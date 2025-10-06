Hugo Boss lucrează în România cu şase fabrici care adună afaceri de aproape 500 mil. lei şi peste 1.400 de salariaţi. Cine produce pentru brandul german de modă?

16:30

Piaţa hotelieră locală trece printr-una dintre cele mai efervescente perioade ale sale, existând o serie de proiecte în derulare, dar şi tot mai mulţi investitori şi grupuri hoteliere interesate de acest sector. Piaţa locală s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, atât ca număr de unităţi, dar şi ca branduri şi standarde impu­se, ceea ce arată drumul ascendent pe care merge sectorul hotelier.