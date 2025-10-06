Orădean de 76 de ani, dispărut de peste o lună. Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi

17:50

La fel ca în toate orașele țării, nici în Oradea nu trece săptămână fără accidente provocate de trotinetiști, cu victime ajunse inclusiv la UPU. Mâini și picioare rupte, fețe julite, nasuri zdrobite, toate pentru că trotinetiștii nu respectă regulile. Se bagă peste tot, cu viteză, inclusiv pe trotuare, iar în încercarea de a slaloma printre ceilalți „participanți la trafic”, nu o dată pun la pământ pietoni, freacă mașini, taie fața bicicliștilor. Apoi dispar, chiar și atunci când fac victime și pagube, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.