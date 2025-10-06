A fost emisă o avertizare de cod roșu de inundații în Dobrogea. Reprezentant Apele Române: Oamenii trebuie să evite deplasarea și activitățile lângă cursurile de apă | AUDIO
Europa FM, 6 octombrie 2025 20:20
A fost emisă o avertizare de cod roșu de inundații în Dobrogea. Este valabilă pe râurile Casimcea și Urlui, de mâine seară, de la ora 21:00 până miercuri la miezul nopții. În zonă sunt așteptate cantități mari de apă, de peste 100 de litri pe metru pătrat, care vor cădea în intervale scurte de timp […]
Autoritățile din Lituania au făcut mai multe arestări după ce 25 de baloane suspecte au pătruns în spațiul aerian național | AUDIO # Europa FM
Mai multe persoane au fost arestate în Lituania. Se întâmplă după incidentul în care traficul aerian pe aeroportul din Vilnius a fost suspendat temporar din cauza celor 25 de baloane suspecte care au pătruns în spațiul aerian. Autoritățile bănuiesc că baloanele erau folosite de contrabandiști pentru a trece ilegal țigări peste frontiera dintre Belarus și […]
ANAF a descoperit o fraudă de 175 de milioane de lei la firme de ride-sharing: Contracte fictive și sute de mașini fără case de marcat | AUDIO # Europa FM
ANAF a descoperit o fraudă masivă în domeniul transportului alternativ, de tip ride-sharing. Acestea foloseau șoferi fără contracte de muncă, iar multe dintre contractele de comodat pentru mașini erau fictive. Prejudiciul este de 175 de milioane de lei. Prejudiciul de 175 de milioane de lei, adică peste 35 de milioane de euro, a fost adus […]
Număr record de atacuri cibernetice în Polonia: 170.000 doar în acest an. Guvernul consideră că fac parte din „războiul hibrid” inițiat de Rusia | AUDIO # Europa FM
Număr record de atacuri cibernetice în Polonia: 170 de mii doar în acest an. Mai multe decât în 2024, iar guvernul polonez dă vina pe Rusia. Ministrul afacerilor digitale din Polonia a anunțat că este cel mai mare număr de atacuri cibernetice raportat vreodată. Guvernul polonez consideră că atacurile fac parte din „războiul hibrid” inițiat […]
Școlile și grădinițele din județul Constanța se închid din cauza codului roșu de ploi abundente. Directorul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea: „Oricând ne putem aștepta și la 200 de litri” | AUDIO # Europa FM
Autoritățile din județul Constanța sunt în alertă. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit pentru luarea măsurilor de preîntâmpinare a codului roșu de ploi abundente, anunțat de meteorologi, începând de marți seara până miercuri spre miezul nopții. Prima decizie luată de prefectul de Constanța a fost închiderea școlilor și a grădinițelor din județ, urmând […]
Recorduri istorice la Brașov: Khairi Bejiga (26:54) stabilește cel mai bun timp U20 al anului, iar Maxime Chaumeton devine primul sud-african sub 27 de minute pe șosea, în cursa tRUNsylvania International 10K # Europa FM
Cursa vedetă tRUNsylvania International 10K, parte din Brașov Running Festival, singura competiție de atletism din S-E Europei certificată World Athletics Elite Label, a redevenit, în weekend-ul 4-5 octombrie, platforma recordurilor istorice în atletism, elita Khairi Bejiga (26:54) obținând cel mai bun rezultat mondial al anului la categoria sub 20 de ani (record U20 WL). De […]
Academia Europa FM: Cum pot profesorii, prin orele de educație remedială, să-i ajute pe elevi să crească de la nota 4 la nota 7? | VIDEO # Europa FM
Ministerul Educației a instituit învățământul remedial ca parte obligatorie a activității didactice, atribuind fiecărui cadru didactic din învățământul primar responsabilitatea de a susține, săptămânal, două ore dedicate pregătirii remediale. Ce presupune această formă de educație și ce metode pot aplica profesorii pentru a-i ajuta pe elevi să crească de la nota patru la nota șapte?? […]
7000 de oi, blocate în munți, aproape de Transalpina. Ciobanii au cerut autorităților să deszăpezească drumul | AUDIO # Europa FM
Turme de oi înzăpezite pe munte în zona Transalpina. Din cauza stratului gros de zăpadă, oile nu mai pot înainta. Pentru a coborî în siguranță animalele, ciobanii au solicitat la 112 ca șoseaua de mare înălțime să fie deszăpezită de drumari în sectoarele unde zăpada este foarte mare. Căderile de zăpadă de la începutul lui […]
Nobel 2025. Premiul pentru Medicină, acordat unui număr de trei cercetători „pentru descoperirile referitoare la toleranța imună periferică” # Europa FM
Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguhi „pentru descoperirile referitoare la toleranța imună periferică”. „Descoperirile lor au fost decisive pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul imunitar și a motivului pentru care nu dezvoltăm cu toții boli autoimune grave”, a declarat Olle Kämpe, președintele […]
100 de zile cu Bolojan. Câte va mai rămâne? Cabinetul Bolojan are 100 de zile de activitate. Așteptat ca un guvern reformist, acesta a început prin a mări taxele ca România să nu intre în incapacitate de plată. Primele rezultate au dus la o economie încetinită, dar și la o reducere a consumului. Marea reformă […]
Diana Șoșoacă, întâmpinată de zeci de susținători în fața Parchetului General, înainte de audieri. Lidera SOS România e acuzată de 11 infracțiuni # Europa FM
Eurodeputata Diana Șoșoacă a ajuns la Parchetul General, unde este audiată în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni. Printre acestea, lipsire de libertate și propagandă legionară: i-a elogiat de mai multe ori pe fondatorul Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, și pe fostul președinte Nicolae Ceaușescu. Ajunsă la Parchet, lidera SOS România a acuzat […]
România poartă ultimele negocieri la Bruxelles pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune, anunță ministrul Energiei | AUDIO # Europa FM
România va afla la sfârșitul acestei săptămâni dacă reprezentanții Comisiei Europene vor fi de acord sau nu ca închiderea centralelor pe cărbune să fie amânată. La un eveniment organizat de profit.ro, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că, în lipsa acestor centrale, țara noastră s-ar afla într-un deficit masiv de energie, dar este încrezător că […]
Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în luna august cu aproape 7,2% față de luna iulie. Analist economic: Avem o creștere economică aproape de zero și o inflație foarte mare | AUDIO # Europa FM
Românii strâng cureaua și asta se vede și în datele de la Institutul Național de Statistică. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în luna august cu aproape 7,2% față de luna iulie. Comparativ cu luna august 2024, vânzările comercianților au scăzut cu 4,0%. Per total, în primele opt luni ale anului, vânzările din retail […]
300 de mineri de la Complexul Energetic Oltenia protestează împotriva declarațiilor premierului privind mineritul: „Ne dorim să fim tratați cu respect” | AUDIO # Europa FM
Minerii din cadrul Complexului Energetic Oltenia protestează în fața sediului companiei de la Târgu Jiu, nemulțumiți de declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan cu privire la soarta acestei activități. Protestul este unul spontan care a adunat aproape 300 de angajați în stradă. Cei aproape 300 de angajați din cadrul Complexului Energetic Oltenia au decis, luni […]
PSD este de acord cu reducerea a 30% din posturile din adminsitrația publică, locală și centrală | AUDIO # Europa FM
PSD este de acord cu reducerea a 30% din posturile din adminsitrația publică, locală și centrală. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu spune, însă, că PSD cere ca 10% dintre posturile care dispar să fie cele care nu sunt ocupate. Lia Olguța Vasilescu: „Din cauza aceasta am introdus acest prag de 20% din numărul de posturi […]
Ștefan Pălărie, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Am depășit borna celor 90 de zile prevăzute în lege / România nu mai este țara în care candidatul unic să câștige” | AUDIO # Europa FM
Nu avem încă o dată a alegerilor pentru primarul Capitalei: „Vom pune presiune pe guvern”, anunță liderul grupului de senatori USR, Ștefan Pălărie, după ce Executivul încă nu a luat o decizie pentru organizarea scrutinului electoral. Senatorul Ștefan Pălărie a anunțat că nu mai este timp pentru amânări. Liderul grupului de senatori USR, Ștefan Pălărie: […]
A început exercițiul militar Poseidon, organizat de Forțele Navale Române, în Marea Neagră. De ce este important | AUDIO # Europa FM
Exercițiul militar Poseidon, organizat de Forțele Navale Române, a început astăzi în Marea Neagră. Peste 800 de militari din România și alte 12 state NATO participă la antrenamentele dedicate luptei împotriva minelor marine, într-un context marcat de riscuri reale în regiune. La ceremonia de deschidere, contraamiralul Cornel Eugen Cojocaru, conducătorul exercițiului, a subliniat importanța acestui […]
Parchetul General a dispus luni, 6 octombrie, urmărirea penală în cazul președintei SOS România, Diana Șoșoacă. Europarlamentara este acuzată de 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea, în public, a unor idei, concepții sau doctrine antisemite și ultraj. Diana Șoșoacă este urmărită penal, au decis procurorii Parchetului General, după […]
