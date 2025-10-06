Orădean de 76 de ani, dispărut de peste o lună. Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi
Bihoreanul, 6 octombrie 2025 17:20
Un orădean plecat de acasă din luna august a fost dat dispărut de familie, luni, iar poliţiştii cer ajutorul orădenilor pentru găsirea lui. Bărbatul se numeşte Bagosi Ladislau şi a plecat de acasă în cursul lunii august.
• • •
Acum 5 minute
17:50
La fel ca în toate orașele țării, nici în Oradea nu trece săptămână fără accidente provocate de trotinetiști, cu victime ajunse inclusiv la UPU. Mâini și picioare rupte, fețe julite, nasuri zdrobite, toate pentru că trotinetiștii nu respectă regulile. Se bagă peste tot, cu viteză, inclusiv pe trotuare, iar în încercarea de a slaloma printre ceilalți „participanți la trafic”, nu o dată pun la pământ pietoni, freacă mașini, taie fața bicicliștilor. Apoi dispar, chiar și atunci când fac victime și pagube, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
Acum o oră
17:20
Acum 2 ore
16:50
Două incendii de natură electrică au izbucnit, în noaptea de duminică spre luni, în Bihor, în localitățile Hidișelu de Sus și Nucet. Doar intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la locuințele din apropiere.
16:00
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru perioada 6 - 19 octombrie, iar pentru regiunea Crișana, implicit pentru Bihor deci, meteorologii anunță o vreme schimbătoare, cu temperaturi în ușoară creștere la început, urmate de o nouă răcire.
Acum 4 ore
15:30
Curtea de Apel Oradea: Autorul dublei crime din Adoni, care a violat și scalpat una dintre victime, rămâne condamnat pe viaţă # Bihoreanul
Lingurar Sandor, bărbatul judecat pentru una dintre cele mai odioase crime comise în județul Bihor în ultimii ani rămâne condamnat la închisoare pe viață. Curtea de Apel Oradea i-a respins, luni, ca nefondat, apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Bihor, iar decizia instanţei de apel este definitivă.
15:10
S-a deschis urna: În piramida din Primărie, orădenii pot alege proiectele preferate din bugetarea participativă # Bihoreanul
Etapa votului fizic din această ediție a bugetării participative a început luni, la Primăria Oradea. În sala ghișeelor sau piramida din clădirea administrativă a municipalității, oricine poate completa buletinele de vot anume concepute.
14:30
O mașină s-a ales cu avarii serioase, în cursul zilei de luni, după ce a fost cuprinsă de flăcări în timp ce se afla într-o parcare din Cartierul Șoimul, orașul Aleșd.
14:10
Vizați de restructurări, sindicaliștii de la Guvern nu se lasă: îi cer demisia lui Mihai Jurca, acuzat de abuz # Bihoreanul
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere demisia sau demiterea șefului Cancelariei premierului Ilie Bolojan, orădeanul Mihai Jurca, după ce acesta a demarat reformarea structurii. Funcționarii îl ironizează pe Jurca, susținând că „luptă eroic” cu „șoferii și ospătarii” de la Guvern, reiterând acuzele că acesta i-ar „pedepsi” în loc să „dialogheze” cu ei, dar și că ar fi mințit cu privire la locuința de serviciu primită aferent funcției pe care o exercită.
14:00
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează un sudor în cadrul Secției Reparații - Atelier Construcții Montaj, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Acum 6 ore
13:30
Șofer reținut în Bihor: prins beat la volan, a refuzat testul de sânge pentru alcoolemie # Bihoreanul
Un bărbat de 53 de ani din comuna Bratca a fost reținut de polițiști, după ce a fost surprins conducând sub influența alcoolului și a refuzat prelevarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Incidentul s-a petrecut pe drumul județean 764, în localitatea Roșia.
13:00
Președintele Nicușor Dan și-a ales consilierii. Printre ei, Ludovic Orban și Eugen Tomac # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, și-a completat lista de consilieri, făcând noi numiri pentru echipa sa, după ce în primele 4 luni de mandat a avut un singur sfetnic. Pe lista consilierilor se numără Marius Lazurca, fost ambasador al României la Mexic și care, în trecut, era vehiculat ca posibil șef la SIE, fostul premier Ludovic Orban și europarlamentarul Eugen Tomac.
12:30
Salbă de medalii pentru copiii Școlii „Ștefan Rusu” din Oradea la Festivalul Micului Luptător (FOTO) # Bihoreanul
Tinerii luptători de la Școala de Lupte „Ștefan Rusu” din Oradea au obţinut rezultate foarte frumoase la întrecerile Festivalului Micului Luptător care au avut loc în weekend la Târgu Mureş. Orădenii şi-au adjudecat trei medalii de aur, implicit trei titluri de campioni naţionali, precum şi o medalie de bronz. Fraţii Dominic şi Matei Ghiuro și Harris Sabău au cucerit medaliile de aur și au devenit campioni naționali.
Acum 8 ore
11:50
Bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial, descoperite lângă o stație de autobuz din Bihor # Bihoreanul
Mai multe bombe rămase din cel de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite duminică după-amiază pe un teren din apropierea stației de autobuz din localitatea Roit, comuna Sânnicolau Român.
11:20
Căldură sub presiune: Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire, în care facturile vor fi cu 10% mai mari # Bihoreanul
Obligată de valul de aer polar, Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire, în care facturile vor fi cu 10% mai mari. Vremea rece forțează societatea Termoficare și să grăbească pornirea unui nou grup energetic, iar pe constructorii pasajului din intersecția Tudor Vladimirescu - Oneștilor să încheie relocarea conductelor de încălzire.
10:10
Mega teasing: Preotul caterisit anunță că va continua să slujească, într-o biserică nouă # Bihoreanul
Hotărât lucru, nu talentul îi lipsește fostului preot Ciprian Mega, care are nu doar imaginație din belșug, ci și talent publicitar. După luni bune de când a fost caterisit printre altele și fiindcă ar sluji „interesele altei Biserici și pe ale altei țări”, Mega continuă să afirme sfidător că nu recunoaște sancțiunea și că va sluji mai departe, într-o nouă biserică pe care urmează s-o ridice într-o „așezare duhovnicească” pe care o va ctitori „la marginea Oradiei”.
Acum 12 ore
09:10
Cel mai mare festival al orașului va anima mai multe zone din centru în acest weekend. Ediția 2025 a Oradea FestiFall programează concerte, proiecții video mapping, show cu drone, artificii, momente cu artiști stradali și multe altele.
08:10
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Unii sunt supărați că SMURD-ul l-a salvat pe Bolovan din accident # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel comentează în stilul propriu evenimentele săptămânii trecute. Bolovan a premiat SMURD pentru 35 de ani de activitate: „Eu sunt unul dintre cei care au avut noroc cu SMURD, că m-a descarcerat. Dacă nu exista, și azi zăcem între fiare”. „Dar toți se bucură de înființarea acestui serviciu?”. „Unii nu, dar nu pentru că SMURD nu ar fi necesar, ci din pricină că m-au salvat pe mine”.
Acum 24 ore
00:00
Luni, 6 octombrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Premierul Bolojan laudă Bihorul ca model de reformă administrativă, dar totul e doar pe hârtie; Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire; Un șef de post a distrus o autospecială a Poliției și a abandonat-o; Oradea are o suprafață record de spații verzi; În Oradea se construiește singura școală care pregătește rabini.
5 octombrie 2025
18:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă de duminică, 5 octombrie, ora 21, până joi, 9 octombrie, ora 10, care vizează ploi însemnate cantitativ, ninsori viscolite la altitudini mari, intensificări ale vântului și vreme rece în aproape toată țara.
Ieri
17:00
Accident în zona Remeți: O mașină a ajuns în afara carosabilului, o femeie a fost transportată la spital (VIDEO) # Bihoreanul
O femeie de 50 de ani a fost rănită și a fost transportată la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor, după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț, în zona Remeți.
15:50
Poliția Bihor, informare despre accidentul mortal de lângă Miersig: rezultatele primelor cercetări # Bihoreanul
Poliția Bihor a făcut publice duminică rezultatele primelor cercetări făcute la locul accidentului teribil petrecut lângă Miersig, în urma căruia două persoane, o femeie și un bărbat, și-au pierdut viața.
15:20
O seară 100% italiană la Noo'vo: The Rol'it aduce un concert tribut Eros Ramazzotti (VIDEO) # Bihoreanul
Noo'vo Resto Lounge se pregătește să se „îmbrace” în culorile Italiei pentru o seară specială, pe 10 octombrie, când în meniu se vor regăsi preparate ca-n Peninsulă, iar de pe scenă vor răsuna live hituri ale lui Eros Ramazzotti, Toto Cutugno și Adriano Celentano.
