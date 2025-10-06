Consiliul Județean Vrancea clarifică parcursul proiectului de realizare a campusului liceal și universitar
Jurnal de Vrancea, 6 octombrie 2025 20:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru o corectă informare a opiniei publice și pentru a avea un tablou corect și exact al derulării proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea”, implementat de Consiliul Județean Vrancea, dorim să aducem câteva clarificări necesare cu privire la calendarul derulării acestui obiectiv major de investiții pentru județul Vrancea, cu o valoare totală […] Articolul Consiliul Județean Vrancea clarifică parcursul proiectului de realizare a campusului liceal și universitar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum o oră
20:20
Consiliul Județean Vrancea clarifică parcursul proiectului de realizare a campusului liceal și universitar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru o corectă informare a opiniei publice și pentru a avea un tablou corect și exact al derulării proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea”, implementat de Consiliul Județean Vrancea, dorim să aducem câteva clarificări necesare cu privire la calendarul derulării acestui obiectiv major de investiții pentru județul Vrancea, cu o valoare totală […] Articolul Consiliul Județean Vrancea clarifică parcursul proiectului de realizare a campusului liceal și universitar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Hidrologii trag un semnal de alarmă: urmează câteva zile cu ploi abundente și risc crescut de inundații în mai multe județe din estul țării. Codul galben de inundații intră în vigoare în această seară și va fi valabil până joi la prânz. Zonele vizate sunt cursurile de apă din bazinele Râmnicu Sărat (Buzău și Vrancea), […] Articolul Avertizări de inundații pe mai multe cursuri de apă din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În zilele de 4 și 5 octombrie 2025, Sala Polivalentă „Alin Moldoveanu” din Focșani a găzduit Turneul Internațional de Judo „Memorialul Aurel Cîmpeanu”, competiție de tradiție care reunește anual sportivi valoroși din țară și din străinătate. Judoka de la Clubul Sportiv Școlar Focșani, pregătiți de profesorul Dumitru Zisu, au confirmat din nou valoarea școlii focșănene […] Articolul Rezultate bune pentru judoka C.S.Ș. Focșani la „Memorialul Aurel Cîmpeanu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii din învățământul preuniversitar se pregătesc pentru prima vacanță din anul școlar 2025-2026. După aproape două luni de cursuri, aceștia vor avea parte de o pauză binemeritată, timp de o săptămână, la finalul lunii octombrie. Primul modul al anului școlar a început pe 8 septembrie, odată cu prima zi de școală, și se va încheia […] Articolul Elevii intră în prima vacanță a anului școlar 2025-2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 3-4 octombrie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, împreună cu jandarmi vrânceni, au desfășurat o acțiune pe linia asigurării unui climat optim de ordine și siguranță publică, în municipiul Adjud și comuna Homocea. Astfel, în cadrul celor 4 filtre rutiere, au fost legitimate 120 de persoane și au fost oprite, pentru […] Articolul Acțiuni ale poliției din Vrancea în Adjud și Homocea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
13:00
ATENȚIE, șoferi! Controale ale polițiștilor în trafic! Sunt vizați cei care utilizează telefonul în timp ce conduc # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Timp de o săptămână, în perioada 6 – 12 octombrie, polițiștii rutieri din Vrancea se vor afla pe drumurile din județ, desfășurând o serie de controale în cadrul operațiunii „Focus On The Road”, organizată la nivel european sub egida ROADPOL (Organizația Polițiilor Rutiere din Europa). Verificările din trafic îi vizează pe conducătorii auto „care au […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Controale ale polițiștilor în trafic! Sunt vizați cei care utilizează telefonul în timp ce conduc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Primăria Pufești continuă investițiile în educație: proiecte noi pentru școli și grădinițe # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Pufești, grija pentru copii nu se spune doar în vorbe — se vede în fapte. Primăria anunță noi investiții și proiecte care au un singur scop: ca fiecare copil din comună să învețe, să crească și să se bucure de aceleași șanse ca oriunde altundeva. „Investim permanent