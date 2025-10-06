Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de gaze
Adevarul.ro, 6 octombrie 2025 17:30
Mirosul unui fruct exotic a alertat autoritățile din oraşul german Wiesbaden, care au intervenit de patru ori în cursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie, deoarece localnicii se temeau de o posibilă scurgere de gaze.
Cele 5 Românii ale lui Caramitru: „Cu excepția României comuniste, restul ne putem coaliza fără trădători pro-ruși” # Adevarul.ro
Cea mai mare problemă e România comunistă care devine treptat radical AUR-istă/cegist ceaușistă, susține economistul Andrei Caramitru. Celelalte patru Românii, spune acesta, se pot coaliza, România lumpenilor, a micilor meseriași, a corporatiștilor și a marelui antreprenoriat.
După o lună și jumătate de la debutul anului școlar 2024-2025, elevii întră în vacanța de toamnă. După încheierea ei, urmează încă o lună și jumătate de școală până la vacanța de iarnă.
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită facturile” # Adevarul.ro
Cunoscută puțin sau deloc în România, Alexandra Ianculescu a ales să facă bani pe Onlyfans după patinaj: „Mă distrez și nu mai trebuie să lucrez în trei locuri de muncă cu jumătate de normă”.
Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de gaze # Adevarul.ro
Mirosul unui fruct exotic a alertat autoritățile din oraşul german Wiesbaden, care au intervenit de patru ori în cursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie, deoarece localnicii se temeau de o posibilă scurgere de gaze.
ROOTS 2025: Peste 1.400 de participanți la conferința cu Esther Perel. Primele bilete pentru ediția din 2026 s-au epuizat imediat # Adevarul.ro
Peste 1.400 de persoane au participat la ROOTS – Search for Self, prima conferință din România dedicată psihologiei relațiilor, intimității și autocunoașterii.
Rusia a bombardat un centru perinatal din Sumî, în care se aflau 166 de persoane, printre care 11 copii # Adevarul.ro
Rușii au atacat o unitate medicală din Sumî în timpul unui atac cu o dronă.
Aeroportul din Vilnius, închis câteva ore după ce baloane cu aer cald au intrat în spațiul aerian din Belarus # Adevarul.ro
Până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni, au intrat în spațiul aerian al Lituaniei sâmbătă seară, ducând la închiderea aeroportului din Vilnius și întârziind zborurile cu mai multe ore, au declarat autoritățile, relatează CNN.
Un bărbat din Tulcea a furat mașina unui prieten când șoferul se afla într-o benzinărie: în portbagaj erau 50.000 de euro # Adevarul.ro
Un tânăr din Tulcea a fost reținut de polițiști după ce a furat mașina unui cunoscut, în timp ce acesta se afla la o benzinărie de pe autostrada A1 Nădlac-Deva. Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, în jurul orei 21:00.
Șoferii cu mașini neînmatriculate în București sau Ilfov ar putea plăti o taxă. Măsura, menită să ajute la fluidizarea traficului în Capitală # Adevarul.ro
Șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București sau Ilfov ar putea plăti o taxă de circulație atunci când conduc pe străzile Capitalei.
Kelemen Hunor : „Majorarea taxelor nu e reformă, Guvernul trebuie să reducă cheltuielile până la sfârșitul anului” # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni că nu au fost făcute reforme până în acest moment și că Guvernul trebuie să se grăbească cu măsurile de reducere a cheltuielilor în administrația centrală și locală.
Fraudă de proporții descoperită de ANAF în domeniul ride-sharing: prejudiciile ajung la 175 de milioane de lei # Adevarul.ro
Direcția Generală Antifraud a descoperit un prejudiciu de 175 milioane lei la 128 de companii de ride-sharing care operau la negru.
Tren direct București – Kiev, începând din 10 octombrie. Cât costă un bilet la vagonul de dormit # Adevarul.ro
CFR Călători anunță lansarea unui tren internațional direct între București Nord și Kiev, începând cu 10 octombrie 2025. Ruta va include opriri în Ungheni și va permite călătoria fără schimburi de tren.
