Suedia. Curtea de apel l-a scăpat de închisoare pe activistul care a criticat islamul și a ars mai multe exemplare ale Coranului, în 2022. A stabilit că declarațiile sale nu sunt o incitare la ură împotriva credincioșilor, astfel că nu poate fi condamnat.
Biziday.ro, 6 octombrie 2025 18:50
Curtea de Apel din Skane-Blekinge l-a achitat pe Rasmus Paludan pentru acuzația de instigare la ură împotriva unui grup religios, în acest caz al comunității musulmane. Instanța a stabilit că declarațiile pe care le-a făcut în episoadele în care a ars exemplare ale Coranului trebuie interpretate drept critici la adresa religiei, iar nu a credincioșilor […]
• • •
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
18:10
OpenAI va cumpăra cipuri în valoare de zeci de miliarde de dolari de la producătorul AMD. Acordul include și posibila preluare a unei participații de 10%. Acțiunile AMD cresc cu aproape 30%, după anunț. # Biziday.ro
Advanced Micro Devices (AMD) a confirmat că OpenAI va cumpăra microprocesoare cu un consum total de energie de șase gigawați, pe parcursul mai multor ani, începând cu a doua jumătate a lui 2026. Deși valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită, directorii OpenAI au estimat, anterior, că pentru a operaționaliza un centru de microprocesoare cu un […]
17:50
Sondaj. Unul din patru britanici este îngrijorat că o persoană apropiată consumă prea mult alcool, în timp ce 16% declară același lucru în privința consumului de droguri. # Biziday.ro
Sondajul, realizat pe 2.000 de adulți, mai arată că 10% dintre respondenți consideră că ei înșiși beau prea mult, în timp ce 5% spun același lucru în privința drogurilor. În plus, 15% au răspuns că una din aceste dependențe le-a afectat mai multe generații din familie. O altă concluzie este că majoritatea consideră că familiile […]
Acum 4 ore
17:10
DNA trimite în judecată trei polițiști de frontieră de la Aeroportul Cluj-Napoca. În 2023, le-au permis unor cetățeni nigerieni să intre și să iasă din țară cu pașapoartele altor persoane. # Biziday.ro
DNA anunță trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei polițiști de frontieră acuzați de abuz în serviciu. Este vorba despre Croitor Adrian-Filon (ofițer de poliție de frontieră cu grad de subcomisar), Nagy Elena-Georgiana (agent de poliție de frontieră cu grad de agent șef-adjunct) și Horvat Cristina-Florentina (agent de poliție de frontieră cu grad […]
16:30
Parchetul General anunță că europarlamentara Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate, promovarea fascismului și legionarismului și negarea Holocaustului. # Biziday.ro
Diana Șoșoacă a fost audiată, astăzi, la Parchetul General, în calitate de inculpat, după cum a anunțat chiar ea. În urmă cu scurt timp, instituția a anunțat punerea în mișcare a urmăririi penale de care este vizată europarlamentara, pentru infracțiunile: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 […]
15:40
Fiscul a descoperit o fraudă masivă în domeniul ride-sharing. A identificat 128 de companii care funcționau la negru, fără a declara veniturile și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor. Prejudiciul estimat este de 35 de milioane de euro. # Biziday.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit o rețea extinsă de companii care operau la negru. În doar cinci zile de verificări, inspectorii au identificat un prejudiciu total de peste 175 de milioane de lei (aproximativ 35 de milioane de euro), cauzat de 128 de firme de ride-sharing care nu declarau veniturile și nu plăteau […]
15:30
Reforma administrației centrale și locale. PSD propune o reducere cu 10% a numărului de angajați. Totuși, primarii și șefii de consilii județene vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc cheltuielile de salarizare cu 10%. # Biziday.ro
Liderii PSD s-au reunit la sediul partidului ca să discute despre varianta agreată în coaliție cu privire la reforma administrației publice. După ședință, Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova, a anunțat că mandatul cu care PSD va merge la negocierile din coaliția de guvernare este ”o reducere de 30% din numărul total de posturi din […]
Acum 6 ore
14:30
