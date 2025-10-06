Fotbalistul algerian Saïd Benrahma va fi audiat de justiţia engleză după ce câinii săi au atacat o persoană
News.ro, 6 octombrie 2025 20:20
Saïd Benrahma, fost jucător la West Ham United şi Olympique Lyon, este judecat în Anglia după ce câinii săi au atacat un bărbat în 2023. El nu s-a prezentat la tribunal săptămâna trecută, dar va fi audiat mai târziu în cursul lunii.
UPDATE - Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Un bărbat din autosanitară, descarcerat/ O femeie, tot din ambulanţă, în stop cardio-respirator/ Alte cinci persoane, evaluate medical # News.ro
O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în judeţul Cluj. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, acesta fiind conştient. O femeie, tot din ambulanţă, este în stop cardio-respirator şi se fac manevre de resuscitare. Alte cinci persoane sunt evaluate medical. Traficul este blocat pe ambele sensuri.
Bashar al-Assad, spitalizat în ”stare critică, la terapie intensivă”, lângă Moscova, în urma unei ”tentative de otrăvire”, dezvăluie Observatorul Sirian al Drepturilor Omului # News.ro
Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, exilat în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadişti în decembrie, a fost internat la 20 septembrie într-un spital în apropiere de Moacova, într-o ”stare critică, la terapie intensivă”, dezvăluie Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relatează Le Figaro.
Un leopard, suspectat de faptul că ar fi scăpat de la o grădină zoologică, a fost prins luni după ce a rătăcit într-un complex hotelier, într-o zonă turistică, provocând panică între clienţi, anunţă un reprezentant al Protecţiei indoneziene a Animalelor, relatează AFP.
Ioan Turc: PNL va merge în coaliţie cu varianta premierului privind reforma administraţiei: Nu putem cere oamenilor să strângă cureaua, să majorăm cu 70% impozitul pe proprietate, pentru ca aceşti bani să fie tocaţi de o administraţie ineficientă # News.ro
Secretarul de stat în Ministerul Justiţiei, liberalul Ioan Turc, a declarat luni că PNL va merge în coaliţie cu varianta premierului Ilie Bolojan, privind reforma administraţiei, care prevede disponibilizarea între 9.000 şi 13.000 de funcţionari. El a precizat că nu putem cere oamenilor să strângă cureaua, să majorăm cu 70% impozitul pe proprietate, pentru ca aceşti bani să fie tocaţi de o administraţie ineficientă.
OMS trage un semnal de alarmă împotriva unei noi dependenţe a copiilor de e-ţigarete. Peste 100 de milioane de persoane folosesc în lume ţigareta electronică - inclusiv cel puţin 15 milioane de copii cu vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani, în principal în # News.ro
Un nou val ”alarmant” de dependenţă de nicotină din ţigarete electronice afectează milioane de copii, dependenţi de vaping, trage luni un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în timp ce tot mai puţini adulţi fumează tutun în lume, relatează AFP.
Un clip teaser publicat de Tesla pe platforma X stârneşte speculaţii despre noul Roadster sau un model de masă # News.ro
Tesla a publicat duminică, pe platforma X (fosta Twitter), două clipuri teaser care au alimentat speculaţiile privind lansarea unui nou model de automobil electric, relatează CNBC.
Toma (PSD): În momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om. Reforma trebuie făcută, nici măcar nu e reformă / Nu trebuie să plesnim de mândrie că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem # News.ro
Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), a declarat luni că, în momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om, iar reforma administraţiei trebuie făcută, pentru că nici măcar nu e reformă. ”Nu trebuie acum să plesnim, aşa, de mândrie, că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem noi. Deficitul este foarte mare, riscăm să avem probleme şi în economie”, a atras atenţia Toma.
Trei persoane, transportate la spital după un accident în care au fost implicate patru autoturisme, în judeţul Suceava/ Traficul pe DN 2, blocat - FOTO # News.ro
Trei persoane au fost transportate la spital, luni seară, în urma unui accident produs pe DN 2, în zona localităţii Cumpărătura, judeţul Suceava, fiind implicate patru autoturisme. Traficul este complet blocat în urma accidentului.
Administraţia Naţională Apele Române anunţă că pregăteşte noi licitaţii pentru plajele turistice şi nu va prelungi contractele care ajung la termen în această lună # News.ro
Reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR) au anunţat că vor fi pregătite noi licitaţii pentru plajele turistice şi că nu pot fi aprobate solicitările de prelungire a contractelor de închiriere a sectoarelor de plajă care ajung la termen în luna octombrie. Astfel, vor exista licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare.
