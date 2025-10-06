Dmitri Medvedev, declarații de o nesimțire rară la adresa europenilor, inclusiv românilor: „Animale proaste care trebuie să simtă pericolul războiului”
Lumea Politică, 6 octombrie 2025 17:20
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a numit „animale proaste” pe europenii îngrijorați de valul de drone suspectate de legături cu Rusia, precizând că trebuie să simtă “pericolul războiului”. Declarațiile extrem de agresive vin în contextul în care România a devenit a doua țară europeană care s-a confruntat cu drone rusești pe teritoriul […] The post Dmitri Medvedev, declarații de o nesimțire rară la adresa europenilor, inclusiv românilor: „Animale proaste care trebuie să simtă pericolul războiului” first appeared on Lumea Politică.
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum o oră
17:20
Dmitri Medvedev, declarații de o nesimțire rară la adresa europenilor, inclusiv românilor: „Animale proaste care trebuie să simtă pericolul războiului” # Lumea Politică
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a numit „animale proaste” pe europenii îngrijorați de valul de drone suspectate de legături cu Rusia, precizând că trebuie să simtă “pericolul războiului”. Declarațiile extrem de agresive vin în contextul în care România a devenit a doua țară europeană care s-a confruntat cu drone rusești pe teritoriul […] The post Dmitri Medvedev, declarații de o nesimțire rară la adresa europenilor, inclusiv românilor: „Animale proaste care trebuie să simtă pericolul războiului” first appeared on Lumea Politică.
17:00
Lia Olguța Vasilescu anunță condițiile PSD pentru reforma administrației: „Nu mai mult de 20% din posturile ocupate” # Lumea Politică
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat luni, după ședința liderilor PSD despre reforma administrației, că social-democrații sunt de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi ocupate. Totodată, edilul a precizat că PSD va condiționa aceste disponibilizări de reforma administrației publice centrale, […] The post Lia Olguța Vasilescu anunță condițiile PSD pentru reforma administrației: „Nu mai mult de 20% din posturile ocupate” first appeared on Lumea Politică.
Acum 4 ore
15:10
Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, fugit din țară acum trei ani și condamnat pentru corupție, în lipsă, la 10 ani și 8 luni de închisoare, a primit luni, 6 octombrie, măsura controlului judiciar de la instanțele grecești, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. În urmă cu două zile, pe 4 octombrie, Oprescu a […] The post Sorin Oprescu a fost eliberat în Grecia și a primit control judiciar. Ce urmează first appeared on Lumea Politică.
14:50
Detaliul care poate să arunce în aer România! Ron Aledo, „Spionul” Anei Birchall legături cu furnizorii tabletelor pe care a numărat STS voturile la alegeri # Lumea Politică
Ana Birchall, fost ministru și fost candidat la alegerile prezidențiale apare în niște documente din care reiese că s-a oferit să colaboreze cu CIA în schimbul susținerii pentru funcția de ministru. Fostă candidată la alegerile prezidențiale, Birchall ar putea să fie acuzată de trădare și spionaj dacă acuzațiile se dovedesc adevărate. Mult mai gravă este […] The post Detaliul care poate să arunce în aer România! Ron Aledo, „Spionul” Anei Birchall legături cu furnizorii tabletelor pe care a numărat STS voturile la alegeri first appeared on Lumea Politică.
14:30
Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze” # Lumea Politică
Diana Șoșoacă s-a prezentat, azi, în fața Parchetului General, după ce a fost somată, a doua oară, de anchetatori, cu privire la patru dosare penale, în care este acuzată de 11 infracțiuni. Lidera partidului SOS, Diana Șoșoacă, a fost întâmpinată de presă, dar și de o mulțime de susținătorii, care i-au oferit flori, și scandau […] The post Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze” first appeared on Lumea Politică.
Acum 8 ore
11:40
Funcționarul ANAF care a mușamalizat mega-dosarul Murfatlar, premiat cu funcția de director la Atifraudă. Incredibil ce dezastru au descoperit în acte specialiștii Curții de Conturi! # Lumea Politică
Numire dubioasă făcută la ANAF în perioada în care ministrul Nazare face „curățenie” declarativ în instituția aflată în subordinea sa. Un funcționar acuzat de manevre periculoase a primit una dintre cele mai importante funcții din organigrama instituției. Pentru a face posibilă numirea, oficialii ANAF au închis ochii la acuzații grave. A favorizat mega escrocheria „Murfatlar” […] The post Funcționarul ANAF care a mușamalizat mega-dosarul Murfatlar, premiat cu funcția de director la Atifraudă. Incredibil ce dezastru au descoperit în acte specialiștii Curții de Conturi! first appeared on Lumea Politică.
