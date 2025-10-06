Emil Ghinea a câștigat ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă
Antena Sport, 6 octombrie 2025 15:50
Pilotul constănțean Emil Ghinea a fost marele câștigător al Trofeului Poiana Brașov, stabilind totodată și cel mai bun timp al weekendului, în ultima etapă a sezonului din Campionatul Național de Viteză în Coastă, care a strâns atât un număr record de piloți participanți, cât și de spectatori. După o primă zi de recunoașteri și antrenamente
Tactica lui Mirel Rădoi, făcută praf de un celebru patron de club: "E un fel de oină"
Adrian Porumboiu nu vede cu ochi buni sistemul de joc ales de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Fost arbitru și fost finanțator la FC Vaslui, Adrian Porumboiu compară cu "oina" tactica lui Mirel Rădoi. „Craiova a avut ceva rezultate, dar face un fotbal anacronic, cu trei fundași centrali. Îți pui o întrebare. Pe cine marchează
Salariul de Liga Campionilor pe care Tănase îl încasează la FCSB. Gigi Becali: "I-a luat omul din calificări"
Florin Tănase se poate lăuda cu un salariu generos la FCSB. Gigi Bacali a dezvăluit fără reţinere ce bani a încasat fotbalistul anul trecut. Şi anume: 1 milion de euro! Banii s-au adunat toţi şi din bonusuri. Pentru o echipă din campionatul intern suma pare fabuloasă, dacă de gândim că Dennis Man încasează la PSV
Kevin Ciubotaru, după ce a fost convocat în premieră la naţională: "Încă nu realizez ce mi se întâmplă"
Kevin Ciubotaru, convocat în premieră la prima reprezentativă de fotbal a României, a declarat, luni, că încearcă să fructifice această ocazie și să învețe cât mai multe lucruri de la selecționerul Mircea Lucescu și de colegii săi din lot. România se pregăteşte de duelul "de foc" cu Austria, care va fi duminică, de la 21:45,
S-a dat de gol! Ce jucător vrea Gigi Becali să transfere de la Universitatea Craiova: "Nu spun mai multe"
FCSB a reuşit să treacă de Universitatea Craiova, scor 1-0, rezultat mulţumitor pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a avut şi un remarcat din tabăra rivalilor. Este vorba de atacantul francez Steven Nsimba, jucător apreciat pentru evoluţia lui din prima repriză. În intervenția telefonică de la finalul partidei, Gigi Becali şi-a arătat interesul pentru atacantul oltenilor.
Gigi Becali nu este un fan al reţelelor de socializare, cu toate că vorbele lui au devenit de multe ori virale în spaţiul online. El a renunţat la Tik Tok şi Instagram, iar acest lucru îl cere şi jucătorilor de la FCSB. Pentru a vedea ce se întâmplă în mediul online, Gigi Becali i-a cerut
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Vera Wang, celebra creatoare de modă care la 76 de ani e lăudată de toată lumea că arată ca o adolescentă, a dezvăluit ce fel de diete au ajutat-o să se menţină în forma fizică de vis. Pe lângă faptul că a recunoscut că bea zilnic vodcă, fosta patinatoare de performanţă şi-a uimit fanii când
Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: "Are un caracter bun"
Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa a 12-a din Liga 1. "Briliantul" l-a remarcat pe Alexandru Stoian, tânărul atacant care a fost titular în duelul cu oltenii. Stoian a îndeplinit regula U21 la FCSB în partida de pe Arena Naţională. El l-a înlocuit
Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria: "Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici"
Ianis Hagi a vorbit deschis despre România – Austria, meciul de duminică de la ora 21:45, care va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fiul "Regelui" susţine că absenţele lui Nicolae Stanciu, Denis Drăguş şi Nicuşor Stanciu vor conta. "Cred că vom simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici, dar datoria noastră
Rodri, OUT de la naţională după ce s-a accidentat. Noi probleme pentru fostul Balon de Aur
Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF) a confirmat că mijlocaşul Rodri Hernandez nu va participa la meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2026 împotriva Georgiei şi Bulgariei, din cauza unei probleme musculare pe care a suferit-o în timp ce juca pentru echipa sa de club, Manchester City. Rodri, câştigătorul Balonului de Aur în 2024, s-a accidentat duminică,