Raport. Tot mai multe companii din lume se confruntă cu atacuri cibernetice care le afectează lanțurile de aprovizionare. Aproape o treime dintre managerii de achiziții au raportat atacuri asupra partenerilor sau furnizorilor. # Biziday.ro
Un raport al Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) arată că tot mai multe companii din lume se confruntă cu atacuri cibernetice. Aproape o treime (29%) dintre managerii de achiziții au raportat atacuri asupra partenerilor sau furnizorilor, în ultimele șase luni. Atacurile cibernetice asupra unor companii mari, precum Jaguar Land Rover, au evidențiat o […]
13:30
Dacia a prezentat conceptul Hipster, un autoturism electric compact, cu o lungime de trei metri și o greutate de 800 kg. Poate fi încărcat la o priză obișnuită și ar urma să coste sub 15 mii de euro. # Biziday.ro
Dacia Hipster Concept își propune să înjumătățească amprenta de carbon, în comparație cu vehiculele electrice actuale: “Are o formă cubică, geamuri drepte care maximizează spațiul interior, un design pragmatic, minimalist, protecție exterioară din Starkle (conține până la 20% polipropilenă reciclată), structură ușoară care consumă mai puțină energie și cântărește sub 800 de kilograme, cu 20% […]
Acum 8 ore
12:50
Premiul Nobel pentru Medicină. Cercetătorii Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au primit distinția, pentru că au descoperit cum este ținut sub control sistemul imunitar. Au identificat limfocitele T, care împiedică celulele imune să atace propriul corp. # Biziday.ro
“Puternicul sistem imunitar al organismului trebuie reglat, altfel ar putea ataca propriile organe. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025, pentru descoperirile lor inovatoare privind toleranța imună periferică, care previne sistemul imunitar să dăuneze organismului“, a transmis Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska. Sistemul nostru […]
12:00
Autoritățile germane consideră că Rusia se află în spatele celor mai multe dintre incursiunile cu drone în spațiul său aerian. După mai multe incidente, săptămâna trecută, poliția germană va înființa o unitate dedicată. # Biziday.ro
Cancelarul Friedrich Merz a declarat că, după părerea sa, Rusia se află în spatele celor mai multe dintre incidente și clarificat că niciuna dintre drone nu era înarmată: “Toate zborurile au fost de recunoaștere”, a spus Merz, care a adăugat că frecvența incursiunilor în spațiul aerian european este fără precedent, chiar și în comparație cu […]
Acum 12 ore
11:20
Criza politică se adâncește în Franța. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a demisionat, la doar câteva ore după ce și-a prezentat cabinetul. Lecornu a fost desemnat de președinte cu mai puțin de o lună în urmă. # Biziday.ro
În această dimineață, premierul francez a petrecut mai mult de o oră la Palatul Élysée, într-o întâlnire cu Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu s-a întors la Matignon (reședința oficială a premierului Franței) în jurul orei 9:30 dimineața. Ulterior, Palatul Élysée a anunțat că prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a înaintat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o. Numit […]
10:40
Cod Roșu de ploi în județele Constanța, Ialomița și Călărași, de marți de la ora 21, până miercuri la ora 23. Estul și sud-estul țării sunt vizate de mai multe avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, în următoarele trei zile. # Biziday.ro
Prima avertizare Cod Galben de ploi și vânt este valabilă până marți la ora 21, în județele din estul și sud-estul țării, conform hărții. De marți, de la 21, până miercuri la ora 23, intră în vigoare trei avertizări, Cod Galben, Portocaliu și Roșu de ploi. În cele trei județe vizate de Codul Roșu, în […]
10:00
Programul Tezaur. Ministerul Finanțelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat pentru populație, cu scadență la 1, 3 și 5 ani și dobânzi de până la 7,85%. # Biziday.ro
“În perioada 6 octombrie – 7 noiembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,95%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată”, informează Ministerul Finanțelor. Când […]
09:30
Război Rusia – Ucraina. Atac semnificativ al ucrainenilor, cu sute de drone, asupra Crimeei și a mai multor regiuni rusești, noaptea trecută. Armata Rusă susține că ar fi doborât peste 250 de drone. Incendii raportate la un depozit de petrol și la două baze aeriene din Crimeea. # Biziday.ro