11:40
Diana Șoșoacă, așteptată de procurori să răspundă acuzațiilor de propagandă legionară. E vizată de alte 11 infracțiuni # Lumea Politică
Eurodeputata Diana Șoșoacă este așteptată luni la Parchetul General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară și alte 11 infracțiuni grave Ea a mai fost citată pe 23 septembrie, însă nu s-a prezentat la acea audiere, explicând că se afla la Bruxelles. Procurorul general Alex Florența a cerut Parlamentului […] The post Diana Șoșoacă, așteptată de procurori să răspundă acuzațiilor de propagandă legionară. E vizată de alte 11 infracțiuni first appeared on Lumea Politică.
Acum 12 ore
07:20
Băsescu, glume tăioase pe seama lui Bolojan: „Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Nu există în Constituție instituția Coaliția” # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul de funcționare a actualei coaliții guvernamentale, afirmând că este “comic” ceea ce se întâmplă cu Guvernul și că a fost inventată o nouă instituție, coaliția, care nu există în Constituție și care împiedică Executivul să își facă treaba. Băsescu a declarat că partidele din coaliție pun interesele […] The post Băsescu, glume tăioase pe seama lui Bolojan: „Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Nu există în Constituție instituția Coaliția” first appeared on Lumea Politică.
07:10
Becali, reacție după ce Iohannis a fost executat silit: „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Ne-ai paradit, ne-ai distrus, acum stai să te paradim și noi” # Lumea Politică
Gigi Becali l-a atacat vehement pe Klaus Iohannis după ce fostul președinte a fost executat silit de ANAF, afirmând că acesta ne-a “paradit” și ne-a “distrus continuu”, iar acum a venit rândul lui să fie “paradit”. Patronul FCSB, care este și deputat, a lăudat ANAF pentru ceea ce a numit “umilința” administrată fostului șef al […] The post Becali, reacție după ce Iohannis a fost executat silit: „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Ne-ai paradit, ne-ai distrus, acum stai să te paradim și noi” first appeared on Lumea Politică.
06:40
Șeful DNA, reacție după ce Nicușor l-a certat: „Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Am avut cazuri de mare importanță” # Lumea Politică
Directorul DNA, Marius Voineag, a răspuns criticilor formulate de președintele Nicușor Dan, apărând activitatea instituției și susținând că în ultimii doi ani au fost instrumentate dosare de mare importanță și consistență, fără a ține cont de coloratura politică a celor vizați. Reacția lui Voineag vine după ce șeful statului s-a arătat nemulțumit în repetate rânduri […] The post Șeful DNA, reacție după ce Nicușor l-a certat: „Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Am avut cazuri de mare importanță” first appeared on Lumea Politică.
06:20
Pe cine vede Băsescu vinovat pentru anularea alegerilor: „A fost o afacere dâmbovițeană. Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost strict “o afacere dâmbovițeană” și că Rusia nu s-a implicat decât pe final, speculând haosul politic din România. Băsescu a susținut că nimic nu îl va putea convinge că Călin Georgescu este omul rușilor, ci mai degrabă o creație a instituțiilor […] The post Pe cine vede Băsescu vinovat pentru anularea alegerilor: „A fost o afacere dâmbovițeană. Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” first appeared on Lumea Politică.
06:10
Nicușor Dan va demite 6 consilieri prezidențiali. Noile nominalizări vor fi făcute luni # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan pregătește o remaniere majoră a echipei de consilieri prezidențiali, urmând să semneze luni, 6 octombrie, decretele prin care șase din cei 11 consilieri actuali vor fi înlocuiți, iar noii consilieri își vor prelua mandatele începând cu 1 noiembrie. Schimbările vin la peste patru luni de la preluarea mandatului prezidențial, perioadă în care […] The post Nicușor Dan va demite 6 consilieri prezidențiali. Noile nominalizări vor fi făcute luni first appeared on Lumea Politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Ilie Bolojan a afirmat că taxele au fost mărite „degeaba” dacă acei bani nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului. Premierul a cerut continuarea digitalizării ANAF-ului şi a Vămii și continuarea combaterii evaziunii fiscale. „Sunt două constante pe care niciun guvern nu le va putea evita şi pe care trebuie să le […] The post Ilie Bolojan recunoaște: Degeaba am majorat taxele dacă nu le colectăm first appeared on Lumea Politică.
