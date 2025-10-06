Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Digi24.ro, 6 octombrie 2025 20:20
Fosta cancelară Angela Merkel a acuzat Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga, critic față de guvern, Partizán.
Acum 15 minute
20:50
Președintele Braziliei a discutat cu Donald Trump și i-a cerut revizuirea sancţiunilor impuse ţării sale
Preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a discutat luni prin videoconferinţă cu omologul său american, Donald Trump, într-un prim contact considerat "prietenos", în cadrul căruia liderul progresist din America Latină a solicitat o revizuire a sancţiunilor aplicate Braziliei de către SUA.
20:50
Un șofer a dat șpagă peste 52.000 de lei să scape de un dosar penal, dar a fost păcălit de un bărbat care se dădea polițist
Un bărbat care s-a dat drept poliţist a recunoscut că a înşelat un şofer, luând de la acesta peste 52.000 de lei ca să îl scape de un dosar penal, după ce a provocat un accident rutier cu victime, a transmis, luni, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), printr-un comunicat de presă.
Acum 30 minute
20:40
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din cauza culorii pielii: „Ce cauți în România?"
Încă un caz șocant de rasism este reclamat în Capitală. O studentă la medicinǎ, originară din Camerun și stabilită în București, spune că o șoferiță de transport alternativ a refuzat să o ducă la destinație și a insultat-o pe criterii de culoare. Momentul a fost filmat chiar de tânără, care a depus o plângere în aplicație. Incidentul vine la scurt timp după cazul livratorului agresat și jignit rasial, tot în București.
20:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis luni o serie de recomandări pentru populație, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ploi abundente, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte și vreme rece vor afecta o mare parte din țară până miercuri.
Acum o oră
20:20
Fosta cancelară Angela Merkel a acuzat Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga, critic față de guvern, Partizán.
Acum 2 ore
19:50
Apele Române anunță că nu se prelungesc contractele cu operatorii plajelor de pe litoral. Ce procedură va fi folosită
Administraţia Naţională Apele Române pregăteşte noua etapă de administrare a plajelor turistice, în condiţiile în care nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare, a anunţat directorul general al instituţiei, Florin Ghiţă.
19:40
Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost împuşcat mortal luni în sala de judecată la Tirana de către un bărbat care era parte în procesul ce era în desfăşurare şi care a fost arestat la faţa locului, a anunţat poliţia albaneză.
19:30
Legea Majoratului Digital a trecut de Senat: Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților
Senatul a adoptat, luni, Legea Majoratului Digital, care stabilește vârsta de 16 ani ca prag al maturității digitale. Potrivit noii reglementări, copiii sub această vârstă pot accesa platforme online sau crea conturi doar cu acordul expres al părinților. Inițiativa, propusă de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, urmărește protejarea minorilor în mediul digital și responsabilizarea platformelor online.
19:20
Măsura luată de Danemarca împotriva flotei fantomă ruse. „Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin"
Danemarca va înăspri controalele de mediu asupra petrolierelor care navighează în largul portului Skagen, (nord), la joncţiunea dintre Marea Baltică şi Marea Nordului, pentru o combatere mai eficientă a flotei fantome ruse, a anunţat luni Ministerul danez al Mediului.
19:10
Șeful CJ Iași anunţă noi demiteri la Spitalul „Sf Maria", urmând ca postul de manager să fie scos la concurs
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că la Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" s-au făcut noi demiteri, urmând ca postul de manager al unităţii medicale să fie scos la concurs.
Acum 4 ore
18:50
OMS avertizează asupra dependenței de nicotină: 15 milioane de copii vapează la nivel global
Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra unui nou val de dependență de nicotină, pe fondul creșterii numărului de persoane care folosesc țigări electronice. Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv 15 milioane de copii, vapează la nivel global, potrivit OMS.
18:50
„Un membru important" al Hezbollah şi soţia sa au fost uciși într-un atac israelian în sudul Libanului
Două persoane au fost ucise într-un atac israelian în sudul Libanului, potrivit presei de stat, în timp ce Israelul anunţă că a ucis „un membru important” al mişcării islamiste libaneze Hezbollah.