Gigi Becali, replică devastatoare pentru Sorin Cârţu după fazele controversate din FCSB – Craiova: "Penibilitate"
Gigi Becali a venit cu replica pentru Sorin Cârţu, după ce preşedintele de onoare al Universităţii Craiova s-a plâns de arbitrajul din meciul cu FCSB. Campioana i-a învins pe olteni la limită, scor 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de Florin Tănase din penalty. Sorin Cârţu l-a acuzat pe Sorin Costreie, arbitrul din camera
Adrian Porumboiu îl critică pe centralul Istvan Kovacs pentru prestaţia din derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, încheiat 1-0. Porumboiu crede că Istvan Kovacs a greşit mai ales la faza de dinaintea primului penalty primit de FCSB, fază, care din punctu lui de vedere, putea fi întoarsă. Istvan Kovacs a făcut câteva greşeli de arbitraj la
Daria Kasatkina a ajuns la capătul puterilor: "Sunt la limita rezistenţei şi nu sunt singură"
Numărul 19 mondial, Daria Kasatkina, spune că se află la „limita rezistenţei" şi a pus capăt sezonului mai devreme, descriind programul ca fiind „prea încărcat, din punct de vedere mental şi emoţional", relatează BBC. Jucătoarea în vârstă de 28 de ani şi-a schimbat naţionalitatea din rusă în australiană în martie, după ce a criticat legile
"Revine Florinel Coman la FCSB?" Anunţul lui Gigi Becali, după ce "Mbappe" a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0
Gigi Becali a fost întrebat dacă Florinel Coman va reveni la FCSB în pauza de iarnă şi a oferit un răspuns clar. Patronul campioanei a dezvăluit că "Mbappe de România" şi-a dorit să joace din nou la formaţia campioană. Totuşi, Becali l-a sfătuit pe Coman să rămână în Qatar pentru cele şase milioane de euro
Gigi Becali, după FCSB – Craiova 1-0: "Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente, Charalambous are o KIA de la club"
Gigi Becali a oferit noi declaraţii savuroase după FCSB – Universitatea Craiova 1-0, vorbind despre relaţia pe care o are Mihai Rotaru cu Mirel Rădoi. Patronul roş-albaştrilor a făcut referire şi la situaţia financiară a finului său. Rădoi merge la antrenamentele Craiovei cu un bolid în valoare de 600.000 de euro, un Rols Royce, în
Pep Guardiola, reacţie savuroasă după ce a depăşit recordul stabilit de Ferguson şi Wenger: "Îi voi invita la o cină"
Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, plănuieşte să-i invite la cină pe foştii tehnicieni Sir Alex Ferrguson şi Arsene Wenger, după ce a stabilit un nou record în Premier League. După succesul de duminică cu Brentford (1-0), Guardiola a devenit primul antrenor care a obţinut 250 de victorii într-un număr mai mic
Gigi Becali şi-a încălcat promisiunea şi l-a făcut praf pe Denis Alibec: "Pase doar la adversar". Celălalt jucător luat în vizor
Gigi Becali şi-a încălcat promisiunea şi l-a făcut praf pe Denis Alibec, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. Patronul campioanei a fost extrem de nemulţumit de evoluţia atacantului de 34 de ani. Denis Alibec a început derby-ul cu Universitatea Craiova ca rezervă, însă a
SuperFAZE, diseară, după Asia Express: Ionel Dănciulescu, despre cum "prindea bulgarii" ca să-l vadă pe idolul său, Maradona
Astăzi la SuperFaze vine un atacant care a marcat de peste 200 de ori în carieră, dar nu și la Mondial – pentru că viața n-a fost întotdeauna corectă cu fotbalul românesc. E omul care le-a dat gol și cu stângul, și cu capul, și din ofsaid… dacă e să-i întrebi pe steliști. A fost
"Suntem legaţi". Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: "E incredibil, nu mai înţeleg!"
Sorin Cârţu a avut un discurs furibund după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. Preşedintele de onoare al oltenilor s-a plâns de arbitrajul partidei şi l-a taxat pe Sorin Costreie, cel aflat în camera VAR la duelul de pe Arena Naţională. Costreie a intervenit în

Marius Şumudică a numit marea problemă a Universităţii Craiova, după eşecul cu FCSB, scor 0-1, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a subliniat faptul că oltenii lui Mirel Rădoi au ajuns la trei meciuri consecutive disputate în deplasare fără gol marcat. Înaintea partidei de la Bucureşti, Universitatea Craiova a fost învinsă de Oţelul, […] The post Marius Şumudică a numit marea problemă a Universităţii Craiova, după eşecul cu FCSB: “E un semnal de alarmă” appeared first on Antena Sport.
