Timișoreanul Radu Benea, campion național la viteză în coastă

09:10

Pe crestele abrupte ale Balcanilor Centrali, la peste 1400 de metri altitudine, se ridică o clădire care pare desprinsă dintr-un film SF: o cupolă imensă, cenușie, care domină vânturile și norii. Privită de la distanță, silueta sa seamănă cu o farfurie zburătoare abandonată, o apariție stranie între stânci și păduri. Este vorba despre Palatul Buzludzha, una dintre cele mai bizare moșteniri arhitecturale ale Europei de Est, un „templu comunist” transformat astăzi într-o ruină fascinantă.