizonturile în afaceri. După ce Simona Halep s-a retras din activitatea sportivă, tatăl ei, Stere, a pus bazele mai multor business-uri, inclusiv în turism. Mai nou, se dezvoltă și în domeniul viticol. Fosta campioană de la Wimbledon a fost printre primii care au promovat noul proiect, arătându-se mândră de munca părinților […]
14:20
Echipa de consilieri cu care Nicușor Dan a blocat Capitala se mută la Cotroceni. 7 foști angajați de la Primăria Generală devin consilieri prezidențiali. Printre ei, un susținător al lui Geoană, în campanie # Gândul
14:10
Nou cu gust vintage. Electromureș scoate cinci modele de casetofoane vechi, dar cu tehnologie avansată # Gândul
Tinerii crescuți în era streamingului digital și a sunetului HD redescoperă, surprinzător, farmecul clasic al casetofonului. Electromureș, celebrul brand românesc din perioada comunistă, revine pe piață printr-o inițiativă semnată ZASS România. Compania a lansat cinci modele de casetofoane cu un design inspirat din anii ’80–’90, dar dotate cu funcționalități moderne: redare prin casetă, stick USB, […]
14:00
Țara europeană în care NU ai voie să pornești centrala termică mai devreme de data oficială și nici să ai mai mult de 19°C în casă # Gândul
Într-o anumită țară europeană, proprietarii nu au voie să pornească centrala termică mai devreme de data oficială stipulată de lege, în funcție de zonă. De asemenea, o altă regulă este legată de temperatura maximă admisă în interiorul locuințelor. Aceasta nu trebuie să fie mai mare de 19°C, cu scopul de a încuraja eficiența energetică și […]
13:50
Urmare a evoluției rapide a lucrărilor de punere în siguranță a centrului Capitalei, prin refacerea din temelii a Planșeului Unirii, precum și ca o consecință firească a unui nou aviz emis recent de către Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Capitalei, Sectorul 4 al Municipiului București va extinde zona de lucru și în așa-numitul […]
13:40
FOTO / Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai săi. ”Clar mi se pare că este o CALITATE importantă” # Gândul
Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca, în vârstă de 52 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris, pe care îi are din mariajul cu Alexandre Eram. Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune […]
