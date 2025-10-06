Ludovic Orban explică de ce a fost numit consilier al lui Nicușor Dan: „N-am prieteni sau adversari personali”
Digi24.ro, 6 octombrie 2025 17:20
Ludovic Orban a povestit, în exclusivitate la Digi24, cum a ajuns să fie numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Fostul premier și lider al PNL a amintit de faptul că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la primărie, cât și în cursa pentru Palatul Cotroceni.
Acum 15 minute
17:40
Un tren direct pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord şi retur va fi introdus în circulaţie din data de 10 octombrie 2025, anunță CFR Călători. Preţul unei călătorii este de 73,4 euro.
Acum 30 minute
17:30
În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin care a fost promovat Nicolae Ciucă. Reacții din PNL # Digi24.ro
Dosarul deschis de Direcția Națională Anticorupție (DNA) ce vizează finanțarea din bani publici a panourilor electorale prin care fostul candidat PNL la alegerile prezidențiale din 2024, Nicolae Ciucă, și-a promovat cartea „nu este chiar ușor”, după cum a subliniat șeful parchetului anticorupție, Marius Voineag. Procurorul-șef al DNA a subliniat că în acest moment se așteaptă rezultatul unei expertize, fără să dea alte detalii.
Acum o oră
17:20
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA # Digi24.ro
Comportamentul președintelui american Donald Trump stârnește tot mai multe îngrijorări, după o serie de apariții publice și postări online considerate bizare chiar și de apropiații săi. De la clipuri false generate de inteligența artificială, la declarații confuze despre medicamente și gafe diplomatice repetate, liderul de la Casa Albă pare tot mai imprevizibil. Într-unul dintre cele mai recente discursuri, Trump a vorbit incoerent despre autism, a confundat Albania cu Armenia și a sugerat folosirea unor orașe americane ca „terenuri de antrenament pentru armată”, stârnind critici și îngrijorare inclusiv din partea foștilor militari.
17:20
17:20
„Europa s-a prăbușit în fața terorismului palestinian”: Netanyahu atacă dur Uniunea Europeană și o numește „irelevantă” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, acuzând-o că „s-a prăbușit în fața terorismului palestinian” și că a devenit „slabă și irelevantă” în conflictul din Gaza.
17:00
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era obiectivul acestora # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele majorităţii incursiunilor dronelor observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri şi au blocat peste 10 mii de pasageri la aeroportul din München, relatează Reuters.
17:00
Kelemen Hunor, despre provocările Rusiei în România: „Ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea” # Digi24.ro
„Rusia ne testează capacitatea de apărare şi urmăreşte să polarizeze societatea”, a declarat, luni, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, despre incidentele cu drone ruseşti care au loc în România şi alte ţări din Europa de Est.
Acum 2 ore
16:50
1,9 milioane de lei pentru combaterea violenței în școli: Ministerul Educației extinde programul „Împreună prindem curaj” # Digi24.ro
Ministrul Educației și Cercetării Daniel David a semnat, luni, ordinul prin care suma de 1.900.000 de lei va fi direcționată către școli, prin inspectoratele școlare, pentru implementarea, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, a Programului de prevenire a violenței şi a infracțiunilor în mediul şcolar „Împreună prindem curaj”.
16:50
Grindeanu, despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, întrebat despre o posibilă demisie a premierului, în cazul unui eşec la CCR pe legile de reformă, că nu este adeptul acestor tipuri de abordări. El mai spune că a văzut, în ultima vreme, că şi „premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”.
16:40
Greta Thunberg și peste 170 de activiști, numiți de Israel „provocatori”, au fost deportați în Grecia și Slovacia # Digi24.ro
Greta Thunberg și peste 170 de activiști din „flotila pentru Gaza” au fost deportați din Israel în Grecia și Slovacia. Autoritățile israeliene i-au numit „provocatori”, în timp ce mai mulți dintre cei reținuți acuză „condiții inumane de detenție” și abuzuri din partea forțelor israeliene.
16:30
Kelemen Hunor: Indiferent cine ce spune, încă nu am făcut reforme. Să crești TVA nu e reformă # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni, că nu au fost făcute reforme până în acest moment, precizând că Guvernul trebuie să se grăbească cu măsurile de reducere a cheltuielilor în administraţia centrală şi locală. Majorarea unor taxe, accize sau impozite „nu înseamnă reformă”, spune acesta.