16:00
DOCUMENTUL prezentat de Nicușor Dan liderilor UE care arată implicarea Rusiei în alegerile din România # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat joi, la Copenhaga, liderilor Uniunii Europene un document de 25 de pagini ce conține dovezi privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, desfășurate anul trecut. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre cei cu care am discutat au cerut o copie să o citească pe avion. A […] The post DOCUMENTUL prezentat de Nicușor Dan liderilor UE care arată implicarea Rusiei în alegerile din România first appeared on Lumea Politică.
15:10
George Simion se dezice de vreun îndemn la urne, pentru moldoveni: „Nu am lansat niciun apel la vot” # Lumea Politică
George Simion și-a văzut numele asociat în mai multe articole de presă din care reieșea că acesta ar fi transmis un apel la votul de duminică, din Republica Moldova. Liderul AUR a emis și un comunicat în care dezminte orice implicare a sa într-un astfel de context. Simion pune totul pe seama „publicațiilor sistemului” și […] The post George Simion se dezice de vreun îndemn la urne, pentru moldoveni: „Nu am lansat niciun apel la vot” first appeared on Lumea Politică.
14:00
Tranzacția care schimbă piața combustibililor din Bulgaria. Benzinăriile rusești au fost preluate # Lumea Politică
Comisia pentru Protecția Concurenței (CPC) din Bulgaria a aprobat preluarea benzinăriilor Gazprom de către o firmă locală. Autoritatea de concurență din Bulgaria a aprobat concentrarea de pe piața comerțului cu amănuntul a combustibililor, permițând companiei Uni Energy să preia controlul total asupra Nis Petrol EOOD, subsidiara locală a companiei sârbe Naftna Industrija Srbije (NIS), deținută […] The post Tranzacția care schimbă piața combustibililor din Bulgaria. Benzinăriile rusești au fost preluate first appeared on Lumea Politică.
12:50
Marius Budăi cere schimbarea direcției guvernării: „Opriți austeritatea, stimulați economia” # Lumea Politică
Deputatul PSD Marius Budăi afirmă că nu numai el vede eșecul actualei politici guvernamentale, ci și președintele unui alt partid din coaliție – cu referire la Kelemen Hunor -, care recunoaște lipsa reformelor serioase și nivelul scăzut de încredere în Guvern. Budăi a subliniat date economice îngrijorătoare, precum scăderea ponderii veniturilor din TVA în PIB, […] The post Marius Budăi cere schimbarea direcției guvernării: „Opriți austeritatea, stimulați economia” first appeared on Lumea Politică.
12:10
UE ridică standardele pentru eficiența energetică a locuințelor: ce riscă proprietarii # Lumea Politică
Uniunea Europeană impune standarde mai stricte privind eficiența energetică pentru locuințele scoase la vânzare sau închiriere, ceea ce va transforma piața imobiliară în mod semnificativ. Noua directivă europeană 2024/1275 stabilește clase minime obligatorii de eficiență energetică, cu un calendar clar: până în 2030, toate locuințele trebuie să aibă cel puțin clasa E, până în 2033 […] The post UE ridică standardele pentru eficiența energetică a locuințelor: ce riscă proprietarii first appeared on Lumea Politică.
11:50
Purtătorul de cuvânt al MAE: Manipularea alegerilor nu vine de la București, ci de la Kremlin # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat ferm după ce președintele rus Vladimir Putin a criticat în cadrul unei sesiuni a Clubului Internațional de Discuții Valdai alegerile prezidențiale anulate din România, acuzând autoritățile române că au transformat procesul electoral într-o farsă și au manipulat voința poporului. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a răspuns că Rusia […] The post Purtătorul de cuvânt al MAE: Manipularea alegerilor nu vine de la București, ci de la Kremlin first appeared on Lumea Politică.