18:40
Ar putea blocajul guvernului SUA să afecteze livrările de arme către Ucraina? Ce răspunde Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, întrebat dacă blocajul guvernamental din SUA reprezintă o amenințare pentru Ucraina, că americanii nu au oprit livrările de armament către Kiev. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul olandez Dick Schoof, relatează agenția de presă RBC-Ukraine.
18:20
Legea care obligă parlamentarii să spună cu cine s-au întâlnit înainte de a depune proiectele, atacată la CCR. Când dezbate Curtea
Curtea Constituțională a României discută, pe 5 noiembrie, sesizarea AUR la legea care îi obligă pe deputați și senatori să publice în Registrul unic al transparenței intereselor - RUTI întâlnirile pe care le au cu terțe persoane cu privire la modificarea sau completarea unor inițiative legislative.
18:00
Cine sunt oamenii care îl consiliază pe Nicușor Dan în domenii-cheie: politică internă, relații externe și probleme economice
Pe lista consilierilor numiți recent de Administrația Prezidențială îl regăsim pe fostul președinte PNL Ludovic Orban, care îl va consilia pe Nicușor Dan în problemele de politică internă. Pe plan extern, șeful statului l-a adus alături pe diplomatul Marius Lazurca, ambasador vehiculat să preia șefia Serviciului de Informații Externe, în timp ce pe probleme de constituționalitate a fost numit un susținător al lui Mircea Geoană la alegerile de anul trecut.
18:00
Nou derapaj al lui Medvedev: Europa trebuie să simtă pericolul războiului. Să tremure ca nişte animale conduse la abator
Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, susține Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei. El a scris pe canalul său de Telegram despre „frica de drone care a cuprins Europa”.
17:40
Un tren direct pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord şi retur va fi introdus în circulaţie din data de 10 octombrie 2025, anunță CFR Călători. Preţul unei călătorii este de 73,4 euro.
17:30
În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin care a fost promovat Nicolae Ciucă. Reacții din PNL
Dosarul deschis de Direcția Națională Anticorupție (DNA) ce vizează finanțarea din bani publici a panourilor electorale prin care fostul candidat PNL la alegerile prezidențiale din 2024, Nicolae Ciucă, și-a promovat cartea „nu este chiar ușor”, după cum a subliniat șeful parchetului anticorupție, Marius Voineag. Procurorul-șef al DNA a subliniat că în acest moment se așteaptă rezultatul unei expertize, fără să dea alte detalii.
17:20
„Președintele a pierdut controlul". Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Comportamentul președintelui american Donald Trump stârnește tot mai multe îngrijorări, după o serie de apariții publice și postări online considerate bizare chiar și de apropiații săi. De la clipuri false generate de inteligența artificială, la declarații confuze despre medicamente și gafe diplomatice repetate, liderul de la Casa Albă pare tot mai imprevizibil. Într-unul dintre cele mai recente discursuri, Trump a vorbit incoerent despre autism, a confundat Albania cu Armenia și a sugerat folosirea unor orașe americane ca „terenuri de antrenament pentru armată”, stârnind critici și îngrijorare inclusiv din partea foștilor militari.
17:20
Ludovic Orban explică de ce a fost numit consilier al lui Nicușor Dan: „N-am prieteni sau adversari personali"
Ludovic Orban a povestit, în exclusivitate la Digi24, cum a ajuns să fie numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Fostul premier și lider al PNL a amintit de faptul că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la primărie, cât și în cursa pentru Palatul Cotroceni.
17:20
„Europa s-a prăbușit în fața terorismului palestinian": Netanyahu atacă dur Uniunea Europeană și o numește „irelevantă"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, acuzând-o că „s-a prăbușit în fața terorismului palestinian” și că a devenit „slabă și irelevantă” în conflictul din Gaza.
Acum 6 ore
17:00
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era obiectivul acestora
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele majorităţii incursiunilor dronelor observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri şi au blocat peste 10 mii de pasageri la aeroportul din München, relatează Reuters.
17:00
Kelemen Hunor, despre provocările Rusiei în România: „Ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea"
„Rusia ne testează capacitatea de apărare şi urmăreşte să polarizeze societatea”, a declarat, luni, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, despre incidentele cu drone ruseşti care au loc în România şi alte ţări din Europa de Est.