13:40
De la gunoaie, la verdețuri: Favelă salvată, după ce s-a transformat într-o grădină comunitară (FOTO) # Bihoreanul
O favelă braziliană a scăpat de evacuare, după ce a devenit verde. Favela Vila Nova Esperança a devenit verde, plină cu plante, legume și fructe, după ce înainte era o groapă de gunoi.
12:30
„Claviaturi romantice”: Recital de pian cu Rapsodii, cu Mihai Diaconescu, la Filarmonica Oradea # Bihoreanul
Pianistul Mihai Diaconescu revine la Filarmonica Oradea, marți, de data aceasta cu recitalul „Claviaturi romantice”, ce cuprinde piese de F. Schubert, J. Brahms și Franz Lizst.
11:10
1. Măsura recrutării este tardivă pentru că, potrivit spuselor suveraniștilor, războiul a început în 3 septembrie. 2. Cei mai mulți voluntari se vor recruta din rândul oamenilor lui Simion și Georgescu, pentru că nu contează pentru care patrie lupți, ci cui cazi prizonier.
10:00
Instanțele nu pot înlătura sancțiunea suspendării permisului. Decizie a Curții Constituționale # Bihoreanul
În anul 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie obligatorie prin care a stabilit că instanțele de judecată nu pot înlătura sancțiunea suspendării dreptului de a conduce în materie rutieră atunci când apreciază că fapta există, dar nu este suficient de gravă pentru a justifica o astfel de sancțiune. Decizia a venit după zeci de ani de practică judiciară în care instanțele apreciau în concret gravitatea sancțiunii și înlăturau suspendările care nu se justificau obiectiv...
08:20
Un singur punct au cucerit echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a în etapa din acest weekend. Toate au evoluat sâmbătă, dar doar Crișul Sântandrei a terminat la egalitate, cu scorul de 2-2, pe terenul celor de la CSM Sighetu Marmației. Bihorul Beiuș și Lotus Băile Felix s-au duelat cu primele două clasate. CS Bihorul a cedat la Beiuș, în fața liderului Unirea Tășnad, cu scorul de 0-2, în timp ce Lotus Băile Felix a pierdut cu 1-3 meciul de la Baia Mare, din fața celor de la CS Minaur.
4 octombrie 2025
22:40
O nouă victorie clară pentru handbaliştii de la CSM Oradea, care s-au impus cu 35-24 la Sânnicolau Mare # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea au mai obţinut o victorie clară în campionatul Diviziei A, după ce s-au impus sâmbătă, la o diferenţă de 11 goluri, pe terenul celor de la Unirea Sânnicolau Mare. După o primă repriză mai echilibrată, roş-albaştrii s-au desprins treptat în partea a doua, câştigând jocul cu scorul de 35-24. După patru etape, trupa pregătită de antrenorul Cosmin Liberţ ocupă primul loc, cu punctaj maxim.
21:50
Vernisaj cu VIP-uri: Expoziția de acuarele a Loredanei Popescu-Tăriceanu a fost deschisă la Oradea. Printre participanți, Călin Popescu-Tăriceanu, Florin Birta, Petru Filip (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor găzduiește începând de sâmbătă expoziția de acuarele „Lumini de flori” a artistei Loredana Popescu-Tăriceanu, soția fostului premier al României, Călin Popescu-Tăriceanu, care i-a fost alături partenerei sale la vernisaj. Au mai participat și primarul Oradiei, Florin Birta, alături de soția Patricia, fostul primar Petru Filip, precum și fostul senator Cornel Popa.
20:40
Doctorița Ana Guț, din scandalul șpăgilor de la Casa de Pensii Bihor, a murit în accidentul de sâmbătă de lângă Miersig. În mașină s-ar fi găsit sume mari de bani # Bihoreanul
Una dintre victimele accidentului mortal de sâmbătă de pe DJ 792 A de lângă Miersig a fost doctorița Ana Guț, spun sursele BIHOREANULUI, cunoscută din scandalul mega-șpăgilor de la Casa Județeană de Pensii din 2015, care a scăpat de răspunderea penală în 2024, prin prescrierea faptelor. Femeia se afla la volan. Unele surse vorbesc și despre o sumă importantă de bani care ar fi fost în mașina cu care se deplasa, o Dacia Logan.
19:40
Conflict cu final tragic în Bihor: Un bărbat a murit în spital, după ce a fost lovit de un altul. Autorul este în arest # Bihoreanul
Un conflict spontan între doi bărbați, petrecut într-o curte din localitatea bihoreană Sacalasău Nou, a avut un final tragic pentru un bărbat de 33 de ani din Budoi, care a decedat joi, după mai multe zile pe patul de spital.
