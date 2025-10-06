Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
Click.ro, 6 octombrie 2025 18:50
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor pentru studenți: „Nu e bine ce vrea guvernul. Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?”
Acum 30 minute
19:10
Selecționerul României a convocat în premieră un jucător născut în Italia.
19:00
Cum pregătește Andra cea mai delicioasă omletă: „Cu de toate”. Cântăreața a spus și cum a reușit să slăbească # Click.ro
Poate că Andra (39 de ani) are în general un program încărcat, însă tot reușește să își facă timp pentru gătit. Cântăreața a dezvăluit recent că timpul petrecut în bucătărie o relaxează și a oferit o rețetă culinară preferată.
Acum o oră
18:50
18:40
Cum se încălzesc românii care locuiesc la bloc în Capitală: „Eu iau pisica și o bag în plapumă cu mine” # Click.ro
Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți locuitori din București și din alte orașe caută soluții pentru a-și menține apartamentele calde. De la aeroterme și calorifere electrice, până la metode ingenioase sau amuzante, românii demonstrează că spiritul practic nu lipsește.
18:30
Paradisul insular unde poți primi mii de euro pentru renovarea locuinței sau pentru a-ți deschide propria afacere. În ce țară din Europa există această oportunitate # Click.ro
Vrei să locuiești într-un paradis insular, să ai propriul business și pe deasupra să primești și bani de la stat pentru afacerea ta? O regiune celebră din Italia te așteaptă cu stimulente uriașe!
18:30
Poveste ca-n filme! Două surori din SUA, dispărute în urmă cu mai bine de trei decenii, au fost găsite în viaţă.
18:30
Iulia Pârlea, prezentatorea rubricii Vremea de la PRO TV, petrece cu fast împlinirea celor 40 de ani: „Când am forțat anumite lucruri, bine nu mi-a fost, mi-am învățat lecția” # Click.ro
Iulia Pârlea, prezentatoarea rubricii Vremea de la PRO TV mai are puțin și schimbă prefixul.
Acum 2 ore
18:20
Minodora, confundată de un fan cu Mirabela Dauer. Cum a reacționat artista: „În primă fază a spus că sunt Oana Sârbu” # Click.ro
Situație plină de umor pentru Minodora, una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii românești! În timp ce se afla într-un aeroport, artista a avut parte de o întâmplare neașteptată, care a stârnit hohote de râs și a devenit rapid virală pe TikTok, chiar pe contul ei oficial.
17:50
Ce conține, de fapt, parizerul din comerț. Cristian Popescu Piedone a văzut cu ochii lui cum se produce: „Toate sunt artificiale” # Click.ro
Parizerul este unul dintre cele mai populare alimente, în ciuda atenționărilor medicilor în privința valorii sale nutriționale reduse. Inclusiv Cristian Popescu Piedone atrage atenția asupra pericolelor ascunse al acestui tip de mezel!
17:40
Cum să-ți întărești imunitatea și psihicul: ce să bei pe stomacul gol și cum să te adaptezi la frig? # Click.ro
Temperaturile au scăzut brusc, iar frigul i-a luat pe mulți prin surprindere. Specialiștii avertizează că organismul are nevoie de timp pentru adaptare, iar lipsa luminii și a energiei poate duce la apatie sau depresie.
Acum 4 ore
17:20
Câștigătorul Premiului Nobel care a primit cel mai bizar cadou. În casa oferită de autorități a fost instalat un robinet din care curgea bere direct dintr-o fabrică aflată în apropiere # Click.ro
În anul 1932, reputatul fizician danez Niels Bohr, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică și unul dintre fondatorii teoriei moderne a atomului, a primit din partea autorităților daneze un cadou cu totul neobișnuit: o casă elegantă în Copenhaga, amplasată chiar lângă o celebră fabrică de bere.
17:20
Horoscop marți, 7 octombrie. Scorpionii primesc bani, Peștii au parte de conflicte, iar Fecioarele traversează o perioadă bună # Click.ro
Horoscop marți, 7 octombrie. Scorpionii primesc bani, Peștii au parte de conflicte, iar Fecioarele traversează o perioadă bună.