16:50
1,9 milioane de lei pentru combaterea violenței în școli: Ministerul Educației extinde programul „Împreună prindem curaj"
Ministrul Educației și Cercetării Daniel David a semnat, luni, ordinul prin care suma de 1.900.000 de lei va fi direcționată către școli, prin inspectoratele școlare, pentru implementarea, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, a Programului de prevenire a violenței şi a infracțiunilor în mediul şcolar „Împreună prindem curaj”.
16:50
Grindeanu, despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, întrebat despre o posibilă demisie a premierului, în cazul unui eşec la CCR pe legile de reformă, că nu este adeptul acestor tipuri de abordări. El mai spune că a văzut, în ultima vreme, că şi „premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”.
16:40
Greta Thunberg și peste 170 de activiști, numiți de Israel „provocatori", au fost deportați în Grecia și Slovacia
Greta Thunberg și peste 170 de activiști din „flotila pentru Gaza” au fost deportați din Israel în Grecia și Slovacia. Autoritățile israeliene i-au numit „provocatori”, în timp ce mai mulți dintre cei reținuți acuză „condiții inumane de detenție” și abuzuri din partea forțelor israeliene.
16:30
Kelemen Hunor: Indiferent cine ce spune, încă nu am făcut reforme. Să crești TVA nu e reformă
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni, că nu au fost făcute reforme până în acest moment, precizând că Guvernul trebuie să se grăbească cu măsurile de reducere a cheltuielilor în administraţia centrală şi locală. Majorarea unor taxe, accize sau impozite „nu înseamnă reformă”, spune acesta.
16:20
Acuzațiile oficiale aduse de procurori Dianei Șoșoacă. Parchetul cere ridicarea imunității europarlamentarei SOS România
Parchetul General a confirmat oficial că a pus-o sub urmărire penală pe Diana Șoșoacă pentru mai multe infracțiuni, printre care amintim lipsirea de libertate în mod ilegal (în scandalul cu jurnaliștii italieni) și propagandă extremistă. Procurorii cer Parchetului European să-i ridice imunitatea europarlamentarei SOS România.
16:20
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu pleacă de la Cotroceni. Nicușor Dan a trimis acasă mai mulți consilieri prezidențiali
Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali, printre care Cristian Diaconescu, care îl consilia pe probleme de apărare și siguranță națională, și Luminița Odobescu, responsabilă de politică externă. Decizia vine după ce președintele și-a numit 16 noi consilieri.
16:10
Noi date în cazul celor 7 copii uciși de bacteria din spitalul din Iași. Încă o probă recoltată pozitivă: unde a fost descoperită
Noi informații din ancheta în cazul copiilor decedați la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Bacteria Serratia marcescens, care a provocat focarul din secția de terapie intensivă, în urma căruia 7 copii au murit, a fost identificată și pe mâinile uneia dintre asistentele medicale.
16:10
Fundația Destiny, serie de seminarii despre adicții
16:00
Pereți decojiți și condiții precare în secția de psihiatrie din Drobeta-Turnu Severin. Reacția spitalului
Imagini filmate de familia unui pacient arată pereți decojiți și condiții precare în izolatorul secției de psihiatrie a Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin. Conducerea spitalului susține că pereții sunt realizați dintr-un material moale, menit să prevină rănirea pacienților agitați, dar care se deteriorează frecvent. După apariția imaginilor pe internet, beneficiarul a fost mutat, iar izolatorul urmează să intre în reabilitare.
16:00
PSD se opune unei candidaturi comune USR-PNL la București. Grindeanu: „Nu am intrat în Coaliție să fim tratați ca ruda săracă"
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că social-democrații nu au „nicio problemă” cu organizarea cât mai curând a alegerilor din Capitală dacă toate partidele din Coaliție au un candidat comun sau dacă fiecare merge cu propriul candidat. Liderul PSD respinge în continuare varianta unei candidaturi comune USR-PNL.
15:50
Cercetătorii danezi au preparat iaurt cu ajutorul furnicilor. Ce presupune rețeta, originară din Bulgaria
Cercetătorii danezi au preparat iaurt cu ajutorul furnicilor. Ce presupune rețeta, originară din Bulgaria
15:50
Lecornu, „spanacul politicienilor". Ce alți lideri politici au stat extrem de puțin la putere (POLITICO)
Luni, prim-ministrul francez și guvernul său au demisionat, la doar 12 ore după numirea cabinetului. A fost prim-ministru timp de 27 de zile, același timp necesar Lunii pentru a orbita în jurul Pământului, transmite POLITICO.