în educație, ghidați de ideea că viitorul […] Articolul Primăria Pufești continuă investițiile în educație: proiecte noi pentru școli și grădinițe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Un tânăr s-a răzbunat pe șeful de post care-l amendase și i-a incendiat mașinile # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr de 19 ani din Suceveni, județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a incendiat două mașini ale șefului de post, ca răzbunare pentru sancțiunile contravenționale primite anterior. Din cercetări a rezultat că, în noaptea de 1 spre 2 iunie 2025, acesta a incendiat două autoturisme parcate în dreptul […] Articolul Un tânăr s-a răzbunat pe șeful de post care-l amendase și i-a incendiat mașinile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Dialog sincer cu adolescenții din Vrancea în cadrul proiectului „Conectează-te la Viață” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sălile de clasă din mai multe licee din județul Vrancea s-au umplut săptămâna trecută de tineri curioși și de discuții reale despre alegerile care le pot influența viitorul. Echipa proiectului „Conectează-te la Viață” a ajuns la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Focșani, Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești și Liceul Teoretic „Grigore Gheba” Dumitrești, […] Articolul Dialog sincer cu adolescenții din Vrancea în cadrul proiectului „Conectează-te la Viață” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru intervalul 6 octombrie, ora 21 – 7 octombrie, ora 21, meteorologii au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, fenomene care se vor manifesta în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură. ANM anunță că va ploua însemnat […] Articolul Vrancea – cod portocaliu de precipitații până la jumătatea săptămânii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Medalii de aur, bronz și argint pentru elevii clasei de aeromodelism din cadrul Centrului Cultural Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, a participat duminică, 5 octombrie 2025, cu elevi ai clasei de aeromodelism, îndrumați de domnul instructor Ionuț Valentin Ștefan, la Cupa României, localitatea Mizil, județul Prahova, organizată de Federația Română de Modelism din București. Echipa Centrului Cultural Vrancea a fost formată de 4 juniori: Preda Răzvan, Munteanu Luca, […] Articolul Medalii de aur, bronz și argint pentru elevii clasei de aeromodelism din cadrul Centrului Cultural Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informărilor ANM, în intervalul 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10 se anunță ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite în zonele montane, la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului și vreme rece. Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga […] Articolul ANM: urmează mai multe zile cu ploi abundente în toată țara apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
00:40
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi aduce energie, dar și provocări în plan profesional. Ai tendința să te grăbești, ceea ce poate duce la greșeli. Fii atent la detalii și evită conflictele cu superiorii. Pe seară, relaxează-te în compania celor dragi. Sfaturi: Respiră adânc înainte de a reacționa. ♉ Taur (20 […] Articolul Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
17:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul s-a produs în jurul orei 16.30, pe raza comunei Golești (DN2 E85), în evenimentul rutier fiind implicate trei autoturisme: Nissan, BMW și SEAT. Din primele informații pe care le deținem nu au fost victime, incientul fiind soldat doar cu pagube materiale. Cu toate acestea, o mașină a ajuns în afara părții carosabile, în șanțul […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident rutier la Golești! Trei autoturisme implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
