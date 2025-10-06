Listarea Grup EM – în analiză
Gândul, 6 octombrie 2025 18:50
A apărut, recent anunțul, listarii Electromontaj. Deși aceste inițiative sunt de apreciat și întreagă comunitate investițională salută orice nouă companie care vine la cota bursei, se impune totuși o analiză fundamentată, tocmai pentru a reduce riscul pentru investitori și a clarifica anumite aspecte care putea induce în eroare potențialii acționari, mai ales că IPO-ul se […]
• • •
Acum 10 minute
19:20
O tânără a crezut că are gripă, dar medicii au diagnosticat-o cu o boală potențial LETALĂ după o ieșire într-un pub # Gândul
Indigo Duffy, o tânără de 22 de ani din Kingston, Londra, a fost diagnosticată cu scarlatină, după ce a participat la un concert aglomerat într-un pub din Brixton. Inițial, femeia a crezut că este vorba doar despre o răceală ușoară sau o gripă obișnuită, însă în doar câteva zile simptomele s-au agravat rapid. Experiența sa […]
19:20
RUSIA dezminte sprijinul chinez în războiul din Ucraina/ Kremlinul evidențiază eficiența propriilor „capacități” militare # Gândul
Rusia a transmis, luni, că are propriile sale capacități pentru a susține războiul împotriva Ucrainei, după ce Kievul a acuzat China de furnizarea de date din satelit către Kremlin. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a răspuns la o întrebare pe această temă, după ce Oleh Aleksandrov, un oficial al Agenției de Informații Externe […]
19:20
Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura „câteva zile.” Înființarea unei “forțe de stabilizare” în GAZA, printre subiecte # Gândul
Negocierile dintre Hamas și Israel din Sharm el-Sheikh, în Egipt, sunt așteptate să „dureze câteva zile”, cu mediatori prezenți din Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia, a declarat un oficial la curent cu discuțiile. Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump și ginerele său, Jared Kushner, vor călători în Egipt pentru negocieri, a […]
Acum 30 minute
19:10
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului # Gândul
În noaptea de 6 spre 7 octombrie 2025, cerul României va găzdui o Lună Plină spectaculoasă, prima SuperLună a anului 2025, nu doar a toamnei. Imediat după ce soarele apune, luna va răsări și va străluci întreaga noapte. Chiar dacă va fi pe cer întreaga noapte și ne putem bucura de frumusețea sa, faza oficială […]
19:00
Scandalul „Ana Birchall, agent CIA?”. Fostul ministru al Justiției: „Documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public” # Gândul
Ana Birchall, fost ministru al Justiției și fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar apărea în documente din care reiese că s-a oferit să colaboreze cu CIA în schimbul susținerii pentru funcția de ministru. Scandalul creat în jurul Anei Birchall, fost consilier prezidențial, care ar fi cerut să fie agent CIA și să ofere […]
Acum o oră
18:50
18:50
Noii oameni ai președintelui, Orban și Tomac, pentru GÂNDUL: „Voi face ceea ce trebuie să fac”/ „Ne cunoaștem de mulți ani” # Gândul
Fostul premier Ludovic Orban și europarlamentarul Eugen Tomac au fost numiți oficial, luni, în funcții de consilieri ai președintelui Nicușor Dan. Orban, în calitate de consilier prezidențial pentru politică internă, iar Tomac, consilier onorific. Ambii au oferit reacții în exclusivitate pentru GÂNDUL, vorbind despre colaborarea cu șeful statului și planurile pentru perioada următoare. Fostul premier […]
18:30
18:30
DP World pune România pe harta golfului de elită prin Romanian Open Championship. A doua ediție a turneului a reunit peste 70 de jucători și a oferit premii totale de 120.000 € # Gândul
Romanian Open Championship, eveniment desfășurat la Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club – una dintre cele mai spectaculoase destinații de golf din România – s-a încheiat cu succes. Pentru al doilea an consecutiv, DP World a fost sponsor principal, sprijinind venirea în țara noastră a unor jucători profesioniști de talie internațională și […]
