„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur, duminică, atitudinea partidelor din actuala coaliție de guvernare. „Ce se întâmplă cu partidele este comic - au inventat o nouă instituție, care se numește Coalitia”, a spus fostul șef al statului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a avut o reacție legată de aceste critici, luni, într-o intervenție la Digi24. Oficialul a spus că afirmațiile lui Băsescu sunt „parțial adevărate”, dar a explicat: „Pe de o parte, fiind partide aflate în coaliție, trebuie să existe și reprezentarea voinței politice ale partidului respectiv. Pe de altă parte, pe premieri și pe miniștri îi măsori în funcție de ce fac ei”.