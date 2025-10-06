Hugo Boss lucrează în România cu şase fabrici care adună afaceri de aproape 500 mil. lei şi peste 1.400 de salariaţi. Cine produce pentru brandul german de modă?
Ziarul Financiar, 6 octombrie 2025 17:30
Grupul german Hugo Boss, activ pe segmentul premium al pieţei de modă, lucrează în România cu şase fabrici de îmbrăcăminte şi accesorii, este vorba despre Pandora Prod, Minoronzoni, Veta, Factory Belt, Carreman România şi Avery Denisson. Primele patru sunt furnizori „tier 1“ – cei mai importanţi, iar ultimii doi actori sunt „tier 2“.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
17:45
17:45
Acum 30 minute
17:30
Hugo Boss lucrează în România cu şase fabrici care adună afaceri de aproape 500 mil. lei şi peste 1.400 de salariaţi. Cine produce pentru brandul german de modă? # Ziarul Financiar
Grupul german Hugo Boss, activ pe segmentul premium al pieţei de modă, lucrează în România cu şase fabrici de îmbrăcăminte şi accesorii, este vorba despre Pandora Prod, Minoronzoni, Veta, Factory Belt, Carreman România şi Avery Denisson. Primele patru sunt furnizori „tier 1“ – cei mai importanţi, iar ultimii doi actori sunt „tier 2“.
Acum o oră
17:15
Care sunt condiţiile PSD pentru a accepta alegeri la Bucureşti? Grindeanu: Fie un candidat comun, fie candidaţi separaţi pentru fiecare partid. Altfel ne-am trezi într-o situaţie care ne-ar putea face să ne punem întrebări ce mai căutăm în această coaliţie # Ziarul Financiar
(Adaugă declaraţii ale liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu)
17:15
Madaras Zoltán, medic primar oftalmolog şi CEO al Dora Optics: Ne aşteptăm în a doua parte a anului la o creştere accelerată, dat fiind că am început spitalizările de zi # Ziarul Financiar
Medicul Madaras Zoltán, specializat în oftalmologie, fondatorul reţelei Dora Optics, spune că aşteaptă în a doua parte a anului o creştere accelerată, dat fiind că a început spitalizările de zi.
17:15
17:15
17:15
Top 30 sectoare de activitate din privat cu cei mai mulţi angajaţi: Comerţul, construcţiile şi transporturile sunt cele trei mari motoare ale angajărilor din privat # Ziarul Financiar
Comerţul, construcţiile şi transporturile au fost principalii angajatori din economia privată, cumulând aproape 678.000 de salariaţi, arată calculele ZF făcute pe baza datelor de la Registrul Comerţului.
17:00
Acum 2 ore
16:45
16:45
ZF Live. Nicodim Hagău, managing partner, TAB România: Antreprenorii sunt mai deschişi să interacţioneze între ei, vor să întâlnească oameni care au aceleaşi provocări, care să îi consilieze fără să aibă un interes # Ziarul Financiar
Antreprenorii din România sunt astăzi mult mai deschişi să interacţioneze între ei şi să caute sprijin în comunităţi de business decât în urmă cu un deceniu. Astăzi, tot mai mulţi antreprenori văd valoarea în schimbul de idei, în networking şi în consilierea fără interese ascunse, susţine Nicodim Hagău, managing partner al TAB România.
16:30
Condiţiile PSD pentru a accepta reforma administraţiei locale propusă de Bolojan: Tăierile trebuie să fie şi la nivel central, de 10%, deoarece de la primării s-au făcut reduceri şi în anii trecuţi # Ziarul Financiar
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu spune că, pe lângă reducerile de posturi din administraţia locală, trebuie reduse cu cel puţin 10% şi cele din administraţia publică centrală.
16:30
16:30
Când ar putea avea România hoteluri de lux sub branduri precum Ritz, Four Season sau St. Regis? „Cred că trebuie să mai aşteptăm circa zece ani ca unele dintre ele să îşi găsească locul şi la noi, cu predilecţie în Bucureşti“ # Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră locală trece printr-una dintre cele mai efervescente perioade ale sale, existând o serie de proiecte în derulare, dar şi tot mai mulţi investitori şi grupuri hoteliere interesate de acest sector. Piaţa locală s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, atât ca număr de unităţi, dar şi ca branduri şi standarde impuse, ceea ce arată drumul ascendent pe care merge sectorul hotelier.
16:15
16:15
Scăderea temperaturilor găseşte România cu depozitele de gaze 100% pline. La nivel european, a fost atins pragul de 85%, înaintea unei ierni posibil dificile # Ziarul Financiar
România are o capacitate de înmagazinare subterană a gazelor de circa 3 miliarde de metri cubi, iar datele de pe 30 septembrie arată că aceasta era plină în proporţie de 100%.
Acum 4 ore
15:45
Sorin Suciu, Raiffeisen Bank, şi Ricardo Pelaez, consilier comercial senior regional pentru Europa de Sud-Est, Ambasada SUA în România: Piaţa din SUA vine cu multe oportunităţi pentru antreprenorii care vor să facă pasul în străinătate. România are business cu care să abordeze piaţa din SUA # Ziarul Financiar
15:45
15:30
15:30
15:00
14:45
14:45
14:30
14:15
14:00
Bursă. Ce trebuie să ştie investitorii despre oferta de listare a Grup EM: Subscrierea timpurie le permite să influenţeze preţul final al acţiunilor, pe când amânarea până în ultima zi nu aduce niciun avantaj. Piaţa poate avea un cuvânt important chiar astăzi pentru a determina preţul final # Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:15
Acum la ZF Tech Day: De ce e necesară trecerea de la execuţie tehnică la crearea de produse digitale proprii în ecosistemul tech local? Cum pot startup-urile „AI-Made in România” să scaleze global? O discuţie cu Andrei Munteanu (Cowork Timişoara), Marian Voicu (Procesio), Cristian Ruţă (Arcanna.ai), Andreea Saharov şi Cristian Turcin (Orange Business) # Ziarul Financiar
13:15
13:15
13:15
13:00
12:45
12:15
12:15
12:00
12:00
Acum 8 ore
11:45
11:45
11:45
11:45
11:30
11:15
Luka Zivkovic, cofondator al aplicaţiei antirisipă de mâncare Bonapp.eco: Ţintim zeci de mii de abonaţi în primul an pentru noul serviciu de dining Bonapp Club # Ziarul Financiar
Aplicaţia pentru reducerea risipei alimentare Bonapp, care are peste 500.000 de descărcări în România, ţinteşte să convertească aproximativ 5% dintre utilizatorii săi în membri ai noului serviciu de abonament Bonapp Club în primul an de la lansare, ceea ce ar însemna zeci de mii de abonaţi. Compania a lansat în Bucureşti acest nou serviciu care oferă membrilor acces la oferte promoţionale exclusive în restaurante partenere.
11:00
10:45
10:45
10:45
10:45
10:30
10:15
Cea mai mare despăgubire plătită de asigurătrori în S1/2025, în baza unei asigurări de locuinţă a depăşit 760.000 lei, pentru daunele provocate de un incendiu. Primele 10 cele mai mari daune achitate pe zona asigurărilor de locuinţă a însemnat un nivel cumulat al despăgubirilor de 5,7 mil. lei în prima jumătate a anului # Ziarul Financiar
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.