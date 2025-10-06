Legea majoratului digital a fost adoptată de Senat. Copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor / Nicoleta Pauliuc: Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii”
News.ro, 6 octombrie 2025 18:50
Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi ”pentru” şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar şi modern pentru protecţia copiilor în mediul online şi pentru responsabilizarea platformelor digitale.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
19:10
Creştere de 30% a acţiunilor AMD, după ce OpenAI anunţă un acord de preluare a unei participaţii de 10% la producătorul de cipuri # News.ro
Acţiunile Advanced Micro Devices (AMD) au crescut cu peste 30% luni, după ce OpenAI a anunţat un acord prin care ar putea achiziţiona o participaţie de până la 10% în compania americană producătoare de semiconductoare, relatează CNBC.
19:10
Antrenorul italian Fabio Cannavaro a semnat luni un contract cu echipa naţională a Uzbekistanului, care este calificată pentru turneul final al Cupei Mondiale 2026.
Acum o oră
18:50
USR cere conducerii Parlamentului să permită dezbaterea în plenul reunit a ultimelor patru rapoarte de activitate ale SRI # News.ro
USR cere conducerii Parlamentului ca rapoartele de activitate ale Serviciului Român de Informaţii (SRI) pe anii 2021, 2022, 2023 şi 2024 să fie puse pe ordinea de zi a plenului comun, spre dezbatere şi aprobare, o solicitare scrisă fiind depusă, în acest sens, de liderii grupurilor parlamentare USR, Bogdan Rodeanu şi Ştefan Pălărie.
18:50
Legea majoratului digital a fost adoptată de Senat. Copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor / Nicoleta Pauliuc: Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii” # News.ro
Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi ”pentru” şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar şi modern pentru protecţia copiilor în mediul online şi pentru responsabilizarea platformelor digitale.
18:30
Togolezul Samuel Asamoah, fost jucător la FCU Craiova 1948, s-a accidentat grav la un meci din prima ligă chineză. El riscă să rămână paralizat # News.ro
Fostul jucător al echipei FCU Craiova 1948, togolezul Samuel Asamoah, în vârstă de 31 de ani, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză.
18:30
Trei persoane au fost transportate la spital, luni după-amiază, după ce două autoturisme s-au ciocnit, în localitatea Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa. Două dintre victime au fost extrase de pompieri, întrucât erau încarcerate.
18:30
Fostul premier grec Alexis Tsipras, un fost lider al stângii radicale şi antiausteritate în Europa, a demisionat luni din postul de deputat al Partidului Syriza, însă anunţă că vrea să-şi continue ”acţiunea politică”, relatează AFP.
18:30
Intervenţie în premieră la Spitalul Universitar de Urgenţa Bucureşti - primele ablaţii cu microunde pentru noduli tiroidieni, realizate într-un spital public în România # News.ro
Reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) anunţă că la unitatea medicală au fost realizate primele ablaţii cu microunde pentru noduli tiroidieni, fiind vorba despre o intervenţie în premieră într-un spital public din România.
Acum 2 ore
18:10
Doi morţi, ”un membru important” al Hezbollah şi soţia sa, într-un atac israelian în sudul Libanului # News.ro
Două persoane au fost ucise - inclusiv un supravieţuitor al atacului cu pagere vizând membri Hezbollah de anul trecut, într-un atac israelian, în sudul Libanului, potrivit presei de stat, în timp ce Israelul anunţă că a ucis ”un membru important” al mişcării islamiste libaneze, relatează AFP.
17:40
Sorin Grindeanu: Ana Birchall nu mai e de mult membru PSD. Cred că nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care…. # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, în contextul acuzaţiilor la adresa Anei Birchall, că aceasta nu mai e de mult membru PSD şi crede că ”nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care….. ”.
17:40
”Extremişti” vor să pună ”explozivi” în Ambasada SUA la Caracas, avertizează preşedintele Parlamentului venezuelean # News.ro
Venezuela anunţă luni că a avertizat Statele Unite cu privire la faptul că ”extremişti” vor să pună explozivi la Ambasada Statelor Unite la Caracas, în contextul unor tensiuni puternice între cele două ţări după desfăşurarea unor nave americane de război în Caraibe, relatează AFP.