16:20
Acuzațiile oficiale aduse de procurori Dianei Șoșoacă. Parchetul cere ridicarea imunității europarlamentarei SOS România # Digi24.ro
Parchetul General a confirmat oficial că a pus-o sub urmărire penală pe Diana Șoșoacă pentru mai multe infracțiuni, printre care amintim lipsirea de libertate în mod ilegal (în scandalul cu jurnaliștii italieni) și propagandă extremistă. Procurorii cer Parchetului European să-i ridice imunitatea europarlamentarei SOS România.
16:20
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu pleacă de la Cotroceni. Nicușor Dan a trimis acasă mai mulți consilieri prezidențiali # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali, printre care Cristian Diaconescu, care îl consilia pe probleme de apărare și siguranță națională, și Luminița Odobescu, responsabilă de politică externă. Decizia vine după ce președintele și-a numit 16 noi consilieri.
16:10
Noi date în cazul celor 7 copii uciși de bacteria din spitalul din Iași. Încă o probă recoltată pozitivă: unde a fost descoperită # Digi24.ro
Noi informații din ancheta în cazul copiilor decedați la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Bacteria Serratia marcescens, care a provocat focarul din secția de terapie intensivă, în urma căruia 7 copii au murit, a fost identificată și pe mâinile uneia dintre asistentele medicale.
16:10
16:00
Pereți decojiți și condiții precare în secția de psihiatrie din Drobeta-Turnu Severin. Reacția spitalului # Digi24.ro
Imagini filmate de familia unui pacient arată pereți decojiți și condiții precare în izolatorul secției de psihiatrie a Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin. Conducerea spitalului susține că pereții sunt realizați dintr-un material moale, menit să prevină rănirea pacienților agitați, dar care se deteriorează frecvent. După apariția imaginilor pe internet, beneficiarul a fost mutat, iar izolatorul urmează să intre în reabilitare.
16:00
PSD se opune unei candidaturi comune USR-PNL la București. Grindeanu: „Nu am intrat în Coaliție să fim tratați ca ruda săracă” # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că social-democrații nu au „nicio problemă” cu organizarea cât mai curând a alegerilor din Capitală dacă toate partidele din Coaliție au un candidat comun sau dacă fiecare merge cu propriul candidat. Liderul PSD respinge în continuare varianta unei candidaturi comune USR-PNL.
Acum 4 ore
15:50
Cercetătorii danezi au preparat iaurt cu ajutorul furnicilor. Ce presupune rețeta, originară din Bulgaria # Digi24.ro
15:50
Lecornu, „spanacul politicienilor”. Ce alți lideri politici au stat extrem de puțin la putere (POLITICO) # Digi24.ro
Luni, prim-ministrul francez și guvernul său au demisionat, la doar 12 ore după numirea cabinetului. A fost prim-ministru timp de 27 de zile, același timp necesar Lunii pentru a orbita în jurul Pământului, transmite POLITICO.
15:30
Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă între reduceri de posturi sau de cheltuieli # Digi24.ro
Social-democrații nu sunt de acord cu reducerea obligatorie a posturilor ocupate în administrația publică locală cu 10%. După ședința conducerii, reprezentanții PSD au anunțat că primarii trebuie să aibă de ales dintre reducerea posturilor sau tăierea cheltuielilor. „Primăriile nu seamănă între ele”, a transmis Olguța Vasilescu, primarul Municipiului Craiova.
15:30
ANAF: 128 de firme de ride-sharing au păgubit statul român cu 175 de milioane de lei. Cum era păcălit fiscul # Digi24.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat companii de transport alternativ (ride-sharing), după o analiză de risc, şi a descoperit un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de către 128 de firme. Acestea funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor, respectiv fără a achita obligaţiile fiscale aferente.
15:20
Atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească în Bulgaria. Anunțul MAE # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bulgar, pentru data de 7 octombrie 2025, au fost emise coduri de atenţionare meteorologică pentru vreme severă şi precipitaţii abundente.
15:00
Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane # Digi24.ro
Forțele ruse au atacat orașul Sumy, lovind o unitate medicală locală cu o dronă, a transmis luni, Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei.
14:40
A început săptămâna decernării premiilor Nobel, iar Mircea Cărtărescu se numără și anul acesta printre favoriții la Premiul pentru literatură, care va fi decernat în doar câteva zile.
14:40
Un ciclon lovește sud-estul României. Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri: risc de inundații majore # Digi24.ro
Un ciclon format în Marea Mediterană ajunge marți deasupra Mării Negre, unde va genera ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la altitudini mari. Sud-estul României intră sub cod roșu de ploi abundente, iar în județul Constanța, autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate școlile miercuri, după ce meteorologii au avertizat că se pot acumula până la 120 l/mp, cu risc ridicat de inundații.
14:40
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de urgență, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de lipotimie și infarct.
