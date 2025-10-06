Când va ninge pentru prima dată în București. Meteorologii au actualizat prognoza

14:50

MediCOOL continuă cu dezvăluirile inedite care au legătură cu sănătatea noastră și obiceiurile nocive care ne pot provoca numeroase probleme! Prevenția începe de acasă, iar un stil de viață fără disconfort ne poate aduce beneficii reale pe termen lung. Cosmin Natanticu este invitatul ediției de diseară, care poate fi urmărită de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Acesta va afla ce efecte devastatoare poate avea asupra organismului un obicei pe care îl au mulți români, anume fumatul.