18:50
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu (73 ani), a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, Grecia, el fiind urmărit național și internațional. Este condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Ziua de Curățenie Națională a fost una productivă la Oradea: peste 2.500 kg de deșeuri de toate felurile, dar mai ales resturi din plastic, zdrențe și obiecte de uz casnic, au fost adunate de voluntarii din municipiu. Orădenii s-au mobilizat, ca de fiecare dată, pentru a arăta că le pasă de orașul lor.
16:30
ORA Jazzfestival revine la Oradea cu șase premiere muzicale: Omar Sosa & Paolo Fresu și Sebastian Studnitzky, printre invitați (VIDEO) # Bihoreanul
ORA Jazzfestival se pregătește să încălzească atmosfera la Oradea la mijlocul lunii noiembrie. Ajuns la a șasea ediție, festivalul anunță șase premiere muzicale și artiști de renume internațional din opt țări. Evenimentul va avea loc între 14 și 16 noiembrie 2025 la Filarmonica de Stat Oradea și Sinagoga Neologă Sion.
15:40
Tragedie în Bihor: Un bărbat și o femeie au murit într-un accident rutier produs lângă Miersig # Bihoreanul
Tragedie pe un drum din Bihor, sâmbătă după-amiază: două persoane și-au pierdut viața după un accident petrecut în afara localității Miersig, în care a fost implicat doar autoturismul în care se aflau victimele. Nu este clar, până la publicarea acestei știri, cum anume s-a petrecut accidentul mortal.
14:10
O butadă lansată la sfârșitul anilor '90 în România intrată în procesul de privatizare spunea că statul este cel mai prost administrator. Privatizarea s-a terminat, dar stilul a rămas. Locuitorii străzii Calea Adevărului, de sub dealul Ciuperca, se plâng că proprietatea din zona numărului 29 A este îngrădită cu un gard din beton aplecat amenințător către stradă, cu riscul să se prăvale peste copiii care se joacă pe stradă ori pe pietoni sau mașini.
12:40
Romi Neguș a ajuns în arestul poliției din Arad, probabil pentru că arestul din Oradea nu mai are nicio taină pentru prințul din Velența. Eu totdeauna am spus că Romi, în ciuda faimei sale de dur, este un tip reținut și iată că poliția din Arad mi-a dat dreptate!
12:00
50 de luni de închisoare pentru Sean „Diddy” Combs: „Acțiunile mele au fost dezgustătoare” # Bihoreanul
Rapperul american Sean „Diddy” Combs, unul dintre cele mai proeminente nume din industria divertismentului judecate pentru acuzații de natură sexuală, a fost condamnat vineri, la New York, la 50 de luni de închisoare, puțin peste patru ani, în dosarul legat de organizarea de spectacole sexuale plătite cu escorte masculine și abuzurile asupra a două foste iubite.
11:10
RAR, mesaj pentru șoferii din România privind cauciucurile de iarnă și „fake-news”. Ce trebuie să știe aceștia # Bihoreanul
Registrul Auto Român (RAR) a emis o informare oficială pentru a demonta rapid dezinformările și articolele de tip „fake-news” și „clickbait” care apar deseori pe unele portaluri online odată cu apropierea sezonului rece. Instituția subliniază clar: legislația privind anvelopele de iarnă NU s-a modificat în România.
10:10
Începând de luni, 6 octombrie și până la finalul lunii, Primăria Oradea în parteneriat cu RER Vest SA vor derula campania pentru curățenie de toamnă, oferind orădenilor posibilitatea de a se debarasa gratuit de resturile vegetale rezultate în urma toaletării arborilor sau curățării grădinilor.
08:30
FOTO - A început OktoBersFest în Piața Ferdinand, pe o vreme rece: bere de Oradea Mare, mâncare la grill și concurs de... bătut cuie # Bihoreanul
Prima ediție a OktoBersFest care se ține în Piața Ferdinand a debutat vineri pe o vreme rece, astfel că mulți dintre orădenii curioși să descopere oferta festivalului au optat pentru geci groase de iarnă. Chiar și așa, au fost o mulțime de oameni în piață, umplând zona amenajată cu mese și bănci și, deseori, formând cozi la bere și mâncare la grill.
