Macron, liderul ”monarhiei republicane”, criticat de presa internațională

Cotidianul de Hunedoara, 6 octombrie 2025 15:50

După demisia celui de al cincilea guvern în doar doi ani, anticipatele sunt soluția evidentă la criza politică din Franța [...] The post Macron, liderul ”monarhiei republicane”, criticat de presa internațională appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum o oră
15:50
Macron, liderul ”monarhiei republicane”, criticat de presa internațională Cotidianul de Hunedoara
După demisia celui de al cincilea guvern în doar doi ani, anticipatele sunt soluția evidentă la criza politică din Franța [...] The post Macron, liderul ”monarhiei republicane”, criticat de presa internațională appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Ministrul Agriculturii, absent la ”Ora Guvernului„. Cotidianul de Hunedoara
Chemat de AUR, în Parlament, la o dezbatere despre producători agricoli, [...] The post Ministrul Agriculturii, absent la ”Ora Guvernului„. appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:20
Reforma administrației locale, în varianta PSD. ”Foate bine că am blocat acest pachet„ Cotidianul de Hunedoara
S-au încheiat discuțiile la PSD referitoare [...] The post Reforma administrației locale, în varianta PSD. ”Foate bine că am blocat acest pachet„ appeared first on Cotidianul RO.
15:10
După ministrul Energiei și un șef din Petrom vorbește de blackout Cotidianul de Hunedoara
Directorul Petrom responsabil cu activitatea de Gaze și Energie, Frank Neel, [...] The post După ministrul Energiei și un șef din Petrom vorbește de blackout appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Șoșoacă, apariție controversată la Parchetul General Cotidianul de Hunedoara
Prezenta Dianei  Șoșoacă  la Parchetul General pentru a fi [...] The post Șoșoacă, apariție controversată la Parchetul General appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Lucescu a forțat venirea lui Drăgușin  Cotidianul de Hunedoara
 A surprins foarte mult introducerea lui Radu Drăgușin pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile echipei naționale din luna octombrie.   Radu a suferit în februarie o ruptură de ligamente, a fost operat, iar acum se află în etapa finală [...] The post Lucescu a forțat venirea lui Drăgușin  appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:20
Sorin Cârțu s-a dezlănțuit după FCSB – Universitatea Craiova  Cotidianul de Hunedoara
Directorul sportiv al oaspeților, Sorin Cârțu, face praf arbitrajul, dar mai ales intervențiile VAR, sugerând (...) [...] The post Sorin Cârțu s-a dezlănțuit după FCSB – Universitatea Craiova  appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Studenții de la litere nu mai pot citi romane Cotidianul de Hunedoara
Universitățile britanice oferă cursuri de „reziliență la lectură” pentru studenții care trebuie să citească cu texte lungi [...] The post Studenții de la litere nu mai pot citi romane appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Noi încercări de demitere. Ursula vizată de două moțiuni de cenzură Cotidianul de Hunedoara
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta [...] The post Noi încercări de demitere. Ursula vizată de două moțiuni de cenzură appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Foc de paie în cazul Sorin Oprescu Cotidianul de Hunedoara
Foc de paie în cazul Sorin Oprescu. Retinut sambata la Salonic, fostul primar al capitalei poate spune că are noroc cu carul [...] The post Foc de paie în cazul Sorin Oprescu appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Prima news. Cornel Nistorescu la Proiect de țară: România Cotidianul de Hunedoara
Cornel Nistorescu și realizatorul Andrei Gheorghe vor vorbi despre Ana Birchall, Călin Georgescu, Traian Băsescu și oamenii președintelui [...] The post Prima news. Cornel Nistorescu la Proiect de țară: România appeared first on Cotidianul RO.
13:20
China învinge SUA la exportul de energie curată Cotidianul de Hunedoara
Între cele mai mari două economii ale lumii se dă o bătălie și pentru câștigarea pieței de export de energie [...] The post China învinge SUA la exportul de energie curată appeared first on Cotidianul RO.
13:10
S-a dat Nobelul pe Medicină Cotidianul de Hunedoara
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025 ajunge la doi americani și un japonez. Ce i-a recomamdat pentru premiu? [...] The post S-a dat Nobelul pe Medicină appeared first on Cotidianul RO.