5 octombrie, Ziua Jandarmeriei Montane. „La Mulți Ani” celor care veghează asupra Munților Vrancei! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 5 octombrie, sărbătorim Ziua Jandarmeriei Montane, o zi dedicată celor care îmbină curajul cu responsabilitatea și dragostea pentru natură cu datoria față de oameni. Este momentul în care spunem un sincer „Mulțumesc!” și jandarmilor montani din Lepșa și Soveja, oameni care zi de zi veghează asupra siguranței turiștilor și protejează frumusețea munților Vrancei. Fie […] Articolul 5 octombrie, Ziua Jandarmeriei Montane. „La Mulți Ani” celor care veghează asupra Munților Vrancei! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Toader Constantin, președintele Partidei Romilor Pro-Europa Vrancea, trage un semnal de alarmă după tragedia de la Mărășești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O tragedie cumplită a zguduit comunitatea din Mărășești: un copil de doar trei ani și-a pierdut viața în urma atacului unor câini fără stăpân, trupul său fiind găsit într-o zonă unde se depozitau neontrolat deșeuri, plină de animale fără stăpân. În urma acestui eveniment care a șocat opinia publică, Toader Constantin, președintele Partidei Romilor Pro-Europa […] Articolul Toader Constantin, președintele Partidei Romilor Pro-Europa Vrancea, trage un semnal de alarmă după tragedia de la Mărășești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit ultimelor informații furnizate de IPJ Vrancea, expertiza medico-legală a stabilit că decesul minorului a survenit ca urmare a unui atac canin. Cu alte cuvinte, micuțul de trei ani a fost ucis de un câine maidanez, așa um autoritățile au bănuit încă de la început. „Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, […] Articolul ULTIMA ORĂ Oficial: copilul de la Mărășești a fost ucis de un câine maidanez! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Vești bune: Loteria Română crește câștigul la categoria a IV-a la 6/49! Cât vor încasa de acum câștigătorii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vești bune pentru jucătorii pasionați de Loto 6/49! Începând cu tragerilede duminică, 5 octombrie 2025, Loteria Română majorează valoarea câștigului la categoria a IV-a de la 30 de lei la 50 de lei. Aceasta este singura categorie cu premiu fix din cadrul jocului Loto 6/49, iar modificarea vine ca răspuns la așteptările jucătorilor și ca […] Articolul Vești bune: Loteria Română crește câștigul la categoria a IV-a la 6/49! Cât vor încasa de acum câștigătorii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de sâmbătă, 5 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 9 octombrie, ora 10:00, care anunță o perioadă de vreme rece, cu ploi abundente și vânt puternic în aproape toată țara. Potrivit ANM, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest începând din noaptea de duminică spre luni, […] Articolul Vreme rea în toată țara: ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul municipiului Adjud, George Claudiu Nica, a semnat recent contractul de execuție a lucrărilor care vor transforma actualul Club al Copiilor într-un centru recreativ modern, dedicat exclusiv celor mici – un loc al bucuriei, creativității și descoperirii. Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea clădirii, împrejmuirea imobilului și desființarea corpului C, cu scopul de a crea un […] Articolul Investiții în educație și recreere pentru copiii orașului Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Bianca Holban (CSS Focșani) în formă excelentă: aur la sărituri și argint la paralele la Campionatul Național de gimnastică de la Ploiești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 2–4 octombrie, Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești a fost centrul gimnasticii românești, fiind gazda Campionatului Național Individual Open și Campionatul Național al Echipelor Reprezentative de Club la gimnastică artistică feminină și masculină. Pe podiumul aparatelor s-au succedat evoluții spectaculoase, demne de un eveniment de cel mai înalt nivel. 52 de sportivi de la […] Articolul Bianca Holban (CSS Focșani) în formă excelentă: aur la sărituri și argint la paralele la Campionatul Național de gimnastică de la Ploiești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:10
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 3-9 octombrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 3-9 octombrie 2025: Vineri,3 Octombrie 10:30 The Smashing Machine – Acţiune, Biografic, Dramă, Sport, Premiera, N15 […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 3-9 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua aduce claritate într-o situație personală. Fii sincer cu tine și cu ceilalți. Energia este bună pentru a finaliza proiecte începute mai demult. Ai grijă la cheltuieli impulsive. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Concentrează-te pe stabilitate și confort. E posibil să primești o veste legată de […] Articolul Horoscopul zilei de 5 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
