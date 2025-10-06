Toți oamenii președintelui care vin de la PMB. 7 dintre cei 16 noi consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan au lucrat cu el la Primăria Capitalei

17:50

Foarte recentele reguli noi pentru parcările de reședință din Sectorul 3, despre care Robert Negoiță tot spune că erau imperios necesare și pe care mulți bucureșteni din S3 le-au contestat revoltați, sunt subiect de ședință […] Articolul Ședință pentru parcarea de reședință din S3, miercuri, la 17:30, propune dl. Negoiță. Bucureștean: La ora aia încă lucrăm! Și, chiar dacă venim, oricum nu țineți cont de noi