15:30
Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă între reduceri de posturi sau de cheltuieli
Social-democrații nu sunt de acord cu reducerea obligatorie a posturilor ocupate în administrația publică locală cu 10%. După ședința conducerii, reprezentanții PSD au anunțat că primarii trebuie să aibă de ales dintre reducerea posturilor sau tăierea cheltuielilor. „Primăriile nu seamănă între ele”, a transmis Olguța Vasilescu, primarul Municipiului Craiova.
15:30
ANAF: 128 de firme de ride-sharing au păgubit statul român cu 175 de milioane de lei. Cum era păcălit fiscul
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat companii de transport alternativ (ride-sharing), după o analiză de risc, şi a descoperit un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de către 128 de firme. Acestea funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor, respectiv fără a achita obligaţiile fiscale aferente.
15:20
Atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească în Bulgaria. Anunțul MAE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bulgar, pentru data de 7 octombrie 2025, au fost emise coduri de atenţionare meteorologică pentru vreme severă şi precipitaţii abundente.
Acum 8 ore
15:00
Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane
Forțele ruse au atacat orașul Sumy, lovind o unitate medicală locală cu o dronă, a transmis luni, Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei.
14:40
A început săptămâna decernării premiilor Nobel, iar Mircea Cărtărescu se numără și anul acesta printre favoriții la Premiul pentru literatură, care va fi decernat în doar câteva zile.
14:40
Un ciclon lovește sud-estul României. Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri: risc de inundații majore
Un ciclon format în Marea Mediterană ajunge marți deasupra Mării Negre, unde va genera ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la altitudini mari. Sud-estul României intră sub cod roșu de ploi abundente, iar în județul Constanța, autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate școlile miercuri, după ce meteorologii au avertizat că se pot acumula până la 120 l/mp, cu risc ridicat de inundații.
14:40
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de urgență, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de lipotimie și infarct.
14:30
Tanti Ioana: „Nu e, bre, de supărare ce-i în țara noastră? Nu e de supărare? Ce-i la noi în țară dezastrul ăsta?"
Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.
14:20
România este în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană și s-a clasat pe locul șase, imediat după giganții care domină piața auto europeană. Țara noastră a fabricat în prima jumătate a acestui an mai bine de 200.000 de autoturisme în cele două uzine, informează Digi24.
14:20
Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc
Viacheslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică după ce a căzut de la o înălțime de cel puțin 21 de metri.
14:10
Fosta cancelară Angela Merkel a acuzat Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga, critic față de guvern, Partizán.
14:00
Din cauza prețurilor incredibil de mari la energie plătite de populație și de companiile din România, trecem acum printr-o criză profundă, pe care politrucii încearcă să o acopere prin tot felul de discuții pe aspecte colaterale, menite să ascundă adevărata problemă majoră: lipsa curajului conducerii politice actuale a României de a lua măsuri decisive în folosul poporului român.
14:00
Nu mi se pare că-i de glumit atunci când un politician ajunge să-i îndemne pe români să-și închidă contul de Netflix. Vorbim despre un simptom al unei politici care confundă libertatea cu frica, gândirea liberă cu loialitatea oarbă și patriotismul cu izolaționismul. Noi, liberalii, alegem libertatea de a da play, nu îndemnul de a spune stop.
14:00
Ce este „Super Luna Recoltei": Cum descriu specialiștii fenomenul. Ce se poate observa pe cer în noaptea de 6 spre 7 octombrie
„Luna Plină a Recoltei” este denumirea tradițională dată primei Luni Pline de după echinocțiul de toamnă. În trecut, fermierii americani se bazau pe lumina ei pentru a-și continua lucrul la câmp după apusul soarelui, de aici și numele care a rămas în cultura populară.
13:50
Protest la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă la sfârșitul acestui an
În jur de 200 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) protestează, luni, în faţa sediului administrativ al companiei din Târgu Jiu. Potrivit preşedintelui Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), Gabriel Căldăruşe, este vorba de un protest spontan.