17:30
Comandament de iarnă la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, având în vedere avertizările meteorologilor / Contract de furnizare semnat cu Salrom, pentru candităţi suplimentare de sare # News.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a convicat, luni, comandamentul de iarnă, având în vedere avertizările emise de meteorologi, care anunţă precipitaţii abundente şi ninsori în zonele montane. De asemenea, compania anunţă că are în stoc peste o sută de mii de tone de sare, dar a încheiat un contract cu Salrom pentru cantităţi suplimentare.
17:30
Martin Odegaard, mijlocaşul echipei Arsenal Londra, s-a accidentat sâmbătă şi va rata următoarele două meciuri ale echipei naţionale a Norvegiei.
Acum 4 ore
17:20
Poliţia australiană anunţă luni inculparea unui bărbat în vârstă de 60 de ani, acuzat de faptul că a deschis focul duminică, pe o stradă comercială foarte frecventată, la Sydney, unde a rănit 16 persoane, relatează AFP.
17:10
Dmitri Medvedev, nou derapaj verbal: Europa trebuie să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică # News.ro
Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, comentând pe canalul său de Telegram frica de drone care a cuprins Europa, relatează agenţia TASS.
17:00
Stelian Bujduveanu: Începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare / Echipele Termoenergetica sunt deja în teren # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, luni, că începe furnizarea agentului termic pentru bucureştenii racordaţi la sistemul centralizat, echipele Termoenergetica fiind în teren.
17:00
Tricolorii mici: Rareş Pop, convocat pentru acţiunea naţionalei de tineret din luna octombrie # News.ro
Jucătorul Rareş Pop de la Rapid a fost convocat la lot de selecţionerul Costin Curelea după ce Mihnea Rădulescu s-a accidentat în partida dintre Universitatea Craiova şi FCSB de duminică seară.
16:50
„Platanos“, de Doina Ruşti, roman despre o lume distopică în care fantezia şi misterul se împletesc, în turneu de promovare în şcoli din Bucureşti # News.ro
Romanul „Platanos“, de Doina Ruşti, va beneficia din 8 octombrie de un turneu de promovare în liceele bucureştene şi în ţară. Prima întâlnire a autoarei cu cititorii va avea loc la Colegiul Naţional „Sfântul Sava“, miercuri, de la ora 11.00, şi va fi dedicată elevilor de liceu pentru care „Platanos“ reprezintă o legătură veche, sentimentală.
16:30
UEFA a reafirmat „categoric” că nu se prevede modificarea Ligii Campionilor după publicarea unui articol care menţiona o îmbunătăţire a relaţiilor cu promotorii Superligii, anunţă rmcsport.fr.
16:30
Valentin Naumescu, numit consilier prezidenţial: Sunt vremuri de cumpănă în Europa, cu relevanţă istorică neîndoielnică, şi de schimbări accelerate, pe multiple planuri # News.ro
Profesorul Valentin Naumescu, numit consilier prezidenţial pentru afaceri europene, afirmă, luni, că ”sunt vremuri de cumpănă în Europa”, iar România are datoria să participe cu demnitate, competenţă şi iniţiativă la procesul decizional european.
16:30
Grindeanu, despre o demisie a premierului, în cazul unui eşec la CCR pe legile de reformă: Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări. Şi am văzut, în ultima vreme, că şi premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, întrebat ce părere are despre o demisie a premierului, în cazul unui eşec la CCR pe legile de reformă, că nu este adeptul acestor tipuri de abordări, adăugând că a văzut, în ultima vreme, că şi premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta.
16:20
Sorin Grindeanu, despre Pachetul 3 de măsuri fiscale: Noi suntem de acord ca acesta să fie cam ultimul pachet. Asta este o cale excepţională / PSD-ul nu va juca niciodată la impuse # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre Pachetul 3 de măsuri fiscale, că social-democraţii sunt de acord ca acesta să fie cam ultimul pachet, arătând că asta este o cale excepţională şi PSD-ul nu va juca niciodată la impuse ci va lua deciziile în interiorul partidului tot timpul, care să fie în concordanţă cu sau care vor ţine cont de cerinţa oamenilor, nu de ce spune cineva, că-i de la USR, de la PNL, de la Guvern.