17:00
Doi vloggeri spanioli, surprinși de România. Știau despre țara noastră că este „săracă”, „periculoasă” și „plină de hoți” # Click.ro
Influențați de stereotipuri negative despre țara noastră, doi vloggeri din Spania au hotărât să vină personal în România să vadă care este, de fapt, realitatea. Ajunși aici, ei au fost surprinși să descopere o lume complet diferită de ceea ce își imaginaseră…
16:30
Ce anvelope sunt legale în această iarnă? RAR clarifică: „Nu toate cauciucurile all season sunt recunoscute ca..." # Click.ro
Odată cu primele ninsori de la munte, tot mai mulți șoferi se grăbesc să-și monteze anvelopele de iarnă. În acest context, Registrul Auto Român (RAR) a venit cu precizări oficiale, explicând care sunt, de fapt, anvelopele legale pentru sezonul rece.
15:50
Antrenorul român n-a găsit calea victoriei în ultimul meci.
15:50
Tudor, fiul cel mare al Gabrielei Firea, a împlinit 30 de ani. Mesajul emoționant transmis de fostul edil al Capitalei # Click.ro
Gabriela Firea, mai emoționată ca niciodată! Tudor, fiul său din primul mariaj cu regretatul Rasvan Firea, cu care a avut o căsnicie de 17 ani, a celebrat recent împlinirea vârstei de 30 de ani. Iată ce mesaj i-a transmis fostul edil al Capitalei.
15:50
Ștefan Stan rupe tăcerea după divorț. Motivele pentru care el și Simona s-au dus pe drumuri separate: „Pentru mine, în sufletul meu rămâne soția mea, iar eu soțul ei” # Click.ro
După mai mult timp de la divorț, Ștefan Stan a vorbit despre motivele pentru care a divorțat de soția lui, Simona, dar și ce reguli au impus după despărțire, pentru binele celor două fetițe ale lor, Elif și Mira.
15:30
Cel mai popular serial al momentului. E pe Netflix, are o poveste fabuloasă care te va speria și șoca în același timp # Click.ro
Netflix continuă să stârnească valuri de reacții în întreaga lume cu noul sezon al antologiei Monster.
15:30
Roxana Vancea (35 de ani) este o fire credincioasă și a crescut, la rândul ei, mergând la biserica și rugându-se la Dumnezeu.
Acum 6 ore
15:20
Formația lui Mirel Rădoi a avut o seară grea la București.
14:50
Recunoști vedeta din imagine? Face senzație cu talentul său literar și îl cunoaște o țară întreagă # Click.ro
Recunoști vedeta din imagine? În prezent este un personaj foarte popular în România, mai ales datorită talentului său de a improviza rime rapide și amuzante. De asemenea, are o familie minunată și este tatăl unei fetițe, soția lui fiind și ea o apariție cunoscută.
14:40
Maria Avram, de nerecunoscut după ce și-a operat nasul. Iată cum arată acum fosta concurentă de la Insula Iubirii. Foto # Click.ro
Maria, soția lui Marius Avram, fostul cuplu participant în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, a trecut printr-o transformare radicală în urmă cu câteva zile, atunci când a decis să își opereze nasul. Iată cum arată în prezent, după ce și-a dat jos bandajele din zona feței.
14:40
Daniel Pavel, antrenamente pe bandă rulantă pentru noua aventură de la PRO TV, „Desafio – Sfidarea sau Provocarea”: „Va trebui să fac față unor provocări infinit mai înalte” # Click.ro
Daniel Pavel (47 de ani), vedeta PRO TV, se antrenează la greu pentru noul reality show pe care urmează să îl prezinte la postul de televiziune la care lucrează, “Desafio – Sfidarea sau Provocarea”.
14:20
Noul trend în turism. De ce preferă femeile de peste 45 de ani să plece singure în vacanță # Click.ro
Un nou fenomen capătă amploare în industria turismului. Tot mai multe femei de peste 45 de ani aleg să călătorească singure, nu pentru că sunt singure, ci pentru că își doresc libertatea de a explora lumea în propriul ritm.
14:20
Sorin Oprescu, adus la audieri în Grecia. Primele declarații ale fostului primar al Capitalei # Click.ro
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost audiat luni, 6 octombrie, de magistrații din Grecia, după ce a fost reținut sâmbătă, 4 octombrie, în parcarea aeroportului din Salonic.