14:30
Tanti Ioana: „Nu e, bre, de supărare ce-i în țara noastră? Nu e de supărare? Ce-i la noi în țară dezastrul ăsta?” # Digi24.ro
Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.
14:20
România este în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană și s-a clasat pe locul șase, imediat după giganții care domină piața auto europeană. Țara noastră a fabricat în prima jumătate a acestui an mai bine de 200.000 de autoturisme în cele două uzine, informează Digi24.
14:20
Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc # Digi24.ro
Viacheslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică după ce a căzut de la o înălțime de cel puțin 21 de metri.
14:10
Fosta cancelară Angela Merkel a acuzat Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga, critic față de guvern, Partizán.
14:00
Din cauza prețurilor incredibil de mari la energie plătite de populație și de companiile din România, trecem acum printr-o criză profundă, pe care politrucii încearcă să o acopere prin tot felul de discuții pe aspecte colaterale, menite să ascundă adevărata problemă majoră: lipsa curajului conducerii politice actuale a României de a lua măsuri decisive în folosul poporului român.
14:00
Nu mi se pare că-i de glumit atunci când un politician ajunge să-i îndemne pe români să-și închidă contul de Netflix. Vorbim despre un simptom al unei politici care confundă libertatea cu frica, gândirea liberă cu loialitatea oarbă și patriotismul cu izolaționismul. Noi, liberalii, alegem libertatea de a da play, nu îndemnul de a spune stop.
14:00
Ce este „Super Luna Recoltei”: Cum descriu specialiștii fenomenul. Ce se poate observa pe cer în noaptea de 6 spre 7 octombrie # Digi24.ro
„Luna Plină a Recoltei” este denumirea tradițională dată primei Luni Pline de după echinocțiul de toamnă. În trecut, fermierii americani se bazau pe lumina ei pentru a-și continua lucrul la câmp după apusul soarelui, de aici și numele care a rămas în cultura populară.
Acum 6 ore
13:50
Protest la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă la sfârșitul acestui an # Digi24.ro
În jur de 200 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) protestează, luni, în faţa sediului administrativ al companiei din Târgu Jiu. Potrivit preşedintelui Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), Gabriel Căldăruşe, este vorba de un protest spontan.
13:50
Ploi abundente, temperaturi scăzute și ninsori: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # Digi24.ro
România va traversa o perioadă cu variații accentuate de temperatură și episoade de ploi consistente, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 6 – 19 octombrie 2025. În prima parte a săptămânii, vremea va rămâne rece în sud și est, iar în zonele montane sunt posibile ninsori. De la mijlocul lunii, valorile termice vor crește ușor, dar precipitațiile vor reveni periodic în aproape toate regiunile țării.
13:50
Radu Miruță spune că industria națională de apărare va fi revitalizată: Sunt fabrici în care crește vegetație și plouă # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, luni, la Digi24, că România vrea să construiască drone, împreună cu Ucraina. Minustrul a mai afirmat că industria națională de apărare va fi revitalizată , folosind fonduri europene SAFE (Security Action for Europe). „Sunt fabrici prin care crește vegetație, în care plouă înăuntru”, a spus Miruță.
13:40
Ce a găsit Inspecția Muncii în cazul zilierilor: munci nepermise, bani neplătiți, fără condiții de siguranță. Reacția lui Florin Manole # Digi24.ro
13:40
USR insistă cu organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ștefan Pălărie: „Coaliția trebuie să decidă în această săptămână” # Digi24.ro
Reprezentanții USR susțin că vor pune presiune în Coaliția de guvernare pentru a stabili cât mai curând data alegerilor din București. Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a transmis că liderii trebuie să ia o decizie în această săptămână, dar și că PSD vine cu o condiție: candidat unic al Coaliției.
13:30
Giurgiu: O şoferiţă de 78 de ani, vinovată de producerea accidentului din Buturugeni, soldat cu cinci răniţi # Digi24.ro
Poliţiştii rutieri giurgiuveni efectuează cercetări în urma accidentului rutier produs în localitatea Buturugeni, soldat cu cinci răniţi, după ce o şoferiţă de 78 de ani, din municipiul Bucureşti, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism.
13:20
Ce s-a întâmplat cu „clădirea fantomă” din Capitală pentru care statul nu a încasat chirie timp de 18 ani. Explicațiile lui Radu Miruță # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat luni, la Digi24, că statul român a devenit oficial proprietarul unei clădiri de birouri din București în care funcţionau mai multe firme, dar de 18 ani ministerul nu încasează niciun leu chirie. Miruță a subliniat că prejudiciul va fi recuperat: „Statul român nici acum nu încasează banii pe care unii șmecheri i-au încasat de 18 ani, însă este un drum scurt pentru că noi vom cere recuperarea prejudiciului ”.
