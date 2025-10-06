DOCUMENT Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie
Gândul, 6 octombrie 2025 17:20
Partidul lui Cristian Popescu Piedone, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), începe să adune nume foarte cunoscute de pe scena politică și nu numai. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, este noul membru al partidului lui Piedone. Pe lângă funcția de vicepreședinte pe care o va deține în cadrul formațiunii politice, aceasta va […]
Acum 5 minute
17:50
IRANUL exclude reluarea negocierilor cu statele europene, în urma reinstaurării sancțiunilor ONU împotriva programului său nuclear # Gândul
Iranul respinge reluarea dialogului cu Europa privind programul său nuclear, în urma reimpunerii sancțiunilor de către ONU. „Nu luăm în considerare negocieri în această etapă. Desigur, diplomația, în sensul menținerii contactelor și consultărilor va continua. De fiecare dată când vom considera că diplomația poate fi eficientă, cu siguranță vom lua decizii bazate pe interesele și […]
17:50
Taxă pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate pe București sau Ilfov. Măsura ar ajuta la fluidizarea traficului din Capitală # Gândul
Consilierul general Cristian Popescu (PSD) a explicat că această măsură vizează mai multe categorii de șoferi: cei care doar tranzitează Capitala, cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și locuitorii din București care își țin mașinile înmatriculate în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici. Taxe pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în […]
17:50
Procurorii DNA au destructurat o rețea de corupție din cadrul Poliției de Frontieră. Trei cadre MAI, trimise în judecată. Care sunt acuzațiile # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj, au trimis în judecată, în luna septembrie, mai multe cadre ale MAI, în cadrul unor dosare penale finalizate. „Prezentăm o selecție a unor dosare penale finalizate în luna septembrie 2025, care nu au fost mediatizate la zi, în care procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată sau sesizarea […]
Acum 15 minute
17:40
FOTO / Theo Rose vorbește despre RELAȚIA sa cu Anghel Damian. ”M-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră” # Gândul
Cântăreața Theo Rose a făcut declarații despre relația sa cu Anghel Damian, împreună cu care are un copil. ”M-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră”, a spus aceasta. Theo Rose este o cunoscută artistă din industria muzicală din România. În plan personal, Theo Rose și nepotul lui […]
17:40
Kremlinul salută decizia președintelui Trump de a recunoaște limitele NUCLEARE propuse de Putin # Gândul
Kremlinul a salutat luni validarea primită din partea președintelui american Donald Trump pe tema limitelor impuse în utilizarea armamentului nuclear. Trump a aprobat la nivel declarativ propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, care dorește să mențină limitele stabilite prin noul tratat START pentru încă un an. Concret, tratatul urmează să expire pe 5 februarie 2026 și […]
17:40
O nouă sursă de venit pentru români! Cum poți câștiga BANI frumoși dintr-o activitate prosperă # Gândul
O nouă sursă de venit se prefigurează pentru români! Este vorba despre închirierea locuințelor în regim hotelier și, astfel, proprietarii din marile orașe și din zonele zonele turistice pot obține venituri considerabile, iar faptul că pot închiria locuința pe perioade scurte face această opțiune mult mai atractivă decât închirierea pe termen lung. Așadar, apartamentele închiriate […]
Acum 30 minute
17:30
Mesajul lui Nicușor Dan după mutarea surpriză cu cei 16 consilieri noi. „Aceste numiri reflectă angajamentul meu” # Gândul
Nicușor Dan a realizat o mișcare surpriză în acest weekend, preluând în echipa sa de consilieri de la Cotroceni nu mai puțin de 7 colaboratori din fosta sa echipă de la Primăria Capitalei. Președintele a făcut mutarea după nu mai puțin de 4 luni, un record față de foștii șefi de stat ai României. După […]
Acum o oră
17:20
Pilotul constănțean Emil Ghinea a fost marele câștigător al Trofeului Poiana Brașov, stabilind totodată și cel mai bun timp al weekendului, în ultima etapă a sezonului din Campionatul Național de Viteză în Coastă, care a strâns atât un număr record de piloți participanți, cât și de spectatori. După o primă zi de recunoașteri și antrenamente […]