Zelenski acuză nouă state occidentale că furnizează Rusiei componente pentru rachete și drone # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a dezvăluit că Rusia utilizează componente furnizate de companii străine pentru a construi rachete și drone de atac împotriva Ucrainei.
AUR îl cheamă astăzi, la „Ora Guvernului”, pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru a explica în plen care sunt soluțiile pentru micii producători, despre care opoziția spune că sunt în pragul falimentului.
Ianis Hagi se simte ca peștele-n apă în prima ligă din Turcia. Diferențele față de Scoția # Adevarul.ro
La 26 de ani, Ianis Hagi joacă în Turcia.
Merkel acuză Polonia și țările baltice că s-au opus dialogului direct cu Putin: „Am simțit că nu mai lua în serios Acordul de la Minsk” # Adevarul.ro
Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat că în 2021 a propus discuții directe cu Putin, dar unele țări ale UE - in special Polonia și statele baltice - au respins ideea, relatează canalul Nexta.
Soluțiile la care recurg românii care stau la bloc pentru a se încălzi: „O pătură groasă și dormim ca pruncii/ Eu iau pisica și o bag sub plapumă cu mine” # Adevarul.ro
Locuitorii din București caută soluții diverse pentru a-și încălzi apartamentele: de la aeroterme, calorifere electrice, pături groase, la metode mai neobișnuite, precum „pisicile sub plapumă”.
Pieţele cripto au atins un nivel record. Investitorii se așteaptă ca FED să reducă dobânda # Adevarul.ro
Pieţele cripto au atins un nivel record de 4,24 trilioane de dolari în capitalizarea de piaţă, pe măsură ce investitorii şi-au intensificat convingerea că Rezerva Federală va reduce în continuare ratele dobânzilor la următoarea reuniune din 29 octombrie.
Oficial: Consilieriii aduși de Ilie Bolojan la Cotroceni, eliberați din funcție de președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție mai mulți consilieri, între care și pe Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, aduși de Ilie Bolojan în perioada interimatului la Cotroceni.
Cod roșu de furtuni în Bulgaria. MAE avertizează românii, după ce s-au înregistrat trei decese în urma inundațiilor # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria, după ce autoritățile meteorologice bulgare au anunțat cod roșu de furtuni pentru coasta Mării Negre.
Grindeanu: „PSD nu va fi ruda săracă în această coaliție”. Ce spune liderul social-democrat despre alegerile din București # Adevarul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații nu și-au schimbat poziția privind alegerile pentru Primăria Capitalei.
Propunerea PSD pentru reforma administrației locale: Concedieri sau reducerea cheltuielilor de salarizare cu 10% # Adevarul.ro
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a prezentat propunerea cu care va merge PSD în coaliție pentru reforma administrației locale.
Păstrăvul curcubeu s-a adaptat cu succes în apele Mării Negre, după ce experimentul realizat de cercetătorii Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Marină din Constanța a demonstrat că peștele poate trăi în condiții de salinitate ridicată.
Nu este un secret faptul că fumatul este dăunător, iar renunțarea este cea mai bună alegere pe care o poate face cineva. Cu toate acestea, aproximativ un miliard de oameni încă fumează.
Clădirea fantomă din Capitală închiriată ilegal timp de 18 ani. Miruță: „Am notificat instanța pentru a recupera prejudiciul” # Adevarul.ro
Statul român a devenit oficial proprietarul unei clădiri de birouri din Capitală, unde timp de 18 ani au funcționat mai multe firme fără ca Ministerul Economiei să încaseze vreo chirie, a anunțat luni ministrul Radu Miruță.