3 octombrie 2025
23:20
FC Bihor a urcat din nou pe primul loc, după ce a remizat în derby-ul de vineri cu FC Voluntari (FOTO) # Bihoreanul
Fotbaliştii de la FC Bihor au urcat din nou pe primul loc, după ce, vineri seara, au remizat pe teren propriu în derby-ul etapei a 9-a a campionatului Ligii 2 Casa Pariurilor, cu FC Voluntari. Partida, care s-a desfăşurat la Stadionul Iuliu Bodola, s-a încheiat cu scorul de 1-1, după ce oaspeţii au deschis scorul în prima repriză. Golul orădean l-a reuşit Dragoş Tescan în minutul 58.
20:00
Ferrari de 200.000 de euro, imobile, bijuterii și bani în valoare de peste 3 milioane de euro, confiscate de la un clan românesc, în Germania # Bihoreanul
O operațiune de amploare a autorităților germane a dus la confiscarea unui Ferrari 488 Spyder, evaluat la aproximativ 200.000 de euro, găsit într-o parcare subterană din Leipzig. Confiscarea a avut loc într-o anchetă mai amplă, în cadrul căreia au fost ridicate anterior bunuri în valoare totală de 3,4 milioane de euro, aparținând unui clan românesc suspectat de evaziune fiscală deosebit de gravă.
19:20
Biserica Anglicană va fi condusă, în premieră, de o femeie: Sarah Mullally, numită noul Arhiepiscop de Canterbury # Bihoreanul
Sarah Mullally a fost numită noul Arhiepiscop de Canterbury desemnat — prima femeie aleasă pentru acest rol, informează BBC și Reuters. În prima sa declarație publică de vineri, ea a condamnat „violența oribilă” a atacului mortal de joi asupra unei sinagogi din Manchester, spunând că „ura și rasismul nu ne pot despărți”.
18:30
Bărbat reținut pentru acte de terorism, în România. DIICOT: Pregătea un atentat în care să moară mai mulți oameni! # Bihoreanul
Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de acte de terorism. Potrivit unui comunicat făcut public vineri de DIICOT, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2022-mai 2025, „inculpatul a produs 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia”.
17:40
Ilie Bolojan, la 100 de zile de mandat: „Nu a fost o austeritate ceea ce s-a făcut, ci cred că au fost niște măsuri de responsabilitate” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a marcat vineri împlinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului, printr-o conferință de presă în care a făcut bilanțul măsurilor adoptate și a schițat prioritățile pentru următoarea perioadă. Șeful Executivului a subliniat că intervențiile guvernamentale au fost necesare pentru a evita "intrarea în incapacitate de plată" și pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României.
17:30
Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor (Oradea Heritage, România), în parteneriat cu Muzeul Jósa András din Nyíregyháza (Ungaria) este partener în cadrul proiectului ROHU00528 „Crearea unui «Traseu cultural-turistic șvab» și a unui sit memorial istoric prin cercetarea și punerea în valoare a bogatei culturi șvabe și prin promovarea implicării comunității transfrontaliere”.
17:10
TIFF Oradea 2025 a cucerit publicul: proiecții sold-out și o seară memorabilă în Palatul Vulturul Negru (FOTO) # Bihoreanul
Proiecții sold-out, filme aplaudate minute în șir, o seară inspirată de estetica filmului-cult Eyes Wide Shut care a redeschis fosta sală de spectacole din Palatul Vulturul Negru și unele dintre cele mai vii dialoguri dintre public și invitați, așa s-a scris povestea celei de-a 8-a ediții a TIFF Oradea. Preferatul publicului a fost filmul care a deschis festivalul, Eu, tu și cei din mintea noastră, în premieră la Oradea, proiectat pentru aproape 400 de spectatori.
16:20
Român de 23 de ani, anchetat în Franța, după ce a luat de 20 de ori examenul auto în locul altora # Bihoreanul
Un tânăr român în vârstă de 23 de ani este acuzat în Franța că a fost implicat într-o rețea de fraudare a examenelor auto, prin care ar fi susținut proba practică de 20 de ori în locul altor persoane, folosind identități false. Complicea sa era chiar directoarea unei școli de șoferi din Grenoble, care ar fi încasat sume considerabile de bani.
16:00
Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei # Bihoreanul
Auchan România sărbătorește luna aceasta 19 ani de prețuri mici zi de zi, de parteneriate durabile cu producători locali, de inovație și responsabilitate cu o sărbătoare de oferte, alături de clienți și angajați. Între 1–21 octombrie, în toate magazinele Auchan, clienții vor putea beneficia de peste 1.300 de oferte, promoții și avantaje extra prin cardul de fidelitate.