17:20
Partidul lui Cristian Popescu Piedone, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), începe să adune nume foarte cunoscute de pe scena politică și nu numai. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, este noul membru al partidului lui Piedone. Pe lângă funcția de vicepreședinte pe care o va deține în cadrul formațiunii politice, aceasta va […]
17:20
În fiecare zi, corpul nostru este pus la încercare: stres, poluare, alimentație dezechilibrată și lipsa de mișcare. Toate acestea nu doar că ne obosesc, dar ne și consumă resursele interne. Mulți dintre noi cred că energia vine doar dintr-o cafea tare, însă adevărul este că sănătatea reală se construiește prin alegeri constante, printr-o nutriție corectă […]
17:20
Campionul național absolut de raliuri, Simone Tempestini, a cucerit titlul de campion european la echipe cu MRF Tyres Team, după ce s-a clasat pe locul 10 la Raliul Croației și a adus punctele necesare acestei performanțe. La numai o săptămână după ce a câștigat Raliul Vâlcii și și-a asigurat al 10-lea titlu pe plan național […]
17:10
În contextul utimelor avertizări meteorologice transmise de ANM care vizează episoade severe de vreme rea (ploi însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori la altitudini peste 1700 m) în perioada următoare, conducerea CNAIR a convocat astăzi prin videoconferință Comandamentul Central de Iarnă. Pe lângă conducerea companiei, au fost prezenți directorii regionali, șefii tuturor secțiilor de drumuri […]
17:10
Un câștigător la loterie care în urmă cu trei luni a devenit milionar povestește că opt zile în spital l-au făcut să își dea seama că sănătatea lui este prioritară, asta după ce timp de trei luni a ținut-o numai în petreceri. Adam Lopez, 39 de ani, din Mattishall, în apropiere de Norwich, Marea Britanie, […]
17:10
GERMANIA insistă asupra importanței „stabilității FRANȚEI” pentru progresul european, în contextul demisiei prim-ministrului Lecornu # Gândul
Guvernul Germaniei a subliniat, luni, importanță stabilității Franței pentru Europa, în urma demisiei prim-ministrului-desemnat, Sébastien Lecornu, care intensifică criza politică. „O Franța stabilă este o contribuție importantă pentru Europa. Formarea Givernului va lua o perioadă de timp”, a declarat Stefan Kornelius, un purtător de cuvânt al Guvernului german Sébastien Lecornu și-a justifica demisia din funcția […]
17:10
Fostul șef al celui mai cunoscut ziar din URSS a murit după ce a CĂZUT de la fereastra unui bloc # Gândul
Vyacheslav Leontyev, fostul șef al celebrului ziar sovietic Pravda, a murit după ce a căzut de la o înălțime de 21 de metri din apartamentul său, la vârsta de 87 de ani. Pravda, care înseamnă „adevăr”, a fost organul principal de control al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Leontyev și-a păstrat funcția mult timp și […]
17:10
Kevin Ciubotaru a fost convocat în premieră la prima reprezentativă de fotbal a României, acesta fiind jucătorul celor de la Hermannstadt. Prima reprezentativă de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute […]
17:00
Coreea de Nord este pregătită de RĂZBOI. Liderul suprem inspectează arsenalul militar al țării # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat baza militară care adăpostește navă de război Cheo Hyon, capabilă să pedepsească provocările inamice de la mare distanță. Potrivit KBS World, Choe Hyon este primul distrugător de 5.000 de tone al Coreei de Nord echipat cu rachete nucleare. „Lansarea Choe Hyon este o demonstraţie clară a dezvoltării forţelor […]
17:00
Ion Cristoiu este de părere că președintele Nicușor Dan și-a construit echipa de consilieri astfel încât aceștia să-l ajute să construiască noul partid „România Onestă”. „Având în vedere cei doi politicieni Orban, mai ales, și Tomac, el și-a făcut o echipă mare cu care să facă partidul În partidul „România onestă” despre care tot vorbesc […]
17:00
Căzut în dizgrație în regimul Iohannis, cu rezultate dezastruoase în alegeri, Ludovic Orban îi dă sfaturi de politică internă lui Nicușor Dan # Gândul
Ludovic Orban este noul sfătuitor al lui Nicușor Dan pe probleme de politică internă. „Președintele mi-a propus, am discutat și am acceptat”, a spus Ludovic Orban, luni după numirea lui în funcția de consilier prezidențial. Căzut în dizgrație în regimul Iohannis și debarcat de la șefia PNL, cu ajutorul aceluiași Iohannis, fostul premier și-a văzut […]