Cum va arăta primul 11 al României pentru marele meci cu Austria! Deciziile luate de Mircea Lucescu # Antena Sport
România va întâlni Austria duminică, pe 12 octombrie, de la ora 21:45, şi partida decisivă pentru tricolori din preliminariile pentru World Cup 2026 va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Mircea Lucescu a luat deja mai multe decizii legate de primul 11, mai ales că selecţionerul de 80 de ani nu se va […] The post Cum va arăta primul 11 al României pentru marele meci cu Austria! Deciziile luate de Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica, mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova: “Pentru unii n-a fost ok” # Antena Sport
Mihai Stoica a transmis un mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei le-a mulţumit celor prezenţi pe Arena Naţională la duelul cu rivalii olteni. Aproximativ 11.000 de fani au fost în tribunele celui mai mare […] The post Mihai Stoica, mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova: “Pentru unii n-a fost ok” appeared first on Antena Sport.
România – Austria, duelul din preliminariile World Cup 2026, e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. “Tricolorii” întâlnesc favorita Grupei H pe Arena Naţională. România ocupă locul trei în grupa preliminară, având şapte puncte, după cinci meciuri jucate. De cealaltă parte, Austria e pe doi, cu 12 […] The post România – Austria, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (duminică, 21:45) appeared first on Antena Sport.
La 38 de ani, Novak Djokovic a fost puternic afectat duminică de condiţiile meteorologice de la Masters 1000 de la Shanghai. Sârbul a reuşit în cele din urmă să se impună în faţa lui Yannick Hanfmann, în ciuda faptului că a vomitat pe teren. Novak Djokovic a fost la un pas de eliminare în faţa […] The post Novak Djokovic a vomitat pe teren la Shanghai. Scene teribile pentru campionul sârb appeared first on Antena Sport.
Campionul național absolut de raliuri, Simone Tempestini, a cucerit titlul de campion european la echipe cu MRF Tyres Team, după ce s-a clasat pe locul 10 la Raliul Croației și a adus punctele necesare acestei performanțe. La numai o săptămână după ce a câștigat Raliul Vâlcii și și-a asigurat al 10-lea titlu pe plan național […] The post Simone Tempestini a devenit campion european la raliuri appeared first on Antena Sport.
Prima reacţie a titularului lui Mirel Rădoi care s-a accidentat cumplit şi riscă să rateze restul sezonului # Antena Sport
Prima reacţie a titularului lui Mirel Rădoi care s-a accidentat cumplit în derby-ul cu FCSB. Mihnea Rădulescu riscă să rateze restul sezonului, după probleme suferite în partida de pe Arena Naţională. Mihnea Rădulescu s-a “rupt” în minutul 11 al meciului pierdut de Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa a 12-a din Liga 1. Tânărul jucător […] The post Prima reacţie a titularului lui Mirel Rădoi care s-a accidentat cumplit şi riscă să rateze restul sezonului appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” # Antena Sport
FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu 1-0, iar singurul gol al partidei a fost marcat de Florin Tănase, cel care le-a adus roş-albaştrilor toate victoriile din acest sezon de Liga 1. Chiar şi aşa, Gigi Becali a fost impresionat de alt jucător. Este vorba de Juri Cisotti. Mijlocaşul de 32 de ani cotat la […] The post Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” appeared first on Antena Sport.
Răzvan Lucescu, discurs dur după ce PAOK a avut o revenire uriaşă în derby-ul cu Olympiacos: “Uitaţi-vă la Liverpool” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a avut un discurs dur după ce PAOK a câştigat dramatic derby-ul cu Olympiacos, scor 2-1, după ce a fost condusă cu 1-0. Antrenorul român a transmis că pentru prima dată de când este antrenorul trupei din Salonic, a fost pus sub mare presiune. Înaintea victoriei cu campioana Olympiacos, PAOK înregistrase cinci meciuri […] The post Răzvan Lucescu, discurs dur după ce PAOK a avut o revenire uriaşă în derby-ul cu Olympiacos: “Uitaţi-vă la Liverpool” appeared first on Antena Sport.
