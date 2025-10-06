Cum acoperă Rusia pierderile masive în Ucraina: Rachete de export și sisteme de bruiaj, deturnate din contracte militare cu state partenere

08:20

Achiziția anunțată de România pentru 216 de tancuri noi, împreună cu 76 de derivate, inclusiv tractoare de evacuare, poduri mobile de asalt sau dragoare de mine, intră fulgerător în topul celor mai scumpe programe de înzestrare din istoria Armatei României, umăr la umăr cu F-35, viitoarele......