Rușii susțin că, peste noapte, ar fi interceptat 251 de drone ucrainene, dintre care 61 deasupra Mării Negre, cinci deasupra Mării Azov, 40 deasupra Crimeei (anexată de Rusia în 2014) și 100 deasupra regiunilor Belgorod, Kursk, Voronej sau Krasnodar. Nu este clar câte drone și-au atins ținta. De precizat că Rusia prezintă date doar cu […]
08:50
SUA. O judecătoare federală din Oregon (numită chiar de Donald Trump) a blocat temporar încercarea Administrației Trump de a desfășura Garda Națională în Portland. Se declară “îngrijorată” că, după o primă interdicție emisă sâmbătă, președintele a vrut “să ocolească legea” și a ordonat ca trupele din alte state să fie mutate în Portland și Chicago. # Biziday.ro
Judecătoarea federală Karin Immergut, care a blocat o astfel de decizie pentru a doua oară în două zile, precizează că nu există dovezi că protestele din ultima perioadă din Portland, față de modul în care sunt tratați imigranții și față de politicile federale privind imigrația, necesită intervenția Gărzii Naționale. Concret, judecătoarea – numită chiar de […]
Acum 24 ore
20:20
FT: Comisia Europeană pregătește o nouă strategie prin care să susțină dezvoltarea sistemelor AI create de companii europene, astfel încât să reducă dependența de SUA și China. Inteligența artificială va fi integrată inclusiv în sectorul medical și în apărare. # Biziday.ro
Reprezentanții UE de la Bruxelles au declarat că spațiul comunitar trebuie să promoveze platforme interne de inteligență artificială și să își reducă dependența de furnizorii străini. Comentariul a fost făcut în contextul în care este pregătit un proiect chiar pe această temă și care a fost consultat de Financial Times. Publicația financiară subliniază, însă, că […]
Ieri
16:00
Reuters: Americanii se pregătesc să informeze ONU că guvernul cubanez sprijină activ invazia Rusiei în Ucraina, cu până la 5.000 de soldați care luptă alături de forțele Moscovei. Administrația Trump va cere păstrarea embargoului asupra Cubei. # Biziday.ro
Pe 2 octombrie, zeci de misiuni americane au primit o telegramă prin care diplomații sunt îndemnați să facă lobby printre membrii ONU împotriva unei rezoluții care solicită Washingtonului să ridice embargoul impus de zeci de ani asupra Cubei, inclusiv prin divulgarea detaliilor despre sprijinul Cubei pentru războiul Rusiei din Ucraina, potrivit unor documente consultate de […]
13:40
Reuters: Statele OPEC+ au aprobat o nouă creștere a producției de petrol în noiembrie. Demersul, după ce prețul petrolului a crescut. # Biziday.ro
Statele OPEC+ au căzut de acord asupra deciziei de a majora ușor producția de petrol, cu 137.000 de barili pe zi, conform surselor Reuters. Discuțiile pe această temă au fost anunțate încă de săptămâna trecută. Este a doua lună consecutiv de majorare, după ce și în octombrie a fost adoptată aceeași măsură. Grupul OPEC+ și-a […]
12:50
Negocierile pentru încheierea războiului din Gaza vor avea loc la Cairo, începând de duminică. IDF a continuat bombardamentele, zeci de persoane fiind ucise, în ciuda solicitării lui Donald Trump. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a declarat că va face eforturi pentru a ajunge la un acord final cât mai curând. Negocieriile încep astăzi, iar discuțiile se vor concentra pe stabilirea detaliilor acordului de încetare a focului și a celor legate de eliberarea ostaticilor. Din delegația americană fac parte Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump și Jared […]
11:50
Vremea rămâne rece, în toată țara, până joi. Va continua să plouă, iar la munte va ninge. În Muntenia, Dobrogea și centrul și sudul Moldovei viteza vântului va depăși 70km/h. # Biziday.ro
Meteorologii au actualizat prognoza din perioada 5 – 9 octombrie. Conform acestora, din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25-50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70-100 l/mp, în special de luni […]
08:00
Război în Ucraina. Bombardament masiv al rușilor asupra orașului Zaporijie. Au fost lovite clădiri rezidențiale și infrastructura critică a fost avariată. Polonia a ridicat avioanele de vânătoare pentru a-și securiza spațiul aerian. # Biziday.ro
