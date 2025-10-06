Industria de asset management din România a intrat în faza de maturizare accelerată
Financial Intelligence, 6 octombrie 2025 17:20
Industria de asset management din România a intrat într-o fază de maturizare accelerată odată cu depășirea pragului de
Acum 15 minute
17:40
Ivan (Transelectrica): Revoluția dată de energia regenerabilă nu înseamnă doar investiții în zona de producere, transport, distribuție, ci și investiții în zona de aplicații și mecanisme de control la nivelul sistemului energetic # Financial Intelligence
Revoluția sistemului dată de energia regenerabilă nu înseamnă doar investiții în zona de producere, transport, distribuție de energie
17:40
Polonia şi ţările baltice ar fi blocat în 2021 un proiect al UE de a discuta cu Putin despre Ucraina, susţine Merkel # Financial Intelligence
Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat – într-un interviu acordat unei publicaţii din Ungaria – că din
17:40
Hidroelectrica semnează cu Vestas CEU România contractul de mentenanța turbinelor din Parcul Eolian Crucea Nord # Financial Intelligence
Astăzi, 6 octombrie 2025, Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica, a semnat alături de Șrdan Cenic, Vicepreședinte Vânzări și
Acum o oră
17:20
Acum 2 ore
16:50
Autor: Andrei Rădulescu Climatul macroeconomic mondial s-a deteriorat în a noua lună a anului curent, într-un context dominat
16:40
Grindeanu: Pachetul 3 de măsuri ar trebui să conţină pe lângă administraţia locală şi centrală şi partea de relansare economică # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că, din perspectiva social-democraţilor, pachetul 3 de măsuri aflat
16:30
Hidroelectrica va pune instalaţii de stocare pe toate centralele de pe firul apei (Bogdan Badea) # Financial Intelligence
Hidroelectrica va pune instalaţii de stocare pe toate centralele pe care compania le are pe firul apei, astfel
16:30
ASPES: Listarea CEC Bank, chiar şi parţială, nu este o idee bună nici economic, nici strategic # Financial Intelligence
Listarea CEC Bank, chiar şi parţială, nu este o idee bună nici economic, nici strategic, nici politic, consideră
16:30
Preţul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu “şi un pic” (ministru) # Financial Intelligence
Preţul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu "şi un pic", prin
16:20
Daraban: România şi Kazahstan şi-ar putea dezvolta schimburile comerciale prin accesarea Mării Negre pe axa Est-Vest # Financial Intelligence
România şi Kazahstan şi-ar putea dezvolta schimburile comerciale bilaterale prin accesarea Mării Negre pe axa Est-Vest, ceea ce
16:20
ANAF: 128 de companii de ride-sharing care funcţionau la negru au fraudat bugetul cu 175 milioane lei # Financial Intelligence
Inspectorii antifraudă au identificat 128 societăţi în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), care au cauzat bugetului de
Acum 4 ore
15:20
DP World pune România pe harta golfului de elită prin Romanian Open Championship # Financial Intelligence
A doua ediție a turneului a reunit peste 70 de jucători și a oferit premii totale de 120.000
14:30
Istvan Sarkany a acceptat mandatul de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea; celelalte patru poziții din CR sunt vacante # Financial Intelligence
Istvan Sarkany a acceptat mandatul de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea, potrivit unui raport transmis Bursei de
14:20
Electromontaj anunță câștigarea licitației pentru construcția LEA 400 kV Gădălin–Suceava, proiect strategic pentru infrastructura energetică a României # Financial Intelligence
Compania Electromontaj, în calitate de lider de asociere, a câștigat licitația pentru construcția liniei electrice aeriene (LEA) 400
14:10
Un magnat azer din domeniul petrolului a fost arestat pentru „contaminarea” țițeiului provenit din diferite surse (OC Media) # Financial Intelligence
(Articol preluat din OC Media) Azerbaidjanul l-a arestat, recent, pe magnatul din domeniul petrolului Adnan Ahmadzada, fost oficial
14:10
Piața imobiliară rămâne pe trend ascendent – previziuni RE/MAX România pentru T4 2025 # Financial Intelligence
Potrivit RE/MAX România, ultimul trimestru al anului 2025 va continua dinamica ascendentă a pieței imobiliare, după ce primele
14:00
Miruţă: România trebuie să gândească digitalizarea ca pe un întreg; nu putem digitaliza ţara “insulă cu insulă” # Financial Intelligence
România trebuie să gândească digitalizarea ca pe un întreg, nu "insulă cu insulă", şi să construim şi soluţii
Acum 6 ore
13:40
OMV reduce ținta de investiții și cheltuielile pentru energii regenerabile până în 2030 # Financial Intelligence
OMV reduce ținta anuală de cheltuieli de capital organice cu 1 miliard de euro până în 2030 Va
13:40
Gala by ARIR 2025: Companiile pot aplica pentru premiile de excelență în comunicarea cu investitorii până în 10 octombrie # Financial Intelligence
ARIR (Asociația Română pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Investor Relations (IR), invită companiile listate la Bursa
13:40
România Eficientă lansează un nou proiect de renovare la standard nZEB a unei școli din sistemul public # Financial Intelligence
Școala Gimnazială nr. 1 din Tuzla va fi modernizată și eficientizată energetic Proiectul are în obiectiv creșterea performanței
13:30
Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, atinge 600 milioane lei în active totale și 30 de mii de investitori # Financial Intelligence
Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depășit valoarea de 600 milioane lei în active nete totale la
Acum 8 ore
11:40
Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat, a anunțat luni Palatul Elysee. Sébastien Lecornu intră în istorie stabilind trei
11:00
Cancelarul Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu
11:00
CITR: Insolvențele se mențin la nivelul din 2024, dar concordatele preventive cresc cu 30% în primele opt luni din 2025 # Financial Intelligence