11:40
România a fost dată exemplu de Putin pentru manipularea alegerilor și interzicerea oponenților politici: „Știm, am trecut prin asta” # Lumea Politică
Vladimir Putin a declarat miercuri că autoritățile din unele țări încearcă să interzică oponenții politici care câștigă mai multă încredere în rândul cetățenilor, citând explicit România ca exemplu de manipulare a procedurii electorale democratice. Liderul de la Kremlin a făcut aceste afirmații la Soci, în cadrul sesiunii plenare a Forumului Valdai, un eveniment anual unde […] The post România a fost dată exemplu de Putin pentru manipularea alegerilor și interzicerea oponenților politici: „Știm, am trecut prin asta” first appeared on Lumea Politică.
11:20
Kelemen Hunor: „Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e” # Lumea Politică
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a criticat dur lipsa reformelor guvernamentale și a avertizat că AUR ar putea ajunge la 50% în sondaje până în 2028, într-un context în care partidul lui George Simion “crește făcând nimic”, beneficiind de poziția sa singulară în opoziție. Kelemen a susținut că în România nivelul de încredere în instituții este […] The post Kelemen Hunor: „Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e” first appeared on Lumea Politică.
10:50
Profesorii trebuie să aștepte până în 2026 ca să-și primească restanțele salariale. Bolojan le-a amânat plata, pe ascuns # Lumea Politică
Angajații din educație au câștigat în instanță achitarea de către Guvern, prin Ministerul Educației, a diferențelor salariale prevăzute de articolul al XVIII-lea din Ordonanța de Urgență nr. 52/2025. Numai că, premierul Ilie Bolojan a amânat până în 2026 plata acestor bani, fără ca nimeni să fie anunțat de acest lucru. Guvernul de la Palatul Victoria […] The post Profesorii trebuie să aștepte până în 2026 ca să-și primească restanțele salariale. Bolojan le-a amânat plata, pe ascuns first appeared on Lumea Politică.
10:30
Alertă cu drone la Soci la scurt timp după discursul lui Putin privind lupta Rusiei împotriva „întregului bloc NATO” # Lumea Politică
Sirenele de alarmă care anunțau un atac cu drone ucrainene au sunat la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi despre războiul din Ucraina și alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei, relatează vineri dpa și Agerpres. Activitățile pe aeroporturile din Soci și Gelendjik au fost suspendate, […] The post Alertă cu drone la Soci la scurt timp după discursul lui Putin privind lupta Rusiei împotriva „întregului bloc NATO” first appeared on Lumea Politică.
10:00
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF. Fostul preşedinte, obligat să dea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o ilegal timp de 17 ani # Lumea Politică
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de către Fisc, acesta fiind nevoit să predea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o nelegal din 1999 până în 2015, potrivit unor surse citate de Fanatik, Economedia și G4Media. Potrivit FANATIK, ANAF a executat silit casa din Sibiu a fostului șef de stat, la câteva săptămâni după ce […] The post Klaus Iohannis, executat silit de ANAF. Fostul preşedinte, obligat să dea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o ilegal timp de 17 ani first appeared on Lumea Politică.
10:00
Nicușor Dan promite să nu se mai întâmple „fenomenul noiembrie 2024” și dă coroniță Republicii Moldova, care a fost „mult mai pregătită” decât noi # Lumea Politică
„Dacă vom avea alegeri, fenomenul din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla”, promite Nicușor Dan. Cu toate acestea, mai avem lucruri de făcut, fix în zona unde s-au găsit „interferențele rușilor”, adică social media. „Evident, dacă vom avea alegeri un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Dar, în general […] The post Nicușor Dan promite să nu se mai întâmple „fenomenul noiembrie 2024” și dă coroniță Republicii Moldova, care a fost „mult mai pregătită” decât noi first appeared on Lumea Politică.
2 octombrie 2025
17:10
Sindicaliștii de la Guvern îl acuză pe Mihai Jurca că a cumpărat 17 mașini noi pentru consilierii de stat deși este „austeritate” # Lumea Politică
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că a semnat un contract de leasing pentru 17 mașini ce ar urma să fie folosite de consilierii de stat, în condițiile în care Executivul adoptă măsuri de austeritate. Sindicaliștii susțin că, potrivit legii, Jurca nu avea dreptul să […] The post Sindicaliștii de la Guvern îl acuză pe Mihai Jurca că a cumpărat 17 mașini noi pentru consilierii de stat deși este „austeritate” first appeared on Lumea Politică.