Acum 2 ore
16:50
Jurnalistul Ionuț Cristache a comentat, în dialog cu publicistul Ion Cristoiu, invitatul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, momentul în care Nicușor Dan a prezentat documentul despre anularea alegerilor în fața partenerilor europeni la summit-ul de la Copenhaga. Gazda emisiunii, Ionuț Cristache, a precizat, referitor gestul lui Nicușor Dan, care a prezentat un document despre […]
16:40
Alexandra Raluca Nistor, cunoscută sub numele de scenă Raluka, a făcut declarații legate de căsătorie. ”Nu simt nevoia să bifez etape” , a spus artista. Raluka, în vârstă de 35 de ani, este una dintre cele mai sexy artiste de pe scena muzicală din țara noastră. În anul 2018, Raluka a participat în primul sezon […]
16:40
CFR Călători anunță că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulație tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur, preia Mediafax. Astfel, trenul internațional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025, iar trenul internațional IR 402/100: București […]
16:40
În cadrul unei ediții marca Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, publicistul și scriitorul Ion Cristoiu a comentat pe tema scandalului provocat de incidentele cu drone din ultimele două săptămâni în mai multe țări din Europa, inclusiv România. Jurnalistul Ion Cristoiu a observat că tot mai numeroasele incidente cu drone sau baloane (cum […]
16:40
Cresc pensiile până în 2030. Iată cum poți calcula venitul în funcție de ce pensie primești acum # Gândul
Vești bune pentru milioanele de pensionari din România. Până în 2030 pensiile vor crește. Potrivit legii, pensiile se vor majora anual, la 1 ianuarie, în funcție de rata inflației și de 50% din creșterea venitului brut. Seniorii își pot face acum o simulare a veniturilor până în 2030 și să afle ce sume vor încasa. […]
16:40
Ministrul Florin Barbu neagă că ar candida pentru vreo funcție de conducere în PSD / „Lucrurile nu stau nici pe departe așa” # Gândul
Florin Barbu infirmă scenariile vehiculate în presă conform cărora ar fi propunerea cu cele mai mari șanse de a ocupa funcția de secretar general al PSD. Informațiile circulă în contextul pregătirii congresului la care partidul își va alege o nouă conducere. Potrivit unor surse politice, ministrul Barbu, considerat un apropiat al secretarului general Paul Stănescu, […]
16:40
Jurnalistul Ionuț Cristache a comentat, în dialog cu publicistul Ion Cristoiu, invitatul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, momentul în care Nicușor Dan a prezentat documentul despre anularea alegerilor în fața partenerilor europeni la summit-ul de la Copenhaga. Gazda emisiunii, Ionuț Cristache, a precizat, referitor gestul lui Nicușor Dan, care a prezentat un document despre […]
16:40
Lui Ion Cristoiu i-a căzut privirea pe o consilieră proaspăt numită de Nicușor Dan. Ce l-a FERMECAT pe publicist # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a discutat despre componența echipei de la Cotroceni, ironizând selecția făcută de președintele Nicușor Dan. În timp ce analiza numele proaspăt numiților, Cristoiu și-a oprit atenția asupra Anei Maria Geană. Urmăriți aici emisiunea integrală „E romantică, e așa […]
16:30
Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că este prezentarea documentului despre anulare alegerilor de către Nicușor Dan a fost un gest inadecvat, întrucât nu există dovezi concrete împotriva lui Călin Georgescu, sau care să dovedească interferența Rusiei. „N-ai în legătura cu un […]
16:30
Greta Thunberg, activista pentru mediu și drepturile omului, a fost din nou expulzată de autoritățile israeliene, alături de alți 170 de activiști internaționali care încercau să ajungă în Fâșia Gaza cu o flotilă civilă de peste 40 de bărci. Flotila, denumită „Global Sumud Flotilla”, transporta aproape 470 de persoane din 20 de țări, printre care […]
16:30
Ion Cristoiu, scenariul privind traseul RECHIZITORIULUI lui Georgescu: „Nicușor voia să-l schimbe pe Alex Florența și după a ieșit cu raportul făcut” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a vorbit despre traseul rechizitoriului privind tentativa de lovitură de stat, precum și modul în care Nicușor Dan a încercat să-l controleze pe procurorul general Alexandru Florența. Scriitorul a explicat că Florența nu ar fi ajuns să se […]
16:20
Sfânta Parascheva ocrotește acești nativi în octombrie 2025. Află dacă este și zodia ta pe listă # Gândul