18:30
Lovitură pentru Nicușor Dan de la instanța supremă! Toate autorizațiile eliberate de către Sector 2, atacate de fostul primar, rămân valabile # Gândul
Nicușor Dan nu a avut dreptul, în calitate de primar general, să atace în instanță Autorizațiile de Construcție emise de Primăria Sectorului 2. Înalta de Curte de Casație și Justiție a stabilit, luni, 6 octombrie, că doar prefectul are această calitate. În acest context, spun surse juridice pentru Gândul, toate AC-urile emise de Primăria Sectorului […]
18:30
Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de 6.000 de euro. Suma reprezintă o mică avere # Gândul
Numărul românilor care sunt plecați la muncă în afară și își împărtășesc stilul de viață, dar și salariile câștigate acolo este din ce în ce mai mare. Prin aceste exemple, oamenii vor să facă o comparație între țara lor natală și să evidențieze problemele cu care se confruntă sistemul din România. Românii care își lasă […]
Acum 2 ore
18:20
Cum se naște un personaj de teatru: de la text la corp Un personaj nu apare din neant; se precipită, ca o ploaie fină, dintr-un nor de semne. Textul oferă urmele—replici, indicații discrete, aluzii—iar actorul aduce vremea potrivită ca aceste urme să prindă carne. Între cele două există un interval fertil: locul în care cuvintele […]
18:20
18:10
Ucraina anunță că a atacat una din cele mai mari fabrici de muniție din RUSIA, un terminal petrolier și un depozit de armament din Crimeea # Gândul
Drone și rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune au atacat una din cele mai mari fabrici de muniție din Rusia, un terminal petrolier cheie și un depozit important de armament în spatele liniei frontului, au declarat luni președintele Volodimir Zelenski și reprezentanții forțelor armate ale Ucrainei. Statul Major ucrainean a declarat că a atacat […]
18:10
O greșeală cât un RĂZBOI de doi ani. Cum o actualizare tehnică a întârziat avertizarea atacurilor Hamas din 7 octombrie # Gândul
Agenția israeliană de informații și securitate internă, Shin Bet, a transmis poliției o alertă preliminară cu privire la o „activitate suspectă” în Fâșia Gaza cu aproximativ trei ore înaintea atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023. Cu toate acestea, alerta a ajuns la poliție abia după ce atacurile au început, conform unui raport intern al agenției […]
18:00
Detaliul care aruncă în aer România! Ron Aledo, „Spionul” Anei Birchall LEGĂTURI cu furnizorii tabletelor pe care a numărat STS voturile la alegeri # Gândul
Ana Birchall, fost ministru și fost candidat la alegerile prezidențiale apare în niște documente din care reiese că s-a oferit să colaboreze cu CIA în schimbul susținerii pentru funcția de ministru. Potrivit unei anchete publicate de lumeapolitică.ro, fosta candidată la alegerile prezidențiale, Birchall ar putea să fie acuzată de trădare și spionaj dacă acuzațiile se […]
18:00
17:50
IRANUL exclude reluarea negocierilor cu statele europene, în urma reinstaurării sancțiunilor ONU împotriva programului său nuclear # Gândul
Iranul respinge reluarea dialogului cu Europa privind programul său nuclear, în urma reimpunerii sancțiunilor de către ONU. „Nu luăm în considerare negocieri în această etapă. Desigur, diplomația, în sensul menținerii contactelor și consultărilor va continua. De fiecare dată când vom considera că diplomația poate fi eficientă, cu siguranță vom lua decizii bazate pe interesele și […]
17:50
Taxă pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate pe București sau Ilfov. Măsura ar ajuta la fluidizarea traficului din Capitală # Gândul
Consilierul general Cristian Popescu (PSD) a explicat că această măsură vizează mai multe categorii de șoferi: cei care doar tranzitează Capitala, cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și locuitorii din București care își țin mașinile înmatriculate în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici. Taxe pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în […]
