Dmitri Medvedev, declarații de o nesimțire rară la adresa europenilor, inclusiv românilor: „Animale proaste care trebuie să simtă pericolul războiului”

10:00

„Dacă vom avea alegeri, fenomenul din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla”, promite Nicușor Dan. Cu toate acestea, mai avem lucruri de făcut, fix în zona unde s-au găsit „interferențele rușilor”, adică social media. „Evident, dacă vom avea alegeri un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Dar, în general […] The post Nicușor Dan promite să nu se mai întâmple „fenomenul noiembrie 2024” și dă coroniță Republicii Moldova, care a fost „mult mai pregătită” decât noi first appeared on Lumea Politică.