“Rusia a lansat un atac combinat asupra Zaporojiei. Inamicul a efectuat cel puțin 10 lovituri cu rachete Shahed și bombe aeriene ghidate. În unele zone există pene de curent și furnizarea cu apă este întreruptă. Există rapoarte despre clădiri rezidențiale lovite și incendii“, au precizat autoritățile locale. #Zaporizhzhia hit overnight: Cars ablaze, windows smashed, yards […]
07:20
Marea Britanie. Aproape 500 de persoane au fost arestate la Londra, în timpul manifestațiilor pro-palestiniene de sâmbătă. # Biziday.ro
Mii de oameni au manifestat în Piața Trafalgar din Londra împotriva deciziei guvernului de a interzice gruparea Palestine Action. Poliția Metropolitană a declarat că 492 de persoane au fost arestate, cea mai tânără având 18 ani, iar cea mai în vârstă 89. 297 de persoane au rămas în arest, iar restul au fost eliberate pe […]
06:30
Lituania a suspendat temporar, noaptea trecută, traficul aerian pe aeroportul din Vilnius, din cauza unor “baloane suspecte” aflate în spațiul aerian al țării. Sursa acestora nu a fost identificată. # Biziday.ro
“Atenție: Spațiul aerian de deasupra aeroportului din Vilnius este închis. Decizia a fost luată din cauza unei posibile serii de baloane care se îndreptau spre aeroportul din Vilnius. În urma acestui incident, zborurile au fost afectate“, a anunțat aeroportul. Zborurile au fost redirecționate către alte aeroporturi, inclusiv Riga și Kaunas. Aeroportul s-a redeschis la ora […]
4 octombrie 2025
21:10
Ucraina acuză China că furnizează Rusiei date satelitare care îi permit să lanseze atacuri eficiente cu rachete în interiorul țării. Informațiile includ și locații ale investitorilor străini, precum fabrica de electrocasnice deținută de SUA, distrusă în august. # Biziday.ro
Oleh Alexandrov, un oficial al Agenției de Informații Externe a Ucrainei, a declarat agenției de știri de stat Ukrinform că China transmite rușilor informații satelitare despre ținte, inclusiv despre cele care beneficiază de investiții străine. “Există dovezi ale unui nivel ridicat de cooperare între Rusia și China în efectuarea de recunoaștere satelitară a teritoriului Ucrainei, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia. Fostul primar al Bucureștiului a fost condamnat în 2022 la zece ani şi 8 luni de închisoare pentru corupție, dar a fugit din țară. A mai fost reținut o dată în Grecia, dar instanța de la Atena a refuzat extrădarea sa. # Biziday.ro
Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost reținut în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia. Acesta a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor, dar a fugit din țară în mai 2022. Ulterior, a fost […]
18:40
Alegeri parlamentare în Cehia. Partidul ANO, al fostului premier Andrej Babis, care s-a confruntat în trecut cu acuzații de corupție, este pe cale să câștige. Se conturează un guvern populist, anti-imigrație, și care va reduce sprijinul pentru Ucraina. # Biziday.ro
Potrivit numărătorii oficiale, la 90% din voturile numărate, ANO are aproximativ 36% din voturi, devansând grupul Spolu (Împreună) al prim-ministrului Petr Fiala, care are 22%. În campanie, ANO a exclus o eventuală coaliție cu actualele partide de guvernământ, dar va avea totuși nevoie de parteneri pentru a forma un guvern. Reuters relatează că cel mai […]
17:50
One United Properties demarează lucrările pentru construcția a două școli unde vor învăța peste 1.000 de copii și continuă infrastructura rutieră în sectorul 2 din București, cu o investiție totală de 27 de milioane de euro. (P) # Biziday.ro
One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, își continuă planurile de dezvoltare în sectorul 2 al Bucureștiului cu investiții semnificative în infrastructură și unități de învățământ, care vor deservi întreaga comunitate locală. Astfel, compania a demarat lucrările pentru construcția […]
17:30
Autoritățile turce anunță că 137 de activiști aflați pe flotila interceptată de IDF sunt aduși la Istanbul. Între timp, protestele împotriva acțiunilor Israelului continuă în Europa. Manifestație cu 70 de mii de oameni la Barcelona. # Biziday.ro