ULTIMA ORĂ Cadavrul unui copil de 3 ani a fost găsit într-un canal, pe raza orașului Mărășești! Ce a transmis poliția # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 4 octombrie, la ora 15:54, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin apel la SNUAU 112, cu privire la faptul că pe raza orașului Mărășești, într-un canal, a fost găsit trupul neînsuflețit al unui copil în vârstă de aproximativ 3 ani. Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar […] Articolul ULTIMA ORĂ Cadavrul unui copil de 3 ani a fost găsit într-un canal, pe raza orașului Mărășești! Ce a transmis poliția apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările la Autostrada A7 avansează vizibil în județul Vrancea. Grupul UMB, constructorul român care execută loturile de pe acest tronson, a început montarea tablierului metalic al pasajului peste autostradă, în zona comunei Garoafa, la nord de Focșani. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Pentru a permite ridicarea […] Articolul Începe montarea pasajului peste A7 la Garoafa. Trafic deviat pe DN2 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Proict de lege: consumatorii casnici cu venituri reduse ar putea plăti un preț mai mic pentru energia electrică! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Energiei lucrează la un proiect de lege care vizează plafonarea prețului la energie pentru gospodăriile cu venituri reduse. Bogdan Ivan, ministrul de resort, a anunțat că pentru consumatorii casnici cu venituri de până la 2.500–3.000 de lei pe lună ar putea fi introdus un preț maxim de 1 leu/kWh. „Vreau să blochez deconectarea clienților […] Articolul Proict de lege: consumatorii casnici cu venituri reduse ar putea plăti un preț mai mic pentru energia electrică! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Concursul de poezie „Vin în Vrancea” – invitație la inspirație…bahică și tradiție. Cum te poți înscrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea dă startul unui concurs cu parfum de tradiție și vers: Concursul de poezie de inspirație bahică „Vin în Vrancea”, organizat în cadrul proiectului cultural „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri”. Proiectul este implementat de Consiliul Județean Vrancea și finanțat din Fondul Cultural Național, în aria tematică Patrimoniu cultural imaterial. Evenimentul […] Articolul Concursul de poezie „Vin în Vrancea” – invitație la inspirație…bahică și tradiție. Cum te poți înscrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Este o zi excelentă pentru a lua inițiative. Ai energie și claritate mentală, iar ideile tale pot aduce rezultate concrete. Atenție totuși la impulsivitate în discuții cu colegii sau partenerul. Dragoste: Posibile tensiuni, dar pot fi rezolvate cu răbdare.Bani: Posibilitate de câștig neașteptat.Sfatul zilei: Nu te grăbi să […] Articolul Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
3 octombrie 2025
19:50
Poliția legat de cazul echipajului de pe SAJ sechestrat la Panciu: „Informațiile apărute în spațiul public sunt false!” Sursele noastre spun altceva! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deși poliția din Vrancea spune că informațiile legate de incidentul de la Panciu, când un echipaj al SAJ Vrancea a fost sechestrat mai bine de o oră în apartamentul a doi indivizi beti și recalcitranți, sunt false… informațiile noastre spun altceva. Ținem să precizăm că dacă poliția nu a înregistrat nicio plângere în acest sens, […] Articolul Poliția legat de cazul echipajului de pe SAJ sechestrat la Panciu: „Informațiile apărute în spațiul public sunt false!” Sursele noastre spun altceva! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:30
Ce spune poliția legat de cazul echipajului de pe SAJ sechestrat la Panciu: „Informațiile apărute în spațiul public sunt false!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deși poliția din Vrancea spune că informațiile legate de incidentul de la Panciu, când un echipaj al SAJ Vrancea a fost sechestrat mai bine de o oră în apartamentul a doi indivizi beti și recalcitranți, sunt false… informațiile noastre spun altceva. Ținem să precizăm că dacă poliția nu a înregistrat nicio plângere în acest sens, […] Articolul Ce spune poliția legat de cazul echipajului de pe SAJ sechestrat la Panciu: „Informațiile apărute în spațiul public sunt false!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Echipa CSM Adjud 1946 a reușit o victorie importantă în deplasare, pe terenul celor de la Odorheiu Secuiesc, într-un meci disputat vineri, de la ora 15:00, pe o vreme rece de toamnă, pe un teren greu și ud, care a creat dificultăți jucătorilor ambelor echipe. Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 41 […] Articolul FOTBAL Victorie mare pentru CSM Adjud la Odorheiu Secuiesc! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
„Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri” – un proiect care aduce la viață patrimoniul viticol al județului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrancea, cea mai mare podgorie a României, își pune în valoare tradiția și meșteșugurile prin proiectul „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri”, lansat astăzi la Muzeul Viei și Vinului din Focșani. Inițiativa, co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național, îmbină cultura, educația și inovația pentru a promova moștenirea viticolă unică a județului. „Vin în Vrancea este […] Articolul „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri” – un proiect care aduce la viață patrimoniul viticol al județului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
Spectacolul de la Zilele Recoltei anulat din cauza vremii. Târgul rămâne deschis pentru vizitatori # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spectacolul programat pentru această seară, vineri, 3 octombrie, în cadrul evenimentului Zilele Recoltei de la Focșani nu va mai avea loc. Decizia a fost luată de organizatori din cauza condițiilor meteo nefavorabile – municipiul aflându-se astăzi sub cod galben de vânt și precipitații. Chiar dacă partea artistică a fost anulată, focșănenii sunt așteptați în continuare la […] Articolul Spectacolul de la Zilele Recoltei anulat din cauza vremii. Târgul rămâne deschis pentru vizitatori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Polițiștii rutieri din Vrancea ne avertizează: „Circulați cu atenție și responsabilitate!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În contextul avertizării meteorologice de cod galben în vigoare, ce vizează ploi importante cantitativ, intensificări puternice ale vântului, ninsori temporar viscolite, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea recomandă participanților la trafic să acorde o atenție deosebită modului de deplasare pe drumurile publice. Pentru preîntâmpinarea accidentelor rutiere, recomandăm șoferilor să se informeze cu privire […] Articolul Polițiștii rutieri din Vrancea ne avertizează: „Circulați cu atenție și responsabilitate!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
INCREDIBIL Echipaj al SAJ Vrancea sechestrat în apartamentul unor indivizi mai bine de o oră! Poliția „a preferat” să nu mediatizeze cazul! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Evenimentul incredibil s-a petrecut în noaptea de 28 spre 29 septembrie (duminică spre luni), în urmă cu o săptămână, în orașul Panciu, fără ca IPJ Vrancea să-l aducă în atenția opiniei publice, în spiritul transparenței de care uneori face atâta paradă. Doi indivizi, tatăl și fiul, acesta din urmă în vârstă de 19 ani, s-au […] Articolul INCREDIBIL Echipaj al SAJ Vrancea sechestrat în apartamentul unor indivizi mai bine de o oră! Poliția „a preferat” să nu mediatizeze cazul! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Arestat la domiciliu pentru că a încercat să jefuiască o adolescentă în plină stradă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 45 de ani din Brăila a fost reținut de polițiști după ce ar fi încercat să jefuiască o adolescentă în plină stradă. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție, incidentul a avut loc la data de 1 august a.c., pe strada Piața Poporului. Bărbatul ar fi folosit violența pentru a încerca să […] Articolul Arestat la domiciliu pentru că a încercat să jefuiască o adolescentă în plină stradă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit după ce a pierdut controlul asupra volanului autoturismului şi a ieşit în afara carosabilului, izbindu-se de un gard. Evenimentul rutier a avut loc pe DN 2C, în localitatea Pogoanele. „Din primele date de la faţa locului a reieşit că şoferul, un bărbat în vârstă de […] Articolul Un șofer a murit după ce a intrat cu mașina în gard apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un autobuz s-a făcut scrum, vineri dimineață, pe Șoseaua Vizirului din Brăila. În câteva minute, vehiculul a fost cuprins de flăcări violente și a ars ca o torță, ridicând un nor dens de fum vizibil de la mare distanță. Pentru stingerea incendiului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a mobilizat patru autospeciale de stingere cu apă […] Articolul Un autobuz s-a făcut scrum. Pompierii s-au luptat cu flăcările zeci de minute apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 288 