16:20
Sorin Grindeanu: În această toamnă vom organiza congresul, sigur. Ar fi bine să fie până în postul Crăciunului # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a decarat luni că în această toamnă vor organiza congresul partidului, sigur, el arătând că ar fi bine să aibă loc până la intrarea în postul Crăciunului.
16:00
UPDATE - Diana Şoşoacă, la Parchet: Mi s-a băgat sub nas o ordonanţă prin care din suspect sunt făcută inculpat / Procurorii anunţă oficial urmărirea penală pentru 11 infracţiuni. A fost deja solicitată ridicarea imunităţii / Care este procedura # News.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă, vizată într-un dosar penal cu mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, s-a prezentat, luni, la Parchetul General pentru a fi audiată, iar la final a anunţat că i s-a comunicat că are calitatea de inculpat. Procurorii au anunţat oficial urmărirea penală pentru 11 infracţiuni.
16:00
CFR Călători: Din 10 octombrie, tren direct de la Kiev către Bucureşti Nord şi retur / 73,4 euro, preţul unui bilet la vagon de dormit, cu patru paturi în cabină # News.ro
CFR Călători informează că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulaţie tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – Bucureşti Nord şi retur.
16:00
Grindeanu, despre alegerile în Capitală: Noi am enunţat câteva condiţii, că ne dorim ori să avem un candidat comun, ori fiecare partid să aibă un candidat propriu / Vor fi scrise, dacă vom fi de acord, ca anexă la protocolul alianţei # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre alegerile în Capitală, că PSD a enunţat câteva condiţii, că îşi doresc ori să fie un candidat comun, toate partidele din coaliţie, ori fiecare partid să aibă un candidat propriu, separat, arătând că aceste condiţii vor fi scrise, dacă vor fi de acord, ca anexă la protocolul alianţei.
16:00
Program de prevenire a violenţei şi a infracţiunilor în şcoli, derulat în perioada 15 octombrie – 15 decembrie / Finanţare de 1,9 milioane de lei # News.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat ordinul prin care suma de 1.900.000 de lei va fi direcţionată către şcoli, prin inspectoratele şcolare, pentru implementarea, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, a Programului de prevenire a violenţei şi a infracţiunilor în mediul şcolar ”Împreună prindem curaj”.
16:00
Israelul deportează în Grecia şi Slovacia 171 de activişti, printre care şi Greta Thunberg. Militanţii elveţieni şi spanioli ai flotilei pentru Gaza au acuzat „condiţii inumane de detenţie” în Israel # News.ro
Israelul a anunţat că 171 de activişti din flota de ajutor umanitar, printre care şi Greta Thunberg, au fost deportaţi luni în Grecia şi Slovacia, relatează The Guardian.
15:50
UPDATE - Diana Şoşoacă, la Parchetul General: Imediat mi s-a băgat sub nas – deşi trebuia să fiu lăsată să studiez dosarul – o ordonanţă prin care din suspect sunt făcută inculpat / Procurorii anunţă oficial urmărirea penală pentru 11 infracţiuni # News.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă, vizată într-un dosar penal cu mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, s-a prezentat, luni, la Parchetul General pentru a fi audiată, iar la final a anunţat că i s-a comunicat că are calitatea de inculpat. Procurorii au anunţat oficial urmărirea penală pentru 11 infracţiuni.
15:50
Cod roşu de inundaţii pe râuri din judeţul Constanţa / Cod portocaliu pe râuri din mai multe zone ale ţării / Apele Române: Tâurile mari nu vor pune probleme semnificative, fiind protejate de lucrările hidrotehnice # News.ro
Hidrologii au emis mai multe avertizări care vizează râuri din mai multe judeţe ale ţării, pentru Constanţa fiind amis un cod roşu de inundaţii. Specialiştii Apele Române anunţă că râurile mari nu vor pune probleme semnificative, fiind protejate de lucrările hidrotehnice.
15:50
Grindeanu: Săptămâna trecută a trecut o Ordonanţă cu foarte multe lucruri citite pe bandă, vor trebui reparate, altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală / Lia Olguţa Vasilescu: Nu vom putea face deszăpezire, sunt şi alte aberaţii # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că săptămâna trecută a trecut prin Guvern o Ordonanţă cu foarte multe lucruri citite pe bandă, care trebuie reparate, altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală. Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a precizat că prin măsurile prevăzute în Ordonoanţă nu vor putea face deszăpezire, vor fi în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, dar sunt şi alte aberaţii, precum interzicerea studiilor de fezabilitate şi expertizelor, riscul fiind să nu mai poată accesa fonduri europene.