Conform ministrului turc de Externe, 137 de activiști reținuți pentru că făceau parte din flotila ce ducea ajutoare în Gaza sunt transportați cu avionul la Istanbul. Printre persoanele care fac parte din aceasta se numără 36 de cetățeni turci, restul fiind din Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Algeria, Maroc, Italia, Kuweit, Libia, Malaezia, Mauritania, Elveția, […]
15:30
Consilierul președintelui Dan spune că șeful statului a purtat constant discuții cu administrația americană, după ce aceasta a criticat decizia de anulare a alegerilor: “După cum vedeți nu mai există vreun semnal similar cu cel transmis atunci”. # Biziday.ro
Cristian Diaconescu, consilierul președintelui Nicușor Dan, a oferit un interviu pentru postul de televiziune Digi24. Dincolo de detaliile pe care le-a oferit despre proiectul așa-zisului Zid al dronelor, care au fost făcute publice de câteva zile, apărând fragmente din timpul discuției, consilierul a abordat și alte probleme legate de relațiile României cu partenerii, modul în […]
13:40
Război în Ucraina. O dronă rusească a lovit un tren de pasageri care staționa într-o gară din regiunea Sumî. Aproximativ 30 de persoane au fost rănite, inclusiv pasageri și personal feroviar. # Biziday.ro
Șefa administrației districtuale locale, Oksana Tarasiuk, a declarat pentru postul public de radio din Ucraina că aproximativ 30 de persoane au fost rănite, după ce o dronă rusească a lovit un tren de pasageri, într-o gară din regiunea Sumî, din nordul Ucrainei. “Un atac brutal cu dronă rusească asupra gării din Șostka, regiunea Sumî. Rușii […]
12:00
Danemarca acuză Rusia de provocări militare sistematice: Navele marinei ruse intră frecvent pe cursuri de coliziune cu cele daneze, le țintesc (fără să tragă), procedură aplicată și elicopterelor forțelor aeriene daneze. Sistemele de navigație în strâmtorile dintre Marea Baltică de Marea Nordului sunt perturbate. # Biziday.ro
“Am observat mai multe incidente în strâmtorile țării, unde elicoptere și nave ale forțelor aeriene daneze au fost vizate de radare de urmărire și luate în ținta armelor de la navele de război rusești“, a declarat directorul Serviciului de Informații, Thomas Ahrenkiel, într-o conferință de presă. Strâmtorile daneze, o rută maritimă internațională importantă, sunt frecventate […]
10:50
Japonia. Sanae Takaichi a fost aleasă în fruntea partidului de guvernământ și este pe cale să devină prima femeie prim-ministru a țării. Fostă ministră la Interne, Takachi este o figură controversată, din cauza viziunii sale conservatoare, naționaliste și cu înclinații spre dreapta. # Biziday.ro
Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare în Japonia aproape neîntrerupt în ultimele șapte decenii, a ales-o sâmbătă pe Sanae Takaichi în funcția de nou lider, deschizându-i calea pentru a deveni prima femeie prim-ministru al țării. Deși coaliția condusă de PLD nu mai deține majoritatea locurilor în parlament, este de așteptat ca Takaichi să fie […]
10:00
Japonia. Producția celui mai popular brand de bere a fost oprită, din cauza unui atac cibernetic. Magazinele nu mai sunt aprovizionate de la începutul săptămânii, ceea ce crează teama unei penurii. # Biziday.ro
Atacul ransomware a fost raportat luni, iar în urma lui, compania Asahi a fost nevoită să oprească producția la majoritatea celor 30 de fabrici, la nivel național, inclusiv la cele care produc berea emblematică, Asahi Super Dry. Firma, produce și whiskyul Nikka și o gamă de băuturi alcoolice și răcoritoare. Deși atacul s-a produs de […]
10:00
Război Rusia – Ucraina. Atac cu drone al ucrainenilor asupra uneia dintre cele mai mari rafinării rusești, în regiunea Leningrad. A fost raportat un incendiu. # Biziday.ro
Rafinăria atacată de ucraineni se află în regiunea Leningrad, iar guvernatorul de acolo a transmis că “există un incendiu în zona industrială. Pompierii au început să-l stingă”. Conform aceleiași surse, apărarea aeriană rusă ar fi doborât șapte drone. Rafinăria Kirishinefteorgsintez (KINEF) este situată la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina și este una […]
07:50
Germania. Aeroportul din Munchen a fost închis vineri seara, pentru a doua oară în 24 de ore, din cauza unor drone observate în apropierea sa. O dronă a fost văzută și deasupra bazei militare din zonă. # Biziday.ro
