OMS avertizează asupra dependenței de nicotină: 15 milioane de copii vapează la nivel global

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat luni, la Digi24, că statul român a devenit oficial proprietarul unei clădiri de birouri din București în care funcţionau mai multe firme, dar de 18 ani ministerul nu încasează niciun leu chirie. Miruță a subliniat că prejudiciul va fi recuperat: „Statul român nici acum nu încasează banii pe care unii șmecheri i-au încasat de 18 ani, însă este un drum scurt pentru că noi vom cere recuperarea prejudiciului ”.