17:50
Procurorii DNA au destructurat o rețea de corupție din cadrul Poliției de Frontieră. Trei cadre MAI, trimise în judecată. Care sunt acuzațiile # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj, au trimis în judecată, în luna septembrie, mai multe cadre ale MAI, în cadrul unor dosare penale finalizate. „Prezentăm o selecție a unor dosare penale finalizate în luna septembrie 2025, care nu au fost mediatizate la zi, în care procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată sau sesizarea […]
17:40
FOTO / Theo Rose vorbește despre RELAȚIA sa cu Anghel Damian. ”M-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră” # Gândul
Cântăreața Theo Rose a făcut declarații despre relația sa cu Anghel Damian, împreună cu care are un copil. ”M-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră”, a spus aceasta. Theo Rose este o cunoscută artistă din industria muzicală din România. În plan personal, Theo Rose și nepotul lui […]
17:40
Kremlinul salută decizia președintelui Trump de a recunoaște limitele NUCLEARE propuse de Putin # Gândul
Kremlinul a salutat luni validarea primită din partea președintelui american Donald Trump pe tema limitelor impuse în utilizarea armamentului nuclear. Trump a aprobat la nivel declarativ propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, care dorește să mențină limitele stabilite prin noul tratat START pentru încă un an. Concret, tratatul urmează să expire pe 5 februarie 2026 și […]
17:40
O nouă sursă de venit pentru români! Cum poți câștiga BANI frumoși dintr-o activitate prosperă # Gândul
O nouă sursă de venit se prefigurează pentru români! Este vorba despre închirierea locuințelor în regim hotelier și, astfel, proprietarii din marile orașe și din zonele zonele turistice pot obține venituri considerabile, iar faptul că pot închiria locuința pe perioade scurte face această opțiune mult mai atractivă decât închirierea pe termen lung. Așadar, apartamentele închiriate […]
17:30
Mesajul lui Nicușor Dan după mutarea surpriză cu cei 16 consilieri noi. „Aceste numiri reflectă angajamentul meu” # Gândul
Nicușor Dan a realizat o mișcare surpriză în acest weekend, preluând în echipa sa de consilieri de la Cotroceni nu mai puțin de 7 colaboratori din fosta sa echipă de la Primăria Capitalei. Președintele a făcut mutarea după nu mai puțin de 4 luni, un record față de foștii șefi de stat ai României. După […]
Acum 4 ore
17:20
Pilotul constănțean Emil Ghinea a fost marele câștigător al Trofeului Poiana Brașov, stabilind totodată și cel mai bun timp al weekendului, în ultima etapă a sezonului din Campionatul Național de Viteză în Coastă, care a strâns atât un număr record de piloți participanți, cât și de spectatori. După o primă zi de recunoașteri și antrenamente […]
17:20
DOCUMENT Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie # Gândul
Partidul lui Cristian Popescu Piedone, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), începe să adune nume foarte cunoscute de pe scena politică și nu numai. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, este noul membru al partidului lui Piedone. Pe lângă funcția de vicepreședinte pe care o va deține în cadrul formațiunii politice, aceasta va […]
17:20
17:20
Campionul național absolut de raliuri, Simone Tempestini, a cucerit titlul de campion european la echipe cu MRF Tyres Team, după ce s-a clasat pe locul 10 la Raliul Croației și a adus punctele necesare acestei performanțe. La numai o săptămână după ce a câștigat Raliul Vâlcii și și-a asigurat al 10-lea titlu pe plan național […]
17:10
În contextul utimelor avertizări meteorologice transmise de ANM care vizează episoade severe de vreme rea (ploi însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori la altitudini peste 1700 m) în perioada următoare, conducerea CNAIR a convocat astăzi prin videoconferință Comandamentul Central de Iarnă. Pe lângă conducerea companiei, au fost prezenți directorii regionali, șefii tuturor secțiilor de drumuri […]
17:10
Un câștigător la loterie care în urmă cu trei luni a devenit milionar povestește că opt zile în spital l-au făcut să își dea seama că sănătatea lui este prioritară, asta după ce timp de trei luni a ținut-o numai în petreceri. Adam Lopez, 39 de ani, din Mattishall, în apropiere de Norwich, Marea Britanie, […]
17:10
GERMANIA insistă asupra importanței „stabilității FRANȚEI” pentru progresul european, în contextul demisiei prim-ministrului Lecornu # Gândul
Guvernul Germaniei a subliniat, luni, importanță stabilității Franței pentru Europa, în urma demisiei prim-ministrului-desemnat, Sébastien Lecornu, care intensifică criza politică. „O Franța stabilă este o contribuție importantă pentru Europa. Formarea Givernului va lua o perioadă de timp”, a declarat Stefan Kornelius, un purtător de cuvânt al Guvernului german Sébastien Lecornu și-a justifica demisia din funcția […]
17:10
Fostul șef al celui mai cunoscut ziar din URSS a murit după ce a CĂZUT de la fereastra unui bloc # Gândul
Vyacheslav Leontyev, fostul șef al celebrului ziar sovietic Pravda, a murit după ce a căzut de la o înălțime de 21 de metri din apartamentul său, la vârsta de 87 de ani. Pravda, care înseamnă „adevăr”, a fost organul principal de control al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Leontyev și-a păstrat funcția mult timp și […]
17:10
Kevin Ciubotaru a fost convocat în premieră la prima reprezentativă de fotbal a României, acesta fiind jucătorul celor de la Hermannstadt. Prima reprezentativă de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute […]
17:00
Coreea de Nord este pregătită de RĂZBOI. Liderul suprem inspectează arsenalul militar al țării # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat baza militară care adăpostește navă de război Cheo Hyon, capabilă să pedepsească provocările inamice de la mare distanță. Potrivit KBS World, Choe Hyon este primul distrugător de 5.000 de tone al Coreei de Nord echipat cu rachete nucleare. „Lansarea Choe Hyon este o demonstraţie clară a dezvoltării forţelor […]
17:00
Ion Cristoiu este de părere că președintele Nicușor Dan și-a construit echipa de consilieri astfel încât aceștia să-l ajute să construiască noul partid „România Onestă”. „Având în vedere cei doi politicieni Orban, mai ales, și Tomac, el și-a făcut o echipă mare cu care să facă partidul În partidul „România onestă” despre care tot vorbesc […]
17:00
Căzut în dizgrație în regimul Iohannis, cu rezultate dezastruoase în alegeri, Ludovic Orban îi dă sfaturi de politică internă lui Nicușor Dan # Gândul
Ludovic Orban este noul sfătuitor al lui Nicușor Dan pe probleme de politică internă. „Președintele mi-a propus, am discutat și am acceptat”, a spus Ludovic Orban, luni după numirea lui în funcția de consilier prezidențial. Căzut în dizgrație în regimul Iohannis și debarcat de la șefia PNL, cu ajutorul aceluiași Iohannis, fostul premier și-a văzut […]
16:50
16:40
Alexandra Raluca Nistor, cunoscută sub numele de scenă Raluka, a făcut declarații legate de căsătorie. ”Nu simt nevoia să bifez etape” , a spus artista. Raluka, în vârstă de 35 de ani, este una dintre cele mai sexy artiste de pe scena muzicală din țara noastră. În anul 2018, Raluka a participat în primul sezon […]
16:40
CFR Călători anunță că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulație tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur, preia Mediafax. Astfel, trenul internațional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025, iar trenul internațional IR 402/100: București […]
16:40
În cadrul unei ediții marca Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, publicistul și scriitorul Ion Cristoiu a comentat pe tema scandalului provocat de incidentele cu drone din ultimele două săptămâni în mai multe țări din Europa, inclusiv România. Jurnalistul Ion Cristoiu a observat că tot mai numeroasele incidente cu drone sau baloane (cum […]