Curtea Supremă a SUA respinge un recurs al lui Ghislaine Maxwell împotriva condamnării sale la 20 de ani de închisoare # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni un recurs al lui Ghislaine Maxwell împotriva condamnării la 20 de ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de exploatare sexuală, relatează AFP.
Senatul a adoptat un proiect de lege care instituie ziua de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria # News.ro
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care instituie ziua de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria.
Echipa Oţelul Galaţi a învins luni, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 12-a din Superligă.
Creştere de 30% a acţiunilor AMD, după ce OpenAI anunţă un acord de preluare a unei participaţii de 10% la producătorul de cipuri # News.ro
Acţiunile Advanced Micro Devices (AMD) au crescut cu peste 30% luni, după ce OpenAI a anunţat un acord prin care ar putea achiziţiona o participaţie de până la 10% în compania americană producătoare de semiconductoare, relatează CNBC.
Antrenorul italian Fabio Cannavaro a semnat luni un contract cu echipa naţională a Uzbekistanului, care este calificată pentru turneul final al Cupei Mondiale 2026.
USR cere conducerii Parlamentului să permită dezbaterea în plenul reunit a ultimelor patru rapoarte de activitate ale SRI # News.ro
USR cere conducerii Parlamentului ca rapoartele de activitate ale Serviciului Român de Informaţii (SRI) pe anii 2021, 2022, 2023 şi 2024 să fie puse pe ordinea de zi a plenului comun, spre dezbatere şi aprobare, o solicitare scrisă fiind depusă, în acest sens, de liderii grupurilor parlamentare USR, Bogdan Rodeanu şi Ştefan Pălărie.
Legea majoratului digital a fost adoptată de Senat. Copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor / Nicoleta Pauliuc: Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii” # News.ro
Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi ”pentru” şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar şi modern pentru protecţia copiilor în mediul online şi pentru responsabilizarea platformelor digitale.
Togolezul Samuel Asamoah, fost jucător la FCU Craiova 1948, s-a accidentat grav la un meci din prima ligă chineză. El riscă să rămână paralizat # News.ro
Fostul jucător al echipei FCU Craiova 1948, togolezul Samuel Asamoah, în vârstă de 31 de ani, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză.
Trei persoane au fost transportate la spital, luni după-amiază, după ce două autoturisme s-au ciocnit, în localitatea Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa. Două dintre victime au fost extrase de pompieri, întrucât erau încarcerate.
Fostul premier grec Alexis Tsipras, un fost lider al stângii radicale şi antiausteritate în Europa, a demisionat luni din postul de deputat al Partidului Syriza, însă anunţă că vrea să-şi continue ”acţiunea politică”, relatează AFP.
Intervenţie în premieră la Spitalul Universitar de Urgenţa Bucureşti - primele ablaţii cu microunde pentru noduli tiroidieni, realizate într-un spital public în România # News.ro
Reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) anunţă că la unitatea medicală au fost realizate primele ablaţii cu microunde pentru noduli tiroidieni, fiind vorba despre o intervenţie în premieră într-un spital public din România.
Doi morţi, ”un membru important” al Hezbollah şi soţia sa, într-un atac israelian în sudul Libanului # News.ro
Două persoane au fost ucise - inclusiv un supravieţuitor al atacului cu pagere vizând membri Hezbollah de anul trecut, într-un atac israelian, în sudul Libanului, potrivit presei de stat, în timp ce Israelul anunţă că a ucis ”un membru important” al mişcării islamiste libaneze, relatează AFP.
Sorin Grindeanu: Ana Birchall nu mai e de mult membru PSD. Cred că nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care…. # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, în contextul acuzaţiilor la adresa Anei Birchall, că aceasta nu mai e de mult membru PSD şi crede că ”nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care….. ”.
”Extremişti” vor să pună ”explozivi” în Ambasada SUA la Caracas, avertizează preşedintele Parlamentului venezuelean # News.ro
Venezuela anunţă luni că a avertizat Statele Unite cu privire la faptul că ”extremişti” vor să pună explozivi la Ambasada Statelor Unite la Caracas, în contextul unor tensiuni puternice între cele două ţări după desfăşurarea unor nave americane de război în Caraibe, relatează AFP.
Comandament de iarnă la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, având în vedere avertizările meteorologilor / Contract de furnizare semnat cu Salrom, pentru candităţi suplimentare de sare # News.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a convicat, luni, comandamentul de iarnă, având în vedere avertizările emise de meteorologi, care anunţă precipitaţii abundente şi ninsori în zonele montane. De asemenea, compania anunţă că are în stoc peste o sută de mii de tone de sare, dar a încheiat un contract cu Salrom pentru cantităţi suplimentare.
Martin Odegaard, mijlocaşul echipei Arsenal Londra, s-a accidentat sâmbătă şi va rata următoarele două meciuri ale echipei naţionale a Norvegiei.
Poliţia australiană anunţă luni inculparea unui bărbat în vârstă de 60 de ani, acuzat de faptul că a deschis focul duminică, pe o stradă comercială foarte frecventată, la Sydney, unde a rănit 16 persoane, relatează AFP.
Dmitri Medvedev, nou derapaj verbal: Europa trebuie să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică # News.ro
Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, comentând pe canalul său de Telegram frica de drone care a cuprins Europa, relatează agenţia TASS.
Stelian Bujduveanu: Începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare / Echipele Termoenergetica sunt deja în teren # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, luni, că începe furnizarea agentului termic pentru bucureştenii racordaţi la sistemul centralizat, echipele Termoenergetica fiind în teren.
Tricolorii mici: Rareş Pop, convocat pentru acţiunea naţionalei de tineret din luna octombrie # News.ro
Jucătorul Rareş Pop de la Rapid a fost convocat la lot de selecţionerul Costin Curelea după ce Mihnea Rădulescu s-a accidentat în partida dintre Universitatea Craiova şi FCSB de duminică seară.
„Platanos“, de Doina Ruşti, roman despre o lume distopică în care fantezia şi misterul se împletesc, în turneu de promovare în şcoli din Bucureşti # News.ro
Romanul „Platanos“, de Doina Ruşti, va beneficia din 8 octombrie de un turneu de promovare în liceele bucureştene şi în ţară. Prima întâlnire a autoarei cu cititorii va avea loc la Colegiul Naţional „Sfântul Sava“, miercuri, de la ora 11.00, şi va fi dedicată elevilor de liceu pentru care „Platanos“ reprezintă o legătură veche, sentimentală.
UEFA a reafirmat „categoric” că nu se prevede modificarea Ligii Campionilor după publicarea unui articol care menţiona o îmbunătăţire a relaţiilor cu promotorii Superligii, anunţă rmcsport.fr.
Valentin Naumescu, numit consilier prezidenţial: Sunt vremuri de cumpănă în Europa, cu relevanţă istorică neîndoielnică, şi de schimbări accelerate, pe multiple planuri # News.ro
Profesorul Valentin Naumescu, numit consilier prezidenţial pentru afaceri europene, afirmă, luni, că ”sunt vremuri de cumpănă în Europa”, iar România are datoria să participe cu demnitate, competenţă şi iniţiativă la procesul decizional european.
Grindeanu, despre o demisie a premierului, în cazul unui eşec la CCR pe legile de reformă: Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări. Şi am văzut, în ultima vreme, că şi premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, întrebat ce părere are despre o demisie a premierului, în cazul unui eşec la CCR pe legile de reformă, că nu este adeptul acestor tipuri de abordări, adăugând că a văzut, în ultima vreme, că şi premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta.
Sorin Grindeanu, despre Pachetul 3 de măsuri fiscale: Noi suntem de acord ca acesta să fie cam ultimul pachet. Asta este o cale excepţională / PSD-ul nu va juca niciodată la impuse # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre Pachetul 3 de măsuri fiscale, că social-democraţii sunt de acord ca acesta să fie cam ultimul pachet, arătând că asta este o cale excepţională şi PSD-ul nu va juca niciodată la impuse ci va lua deciziile în interiorul partidului tot timpul, care să fie în concordanţă cu sau care vor ţine cont de cerinţa oamenilor, nu de ce spune cineva, că-i de la USR, de la PNL, de la Guvern.
Sorin Grindeanu: În această toamnă vom organiza congresul, sigur. Ar fi bine să fie până în postul Crăciunului # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a decarat luni că în această toamnă vor organiza congresul partidului, sigur, el arătând că ar fi bine să aibă loc până la intrarea în postul Crăciunului.
UPDATE - Diana Şoşoacă, la Parchet: Mi s-a băgat sub nas o ordonanţă prin care din suspect sunt făcută inculpat / Procurorii anunţă oficial urmărirea penală pentru 11 infracţiuni. A fost deja solicitată ridicarea imunităţii / Care este procedura # News.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă, vizată într-un dosar penal cu mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, s-a prezentat, luni, la Parchetul General pentru a fi audiată, iar la final a anunţat că i s-a comunicat că are calitatea de inculpat. Procurorii au anunţat oficial urmărirea penală pentru 11 infracţiuni.