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru finalul lunii septembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai […] Articolul Vrei să te angajezi în Vrancea? Caută în baza de date a AJOFM apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Administrația Piețelor Focșani vă invită la Zilele Recoltei 2025, eveniment derulat în colaborare cu Primăria Focșani și Teatrul Municipal # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșani se pregătește să celebreze toamna printr-un eveniment devenit tradiție: Zilele Recoltei 2025, organizate în perioada 3–5 octombrie, în Piața Obor. Manifestarea este realizată în parteneriat de Primăria Municipiului Focșani, Administrația Piețelor Focșani și Teatrul „Maior Gh. Pastia”, iar implicarea Administrației Piețelor este una centrală. Instituția are rolul de a pune la dispoziție infrastructura necesară […] Articolul Administrația Piețelor Focșani vă invită la Zilele Recoltei 2025, eveniment derulat în colaborare cu Primăria Focșani și Teatrul Municipal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 1 – 31 octombrie 2025 inclusiv, beneficiarii pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Vrancea- Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură în trimestrul III al anului 2025 (perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025), de către administratorul, […] Articolul În atenția fermierilor: se depun cererile de plată pentru motorină! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi ai energie din plin, dar ai grijă cum o folosești. Poți rezolva sarcini dificile, însă fii atent la impulsivitate, mai ales în relațiile cu colegii sau partenerii. O veste bună legată de bani te poate surprinde plăcut. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Răbdarea îți este […] Articolul Horoscopul zilei de 3 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
2 octombrie 2025
19:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În dimineața zilei de joi, 2 octombrie, în jurul orei 10:43, pompierii voluntari ai SVSU Dumitrești au fost alertați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o casă din satul Tinoasa, comuna Dumitrești. La fața locului s-a deplasat autospeciala din dotare, însoțită de cinci voluntari. Când au ajuns, incendiul se manifesta deja generalizat și cuprinsese […] Articolul Incendiu puternic la Dumitrești. O casă a fost distrusă de flăcări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Drept la replică: președintele consiliului județean, Nicușor Halici, răspunde acuzațiilor făcute de șeful PNL Vrancea, deputatul Dragoș Ciobotaru # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După conferința de presă susâinută astăzi de liderul liberalilor vrânceni, deputatul Dragoș Ciobotaru, replica administrației județene nu a întârziat să apară. Reamintim pe scurt cititorilor motivul acestui drept la replică transmis de conducerea consiliului județean, drept la replică pe care îl veți citi mai jos. În conferința susținută astăzi, Dragoș Ciobotaru l-a atacat direct pe […] Articolul Drept la replică: președintele consiliului județean, Nicușor Halici, răspunde acuzațiilor făcute de șeful PNL Vrancea, deputatul Dragoș Ciobotaru apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
Tineri reţinuţi după ce au folosit la jocuri de noroc datele de identitate ale altei persoane # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doi tineri din judeţul Buzău au fost reţinuţi pentru fals informatic după ce, folosind cartea de identitate a altei persoane, au creat conturi pe platforme online de jocuri de noroc şi au jucat în numele acesteia, retrăgând câştigurile. Victima şi-a dat seama că identitatea îi este folosită de cineva după ce a aflat de la […] Articolul Tineri reţinuţi după ce au folosit la jocuri de noroc datele de identitate ale altei persoane apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Legea stagiului militar voluntar, adoptată de Guvern. Tinerii între 18 și 35 de ani vor fi remunerați cu trei salarii medii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul va adopta joi legea stagiului militar voluntar, care le permite tinerilor între 18 și 35 de ani să urmeze, pe bază de voluntariat, un stagiu militar de patru luni într-o bază a Armatei Române. Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani și reprezintă prima încercare din ultimii ani de […] Articolul Legea stagiului militar voluntar, adoptată de Guvern. Tinerii între 18 și 35 de ani vor fi remunerați cu trei salarii medii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.