16:40
Cresc pensiile până în 2030. Iată cum poți calcula venitul în funcție de ce pensie primești acum # Gândul
Vești bune pentru milioanele de pensionari din România. Până în 2030 pensiile vor crește. Potrivit legii, pensiile se vor majora anual, la 1 ianuarie, în funcție de rata inflației și de 50% din creșterea venitului brut. Seniorii își pot face acum o simulare a veniturilor până în 2030 și să afle ce sume vor încasa. […]
16:40
Ministrul Florin Barbu neagă că ar candida pentru vreo funcție de conducere în PSD / „Lucrurile nu stau nici pe departe așa” # Gândul
Florin Barbu infirmă scenariile vehiculate în presă conform cărora ar fi propunerea cu cele mai mari șanse de a ocupa funcția de secretar general al PSD. Informațiile circulă în contextul pregătirii congresului la care partidul își va alege o nouă conducere. Potrivit unor surse politice, ministrul Barbu, considerat un apropiat al secretarului general Paul Stănescu, […]
16:40
16:40
Lui Ion Cristoiu i-a căzut privirea pe o consilieră proaspăt numită de Nicușor Dan. Ce l-a FERMECAT pe publicist # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a discutat despre componența echipei de la Cotroceni, ironizând selecția făcută de președintele Nicușor Dan. În timp ce analiza numele proaspăt numiților, Cristoiu și-a oprit atenția asupra Anei Maria Geană. Urmăriți aici emisiunea integrală „E romantică, e așa […]
16:30
Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că este prezentarea documentului despre anulare alegerilor de către Nicușor Dan a fost un gest inadecvat, întrucât nu există dovezi concrete împotriva lui Călin Georgescu, sau care să dovedească interferența Rusiei. „N-ai în legătura cu un […]
16:30
Greta Thunberg, activista pentru mediu și drepturile omului, a fost din nou expulzată de autoritățile israeliene, alături de alți 170 de activiști internaționali care încercau să ajungă în Fâșia Gaza cu o flotilă civilă de peste 40 de bărci. Flotila, denumită „Global Sumud Flotilla”, transporta aproape 470 de persoane din 20 de țări, printre care […]
16:30
Ion Cristoiu, scenariul privind traseul RECHIZITORIULUI lui Georgescu: „Nicușor voia să-l schimbe pe Alex Florența și după a ieșit cu raportul făcut” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a vorbit despre traseul rechizitoriului privind tentativa de lovitură de stat, precum și modul în care Nicușor Dan a încercat să-l controleze pe procurorul general Alexandru Florența. Scriitorul a explicat că Florența nu ar fi ajuns să se […]
16:20
Sfânta Parascheva ocrotește acești nativi în octombrie 2025. Află dacă este și zodia ta pe listă # Gândul
Luna octombrie vine cu energii bune pentru anumiți nativi din zodiac. Iată care dintre ele va fi ocrotită de Sfânta Parascheva. Sfânta Parascheva este cunoscută drept ocrotitoarea celor care sunt aflați în dificultate. An de an este celebrată în luna octombrie, iar acum vine în sprijinul unor nativi. Ce zodie este ocrotită de Sfânta Parascheva […]
16:20
Ion Cristoiu: „E înaltă trădare ce a făcut Nicușor Dan / E mai grav decât anularea alegerilor” # Gândul
Ion Nicușor, publicist și scriitor, a criticat dur în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, inițiativa președintelui Nicușosr Dan, care a prezentat acuzat Rusia la summit-ul de la Praga că a contribuit la influențarea alegerilor din România. „În relațiile internaționale, Rusia este un stat membru ONU. Nu poți să acuzi un stat, chiar dacă […]
16:10
Ion Cristoiu spune că Naumescu, consilierul lui Nicușor, e suveranist: „Asta ar zice orice suveranist” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, numirea lui Valentin Naumescu, de către Nicușor Dan, în calitate de consilier prezidențiale pentru afaceri europene. „Naumescu este tefelist și aproape USR-irst, el e la afaceri europene, chiar dacă Lazurca e la relații internaționale. Iată ce a spus: „Este nevoie să […]