Olguța Vasilescu, avertisment despre ordonanța privind reducerile din administrație: „Ar bloca pur și simplu activitatea primăriilor” # Adevarul.ro
Lia Olguța Vasilescu critică Ordonanța de Urgență nr. 52/2025 și propunerile privind reducerea personalului din administrația locală.
Pe 23 octombrie, la Brașov, Transilvania Investments organizează o nouă ediție a Zilei Investitorului, un eveniment care își propune să aducă mai aproape comunitatea financiară de publicul larg, într-o atmosferă deschisă și orientată spre dialog.
România va traversa o perioadă cu vreme instabilă, marcată de variații accentuate de temperatură și episoade de ploi consistente, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 6–19 octombrie 2025.
Ursula von der Leyen se confruntă săptămâna aceasta cu două moțiuni de cenzură. Când are loc votul în Parlamentul European # Adevarul.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta în această săptămână, pentru a doua oară în ultimele trei luni, cu încercări de destituire atunci când Parlamentul European va supune la vot două moţiuni de cenzură.
Un guvern de-o noapte la Paris, dar cu indemnizații întregi. De ce a demisionat premierul Franței și ce s-ar putea întâmpla în continuare? # Adevarul.ro
Sébastien Lecornu a devenit, fără voia sa, protagonistul celui mai scurt mandat de premier din istoria recentă a Franței: 27 de zile. A plecat luni dimineață, împreună cu un guvern care nu apucase să închidă bine ușa de la Palatul Matignon.
Sateliți de recunoaștere ai Chinei au survolat vestul Ucrainei în timpul unui atac rusesc asupra regiunii # Adevarul.ro
Cel puțin trei sateliți de recunoaștere SAR aparținând Chinei au survolat zonele din vestul Ucrainei ce au fost ținta unui atac rusesc cu rachete și drone, în noaptea de 4 spre 5 octombrie, a relatat publicația de specialitate Militarnyi, citând date ale serviciului de monitorizare Heavens Above.
În primele opt luni din 2025, insolvențele din România au rămas aproape la același nivel ca anul trecut, cu o scădere de doar 2%, însă cererile de concordat preventiv au urcat cu 30%, semnalând o schimbare de comportament în rândul companiilor aflate în dificultate.
Protest spontan la Complexul Energetic Oltenia. Angajații cer garanții că nu-și vor pierde locurile de muncă # Adevarul.ro
Aproximativ 200 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia au protestat luni în fața sediului companiei din Târgu Jiu.
Americanii au mai multă încredere în instrumentele AI decât în presă sau în partidele politice. Este una dintre cele importante concluzii ale celui mai recent sondaj pe care l-am coordonat pentru University of South Carolina, College of Information and Communications.
România preia din 2026 Preşedinţia-în-Exerciţiu a Iniţiativei Central Europene, anunță MAE. Ce priorități și-a stabilit # Adevarul.ro
Ministerul de Externe a anunțat luni, 6 octombrie, că România va prelua, începând cu 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE).
Un adolescent de 17 ani a fost arestat după ce a lovit un polițist în cap cu o sticlă. Prietena sa a spart luneta unei autospeciale # Adevarul.ro
Un adolescent de 17 ani din Bocșa a fost arestat după ce a lovit un polițist cu o sticlă aruncată de la etaj, în timpul unei petreceri. O tânără de 21 de ani este cercetată sub control judiciar, după ce a spart luneta unei autospeciale de poliție venite la intervenție.
Codul roșu de ploi abundente închide școlile din tot județul Constanța. Apelul transmis de prefect: „Vă rugăm să rămâneți în locuințe” # Adevarul.ro
Cursurile vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ din județul Constanța, miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de ploi abundente, intensificări ale vântului și răcirea vremii, anunță autoritățile județene.
Raiul din Mediterană unde primești până la 20.000 de euro ca să te muți: „Am cumpărat o casă în două săptămâni” # Adevarul.ro
Este o insulă renumită pentru plajele ei de vis, însă localnicii sunt tot mai puțini, iar casele rămân goale.