16:40
Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială” # Lumea Politică
Laura Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a denunțat joi rețelele infracționale, în special cele chineze, despre care a spus că invadează Uniunea Europeană și comit fraude vamale și cu TVA la scară „industrială”, relatează Kathimerini și La Libre. „Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze”, a subliniat ea în timpul unei conferințe de presă […] The post Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială” first appeared on Lumea Politică.
16:40
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. Explicațiile ministrului Apărării # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost întrebat ce poate face armata română în cazul în care dronele rusești ajung în apropierea granițelor țării noastre. Acesta a transmis că decizia NATO, implicit și a României, este să nu intervină în spațiul aerian ucrainean, ca atare dronele nu vor putea fi doborâte dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. […] The post România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. Explicațiile ministrului Apărării first appeared on Lumea Politică.
15:40
Surse: vor fi dați afară 12.000 de bugetari, primarii vor putea alege între concedieri și tăieri de salarii # Lumea Politică
Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR nu reușește să se pună de acord cu privire la reforma administrației publice locale. Ultima variantă discutată în ședință de liderii celor patru partide, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, prevede concedierea a aproximativ 12.000 de bugetari, iar primarii vor putea alege între a da oameni afară sau a le reduce salariile. Liderii Coaliției […] The post Surse: vor fi dați afară 12.000 de bugetari, primarii vor putea alege între concedieri și tăieri de salarii first appeared on Lumea Politică.
13:50
Guvernul adoptă legea stagiului militar voluntar plătit. Alt proiect esențial pentru Apărare, pe agendă # Lumea Politică
Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, conform unui proiect de lege care figurează pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Guvernului. Programul de pregătire va avea o durată de […] The post Guvernul adoptă legea stagiului militar voluntar plătit. Alt proiect esențial pentru Apărare, pe agendă first appeared on Lumea Politică.
13:00
ANAF se pregătește să publice “listele rușinii” cu datornicii. Inițiativa lui Ilie Bolojan # Lumea Politică
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) face publice, luna aceasta, numele firmelor care nu și-au plătit datoriile la stat(T3 2025). ANAF justifică gestul cu o prevedere din Ordinul Ministerului FinanțelorPublice nr.558/2016 privind procedura de publicare a listelor cu debitorii care înregistrează obligații fiscale restante de la 100.000 de lei în sus, la nivelul iulie-septembrie 2024. […] The post ANAF se pregătește să publice “listele rușinii” cu datornicii. Inițiativa lui Ilie Bolojan first appeared on Lumea Politică.
12:10
Datorită SGR, România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi. La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate sustenabilității, reciclarea aluminiului a fost unul dintre principalele subiectele abordate de liderii din industrie. Sesiunea „Aluminiul în acțiune: Cum revin dozele de băuturi în […] The post Circularitatea aluminiului, pe agenda discuțiilor la Climate Week NYC first appeared on Lumea Politică.
11:00
Președintele Nicușor Dan, gafă de protocol la Copenhaga: Nu știa dacă să se fotografieze cu regele și regina Danemarcei | VIDEO # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a fost autorul unei noi gafe de protocol, de această dată la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, atunci când nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei. Incidentul a avut loc în momentul primirii sale la recepția regală, unde ezitările șefului statului […] The post Președintele Nicușor Dan, gafă de protocol la Copenhaga: Nu știa dacă să se fotografieze cu regele și regina Danemarcei | VIDEO first appeared on Lumea Politică.
10:40
Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Câți șomeri sunt în România. Tinerii sunt cei mai afectați # Lumea Politică
Rata șomajului din România a crescut în august la 5,9%, cu aproximativ 481.000 de persoane fără loc de muncă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cel mai ridicat nivel se menține în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, unde șomajul ajunge la un alarmant 23,5%, în timp ce adulții (25-74 […] The post Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Câți șomeri sunt în România. Tinerii sunt cei mai afectați first appeared on Lumea Politică.