Inițial, un purtător de cuvânt al armatei germane a confirmat că o dronă a fost observată vineri deasupra unei instalații militare germane din apropierea aeroportului din Munchen. Purtătorul de cuvânt al Bundeswehr a spus că nu poate da detalii, invocând motive de securitate, dar a asigurat că armata ia foarte în serios zborurile cu drone […]
06:50
Donald Trump ordonă Israelului să înceteze imediat bombardarea Gazei, după ce Hamas a acceptat să elibereze ostaticii israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni și să predea puterea în Fâșia Gaza. # Biziday.ro
Vineri seară, gruparea teroristă palestiniană a făcut anunțul în care a cerut continuarea negocierilor privind anumite părți ale planului. Totuși, a fost de acord să elibereze toți ostaticii în schimbul prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene și să predea puterea de guvernare în Fâșia Gaza “unui organism palestinian de tehnocrați independenți, bazat pe consensul național palestinian […]
3 octombrie 2025
22:10
Armata americană a efectuat un nou atac asupra unei nave care ar fi transportat droguri. Plecase din Venezuela și a fost lovită în apele internaționale. Patru persoane au murit. # Biziday.ro
Pete Hegseth, secretarul Apărării, a declarat că el a condus atacul, la ordinele președintelui Donald Trump și că patru persoane aflate la bord au murit. Hegseth a mai spus că ambarcațiunea a fost lovită în apele internaționale din largul coastei Venezuelei și că o evaluare a serviciilor secrete a confirmat că transporta droguri cu destinația SUA. Este […]
21:10
Analiză WSJ. Poziția lui Donald Trump față de războiul din Ucraina rămâne ambiguă. A permis furnizarea de informații ucrainenilor pentru a lovi mai precis infrastructura energetică a Rusiei, însă ezită în privința furnizării rachetelor ghidate Tomahawk și nu impune sancțiuni dure Moscovei. # Biziday.ro
Administrația Trump a decis să ofere Ucrainei sprijin de informații pentru lovituri de rază lungă asupra unor ținte din Rusia, o schimbare care ar putea crește precizia și eficiența atacurilor ucrainenilor, în special împotriva infrastructurii energetice ruse. Institutul Hudson a raportat recent că Rusia a început să își protejeze instalațiile energetice cu structuri metalice și […]
20:00
Premierul Bolojan își nuanțează declarația în privința demisiei, dacă CCR va declara neconstituțională reforma pensiilor magistraților: Nu am spus că voi demisiona, ci că va fi o problemă de legitimitate. Haideți să așteptăm hotărârea. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a acordat, vineri seară, un interviu la postul de televiziune Prima TV. Întrebat dacă își va da demisia, în cazul în care CCR va declara neconstituțională legea reformării sistemului de pensii ale magistraților, Bolojan a răspuns: “Nu am spus că îmi dau demisia. Am spus despre problema legitimității. Haideți să vedem cum […]
17:40
DIICOT a reținut 22 de persoane, într-un dosar de proxenetism, după zeci de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu. A pus sechestru pe 30 de imobile, 70 de autovehicule și sute de mii de lei, în valute. # Biziday.ro
Procurorii anunță că au reținut 22 de persoane, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălarea banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului. DIICOT explică faptul că în județul Giurgiu, zeci de persoane au constituit un grup infracțional care exploata sexual femei, de la soții și concubine, […]
17:30
Sistemul folosit de armata americană pentru modernizarea rețelei de comunicații pe câmpul de luptă prezintă riscuri ridicate de securitate, conform unui raport intern al armatei. Cu modernizarea au fost însărcinate companii apropiate de Donald Trump și nu cele cu care Pentagonul lucra în mod normal. # Biziday.ro
Informațiile provin dintr-un raport intern al Armatei Statelor Unite, care a fost, însă, consultat de mai multe publicații internaționale. Conform acestuia, procesul necesar de modernizarea a rețelei de comunicații folosită pe câmpul de luptă de Armata SUA, este afectat de o serie de probleme și vulnerabilități de “securitate fundamentală” și ar trebui tratată ca reprezentând […]
16:00
Analiză. Companiile din domeniul AI explorează modalități prin care să treacă de la chatboți la aplicații utile sau chiar indispensabile utilizatorilor, ceea ce poate duce la o nouă generație de software-uri. OpenAI experimentează cu aplicații video, mizând pe funcții plătite, în loc de publicitate. # Biziday.ro