561 insolvențe înregistrate în primele opt luni ale anului, în scădere ușoară, cu 2% față de aceeași perioadă
10:50
Victor Negrescu: 40% dintre atacurile cibernetice din Europa vizează instituţiile publice # Financial Intelligence
Securitatea cibernetică nu mai poate fi percepută ca un subiect izolat, care ar trebui gestionat doar de către
Acum 12 ore
09:50
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR
09:50
Fundația Kids Hero și ParentED Fest, parteneriat pentru susținerea copiilor din România # Financial Intelligence
Kids Hero, doi ani de activitate, donații de aproape jumătate de milion de euro și peste 1.300 de
09:40
Între stat și opoziție: cetățeanul onest/ANATOMIA UNEI DEMOCRAȚII IMPERFECTE – ROMÂNIA (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1]) # Financial Intelligence
REZUMAT. Între stat și opoziție: cetățeanul onest Între Rechizitoriul Parchetului General și Raportul partidului AUR privind anularea alegerilor
09:30
Erste: Nu este așteptată modificarea dobânzii de politică monetară de către BNR; MFP se va concentra pe emisiune locală pentru restul anului 2025 # Financial Intelligence
Banca Națională a României organizează miercuri o ședință de stabilire a ratei dobânzii cheie, însă nu este așteptată
09:20
Interviu Gabriel Dumitraşcu: “Pe o evaluare făcută pe capabilitatea structurilor administrative ale statului, vă garantez că nu există competențele necesare pentru a face listări de succes” # Financial Intelligence
"Pentru o companie premium, să nu respecți standarde minime de guvernanță cerute de BVB, pentru că nu vrei,
08:10
Peter de Boer: DN AGRAR se așteptă la un profit net cu 28% mai mare decât estimarea de la începutul anului # Financial Intelligence
DN AGRAR se așteptă la un profit net cu 28% mai mare decât estimarea de la începutul anului,
08:10
Bursele japoneze au atins maxime record, după victoria lui Sanae Takaichi la conducerea partidului de guvernare # Financial Intelligence
Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu peste 4%, atingând un maxim record luni, după ce Partidul
07:50
Investitorii străini pun din nou ochii pe China, dar controalele de capital și riscurile politice îi țin în alertă # Financial Intelligence
În timp ce China încearcă să atragă înapoi capitalul străin pe fondul scăderii investițiilor străine, investitorii globali care
07:00
Franţa: Noul guvern condus de Lecornu menţine majoritatea miniştrilor din cabinetul Bayrou # Financial Intelligence
Preşedinţia franceză a dezvăluit duminică componența noului guvern condus de premierul Sébastien Lecornu şi compus din 18 miniştri,
07:00
Traian Băsescu: Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Am inventat o nouă instituţie, care se numeşte Coaliţia. Nu există în Constituţie această instituţie atotputernică # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat modul de funcţionare a actualei coaliţii guvernamentale, afirmând că este "comic" ceea
06:50
Trump spune că propunerea lui Putin de prelungire a tratatului New Start i se pare ‘o idee bună’ # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat că propunerea omologului său rus Vladimir Putin de prelungire voluntară cu un
06:50
Casa Albă: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” # Financial Intelligence
Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu
06:40
Israelul și Hamas se pregătesc pentru negocieri indirecte în Egipt, în contextul speranțelor pentru un posibil acord privind
Acum 24 ore
19:40
Trump afirmă că Hamas se va confrunta cu „distrugerea completă” dacă insistă să rămână la putere # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat pentru CNN că Hamas se confruntă cu „distrugerea completă" dacă grupul refuză să
19:30
Cinci morți și infrastructura energetică avariată în urma unui atac aerian rus asupra Ucrainei # Financial Intelligence
Patru morți în regiunea vestică Lviv, la granița cu Polonia Zeci de mii de oameni fără energie electrică
19:30
OPEC+ optează pentru o creștere modestă a producției de petrol, pe fondul temerilor legate de supraproducție # Financial Intelligence
OPEC+ va crește producția de petrol începând din noiembrie cu 137.000 bpd Grupul a majorat țintele de producție
19:30
Cine sunt consilierii care ar urma să facă parte din echipa preşedintelui Nicuşor Dan: Ludovic Orban, Marius Lazurca, Valentin Naumescu, Eugen Tomac, angajaţi din Primăria Capitalei şi un avocat apropiat de Geoană (News.ro) # Financial Intelligence
Fostul premier Ludovic Orban ar urma să fie numit consilier prezidenţial pentru politică internă la Palatul Cotroceni, în
Ieri
17:50
Costul mediu al unei breşe de date a ajuns la aproape 4,5 milioane de dolari (raport) # Financial Intelligence
Costul mediu al unei breşe de date a ajuns la aproape 4,5 milioane de dolari, în cursul anului
15:40
Cooperarea cu AIEA ‘nu mai este pertinentă’ după reintroducerea sancţiunilor, declară ministrul de externe iranian # Financial Intelligence
Cooperarea Iranului cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) 'nu mai este pertinentă' dată fiind reintroducerea sancţiunilor ONU,
15:40
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 179,6 miliarde de lei, în august # Financial Intelligence
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 179,6 miliarde lei, la finalul lunii august 2025,
15:30
Victor Negrescu, scrisoare către preşedintele Consiliului European pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu R. Moldova # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări,
12:00
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde lei, de la 1,034,71
10:10
În noaptea trecută, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a desfășurat o nouă acțiune amplă de control.
08:50
Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că nu toată lumea participă la strângerea curelei # Financial Intelligence
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, consideră că va fi o perioadă confuză în continuare şi o perioadă în
08:50
5 octombrie (Reuters) – Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume după valoarea de piață, a atins duminică