10:30
Hidroelectrica ajustează bugetul pe minus: Scade profitul, dar dividendele rămân generoase # Lumea Politică
Valoarea acțiunilor Hidroelectrica pe Bursa de Valori București (BVB) a stagnat miercuri, după ce compania de stat și-a ajustat pe minus bugetul pe 2025, din cauza secetei și a presiunii din partea concurenților din piață. Deși compania prognozează o scădere semnificativă a profitului și a veniturilor, reprezentanții Hidroelectrica asigură acționarii că vor menține politicile generoase […] The post Hidroelectrica ajustează bugetul pe minus: Scade profitul, dar dividendele rămân generoase first appeared on Lumea Politică.
10:20
Ioana Dogioiu, despre rectificare: „Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare” # Lumea Politică
Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență prioritizarea proiectelor investiționale de construcții de interes public sau social, iar resursele financiare vor fi redirecționate către proiecte cu grad de execuție ridicat și impact semnificativ, a anunțat miercuri Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului. Măsura vine în contextul eforturilor de menținere a deficitului bugetar și asigurare […] The post Ioana Dogioiu, despre rectificare: „Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare” first appeared on Lumea Politică.
10:00
Ilie Bolojan a convocat miniștrii: Legea serviciului militar voluntar pe agenda Guvernului # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a convocat Cabinetul pentru joi, 2 octombrie, iar pe ordinea de zi se află Legea serviciului militar voluntar, propusă de Ministerul Apărării Naționale, precum și modificări importante ale legii apărării naționale. Proiectul legislativ permite tinerilor, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, să participe voluntar la programe […] The post Ilie Bolojan a convocat miniștrii: Legea serviciului militar voluntar pe agenda Guvernului first appeared on Lumea Politică.
00:20
Încă un sfert de miliard datorie în Sectorul 4. Matei Ștefănescu s-a opus în ședința Consiliului Local # Lumea Politică
Noi împrumuturi de 250 de milioane RON, propuse de Primarul Băluță, votate în Consiliul Local al Sectorului 4. Consilierul local AUR Matei Ștefănescu susține că există un risc semnificativ ca datoria publică a Sectorului 4 să devină nesustenabilă, pe modelul deficitelor uriașe ale bugetului de stat din ultimii ani. În ședința din 01.10.2025 de la […] The post Încă un sfert de miliard datorie în Sectorul 4. Matei Ștefănescu s-a opus în ședința Consiliului Local first appeared on Lumea Politică.
1 octombrie 2025
15:30
Agresorul livratorului din Bangladesh a spus că are „sânge pur” și că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia” # Lumea Politică
Tânărul de 20 de ani care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh pe stradă, în București, a susținut că el are „sânge pur” și că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia”, dar în același timp a cerut clemență judecătorului motivând că ar vrea să urmeze niște cursuri. Informațiile apar în decizia din 5 […] The post Agresorul livratorului din Bangladesh a spus că are „sânge pur” și că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Președintele Nicușor Dan a refuzat să promulge o lege privind scutirea de impozit pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede și a trimis-o înapoi Parlamentului pentru a fi reexaminată. Șeful statului a argumentat că exceptarea este „lipsită de oportunitate” și atrage atenția că intră în contradicție cu „politicile fiscale asumate de Guvern în contextul actual”. Mai […] The post Nicușor Dan a refuzat să promulge o lege. Care este motivul first appeared on Lumea Politică.
13:50
Schimb de replici halucinant între PNL și PSD. „Zât!”„Ce-mi zici mie zât? Ce sunt eu, pisică?”„Să-ți fie rușine, porcule” # Lumea Politică
Un scandal monstru cu injurii a avut loc la ședința Consiliului Județean Brăila între doi consilieri, unul de la PSD și celălalt de la PNL. Președintele CJ Brăila, social-democratul Francisk Iulian Chiriac a suspendat ședința pentru că, susține el, era întrerupt constant de consilierul PNL Ovidiu Nechita. Social-democratul i-a cerut liberalului să părăsească sala și […] The post Schimb de replici halucinant între PNL și PSD. „Zât!”„Ce-mi zici mie zât? Ce sunt eu, pisică?”„Să-ți fie rușine, porcule” first appeared on Lumea Politică.
12:30
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, că aproximativ 2,7 milioane de pensionari cu venituri sub 2.574 lei vor beneficia de a doua tranșă a sprijinului financiar în valoare totală de 800 de lei. Prima tranșă, în valoare de 400 de lei, a fost acordată în luna […] The post Grindeanu anunță bani pentru pensionari. Când va intra pe carduri a doua tranșă first appeared on Lumea Politică.