„Munca înseamnă respect, nu exploatare”. Amenzi de peste un milion de lei după controale ale Inspecției Muncii. 119 minori, găsiți muncind ilegal # Adevarul.ro
Inspecţia Muncii (ITM) a aplicat amenzi de peste un milion de lei în urma unei campanii naţionale privind respectarea legislaţiei în cazul zilierilor.
Radu Miruță, despre criticile lui Traian Băsescu: „Este parțial adevărat. Coaliția merge mai greu decât așteaptă oamenii” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a răspuns declarațiilor fostului președinte Traian Băsescu, care a ironizat funcționarea actualei coaliții de guvernare.
Polițiștii din București, împreună cu reprezentanți ai ITM și ANPC, au desfășurat o amplă acțiune de control în două cluburi din Sectorul 2 al Capitalei.
Cine sunt cei trei cercetători care au primit Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Ce au descoperit # Adevarul.ro
Cercetătorii Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025, distincție acordată pentru descoperirile lor fundamentale privind toleranţa imunitară periferică – mecanismul care împiedică sistemul imunitar să atace propriile ţesuturi.
Fostul director al publicației „Pravda” a murit după ce a căzut de la etajul 14. „Știa multe despre banii Partidului” # Adevarul.ro
Viaceslav Leontiev, fostul director al influentei edituri „Pravda”, asociată ziarului oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a murit în seara zilei de 5 octombrie, după ce a căzut de la la fereastră, de la o înălțime de aproximativ circa 21 de metri.
Putin recurge la amenințări și promisiuni pentru a descuraja SUA să trimită rachete Tomahawk Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin face în continuare eforturi să descurajeze Statele Unite să trimită rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, legând îmbunătățirea relațiilor Rusia-SUA de concesiile făcute de partea americană în privința războiului, potrivit analizei de luni a Institutului pentru Studi
România riscă amenzi uriașe dacă nu închide termocentralele pe cărbune. Ivan: CE așteaptă până vineri un răspuns # Adevarul.ro
România riscă să plătească penalități de cel puțin un miliard de euro către Comisia Europeană, dacă decide să mențină în funcțiune centralele pe cărbune din Oltenia și după 1 ianuarie 2026, termenul asumat pentru închiderea lor, a declarat, luni, Bogdan Ivan, ministrul de resort.
Cancelaria premierului Bolojan a contractat 17 mașini în sistem de leasing operațional # Adevarul.ro
Cancelaria primului ministru, reprezentată de Mihai Jurca – șeful Cancelariei – a încheiat un contract de leasing operațional cu o firmă de asigurare și un broker pentru 17 mașini.
Țara din Europa care limitează temperatura din casă la 19°C și impune reguli stricte pentru pornirea centralei. Ce riscă cei care nu le respectă # Adevarul.ro
Odată cu venirea toamnei, mulți se întreabă când pot porni încălzirea. Într-o țară din UE, regulile sunt stricte: centrala nu poate fi pornită înainte de data oficială, iar temperatura nu trebuie să depășească 19°C.
Șapte bombe din Al Doilea Război Mondial, descoperite lângă o stație de autobuz din județul Bihor # Adevarul.ro
Mai multe bombe și elemente de muniție provenite din Al Doilea Război Mondial au fost descoperite într-o localitate din județul Bihor.
Termoenergetica a început furnizarea agentului termic. Zonele din Capitală în care pot apărea probleme # Adevarul.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat luni, 6 octombrie, că a demarat procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire, conform graficului stabilit pentru sezonul rece.
Un moldovean, căutat pentru tentativă de răpire a unui copil în Slovacia, prins la Vama Albița # Adevarul.ro
Bărbatul în vârstă de 36 de ani, căutat de autoritățile din Slovacia pentru tentativă de răpire a unui copil, a fost încătușat în punctul de trecere a frontierei Albița, după ce, aflat într-un autocar, a încercat să intre în Republica Moldova.
