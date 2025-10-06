Emil Ghinea a câștigat ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă

15:40

Carmen Brumă a dat detalii despre Vlad, fiul ei și al prezentatorului de televiziune Mircea Badea. ”Avem niște reguli de viață pe care el le respectă de mult timp”, a spus aceasta. Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de […]