Cum s-a bucurat Kylian Mbappe la golul marcat de fratele său, Ethan, împotriva lui PSG. Moment unic pentru puştiul de 18 ani # Antena Sport
Kylian Mbappe a fugit repede de la Madrid la Lille, pentru a vedea live meciul dintre Lille şi PSG, în care fratele său, Ethan, a fost decisiv pentru gazde, stabilind scorul final, 1-1. Introdus pe teren în minutul 81, Ethan Mbappe a marcat golul de 1-1 patru minute mai târziu, cu o execuţie perfectă, din […] The post Cum s-a bucurat Kylian Mbappe la golul marcat de fratele său, Ethan, împotriva lui PSG. Moment unic pentru puştiul de 18 ani appeared first on Antena Sport.
Juri Cisotti a anunţat ce s-a schimbat la FCSB. “Nu contează cum se obţin cele trei puncte” # Antena Sport
Juri Cisotti a dezvăluit care sunt lucrurile pozitive pe care le pot lua cei de la FCSB după cele două victorii legate în Liga 1, 1-0 cu Oţelul şi cu Universitatea Craiova. Mijlocaşul de 32 de ani cotat la 800.000 de euro susţine că jucătorii au devenit mai bătăioşi, lucru care i-a ajutat să fie […] The post Juri Cisotti a anunţat ce s-a schimbat la FCSB. “Nu contează cum se obţin cele trei puncte” appeared first on Antena Sport.
Momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în FCSB – Universitatea Craiova. Jucătorul care l-a scos din sărite # Antena Sport
Camerele TV au surprins momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în derby-ul dintre FCSB şi Universitatea, încheiat cu scorul de 1-0. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a fost scos din sărite în prelungirile partidei. Concret, Mihai Stoica s-a enervat în momentul în care Ştefan Târnovanu a tras de timp în prelungiri şi […] The post Momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în FCSB – Universitatea Craiova. Jucătorul care l-a scos din sărite appeared first on Antena Sport.
“E o onoare când mă laudă patronul”. Alexandru Stoian, euforic după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova # Antena Sport
Alexandru Stoian a oferit prima reacţie după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova. Tânărul atacant a transmis că este o onoare pentru el faptul că în ultimul timp a fost lăudat de Gigi Becali. Alexandru Stoian a fost titular în derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa a 12-a din Liga 1. El […] The post “E o onoare când mă laudă patronul”. Alexandru Stoian, euforic după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a răbufnit la miezul nopţii, după FCSB – Craiova 1-0. “Cum să inventezi asta?” # Antena Sport
Gigi Becali a fost nemulţumit de arbitrajul lui Istvan Kovacs, care a avut nevoie în trei rânduri de VAR pentru a lua deciziile corecte , în timpul derby-ului FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Kovacs a acordat două penalty-uri pentru gazde şi a anulat o lovitură de pedeapsă acordată iniţial. Becali i-a criticat şi pe Thiam […] The post Gigi Becali a răbufnit la miezul nopţii, după FCSB – Craiova 1-0. “Cum să inventezi asta?” appeared first on Antena Sport.
“Inexistenţi”. Doi jucători, făcuţi praf după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: “Nu au făcut nimic” # Antena Sport
Basarab Panduru a făcut praf doi jucători, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. Fostul internaţional a criticat două dintre vedetele lui Mirel Rădoi. Concret, Basarab Panduru i-a taxat pe Ştefan Baiaram şi pe Assad Al Hamlawi pentru prestaţia din derby-ul de pe Arena Naţională. […] The post “Inexistenţi”. Doi jucători, făcuţi praf după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: “Nu au făcut nimic” appeared first on Antena Sport.
Gata cu pacea la McLaren! Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore # Antena Sport
Istoria cursei din Singapore s-a scris în primul tur. Pornit de poziția a cincea, Lando Norris a reușit să-l depășească, după câteva viraje, pe colegul și pe rivalul său la titlu, Oscar Piastri, care luase startul de pe poziția a treia. În cursul acestei manevre, pe frânare, Lando a “ciupit” puțin difuzorul monopostului lui Verstappen, […] The post Gata cu pacea la McLaren! Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore appeared first on Antena Sport.