15:40
Diana Şoşoacă, la Parchetul General: Imediat mi s-a băgat sub nas – deşi trebuia să fiu lăsată să studiez dosarul – o ordonanţă prin care din suspect sunt făcută inculpat # News.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă, vizată într-un dosar penal cu mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, s-a prezentat, luni, la Parchetul General pentru a fi audiată, iar la final a anunţat că i s-a comunicat că are calitatea de inculpat.
15:40
Lia Olguţa Vasilescu: Suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi / Primarii şi preşedinţii de CJ să aibă ca opţiune reducerea cu 10% a bugetului / Să se facă 10% reduceri de personal şi din administraţia centrală # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după şedinţa conducerii PSD, despre reforma administraţiei, că sunt de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare. Lia Olguţa Vasilescu a mai spus că în acest pachet vor să se discute şi de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administraţia publică centrală, unde de ani de zile nu s-a operat o astfel de reformă.
15:30
Fraudă masivă în domeniul ride-sharing, descoperită de ANAF – Prejudiciu de 175 de milioane de lei / Contracte de comodat fictive, şoferi fără contracte de muncă / La o singură companie s-au descoperit 230 de maşini fără case de marcat # News.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat companii de transport alternativ (ride-sharing), după o analiză de risc, şi a descoperit un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de către 128 de firme. Acestea funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor, respectiv fără a achita obligaţiile fiscale aferente.
15:30
Sorin Grindeanu: Este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să avem şi partea de relansarea economică. Mâine le vom transmite partenerilor de coaliţie # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este obligatoriu, din perspectiva social-democraţilor, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să existe şi partea de relansarea economică, el precizând că mâine vor transmite partenerilor de coaliţie aceste propuneri.
Acum 6 ore
15:20
Rodri nu va evolua în meciurile Spaniei cu Georgia şi Bulgaria, din preliminariile CM-2026 # News.ro
Rodri, mijlocaşul spaniol al echipei Manchester City, accidentat duminică în Premier League, nu va putea participa la meciurile de calificare pentru Cupa Mondială 2026 ale Spaniei împotriva Georgiei şi Bulgariei în octombrie, a anunţat luni Federaţia Spaniolă (RFET).
15:20
Justiţia din Iran l-a achitat pe un tânăr francez arestat în iunie şi acuzat de spionaj. Iranul şi Franţa declară că fac progrese pentru un schimb de deţinuţi # News.ro
Justiţia iraniană a anunţat luni că îl „achită” pe Lennart Monterlos, un tânăr cu cetăţenie franceză şi germană arestat în iunie în Iran şi acuzat de spionaj, o acuzaţie care nu a fost niciodată notificată oficial de autorităţi, relatează AFP.
15:10
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE – Cod roşu de furtuni în Bulgaria / Este vizată coasta Mării Negre # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bulgar, pentru data de 7 octombrie 2025, au fost emise coduri de atenţionare meteorologică pentru vreme severă şi precipitaţii abundente.
15:00
Fraudă masivă în domeniul ride-sharing, descoperită de ANAF – Prejudiciu de 175 de milioane de lei / Contracte de comodat fictive, şoferi fără contracte de muncă / La o singură companie s-au descoperit 230 de maşini fără case de marcat # News.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat companii de transport alternativ (ride-sharing), după o analiză de risc, şi a descoperit un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de către 128 de firme. Acestea funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor, respectiv fără a achita obligaţiile fiscale aferente.
14:50
Sorin Oprescu cere să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România: Am cerut şi în 2022 şi mi s-a aprobat / El a fost plasat sub control judiciar # News.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor şi reţinut sâmbătă la Salonic, a cerut luni instanţei elene să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România. El a precizat că a cerut acelaşi lucru şi în urmă cu trei ani şi atunci i s-a aprobat. Observatornews.ro relatează că Oprescu ar fi fost plasat sub control judiciar.