Începe furnizarea căldurii în București, anunță Termoenergetica. În ce zone pot să apară întârzieri | AUDIO # Europa FM
În București, Compania Municipală Termoenergetica începe astăzi furnizarea căldurii. Unele zone ar putea înregistra întârzieri temporare în distribuția agentului termic. Compania Municipală Termoenergetica București a cerut tuturor producătorilor de energie termică să pornească centralele începând cu 6 octombrie. Pentru o distribuție optimă a căldurii, compania va porni gradual sursele de furnizare a agentului termic. Acest […]
Sorin Oprescu va fi audiat în Grecia în cursul zilei de astăzi. Precizările ministrului Justiției privind extrădarea fostului primar | AUDIO # Europa FM
Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, va fi astăzi audiat. Condamnat pentru corupție, fostul edil va ajunge în fața unui magistrat din Grecia. Este a doua încercare de extrădare a acestuia. România, prin vocea ministrului Justiției susține că în acest moment nu mai sunt motive pentru ca Sorin Oprescu să nu […]
Delegații ale Israelului și mișcării Hamas se întâlnesc în Egipt pentru a discuta planul de pace în Gaza propus de Donald Trump # Europa FM
Reprezentanţii Israelului şi cei ai mişcării islamiste palestiniene Hamas se întâlnesc luni, la Cairo, pentru a discuta despre planul de pace în 20 de puncte pentru Fâşia Gaza propus în urmă cu o săptămână de către preşedintele american Donald Trump, transmit Reuters şi DPA, conform Agerpres. Discuţiile vor avea loc în staţiunea Sharm el-Sheikh de […]
Germania susține că dronele care i-au survolat spațiul aerian sunt rusești. Ministrul german al Apărării: „Avem mijloace să reacționăm” | AUDIO # Europa FM
Germania bănuiește că Rusia se află în spatele incidentelor în care au fost implicate drone care au ajuns în zona aeroportului din Munchen. Declarația a fost făcută de cancelarul Friedrich Merz. Ministrul Apărării de la Berlin a îndemnat ieri la calm după alertele cu drone de la aeroportul din Munchen. Oficialul german a cerut mai […]
INS: Aproape 40 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile au apărut în România în ultimele cinci luni | AUDIO # Europa FM
38 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile s-au înregistrat, în România, în ultimele cinci luni, arată datele Institutului Naţional de Sănătate (INS) Publică. Cele mai multe cazuri au fost confirmate la persoane cu vârsta peste 60 de ani. Dintre cele 38 de cazuri de West Nile confirmate în perioada 2 iunie-2 octombrie, cele […]
ANM: Sud-estul țării, afectat de un ciclon. Va ploua abundent în trei județe, iar vântul va avea intensificări în Capitală și în zece județe | AUDIO # Europa FM
Vremea se menține ploioasă în această săptămână în jumătatea de sud-est a țării, care va fi afectată de un ciclon, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Trei județe se vor afla sub avertizare cod roșu de ploi abundente, iar la munte, la altitudini mai mari de 1700 de metri va ninge viscolit. Vântul va […]
Nicușor Dan și-a numit noii consilieri prezidențiali, de stat și onorifici. Cei 16 își vor începe activitatea în octombrie și noiembrie # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a decis numirea a 16 consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025. „Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, […]
Fostul viceprimar al Aradului, acuzat de fraudă cu fonduri europene. Este al doilea dosar penal în care este implicat | AUDIO # Europa FM
Fostul viceprimar al Aradului, Ilie Cheșa, este suspect într-un nou dosar. De această dată, ancheta este a procurorilor Parchetului European Timișoara. Este acuzat de fraudă cu fonduri europene. Potrivit unor surse, Ilie Cheșa ar fi încercat să obțină banii într-un proiect folosind acte false. Fostul viceprimar al Aradului mai este cercetat și de DNA în alt […]
Prim-ministrul francez Sébastian Lecornu a demisionat la o lună de la numire, în urma criticilor privind componența noului guvern # Europa FM
Criză politică în Franța. Prim-ministrul Sébastian Lecornu a demisionat luni, 6 octombrie, la o lună de când a fost numit, relatează France24. Plecarea din funcție are loc după ce a prezentat duminică seara componența noului cabinet. Demisia sa este neaşteptată şi marchează adâncirea crizei politice din Franţa. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia președintelui Emmanuel […]
Mona Nicolici a stat de vorbă cu Daniel Gross, director general Penny România, despre cum sustenabilitatea nu este o strategie de companie ci și o responsabilitate reală față de oameni și mediu.
Marș de protest al comunității LGBTI, în Capitală | Sute de persoane au cerut adoptarea unei legislații privind parteneriatul civil pentru toate cuplurile # Europa FM
Marș de protest al comunității LGBTI, în Capitală. Sub sloganul „Tradiția noastră e iubirea”, sute de persoane au cerut adoptarea unei legislații privind parteneriatul civil pentru toate cuplurile dar și stabilirea unei proceduri de tranziție legală pentru persoanele transgender. Colega noastră, Marta Strâmbeanu, a stat de vorbă cu câțiva participanți la protest: “Mi-aș dori să […]
Ministrul Educației: „Propun ca în următorul deceniu bugetul pentru educație și cercetare să crească în fiecare an, iar cele două domenii să rămână sub aceeași autoritate” # Europa FM
Pactul pentru Deceniul Educației și Cercetării: în următorii 10 ani, bugetul pentru educație și cercetare să crească în fiecare an, iar cele două domenii să rămână sub aceeași autoritate. Este propunerea ministrului Educației, Daniel David, anunțată azi, cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului. Aceste măsuri trebuie asumate cât mai curând de către liderii politici, a […]
Peste 100 de oameni au ieșit în Piața Națiunii din Iași pentru a-i comemora pe cei șapte bebeluși care au murit în Spitalul Sf. Maria după ce s-au infectat cu o bacteria gravă # Europa FM
Au aprins 560 de candele cu care au scris pe asfalt: „Neam ucis de nosocomiale”. Tudor Brădățan, reprezentant al Comunității Declic, organizatorul acțiunii: „Sunt niște protocoale ilegale pe care România nu este în stare să le respecte. Neglijența din partea autorităților sau a medicilor este criminală, mai ales că am văzut că spitalul era renovat. […]
Incendiu puternic într-un bloc cu 10 etaje din Arad, 25 persoane evacuate | Flăcările au pornit dintr-un apartament în care locuiește o vârstnică # Europa FM
A fost panică, aseară, într-un bloc cu zece etaje din Arad. Într-un apartament de la etajul opt, în care locuia o bătrână a izbucnit un incendiu puternic. Flăcările uriașe puteau fi observate de la distanță. Proprietara apartamentului a fost scoasă, inconștientă, de pompieri și dusă la spital. 25 de oameni din apartamentele invecinate au fost […]
În doar două luni, polițiștii au dat amenzi de un milion de euro după ce au găsit în curțile unor firme mii de tone de substanțe și deșeuri periculoase # Europa FM
În doar două luni polițiștii au dat amenzi de aproape 1 milion de euro după ce au găsit în curțile unor firme mii de tone de substanțe și deșeuri periculoase. Proprietarii colectau deșeuri fără să respecte normele în vigoare: polițiștii și agenții de mediu au găsit inclusiv zeci de radiatoare de mașină, cutii de viteză […]
Celebrele păpuși de la prima fabrică de păpuși din România, Arădeanca, devin vedete pe scenă | Cine donează o astfel de păpuță, ea va deveni parte din spectacol # Europa FM
Teatrul din Arad pregătește o nouă producție și lansează un apel către spectatori: dacă mai păstrați o păpușă „Arădeanca”, ascunsă într-un dulap, într-un pod sau într-o cutie cu amintiri, acum este momentul să îi oferiți o nouă viață. Donați jucăria teatrului, iar ea va deveni parte din spectacol. Spectacolul „Arădeanca” de Elise Wilk, în regia […]
Celebrul rapper și producător american Diddy Combs a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare # Europa FM
Tribunalul din New York a decis că Diddy este vinovat de două capete de acuzare privind transportul în scopul practicării prostituției. Combs a organizat petreceri cu spectacole sexuale, alimentate cu droguri: aici a adus escorte plătite care să participe în „show-uri”. Producătorul american – cunoscut pentru lansarea muzicii hip-hop în Statele Unite – risca pedeapsa […]
Descoperire la Mânăstirea Neamț: o pivniță care are drept cale de acces un tunel de 30 de metri, găsită de muncitori # Europa FM
Descoperire importantă pentru istoria zonei și a lăcașului de cult la Mănăstirii Neamț: o pivniță care are drept cale de acces un tunel. Mănăstirea este cunoscută drept cel mai mare și mai vechi așezământ monahal din Moldova, atestat documentar din 1407, iar biserica actuală este ctitorită de Ștefan cel Mare. Starețul Benedict Sauciuc a făcut […]
Constanța, după ploile torențiale: șuvoaiele au acoperit străzi, au inundat curți și subsoluri de case, iar vântul a culcat copacii la pământ # Europa FM
În județul Constanța avertizările de tip nowcasting pentru cod portocaliu de ploi torențiale au fost emise, seara trecută, spre miezul nopții, de trei ori, din oră în oră. Mai multe localități, între care și Constanța au primit mesaj RO-ALERT. Suvoaiele au acoperit străzi, au inundat curți și subsoluri de case, vântul a culcat copacii la […]
Ministrul Sănătății, după afirmațiile președintelui CJ Iași: „în saloanele ATI NU există nicio chiuvetă” # Europa FM
Ministrul Sănătății reacționează dur la afirmațiile făcute de președintele Consiliului Județean Iași, potrivit cărora saloanele ATI de la Spitalul de copii Sfânta Maria ar fi dotate corespunzător. Alexandru Rogobete spune – după ce a fost în control – că în saloanele din spital „NU există nicio chiuvetă!”, deși Costel Alexe a arătat că există, dar […]
Vreme extremă în România: Ploi abundente, vânt puternic și viscol la munte. Coduri roșu și portocaliu în mai multe județe | AUDIO # Europa FM
Ploi abundente, vânt puternic și viscol la munte, sunt efectele primului episod de vreme rea din România.În județul Dolj, pompierii au intervenit astăzi pentru a scoate apa din curțile mai multor familii. Vântul puternic, care a suflat în unele regiuni din sud cu viteze de până la 90 de kilometri pe oră, a doborât zeci […]
Donald Trump dă grupării Hamas un ultimatum până duminică pentru a accepta planul de pace în Fâșia Gaza | AUDIO # Europa FM
Hamas trebuie să accepte până duminică planul de pace în Fâșia Gaza propus de Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a dat un ultimatum grupării teroriste. În caz contrar, președintele american amenință mișcarea palestiniană cu consecințe grave. Hamas va trebui să accepte planul de pace pentru Fâșia Gaza până cel târziu duminică, la ora […]
Curtea de Apel București a retras mandatul de arestare emis pe numele Alinei Bica. Instanța a decis că fosta șefă DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia | AUDIO # Europa FM
Încă un fugar scapă de pedeapsa cu închisoarea stabilită de autoritățile românești. Curtea de Apel București a retras mandatul de arestare pe numele Alinei Bica, fosta șefă a DIICOT. Instanța a decis că fugara, condamnată la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender, și-a […]
Sondaj: patru din 10 români se îngrijorează că locuința lor ar putea fi afectată de furtuni, iar trei din 10 se tem de inundații | AUDIO # Europa FM
Potrivit unui sondaj realizat de IRES la comanda Uniunii Societăților de Asigurare, patru din 10 participanți se tem că locuința lor ar putea fi afectată de furtuni, iar 3 din 10 se tem de inundații. Studiul arată, de asemenea, că 33% dintre respondenți intenționează să achiziționeze, de anul viitor, atât asigurarea obligatorie, cât și pe […]
Bistrița-Năsăud: Bărbat cercetat pentru acte de terorism: Ar fi produs patru dispozitive explozive de mici dimensiuni | AUDIO # Europa FM
Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud este cercetat pentru acte de terorism. Ar fi produs mai multe dispozitive explozive în propria locuință, pentru a pregăti un atentat. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În ultimii trei ani, bărbatul de 33 de ani ar fi produs […]
Laura Codruța Kovesi, despre fraudele cu TVA: În cazul dosarelor pe care le-am deschis în România, am obținut informațiile din celelalte state membre. De la autoritățile naționale am primit doar câteva date | AUDIO # Europa FM
Autoritățile române închid ochii când vine vorba de fraude cu TVA. Sau știu de fraude și nu le raportează. Așa declară șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. Și asta în timp ce Guvernul se plânge că nu sunt bani și se împrumută de la bănci, iar Fiscul nu colectează banii din taxe. „E greu de […]
Bulgaria: Municipalitatea Burgas declară stare de urgență parțială din cauza precipitațiilor abundente. Un bărbat a fost declarat decedat | AUDIO # Europa FM
Vremea rea din aceste zile i-a lovit și pe vecinii bulgari. Este stare de urgență parțială în regiunea Burgas, după ce ploile torențiale și furtunile au provocat inundații masive. Un bărbat a murit, iar trei persoane sunt date dispărute. Autoritățile bulgare au început evacuarea satului de vacanță Elenite. În regiunea Burgas a plouat, în cinci […]
Comisia Europeană restricționează folosirea substanțelor chimice permanente în spumele de stingere a incendiilor | AUDIO # Europa FM
Fără substanțe chimice permanente în spumele de stingere a incendiilor. Este vorba despre substanțele care nu se descompun în mediul natural. Comisia Europeană a restricționat utilizarea acestora. Decizia se bazează pe evaluarea comitetelor Agenției Europene pentru Produse Chimice. Executivul european susține că spumele de stingere a incendiilor reprezintă o sursă majoră de poluare în UE. […]
Reprezentanții TikTok, convocați de urgență la Bruxelles în contextul alegerilor parlamentare din Cehia | AUDIO # Europa FM
Reprezentanții TikTok au fost convocați la Bruxelles pentru o „întâlnire de urgență”, în contextul alegerilor parlamentare din Cehia, care se desfășoară în weekend. Comisia Europeană vrea să se asigure că cetățenii cehi nu sunt manipulați înaintea votului prin mesaje publicate pe platformă, așa cum s-a întâmplat la primul tur al alegerilor prezidențiale din România. Centrul […]
Premiile Nobel 2025 încep luni. Yulia Navalnaya, printre favoriții la Premiul pentru Pace | AUDIO # Europa FM
Sezonul Premiilor Nobel se apropie. Yulia Navalnaya, soția disidentului rus Aleksei Navalnîi, care a murit anul trecut, este unul dintre numele vehiculate de presă pentru Premiul Nobel pentru Pace. Anunțarea câștigătorilor va începe luni, 6 octombrie, cu premiul pentru medicină. Istoria Premiilor Nobel ascunde și numeroase povești și detalii mai puțin știute despre cei care […]
Ne poate îmbolnăvi medicina de pe internet? Medicina alternativă a fost folosită ca armă în războiul hibrid. A spus-o chiar procurorul general – Alex Florența – în conferința de presă privind mecanismele prin care Rusia a încercat să manipuleze populația. Tratamentele alternative, medicamentele „minune”, dietele cu rezultat rapid și suplimentele alimentare sunt din ce în […]
Bărbatul care a intrat cu mașina într-un grup de oameni la o sinagogă din Manchester și a omorât doi evrei era cetățean britanic, de origine siriană. Poliția a reținut alte trei persoane | AUDIO # Europa FM
Poliția din Marea Britanie a oferit detalii despre autorul atacului de ieri, din Manchester. Este vorba de un cetățean britanic de 35 de ani, de origine siriană. Acesta a fost împușcat mortal de poliție. Doi oameni și-au pierdut viața în urma atacului de la sinagogă. Poliția din Manchester a reținut între timp alte trei pesoane, […]