Jose Mourinho, huduit copios în Porto – Benfica. “The Special One”, considerat trădător de fanii de pe Dragao # Antena Sport
Jose Mourinho a avut ocazia să se întoarcă pe stadionul echipei la care a scris istorie în Portugalia, FC Porto, însă din postura de adversar. “The Special One”, ajuns pe banca Benficăi recent, a pășit pe Estadio do Dragao pentru a-și înfrunta fosta formație. Înainte de meci, existau întrebări legate de cum vor reacționa suporterii […] The post Jose Mourinho, huduit copios în Porto – Benfica. “The Special One”, considerat trădător de fanii de pe Dragao appeared first on Antena Sport.
“Penibil” Gigi Becali i-a taxat pe olteni după FCSB – Universitatea Craiova 1-0! Ce a spus de finul lui, Rădoi # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) le-a răspuns oltenilor, care au criticat arbitrajul după derby-ul FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Mirel Rădoi a anunţat un protest, neprezentându-se la un eveniment fiindcă e de părere că echipa lui a fost dezavantajată în mai multe meciuri în acest sezon, inclusiv în derby-ul pierdut cu FCSB. Gigi Becali, mesaj […] The post “Penibil” Gigi Becali i-a taxat pe olteni după FCSB – Universitatea Craiova 1-0! Ce a spus de finul lui, Rădoi appeared first on Antena Sport.
Florin Tănase a “înțepat-o” pe Universitatea Craiova după victoria din derby: “Nu e ajutor” # Antena Sport
Florin Tănase a acordat câteva declarații după victoria FCSB-ului din derby-ul cu Universitatea Craiova. Jucătorul lui Elias Charalambous a fost mulțumit de victoria pe care a adus-o chiar el de la punctul cu var și nu a ezitat să arunce o “săgeată” în tabăra oltenilor, după ce aceștia au criticat arbitrajul. Tănase a marcat unicul […] The post Florin Tănase a “înțepat-o” pe Universitatea Craiova după victoria din derby: “Nu e ajutor” appeared first on Antena Sport.
Verdict crunt pentru jucătorul care a ieșit de pe teren în lacrimi la meciul FCSB – Universitatea Craiova # Antena Sport
FCSB a câștigat derby-ul etapei a 12-a din Liga 1, reușind să se impună la limită în duelul cu Universitatea Craiova. Pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, acesta a fost al treilea meci de campionat fără victorie și al doilea eșec din acest sezon. Mai mult decât atât, gruparea din Bănie l-a pierdut și pe […] The post Verdict crunt pentru jucătorul care a ieșit de pe teren în lacrimi la meciul FCSB – Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Liga 1. Formația antrenată de Mirel Rădoi a pierdut disputa de pe Arena Națională cu FCSB, la capătul unui joc pe care l-a încheiat în inferioritate numerică. Alexandru Cicâldău a fost eliminat de centralul Istvan Kovacs în repriza a doua, iar fotbalistul oltenilor și-a […] The post Alexandru Cicâldău și-a pus cenușă în cap, după eșecul cu FCSB: „Îmi cer scuze” appeared first on Antena Sport.
Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! PAOK a învins-o pe Olympiacos și a oprit o “secetă” de victorii # Antena Sport
PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, a învins-o la limită pe Olympiacos într-unul dintre cele mai tari derby-uri ale campionatului grec. Alb-roșiii au deschis scorul, însă echipa românului a întors rezultatul în partea a doua și și-a asigurat cele trei puncte. În urma partidei de pe Toumba, PAOK a urcat pe locul secund în […] The post Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! PAOK a învins-o pe Olympiacos și a oprit o “secetă” de victorii appeared first on Antena Sport.
Mirel Rădoi s-a enervat după FCSB – Craiova 1-0: “Dacă începem să inventăm…”! A anunţat un protest # Antena Sport
Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), a fost foarte nervos după înfrângerea echipei sale din derby-ul cu FCSB. Florin Tănase a marcat singurul gol al meciului, din penalty, în minutul 39. Tănase a mai executat un penalty, pe care l-a ratat, în minutul 78 al meciului. Tehnicianul Universităţii Craiova a anunţat că va […] The post Mirel Rădoi s-a enervat după FCSB – Craiova 1-0: “Dacă începem să inventăm…”! A anunţat un protest appeared first on Antena Sport.