14:50
Ministrul Agriculturii anunţă că nu poate participa la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă că nu poate participa la Ora Guvernului, luni, în plenul Camerei Deputaţilor. Acesta fusese chemat de grupul parlamentar AUR, dezbaterea vizând micii producători agricoli, aflaţi în pragul falimentului.
14:40
Sorin Oprescu cere să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România: Am cerut şi în 2022 şi mi s-a aprobat # News.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor şi reţinut sâmbătă la Salonic, a cerut luni instanţei elene să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România. El a precizat că a cerut acelaşi lucru şi în urmă cu trei ani şi atunci i s-a aprobat. Observatornews.ro relatează că Oprescu ar fi fost plasat sub control judiciar.
14:40
După demisia premierului, Germania subliniază importanţa pentru Europa a unei „Franţe stabile” # News.ro
Guvernul german a subliniat că stabilitatea Franţei rămâne esenţială pentru Europa, după demisia prim-ministrului Sébastien Lecornu, precizând că nu are nicio îndoială cu privire la capacitatea ţării de a menţine această stabilitate, relatează AFP.
14:40
Cursurile, suspendate miercuri în judeţul Constanţa, din cauza codului roşu de precipitaţii / Decizia, transmisă Ministerului Educaţiei pentru aprobare # News.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a decis suspendarea cursurilor şcolare în ziua de miercuri, atunci când este anunţat un cod roşu de precipitaţii, a anunţat prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu. El a precizat că această hotărâre a fost transmisă Ministerului Educaţiei pentru a fi aprobată.
14:30
Olimpicii internaţionali, premiaţi într-un eveniment în 3 decembrie / David: Am reuşit să extindem posibilitatea ca bursa de merit să fie oferită tuturor celor care au ultima medie care se înscrie în procentul de 15%, ceea ce creşte şansa olimpicilor # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, luni, că va premia olimpicii internaţionali, profesorii care i-au pregătit şi unităţile şcolare din care provin, într-un eveniment care va avea loc în data de 3 decembrie. Ministrul Daniel David a precizat că s-a reuşit ca, până la stabilizarea situaţiei financiare a ţării, bursa de merit să fie oferită tuturor olimpicilor care au cel puţin ultima medie care se înscrie în procentul de 15% din clasa din care fac parte.
14:20
Două brigăzi alcătuite din arbitri români au fost delegate la partide din prima rundă a fazei principale din UEFA Women’s Champions League.
14:20
Ucraina afirmă că a lovit o importantă fabrică rusă de explozibili şi un terminal petrolier # News.ro
Armata ucraineană a declarat luni că a lovit una dintre principalele fabrici ruseşti care produc explozibili pentru o gamă largă de muniţii destinate armatei ruse, precum şi un terminal petrolier din Crimeea ocupată, care alimentează eforturile de război ale Moscovei, relatează Reuters.
14:20
Ministerul Dezvoltării: Banca Mondială sprijină prevenirea dezastrelor şi evaluarea proprietăţilor în România / Proiect de modernizare a ANCPI şi obţinerea de date cadastrale şi geospaţiale actualizate # News.ro
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), este beneficiara unui proiect de consultanţă acordat de Banca Mondială prin Facilitatea Globală pentru Reducerea Riscului de Dezastre şi Redresare (GFDRR).
14:00
„Geta Brătescu - La început a fost desenul”, o expoziţie despre şapte decenii de experiment artistic şi creativitate - FOTO # News.ro
Creaţia de peste şapte decenii a Getei Brătescu poate fi admirată, până în 26 octombrie, în expoziţia „La început a fost desenul”. Expoziţia este organizată în spaţiul Retros Design Space, în cadrul Artwill din Strada Duetului 54.
14:00
Serviciul de telemedicină ALOPEDI, gestionat de Spitalului de Urgenţă pentru Copii Cluj, apelat de peste 9.000 de părinţi de la începutul anului/ Peste 33% dintre apeluri, din afara judeţului Cluj/ Febra, principalul motiv pentru care se solicită ajutor # News.ro
Consiliul Judeţean Cluj anunţă, luni, că, în primele nouă luni ale acestui an, Serviciul de telemedicină ALOPEDI, gestionat de Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj, a fost apelat de peste 9.000 de părinţi, mai mult de o treime dintre solicitări fiind din afara judeţului Cluj.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.