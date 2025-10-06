Legea majoratului digital a fost adoptată de Senat. Copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor / Nicoleta Pauliuc: Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii”

15:40

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după şedinţa conducerii PSD, despre reforma administraţiei, că sunt de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare. Lia Olguţa Vasilescu a mai spus că în acest pachet vor să se discute şi de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administraţia publică centrală, unde de ani de zile nu s-a operat o astfel de reformă.