În aproape trei ani de la lansarea ChatGPT, chatboții au reprezentat prima și ultima interacțiune cu inteligența artificială generativă pentru majoritatea populației. Deși ChatGPT a devenit una dintre aplicațiile cu cea mai rapidă creștere, companiile din domeniului inteligenței artificiale speră că chatboții nu vor reprezinta ultimul cuvânt în materie de tehnologie. Astfel, OpenAI și alte […]
15:30
Ilie Bolojan susține că, în al treilea pachet de măsuri, ar putea fi inclusă creșterea vârstei de pensionare pentru cei ce, în prezent, se pot pensiona anticipat, interzicerea cumulului pensie-salariu și dispunerea a circa 20%-30% din jandarmi din birouri și dispecerate pe străzi. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a susținut, astăzi, o conferință de presă ce a marcat o sută de zile de la preluarea guvernării. Premierul a oferit detalii legate inclusiv de ce va cuprinde Pachetul 3 de măsuri, pentru care însă a precizat că partidele din coaliție nu au ajuns încă la un consens, în special pe ceea ce […]
14:50
DIICOT a reținut un bărbat din Bistrița-Năsăud care trecea printr-un proces de radicalizare și pregătea un act terorist. În ultimii trei ani, a asamblat și testat, în propria locuință, mici dispozitive explozive și a citit periodic materiale de propagandă. # Biziday.ro
DIICOT anunță că a reținut, joi, un bărbat în vârstă de 33 de ani. Arată că, din 2022 și până în luna mai a acestui an, “inculpatul a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia”. Tot în această perioadă, a accesat mai […]
14:00
Poliția din Manchester recunoaște că două din victimele înregistrate în timpul atacului terorist, de joi, au fost împușcate accidental chiar de polițiști. Una din ele a decedat. Autorul atacului nu avea asupra sa arme de foc. # Biziday.ro
Sir Stephen Watson, șeful poliției din Manchester, a anunțat că medicul legist din ministerul de Interne a stabilit, provizoriu, că una din victimele ucise joi, în timpul atacului terorist de la sinagogă, a murit din cauza unei răni provocate prin împușcare. De asemenea, a mai fost rănită prin împușcare și una din cele trei persoane […]
13:20
Cometa 3I/Atlas, al treilea obiect interstelar cunoscut, va trece, astăzi, pe lângă Marte, la o distanță de 29 mil. km. În decembrie, se va afla la cea mai mică distanță față de Pământ, 270 mil. km. # Biziday.ro
Corpul ceresc va fi observat de cercetătorii cu roverul NASA de pe Marte și cu cei doi sateliți ai Agenției Spațiale Europene din jurul Planetei Roșii. Cometa se deplasează cu o viteză de până la 310 mii de kilometri pe oră. Pentru a pune în perspectivă, distanța de la Pământ la Lună este, în această […]
12:40
Furtunile din ultimele ore au doborât peste o sută de copaci și au avariat mai mult de o sută de autoturisme, cele mai multe în capitală, dar și în alte șapte județe. Până sâmbătă la prânz, un Cod Roșu de inundații este valabil în sud-vestul țării. # Biziday.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov anunță că a avut 76 de intervenții în capitală, între orele 6 și 10. Salvatorii au îndepărtat 60 de copaci căzuți, zece elemente de construcție desprinse și șase cabluri electrice. 74 de autoturisme au fost afectate. La nivelul țării, de joi de la ora 10 și până în această […]
12:30
MAE reacționează dur în urma declarațiilor lui Vladimir Putin privind corectitudinea alegerilor din România: “Nu vom accepta niciodată lecții despre democrație sau libertatea presei venite de la Moscova. O țară agresor, care comite crime de război, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui”. # Biziday.ro
“Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România așa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective”, a reacționat Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în urma declarațiilor lui Vladimir Putin […]
12:30
ANAF confirmă că l-a executat silit pe Klaus Iohannis și că a preluat jumătate dintr-o casă din Sibiu, statul devenind astfel coproprietar: “ANAF a fost pusă în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare”. # Biziday.ro
“Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, transmite agenția, cu privire la informațiile apărute […]