13:10
Ministerul de Interne anunţă licitaţie pentru cinci drone. La ce ar trebui să fie folosite acestea # Digi24.ro
Inspectoratul General de Aviaţie al MAI a anunţat o licitaţie pe SEAP pentru achiziţionarea a cinci sisteme de vehicule aeriene fără echipaj uman la bord.
13:10
Ursula von der Leyen se va confrunta cu noi moțiuni de cenzură. Șansele ca șefa Comisie să fie demisă # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu încercări de demitere, pentru a doua oară în trei luni, grupurile de extremă dreapta şi stânga din Parlamentul European urmând să prezinte moţiuni de cenzură în această săptămână, relatează Reuters.
13:00
Val global de atacuri cibernetice asupra lanțurilor de aprovizionare. Aproape o treime dintre companii raportează incidente # Digi24.ro
Tot mai multe companii din întreaga lume sunt vizate de atacuri cibernetice care paralizează producția și afectează serios lanțurile de aprovizionare. Un raport al Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) arată că aproape o treime dintre managerii de achiziții au raportat atacuri asupra partenerilor sau furnizorilor în ultimele șase luni, în urma unor incidente majore care au vizat giganți precum Jaguar Land Rover, Marks & Spencer și Asahi. Amenințările informatice au devenit acum una dintre principalele preocupări ale mediului de afaceri global, rivalizând cu riscurile geopolitice și disputele comerciale.
12:50
Când trebuie scoasă fierea?
12:50
China amenință Marea Britanie cu represalii: Londra ia în calcul sancționarea serviciilor sale de securitate (The Guardian) # Digi24.ro
Tensiunile dintre Londra și Beijing se amplifică, după ce China a amenințat cu represalii dacă guvernul britanic va include instituții din structura sa de securitate pe lista entităților vizate de noile reguli privind influența străină. Potrivit The Guardian, oficiali chinezi au transmis avertismentul direct Ministerului de Externe britanic, avertizând că măsura ar afecta relațiile bilaterale. Până acum, doar Rusia și Iran se află pe lista extinsă a schemei de înregistrare a influenței străine (FIRS), dar Londra analizează posibilitatea de a adăuga anumite structuri ale statului chinez, acuzate de activități de interferență în Occident.
12:50
Teoriile halucinante ale lui Medvedev privind dronele care au perturbat spațiul aerian din Europa: Cârtițele noastre așteaptă o comandă # Digi24.ro
Dronele care au sosit pe teritoriul țărilor europene ar putea fi „o provocare a bandiților (n.red. se referă la ucrainenii susținători ai lui Bandera) ”, a scris Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate (CS) al Rusiei, pe canalul său de pe Max.
12:50
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” # Digi24.ro
Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină pentru anul 2025 a fost acordat luni unui trio de oameni de știință pentru descoperirile lor „privind toleranța imunitară periferică”. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi vor împărți premiul pentru lucrările lor privind prevebirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului.
12:40
Sute de oameni stau deja la coadă să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul de la Iași începe miercuri # Digi24.ro
Câteva sute de persoane aşteaptă la rând, duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii spun că au venit la catedrala ieşeană înainte să înceapă pelerinajul, pentru a evita aglomeraţia din următoarele zile, Organizatorii estimează că rândul ar putea depăşi doi kilometri.
12:40
Reacția ministrului Economiei după ce Traian Băsescu a spus că „ce se întâmplă la Guvern este comic”: „Este parțial adevărat” # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur, duminică, atitudinea partidelor din actuala coaliție de guvernare. „Ce se întâmplă cu partidele este comic - au inventat o nouă instituție, care se numește Coalitia”, a spus fostul șef al statului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a avut o reacție legată de aceste critici, luni, într-o intervenție la Digi24. Oficialul a spus că afirmațiile lui Băsescu sunt „parțial adevărate”, dar a explicat: „Pe de o parte, fiind partide aflate în coaliție, trebuie să existe și reprezentarea voinței politice ale partidului respectiv. Pe de altă parte, pe premieri și pe miniștri îi măsori în funcție de ce fac ei”.
12:30
Rețelele sociale au intrat în declin, iar tinerii sunt primii care părăsesc platformele. Există, totuși, o excepție # Digi24.ro
Oamenii au început să stea mai puţin pe Facebook şi pe alte platforme sociale în ultimii ani, o tendinţă care ar trebui să creeze îngrijorare în rândul unor companii precum Meta.