12:10
Românii plătesc cea mai scumpă energie din lume, la iarnă facturile vor fi şi mai mari # Lumea Politică
Românii plătesc cea mai scumpă energie din lume, iar la iarnă facturile ar putea fi şi mai mari. Ministrul Energiei dă vina pe vechea administraţie care a negociat prost cu Comisia Europeană și a închis capacităţile de producţie. Cu alte cuvinte, acum, energia pe care am pierdut-o o cumpărăm de la alții, dar mult mai […] The post Românii plătesc cea mai scumpă energie din lume, la iarnă facturile vor fi şi mai mari first appeared on Lumea Politică.
11:20
Poșta Română acuză o altă instituție a statului de practici arbitrare și de subminarea încrederii în statul român # Lumea Politică
Compania Națională „Poșta Română” a lansat recent serviciul StartPost, o platformă destinată antreprenorilor, start-up-urilor și freelancerilor, prin care aceștia își pot înregistra sediul social folosind infrastructura extinsă a companiei. Serviciul, recunoscut de legislația în vigoare și asumat în Programul de Guvernare ca parte a proiectului „Ghișeul Universal”, reprezintă una dintre primele inițiative prin care o […] The post Poșta Română acuză o altă instituție a statului de practici arbitrare și de subminarea încrederii în statul român first appeared on Lumea Politică.
11:00
Guvernul SUA a rămas fără bani: 750.000 de funcționari trimiși acasă, serviciile guvernamentale suspendate # Lumea Politică
Statele Unite intră oficial în paralizie guvernamentală de la miezul nopții, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un compromis privind bugetul federal. Aproximativ 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă, iar numeroase servicii esențiale riscă să fie perturbate. Spre deosebire de shutdown-urile anterioare, cel actual este tensionat de […] The post Guvernul SUA a rămas fără bani: 750.000 de funcționari trimiși acasă, serviciile guvernamentale suspendate first appeared on Lumea Politică.
11:00
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei: Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salarii # Lumea Politică
Aproape 3.000 de jandarmi din Capitală au fost somați să restituie o parte din salariile primite în urma majorărilor acordate în primăvara anului 2024, ca urmare a unei erori de calcul privind procentele de creștere. În același timp, alți peste 700 de militari vor primi diferențe salariale retroactiv. Măsura vine după o revizuire internă a […] The post Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei: Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salarii first appeared on Lumea Politică.
10:50
Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui despre aderarea la UE: „Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară”. Tăriceanu: „Profund jignitoare” # Lumea Politică
Declarația președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană acum 20 de ani, a declanșat o furtună de critici din partea foștilor premieri Adrian Năstase și Călin Popescu-Tăriceanu, care au amintit eforturile majore depuse pentru îndeplinirea criteriilor de aderare. Șeful statului a făcut aceste afirmații marți, 30 […] The post Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui despre aderarea la UE: „Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară”. Tăriceanu: „Profund jignitoare” first appeared on Lumea Politică.
10:40
Nicușor Dan despre AUR la 40%: „Reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a analizat marți rezultatele sondajelor care plasează AUR la 40% din opțiunile electoratului, atribuind acest scor mai degrabă neîncrederii în clasa politică decât unei opțiuni reale pentru partidul condus de George Simion. Șeful statului a declarat că aceste cifre reflectă „o neîncredere mare în clasa politică actuală”, subliniind totodată existența unei influențe […] The post Nicușor Dan despre AUR la 40%: „Reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm” first appeared on Lumea Politică.
10:40
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că este nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem şi e nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, precizând că este sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat […] The post Nicușor Dan susține concedierea unor angajați de la stat first appeared on Lumea Politică.
10:10
Un important membru PSD a participat la lansarea partidului lui Piedone: „Un gest de politețe” # Lumea Politică
Primarul PSD al Sectorului 2, Rareș Hopincă, a fost prezent luni la lansarea Partidului Naționalist Reforma României (PNRR), noua formațiune lansată de Cristian Popescu Piedone, potrivit imaginilor postate pe Facebook chiar de fostul primar al Sectorului 5. Rareș Hopincă a revenit cu un răspuns pentru HotNews în care precizează că „nu e neuzual ca membri […] The post Un important membru PSD a participat la lansarea partidului lui Piedone: „Un gest de politețe” first appeared on Lumea Politică.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.