Vladimir Screciu, discurs vehement la adresa arbitrajului, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat” # Antena Sport
FCSB a câștigat derby-ul etapei a 12-a din Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 1-0 în fața Universității Craiova. Formația antrenată de Elias Charalambous a ajuns la două succese consecutive în campionat, în timp ce oltenii au înregistrat al treilea meci fără victorie. Vladimir Screciu a comis o eroare decisivă în jocul […] The post Vladimir Screciu, discurs vehement la adresa arbitrajului, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali nu se “îmbată cu apă rece” după FCSB – Univ. Craiova: “Ce, am câștigat un meci și ridic nasul sus” # Antena Sport
Gigi Becali a transmis că victoria contra celor de la Universitatea Craiova nu îl face să se gândească din nou la titlu. Patronul de la FCSB a declarat că primul obiectiv pentru roș-albaștri este încheierea sezonului regular pe loc de play-off, iar abia după va privi din nou spre trofeul Ligii 1. Finanțatorul campioanei a […] The post Gigi Becali nu se “îmbată cu apă rece” după FCSB – Univ. Craiova: “Ce, am câștigat un meci și ridic nasul sus” appeared first on Antena Sport.
Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a criticat doi jucători după ce FCSB a câştigat cu 1-0 derby-ul cu Universitatea Craiova. Campioana ultimelor două sezoane s-a impus la limită, cu 1-0, dintr-un gol marcat din penalty de Florin Tănase. Becali i-a criticat dur după meci pe Denis Alibec şi Mamadou Thiam. După meciul pierdut de FCSB […] The post Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! appeared first on Antena Sport.
FCSB s-a impus în cel mai important meci al etapei a 12-a din acest sezon. Campioana en-titre a câștigat la limită disputa cu Universitatea Craiova, scor 1-0, jocul fiind decis de reușita lui Florin Tănase, din lovitură de la 11 metri. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a jucat din minutul 58 în inferioritate numerică, după […] The post Cuvântul repetat obsesiv de Gigi Becali, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0 appeared first on Antena Sport.
Florin Tănase, “talismanul” FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1 # Antena Sport
FCSB a câştigat toate cele 3 meciuri din Liga 1, din acest sezon, cu goluri marcate de Florin Tănase. Atât cu Petrolul, cât şi cu Oţelul şi cu Universitatea Craiova, FCSB s-a impus la limită, cu 1-0. Florin Tănase a înscris golul victoriei în toate aceste meciuri. În Petrolul – FCSB 0-1, Tănase a marcat […] The post Florin Tănase, “talismanul” FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a răbufnit la FCSB – Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: “Stați acasă, beți o bere” # Antena Sport
Mihai Stoica a venit cu un mesaj dur pentru suporterii FCSB-ului care au decis să nu vină pe stadion la derby-ul cu Universitatea Craiova. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis înainte de startul meciului că preferă să aibă mai puțini oameni în tribune, atât timp cât sunt unii loiali. Stoica a vrut să […] The post Mihai Stoica a răbufnit la FCSB – Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: “Stați acasă, beți o bere” appeared first on Antena Sport.
Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat # Antena Sport
Napoli – Genoa s-a terminat 2-1. Formaţia patronată de Dan Şucu a deschis scorul în minutul 33, prin Jeff Ekathor. Campioana Italiei a egalat în minutul 57, când a marcat Anguissa. Rasmus Hojlund, împrumutat de Napoli de la Manchester United, a reuşit să înscrie golul victoriei gazdelor, în minutul 75. Napoli s-a impus cu 2-1 […] The post Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat appeared first on Antena Sport.
Gestul făcut de jucătorii FCSB-ului după ce Florin Tănase a deschis scorul în derby-ul cu Craiova # Antena Sport
Florin Tănase a deschis scorul în minutul 39 al derby-ului FCSB – Universitatea Craiova, după ce a transformat un penalty dictat de Istvan Kovacs. Imediat după golul lui Tănase jucătorii campioanei au făcut cunoscuta lor horă a bucuriei, pe care în acest sezon au arătat-o în mult mai puţine rânduri decât în sezonul trecut. Jucătorii […] The post Gestul făcut de jucătorii FCSB-ului după ce Florin Tănase a deschis scorul în derby-ul cu Craiova appeared first on Antena Sport.