14:10
Leguma de toamnă care stimulează creierul. Recomandarea profesorului Vlad Ciurea: „Este cea mai bună!” # Click.ro
În plin sezon de toamnă, piețele sunt pline de legume proaspete, dar puțini știu că una dintre ele este considerată de specialiști drept un „aliment pentru creier”. Profesorul Vlad Ciurea, renumit neurochirurg, recomandă un aliment care are beneficii extraordinare pentru sănătatea creierului.
14:00
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă” # Click.ro
Adevărul despre relația dintre Alexandru Arșinel și Stela Popescu. Mulți îi credeau soț și soție: „Erau un cuplu sudat pe scenă, dar nu se vizitau!”
14:00
Mihaela Bilic te învață cum să ronțăi fără să te îngrași. Recomandările medicului: „Tot ce este crocant ne calmează și ne place, doar că...” # Click.ro
Unul dintre cele mai nesănătoase obiceiuri alimentare poate fi ronțăitul gustărilor între mese, atât timp cât nu este făcut corespunzător. Mihaela Bilic vorbește pe marginea acestui subiect și oferă mai multe informații utile pentru persoanele interesate.
13:30
Trei cercetători care au schimbat fundamental înțelegerea sistemului imunitar au fost distinși anul acesta cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină.
Acum 8 ore
13:10
Afecțiunea medicală care îi dă bătăi de cap Carminei Vârciu: „O să fac pauză vocală până luni, pentru că abia pot să vorbesc” # Click.ro
Carmina, fiica faimosului om de televiziune Liviu Vârciu, trece printr-o perioadă dificilă, din cauza unei probleme pe care a ignorat-o. Afecțiunea care a adus-o pe tânăra în punctul în care a stat două zile nemâncată.
13:10
Operațiune dramatică de salvare pe Everest. Aproape 1.000 de turiști blocați în zăpadă după o furtună puternică. „Era extrem de frig, iar riscul de hipotermie era uriaș" # Click.ro
O furtună neașteptată de zăpadă a transformat o excursie spectaculoasă într-un coșmar pentru aproape o mie de turiști aflați pe Muntele Everest.
12:30
Meteorologii avertizează asupra unui episod de vreme extremă care va afecta România începând de marți seara. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri de avertizare, inclusiv un cod roșu de ploi abundente în trei județe, precum și coduri portocaliu și galben
12:00
Criză politică în Franța. Premierul Sebastien Lecornu demisionează la mai puțin de 24 de ore după formarea guvernului. A avut cel mai scurt mandat din istoria recentă a țării # Click.ro
Franța se confruntă cu o situație politică fără precedent: premierul Sebastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, la doar o zi după ce a format noul Guvern
12:00
Cine a fost, de fapt, primul iubit al Nadiei Comăneci. Numele, dezvăluit în premieră de Ioan Becali. FOTO # Click.ro
De-a lungul timpului, viața personală a Nadiei Comăneci a fost învăluită în mister. „Zeița de la Montreal” a preferat mereu să păstreze discreția asupra relațiilor sale dinaintea fugii din România, însă numele ei a fost deseori legat de personaje celebre ale epocii.
12:00
Ce au servit la prânz Irina Columbeanu, Monica și Ramona Gabor. Au mâncat numai delicatese într-un restaurant de fițe. Video # Click.ro
După ce a părăsit România, Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, a ajuns direct la Dubai, unde s-a reunit cu mama sa și cu mătușa ei, Ramona Gabor.
11:40
Cine sunt consilierii președintelui Nicușor Dan. Iată lista oficială publicată de Administrația Prezidențială # Click.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat recent numirea unui grup de consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, fiecare urmând să își asume responsabilități în domenii strategice precum politica externă, afacerile europene, economia, comunicarea publică și relația cu
Acum 12 ore
10:50
Ioana Ginghină, luată la rost după ce s-a apucat de dans lasciv: „Obiceiurile din tinerețe nu le uiți” # Click.ro
Ioana Ginghină, una dintre cele mai carismatice actrițe din România, le-a dezvăluit fanilor o nouă pasiune pe care a început să o studieze: dansul pe tocuri. Vedeta a împărtășit imagini din timpul primelor sale lecții, arătând cât de entuziasmată este de această experiență inedită.