CFR Călători: Din 10 octombrie, tren direct de la Kiev către Bucureşti Nord şi retur / 73,4 euro, preţul unui bilet la vagon de dormit, cu patru paturi în cabină # News.ro
CFR Călători informează că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulaţie tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – Bucureşti Nord şi retur.
Grindeanu, despre alegerile în Capitală: Noi am enunţat câteva condiţii, că ne dorim ori să avem un candidat comun, ori fiecare partid să aibă un candidat propriu / Vor fi scrise, dacă vom fi de acord, ca anexă la protocolul alianţei # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre alegerile în Capitală, că PSD a enunţat câteva condiţii, că îşi doresc ori să fie un candidat comun, toate partidele din coaliţie, ori fiecare partid să aibă un candidat propriu, separat, arătând că aceste condiţii vor fi scrise, dacă vor fi de acord, ca anexă la protocolul alianţei.
Program de prevenire a violenţei şi a infracţiunilor în şcoli, derulat în perioada 15 octombrie – 15 decembrie / Finanţare de 1,9 milioane de lei # News.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat ordinul prin care suma de 1.900.000 de lei va fi direcţionată către şcoli, prin inspectoratele şcolare, pentru implementarea, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, a Programului de prevenire a violenţei şi a infracţiunilor în mediul şcolar ”Împreună prindem curaj”.
Israelul deportează în Grecia şi Slovacia 171 de activişti, printre care şi Greta Thunberg. Militanţii elveţieni şi spanioli ai flotilei pentru Gaza au acuzat „condiţii inumane de detenţie” în Israel # News.ro
Israelul a anunţat că 171 de activişti din flota de ajutor umanitar, printre care şi Greta Thunberg, au fost deportaţi luni în Grecia şi Slovacia, relatează The Guardian.
Cod roşu de inundaţii pe râuri din judeţul Constanţa / Cod portocaliu pe râuri din mai multe zone ale ţării / Apele Române: Tâurile mari nu vor pune probleme semnificative, fiind protejate de lucrările hidrotehnice # News.ro
Hidrologii au emis mai multe avertizări care vizează râuri din mai multe judeţe ale ţării, pentru Constanţa fiind amis un cod roşu de inundaţii. Specialiştii Apele Române anunţă că râurile mari nu vor pune probleme semnificative, fiind protejate de lucrările hidrotehnice.
Grindeanu: Săptămâna trecută a trecut o Ordonanţă cu foarte multe lucruri citite pe bandă, vor trebui reparate, altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală / Lia Olguţa Vasilescu: Nu vom putea face deszăpezire, sunt şi alte aberaţii # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că săptămâna trecută a trecut prin Guvern o Ordonanţă cu foarte multe lucruri citite pe bandă, care trebuie reparate, altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală. Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a precizat că prin măsurile prevăzute în Ordonoanţă nu vor putea face deszăpezire, vor fi în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, dar sunt şi alte aberaţii, precum interzicerea studiilor de fezabilitate şi expertizelor, riscul fiind să nu mai poată accesa fonduri europene.
Diana Şoşoacă, la Parchetul General: Imediat mi s-a băgat sub nas – deşi trebuia să fiu lăsată să studiez dosarul – o ordonanţă prin care din suspect sunt făcută inculpat # News.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă, vizată într-un dosar penal cu mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, s-a prezentat, luni, la Parchetul General pentru a fi audiată, iar la final a anunţat că i s-a comunicat că are calitatea de inculpat.
Lia Olguţa Vasilescu: Suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi / Primarii şi preşedinţii de CJ să aibă ca opţiune reducerea cu 10% a bugetului / Să se facă 10% reduceri de personal şi din administraţia centrală # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după şedinţa conducerii PSD, despre reforma administraţiei, că sunt de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare. Lia Olguţa Vasilescu a mai spus că în acest pachet vor să se discute şi de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administraţia publică centrală, unde de ani de zile nu s-a operat o astfel de reformă.
Fraudă masivă în domeniul ride-sharing, descoperită de ANAF – Prejudiciu de 175 de milioane de lei / Contracte de comodat fictive, şoferi fără contracte de muncă / La o singură companie s-au descoperit 230 de maşini fără case de marcat # News.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat companii de transport alternativ (ride-sharing), după o analiză de risc, şi a descoperit un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de către 128 de firme. Acestea funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor, respectiv fără a achita obligaţiile fiscale aferente.
Sorin Grindeanu: Este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să avem şi partea de relansarea economică. Mâine le vom transmite partenerilor de coaliţie # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este obligatoriu, din perspectiva social-democraţilor, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să existe şi partea de relansarea economică, el precizând că mâine vor transmite partenerilor de coaliţie aceste propuneri.