Luna octombrie vine cu energii bune pentru anumiți nativi din zodiac. Iată care dintre ele va fi ocrotită de Sfânta Parascheva. Sfânta Parascheva este cunoscută drept ocrotitoarea celor care sunt aflați în dificultate. An de an este celebrată în luna octombrie, iar acum vine în sprijinul unor nativi. Ce zodie este ocrotită de Sfânta Parascheva […]
16:20
Ion Cristoiu: „E înaltă trădare ce a făcut Nicușor Dan / E mai grav decât anularea alegerilor” # Gândul
Ion Nicușor, publicist și scriitor, a criticat dur în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, inițiativa președintelui Nicușosr Dan, care a prezentat acuzat Rusia la summit-ul de la Praga că a contribuit la influențarea alegerilor din România. „În relațiile internaționale, Rusia este un stat membru ONU. Nu poți să acuzi un stat, chiar dacă […]
16:10
Ion Cristoiu spune că Naumescu, consilierul lui Nicușor, e suveranist: „Asta ar zice orice suveranist” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, numirea lui Valentin Naumescu, de către Nicușor Dan, în calitate de consilier prezidențiale pentru afaceri europene. „Naumescu este tefelist și aproape USR-irst, el e la afaceri europene, chiar dacă Lazurca e la relații internaționale. Iată ce a spus: „Este nevoie să […]
16:10
Ion Cristoiu ridiculizează raportul anulării alegerilor prezidențiale: „RUSIA s-a concentrat doar pe TikTok?” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a criticat documentul invocat în dezbatere cu privire la anularea alegerilor prezidențiale, spunând că e o „foaie fără nume” și că e exagerat să pretinzi că o putere străină, cum ar fi Rusia, s-ar fi concentrat exclusiv pe […]
16:00
Cristoiu explică traseul lui Naumescu până la rolul de consilier al lui Nicu: „Era Trump-ist. Se duce la Digi e USR-ist. La Realitatea e suveranist” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, numirea lui Valentin Naumescu, de către Nicușor Dan, în calitate de consilier prezidențiale pentru afaceri europene. „Naumescu este tefelist și aproape USR-irst, el e la afaceri europene, chiar dacă Lazurca e la relații internaționale. Iată ce a spus: „Este nevoie să […]
16:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebui DEMIS pentru că a prezentat acel document cu anularea alegerilor la nivel internațional” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a criticat documentul cu anularea alegerilor prezentat de președintele Nicușor Dan, susținând că acesta nu este un raport oficial, ci doar o compilație de fragmente și imagini. Publicistul spune că șeful statului „își face de râs țara” acuzând […]
16:00
Lia Olguța Vasilescu zdruncină credibilitatea „reformei” Bolojan: „Vrem o reducere de personal de 10% în administrație” # Gândul
Edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, după ședința Partidului Social Democrat pe tema reformei administrației, că social-democrații propun o reducere de numai 10% din angajați, la nivel local și central. Lia Olguța Vasilescu a precizat că, în urma ședinței membrilor PSD cu privire al măsurile luate în coaliție, partidul vrea o reducere de 10% […]
16:00
Primele ARESTĂRI în urma incidentului cu baloane de pe aeroportul din Vilnius. Alertă în lanț de drone neidentificate pe marile aeroporturi europene # Gândul
Autorităţile lituaniene au anunţat, luni, că au efectuat mai multe arestări în legătură cu incidentul de la sfârşitul săptămânii trecute. Traficul aerian a fost suspendat temporar pe aeroportul din Vilnius ,după ce 25 de baloane au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei. Aeroportul internațional din Vilnius și-a redeschis spațiul aerian duminică, la ora 4:50 dimineața, […]
16:00
Piedone trage un semnal de alarmă asupra unui aliment iubit de români. Cum sunt păcăliți de magazine # Gândul
Cristian Popescu Piedone a atras atenția românilor referitor la alimentele din marile magazine din țara noastră. Ce a spus acesta despre mere, dar și despre parizerul adorat de mulți oameni. După ce a fost demis din funcția de șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone continuă să tragă semnale de alarmă privind […]
16:00
Sute de turiști, blocați pe Muntele EVEREST din cauza unei furtuni de zăpadă fără precedent # Gândul
Sute de oameni au rămas blocați pe versantul estic al Muntelui Everest, după ninsoarea fără precedent din weekend, potrivit autorităților chineze. Autoritățile din orașul tibetan Shigatse au anunțat duminică seara că echipele de salvare au luat legătura cu excursioniștii blocați pe munte și că aceștia au suficiente provizii, dar nu au spus pentru cât timp. […]