10:30
Un bărbat a tras zeci de gloanțe la întâmplare pe o stradă din Sydney. 20 de persoane sunt rănite. „Se auzeau împușcături, scântei și fum, totul părea ireal. Oamenii fugeau în toate direcțiile" # Click.ro
Un incident șocant a avut loc duminică seara pe o stradă din Sydney, Australia, când un bărbat în vârstă de 60 de ani a deschis focul în mod aleatoriu asupra trecătorilor și vehiculelor aflate în trafic.
10:10
Săptămâna Premiilor Nobel debutează luni, 6 octombrie, cu anunțarea laureatului pentru medicină sau fiziologie, marcând startul uneia dintre cele mai așteptate serii de distincții internaționale.
09:50
Bitcoin, cea mai cunoscută criptomonedă din lume, a atins duminică un nou record istoric, depășind pragul psihologic de 125.000 de dolari, potrivit datelor citate de AFP, preluate de Agerpres.
09:40
Cea mai bună ciupercă pentru refacerea neuronilor. Mihaela Bilic: „Îmbunătățește conexiunea dintre celulele cerebrale” # Click.ro
Renumitul medic nutriționist Mihaela Bilic a explicat pentru urmăritorii săi din social media cum reușește o ciupercă să refacă neuronii. Află din continuarea acestui articol ce afecțiuni poate trata o ciupercă psihedelică.
09:40
Care este rutina de doar un sfert de oră ce diminuează rapid stresul și anxietatea. A fost confirmată de neurologi # Click.ro
Simți că mintea ta nu se oprește niciodată și că stresul și anxietatea domină începutul fiecărei zile? Cercetările recente demonstrează că, în doar 15 minute, este posibil să reduci tensiunea nervoasă și să liniștești activitatea cerebrală, chiar fără a părăsi confortul casei.
09:30
Ce puneau bunicile noastre în aluatul de papanași, ca să iasă pufoși și umezi la interior. Secretul pe care niciun restaurant nu-l mai știe # Click.ro
Pufoși, aurii și cu un parfum irezistibil de vanilie și brânză dulce – papanașii făcuți de bunicile noastre aveau un gust unic, greu de regăsit astăzi chiar și în cele mai renumite restaurante.
09:30
Carmen Trandafir, cerută în căsătorie după 8 ani de relație. De ce a durat atât? „Motivele astea mi-au dat avânt” # Click.ro
Artista Carmen Trandafir este o femeie cu o carieră de succes, cu o familie frumoasă și unită. Este căsătorită cu Emil Grădinescu, un cunoscut comentator sportiv. Bărbatul a cerut-o în căsătorie după 8 ani de relație, iar cântăreața a mărturisit cum a decurs întreg momentul.
09:30
Atac armat în SUA! Doi bărbați au deschis focul în Alabama. Bilanțul: 2 morți și 12 răniți # Click.ro
Scene de groază au avut loc în noaptea de duminică spre luni pe străzile din Montgomery, capitala statului american Alabama.
09:20
Vacanțe mai scumpe pe litoralul bulgăresc în 2026. Ce prețuri vor atinge pachetele all-inclusive # Click.ro
Vești mai puțin bune pentru românii care obișnuiesc să-și petreacă vacanțele de vară pe litoralul bulgăresc.
09:00
Coloană de mașini lungă de 2 km pe A3, la Voluntari. Mai multe vehiculele au rămas imobilizate pe banda a treia # Click.ro
Luni dimineață, traficul pe Autostrada A3 București–Ploiești a fost puternic afectat după un accident în care au fost implicate trei autoturisme, în zona localității Voluntari, județul Ilfov.
08:50
Zodia căreia i se schimbă destinul începând cu 15 octombrie. Primește o veste care o obligă să renunțe la viața ei de până acum și să apuce un alt drum # Click.ro
Începând cu 15 octombrie, astrele pregătesc o schimbare de proporții pentru una dintre zodii.
08:30
Ciorapii sunt una dintre acele invenții vestimentare care au supraviețuit decadelor fără să-și piardă din popularitate. Sunt eleganți, practici și indispensabili, însă, paradoxal, la fel de fragili pe cât sunt de versatili.
08:00
Puține lucruri pot provoca o dezamăgire mai mare decât momentul în care scoți din dulap puloverul tău preferat de lână și descoperi în el o serie de găuri perfect rotunjite, ca o operă de artă realizată de un designer al haosului.
