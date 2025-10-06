Consiliul Județean Vrancea clarifică parcursul proiectului de realizare a campusului liceal și universitar

17:00

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doi tineri din judeţul Buzău au fost reţinuţi pentru fals informatic după ce, folosind cartea de identitate a altei persoane, au creat conturi pe platforme online de jocuri de noroc şi au jucat în numele acesteia, retrăgând câştigurile. Victima şi-a dat seama că identitatea îi este folosită de cineva după ce a aflat de la […] Articolul Tineri reţinuţi după ce au folosit la jocuri de noroc datele de identitate ale altei persoane apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.