Pensionarii turci aleg Bulgaria: costuri mai mici și acces facil spre Europa

La peste un deceniu de la accidentul de schi care i-a schimbat viața, starea campionului de Formula 1, Michael Schumacher, rămâne un subiect învăluit în discreție absolută și mister. De la teribilul eveniment din 2013, familia sa a menținut o tăcere strictă, oferind publicului doar frânturi de informații. Însă acestea nu fac decât să alimenteze […]