Acum 4 ore
15:50
COD ROȘU pe râurile din Dobrogea. Sunt așteptate VIITURI RAPIDE după precipitații de peste 100–200 l/mp în următoarele 24 de ore # Gândul
Echipele Apelor Române sunt în alertă maximă. În baza avertizărilor Administratia Nationala de Meteorologie RA , Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis cod roșu hidrologic pentru râurile din județul Constanța, și cod portocaliu pentru bazinele din județele Tulcea, Buzău, Brăila, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Olt, Giurgiu, Ilfov, Vrancea, Galați și Prahova. Reamintim, […]
15:50
Cum a „păcălit” un român stabilit în Italia compania de electricitate ENEL vreme de 10 ani. În final, nota de plată l-a băgat în faliment # Gândul
Un bărbat român, în vârstă de 45 de ani, stabilit în localitatea Cologno Monzese, din provincia Milano, regiunea Lombardia, a ajuns în atenția autorităților italiene după ce s-a descoperit că își alimenta locuința cu energie electrică furată. Vreme de 10 ani, el a păcălit furnizorul de energie, Enel, consumând curent fără să plătească. Cum l-au […]
15:50
Numirea lui Naumescu, încă un moment în care Nicușor Dan își trădează votanții. Cristoiu: „Se duce la Digi e USR-ist. La Realitatea, e suveranist” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, numirea lui Valentin Naumescu, de către Nicușor Dan, în calitate de consilier prezidențiale pentru afaceri europene. „Naumescu este tefelist și aproape USR-irst, el e la afaceri europene, chiar dacă Lazurca e la relații internaționale. Iată ce a spus, „Este nevoie să […]
15:50
Diana Șoșoacă este acuzată de 11 infracțiuni de procurorii Parchetului General. Aceștia au declanșat urmărirea penală împotriva liderei SOS # Gândul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de europarșamentarul Doiana Șoșoiacă, a transmis, luni, într-un comunicat. Șefa SOS a fost citată la audieri, iar în urma acestora s-a dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de un europarlamentar pentru 11 infracțiuni. „În continuarea […]
15:40
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că a cerut demisia lui Nicușor Dan pentru că nu este pregătit psihic pentru a duce presiunea aferentă funcției. „El se blochează pe lucruri foarte mici”, a declarat Cristoiu despre Nicușor Dan. „Dacă demisionează el e salvat ca om, dacă nu […]
15:40
FOTO / Carmen Brumă dă detalii despre fiul ei. ”Avem niște REGULI de viață pe care el le respectă de mult timp” # Gândul
Carmen Brumă a dat detalii despre Vlad, fiul ei și al prezentatorului de televiziune Mircea Badea. ”Avem niște reguli de viață pe care el le respectă de mult timp”, a spus aceasta. Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de […]
15:40
Sorin Grindeanu, întrebat despre eventuala demisie a premierului dacă pică măsurile la CCR: Răspunsul scurt e NU # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze în cazul în care legea privind pensiile speciale ale magistraților va pica la Curtea Constituțională a României (CCR). Grindeanu a fost întrebat dacă premierul Ilie Bolojon ar trebui să se retragă din funcție în cazul în care legea privind […]
15:40
Rețeaua electrică a Ucrainei a rezistat deja la trei ierni de bombardamente rusești. Inginerii au reparat stațiile de energie sub focul rachetelor. Civilii au stat zile întregi în frig și întuneric. Rusia a încercat astfel să le slăbească voința. Acum, înaintea celei de-a patra ierni de război, Ucraina mizează pe o soluție nouă: baterii uriașe, […]
15:40
Ion Cristoiu explică de ce Iulian Fota a fost EXCLUS din lista de consilieri prezidențiali: „Nicușor Dan are nevoie de confort psihic” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, motivul pentru care Nicușor Dan nu l-a luat consilier pe Iulian Fota, fost consilier prezidențial. „El cu Iulian s-a discutat e mult mai grav decât toate nu poate lucra decât c oameni cu a căror comunicare. […]
15:40
Ion Cristoiu analizează noii consilieri prezidențiali: „Mă îndoiesc că politicienii Orban și Tomac pot fi și EXPERȚI” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a criticat lista de consilieri prezidențiali aleasă de președintele Nicușor Dan, spunând că echipa sa nu arată deloc „altfel de politică”, așa cum a promis. Cristoiu crede că alegerea unor nume precum Ludovic Orban și Eugen Tomac îi […]
