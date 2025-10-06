Merkel: Polonia şi ţările baltice au blocat în 2021 dialogul UE cu Putin

16:50

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după şedinţa conducerii PSD, despre reforma administraţiei, că sunt de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare