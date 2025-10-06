Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina

14:00

Nu mi se pare că-i de glumit atunci când un politician ajunge să-i îndemne pe români să-și închidă contul de Netflix. Vorbim despre un simptom al unei politici care confundă libertatea cu frica, gândirea liberă cu loialitatea oarbă și patriotismul cu izolaționismul. Noi, liberalii, alegem libertatea de a da play, nu îndemnul de a spune stop.