13:00
PNL – Partidul NEO Liberal Cotidianul de Hunedoara
Liberalii, dar și politicienii altor partide din "coaliția stabilității", au ajuns să-și ia simbria ca propagandiști de serviciu ai progresismului antinațional. [...] The post PNL – Partidul NEO Liberal appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Fluxul de gaze prin România se prăbușește Cotidianul de Hunedoara
Tranzitul de gaze către Ungaria, pe care Transgaz îl asigură contra unor tarife specifice, a scăzut la jumătate, [...] The post Fluxul de gaze prin România se prăbușește appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:20
Bătaie cu pumni și picioare la Casa Albă Cotidianul de Hunedoara
700.000 de dolari vor fi inlocuiți pentru a înlocui gazonul de pe peluza South Lawn de la Casa Albă [...] The post Bătaie cu pumni și picioare la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Orban: Nu trebuie să adoptăm euro. UE se dezintegrează Cotidianul de Hunedoara
Ungaria nu ar trebui să-și lege soarta mai strâns de blocul comunitar, a declarat premierul ungar Viktor Orban. [...] The post Orban: Nu trebuie să adoptăm euro. UE se dezintegrează appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ajutoarele de stat: miliarde din buzunarele românilor, pentru bogați și multinaționale Cotidianul de Hunedoara
Banii publici au ajuns în mâinile unor jucători deja profitabili, lăsând IMM-urile locale aproape invizibile și generând o dependență periculoasă de subvenții. [...] The post Ajutoarele de stat: miliarde din buzunarele românilor, pentru bogați și multinaționale appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Termoenergetica dă vestea dorită de bucureșteni Cotidianul de Hunedoara
Una caldă și una rece de la Termoenergetica. Societatea anunță că a început furnizarea agentului termic pentru încălzire, dar (...) [...] The post Termoenergetica dă vestea dorită de bucureșteni appeared first on Cotidianul RO.
11:50
”Macron trebuie să plece”. Guvernul a supraviețuit 12 ore Cotidianul de Hunedoara
Este de neînțeles numirea în guvern al politicianului considerat responsabil pentru povara datoriei Franței [...] The post ”Macron trebuie să plece”. Guvernul a supraviețuit 12 ore appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Prăpăd: Trei județe în Cod Roșu pentru 24 de ore Cotidianul de Hunedoara
Va fi prăpăd în următoarele zile din punct de vedere al vremii în mai bine de jumătate de țară. [...] The post Prăpăd: Trei județe în Cod Roșu pentru 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Șoc în Franța. Premierul a demisionat Cotidianul de Hunedoara
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a demisionat la doar trei săptămâni de la numirea sa [...] The post Șoc în Franța. Premierul a demisionat appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Supărare pentru liberali: ”Cehii s-au făcut de râs în fața Europei” Cotidianul de Hunedoara
Fostul premier populist al Cehiei trebuie sa caute parteneri pentru o coaliție [...] The post Supărare pentru liberali: ”Cehii s-au făcut de râs în fața Europei” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Soarta centralelor pe cărbune, decisă zilele acestea Cotidianul de Hunedoara
Soarta centralelor pe cărbune se decide la Bruxelles: ministrul Energiei merge cu propuneri-cheie. Vor fi ele acceptate? [...] The post Soarta centralelor pe cărbune, decisă zilele acestea appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Premierul Georgiei vrea să elimine ”agenții străini”. UE reacționează Cotidianul de Hunedoara
Guvernul Georgiei ia măsuri împotriva protestelor opoziției, care a boicotat alegerile locale de sâmbătă [...] The post Premierul Georgiei vrea să elimine ”agenții străini”. UE reacționează appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:10
Acuzată că a vrut să fie agent CIA, Ana Birchall reacționează Cotidianul de Hunedoara
Ana Birchall ar fi cerut ca în schimbul colaborării sale să aibă sprijin american pentru o funcție înaltă în statul român. [...] The post Acuzată că a vrut să fie agent CIA, Ana Birchall reacționează appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Mafia din Portul Constanța, devoalată ca-n filme Cotidianul de Hunedoara
O maşină X5, o casă foarte bună şi bani suficienţi. De toate acestea a beneficiat investogatorul care a pătruns în mafia din Portul Constanța [...] The post Mafia din Portul Constanța, devoalată ca-n filme appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Ion Țiriac, depășit de Paraschiv la „ajutoarele” de stat Cotidianul de Hunedoara
Ion Țiriac este un mic copil mai în vîrstă față de „cel mai tînăr milionar” din Mizil, Iustin Paraschiv. [...] The post Ion Țiriac, depășit de Paraschiv la „ajutoarele” de stat appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Report uriaș la 6/49. Vezi numerele norocoase Cotidianul de Hunedoara
La categoria I, se înregistrează un report uriaș, după ce niciun jucător nu a ghicit cele șase numere norocoase. [...] The post Report uriaș la 6/49. Vezi numerele norocoase appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:20
Învățăturile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu nu ezită să-i dea sfaturi lui Nicușor Dan legate de activitatea prezidențială și-l avertizează legat de PSD: Au un nărav prost [...] The post Învățăturile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Săptămâna Premiilor Nobel Cotidianul de Hunedoara
Fiecare premiu are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape 1,2 milioane de dolari), iar câştigătorii primesc și [...] The post Săptămâna Premiilor Nobel appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Donald Trump, blocat de un judecător Cotidianul de Hunedoara
Un judecător a blocat temporar încercările preşedintelui american Donald Trump de a trimite toată Garda Naţională la [...] The post Donald Trump, blocat de un judecător appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Horoscop: Zodia care se desparte de partener Cotidianul de Hunedoara
Săptămână plină pentru reprezentanții mai multor zodii. Unii se despart, alții își schimbă jobul. Tu cum ești? [...] The post Horoscop: Zodia care se desparte de partener appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Dacia reinventează mașina electrică: Hipster Concept   Cotidianul de Hunedoara
Noul model se concentrează pe esențial, promițând să redefinească ideea de mobilitate urbană accesibilă. [...] The post Dacia reinventează mașina electrică: Hipster Concept   appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Un nou ciclon aduce în România frig, ploi și ninsori Cotidianul de Hunedoara
Sunt prognozate ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului şi vreme rece [...] The post Un nou ciclon aduce în România frig, ploi și ninsori appeared first on Cotidianul RO.
06:10
FCSB-Craiova, mai mult decât un derby Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre cele mai așteptate derby-uri ale etapei a 12-a din SuperLigă, FCSB vs Universitatea Craiova, s-a terminat cu [...] The post FCSB-Craiova, mai mult decât un derby appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Întoarcerea primarului risipitor Cotidianul de Hunedoara
Întoarcerea primarului risipitor, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Întoarcerea primarului risipitor, Andografia zilei, [...] The post Întoarcerea primarului risipitor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:20
Fostul premier Boc în lacrimi Cotidianul de Hunedoara
Fostul premier Emil Boc este în lacrimi după decesul mamei sale. Prezența surpriză la slujba de înmormântare [...] The post Fostul premier Boc în lacrimi appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Amsterdam: Sute de mii de oameni în stradă pentru Gaza Cotidianul de Hunedoara
Un sfert de milion de oameni au ieșit în stradă la Amsterdam, cerând guvernului olandez să adopte o poziţie mai fermă împotriva războiului Israelului [...] The post Amsterdam: Sute de mii de oameni în stradă pentru Gaza appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Nicușor își mărește echipa și Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan pare că ține cont de critici. Admonestat,  dar și sfătuit în același timp pentru că nu-și face o echipă zdravănă de consilieri, Nicușor Dan s-a conformat. [...] The post Nicușor își mărește echipa și appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Codin Maticiuc, aniversare în spital Cotidianul de Hunedoara
Cu toate că nu trece prin cele mai fericite momente, din cauza situației delicate în care se află mama sa, Codin nu uită [...] The post Codin Maticiuc, aniversare în spital appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Mircea Lucescu, insultat în direct Cotidianul de Hunedoara
Așa ceva nu s-a mai văzut! Fost patron al unei echipe cunoscute l-a insultat în direct pe Mircea Lucescu. [...] The post Mircea Lucescu, insultat în direct appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Presa greacă după reținerea lui Oprescu la Salonic Cotidianul de Hunedoara
Presa greacă: Prezența Laurei Codruța Kovesi la Atena și retorica sa persistentă împotriva corupției s-au întâlnit cu operațiunea de arestare a lui Oprescu [...] The post Presa greacă după reținerea lui Oprescu la Salonic appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
16:10
Rețete: Salată de gogonele pentru iarnă Cotidianul de Hunedoara
Din dorința de a ieși din tiparul clasic al gogonelelor murate sau al castraveților în oțet, vă prezentăm o rețetă mai deosebită [...] The post Rețete: Salată de gogonele pentru iarnă appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ducesa de Sussex, singură la Paris Cotidianul de Hunedoara
Pentru prima dată în ultimii 10 ani, Ducesa de Sussex a mers singură la Paris. Ce a căutat acolo și unde a fost zărită? [...] The post Ducesa de Sussex, singură la Paris appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Ce riscă antrenorul care și-a agresat jucătorul (video) Cotidianul de Hunedoara
George Buricea, selecționerul României și antrenorul bănățenilor, este protagonistul unui moment absolut șocant pentru care trebuie să dea socoteală [...] The post Ce riscă antrenorul care și-a agresat jucătorul (video) appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Reținute după ce au agresat vânzătoare Cotidianul de Hunedoara
Două femei au fost reţinute după ce au furat dintr-un magazin și le-au lovit pe angajatele care încercau să recupereze bunurile. [...] The post Reținute după ce au agresat vânzătoare appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Schimbări în transportul public din cauza unui derby Cotidianul de Hunedoara
STB anunță măsuri suplimentare de transport pentru meciul de fotbal dintre FCSB și Universitatea Craiova. [...] The post Schimbări în transportul public din cauza unui derby appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Moldova, mai aproape de UE Cotidianul de Hunedoara
Moldova poate face pași mari către aderarea la UE după ce un europarlamentar român a inițiat un demers în acest sens [...] The post Moldova, mai aproape de UE appeared first on Cotidianul RO.
13:30
CFR Călători fără bani de salarii Cotidianul de Hunedoara
CFR Călători, în pragul colapsului financiar. Nu mai sunt bani pentru plata salariilor din noiembrie și decembrie [...] The post CFR Călători fără bani de salarii appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.