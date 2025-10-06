Pensionarii turci aleg Bulgaria: costuri mai mici și acces facil spre Europa
PSNews.ro, 6 octombrie 2025
Emisiunea „Puterea Știrilor" se transmite marţi LIVE de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Marţi, de la ora 16:00, emisiunea „Puterea Știrilor" va fi transmisă live din sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Invitatul ediției este ministrul Dragoș Pîslaru, care va discuta, în exclusivitate, despre proiectele europene aflate în derulare, fondurile disponibile pentru România și prioritățile ministerului pentru perioada următoare. Nu ratați o ediție specială, în care dezbatem cum
Majorat online la 16 ani: Accesul minorilor pe rețele sociale, condiționat de acordul părinților
Senatul a adoptat legea majoratului online, care impune acord parental verificabil pentru accesul minorilor sub 16 ani la servicii online și crearea de conturi. Au fost înregistrate 123 de voturi „pentru" şi şase abţineri. Restricţia nu se aplică platformelor online dedicate învăţării autorizate la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau la nivel
Bulgaria devine tot mai atractivă pentru pensionarii turci, care văd în țara vecină oportunități economice și avantaje privind mobilitatea în Europa. Începând din 2024, aceștia pot solicita permise de ședere pe termen lung, iar interesul este în continuă creștere, notează publicația bulgară Novinite. Potrivit unui sondaj realizat de BTA, subiectul este intens discutat în presa
Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu au anunțat că îi vor cere premierului Ilie Bolojan să revizuiască o ordonanță de guvern adoptată săptămâna trecută, „cu foarte multe dintre articole citite pe bandă", care, spun ei, ar bloca administrația locală. Primarul Craiovei a declarat că, din cauza acestui act normativ, nu vor putea fi pregătite drumurile
ICI București și Unifarm – parteneriat pentru transformarea digitală a sănătății din România
ICI București și Compania Nationala Unifarm S.A. au semnat un Memorandum de Cooperare, ce marchează începutul unei colaborări menite să consolideze relațiile dintre cele două instituții în domeniul transformării digitale și al inovării, în sprijinul îmbunătățirii interacțiunii dintre pacient și sistemul sanitar din România. Documentul a fost semnat de Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI
Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții „la cerere"
Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali, printre care Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu. Primul era responsabil de chestiunile de apărare și siguranță națională, cea de-a doua responsabilă de politică externă. Decizia vine după ce președintele României și-a numit 16 noi consilieri. Iată lista cu cei șase consilierii prezidențiali care au cerut
Ludovic Orban avertizează: Organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei poate duce la ruperea coaliției
Fostul premier Ludovic Orban susține că organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei ar putea deveni un factor de disensiune majoră în coaliția de guvernare. Orban a citat o declarație a lui Sorin Grindeanu (PSD) ca dovadă a tensiunilor: „Domnul Grindeanu spune – nu cumva să vă înțelegeți, PNL și USR, să aveți un candidat
Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost inculpată astăzi oficial pentru 11 infracțiuni, iar procurorul general a cerut legislativului european ridicarea imunității parlamentare. Urmărirea penală a fost pusă în mișcare pentru infracțiuni de privare de libertate, promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid, dar și a unor concepții fasciste, legionare, rasiste, xenofobe sau antisemite, pentru negarea Holocaustului
VIDEO „Înaltă trădare. Parchetul să se autosesizeze!" Toni Neacşu anunţă posibile consecinţe grave în cazul Birchall
Avocatul Toni Neacșu a declarat, luni, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că Parchetul General ar trebui să se autosesizeze în cazul informațiilor potrivit cărora Ana Birchall ar fi contactat un fost contractor CIA pentru a deveni sursă/agent în schimbul unei poziții la nivel de ministru în România „Eu am evitat să vorbesc despre situația asta
Grindeanu: Premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea pensiilor speciale e respinsă la CCR
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze în cazul în care legea privind pensiile speciale ale magistraților va pica la Curtea Constituțională a României (CCR). Grindeanu a fost întrebat dacă premierul Ilie Bolojon ar trebui să se retragă din funcție în cazul în care legea privind
Zilele de 25 și 26 octombrie 2025 au fost stabilite ca date pentru derularea congresului partidului, eveniment în cadrul căruia social-democrații își vor defini strategia politică pentru următorii ani și vor decide cine le va fi președinte. Comitetul Politic Național (CPN) al PSD va fi convocat miercurea viitoare, pentru ultimele detalii și definitivarea agendei oficiale
CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut, luni, 6 octombrie, la Astana, o întâlnire oficială cu dl Murat Karimsakov, președintele Camerei Internaționale de Comerț Atameken a Republicii Kazahstan. Discuțiile au evidențiat dorința ambelor părți de a intensifica cooperarea bilaterală, cu accent pe sectoarele transport, agricultură și energie, avându-se
VIDEO Chiar dacă se oprește războiul din Ucraina, va exista un conflict rece după aceea – analist militar
În timp ce unii factori de decizie solicită doar drone de interceptoare, militarii urmăresc un echilibru între apărare și contracarare, a afirmat analistul militar Aurel Cazacu, în direct, la Puterea știrilor. Deciziile finale le aparțin specialiștilor, însă orice echipament de apărare are și o componentă ofensivă, a recunoscut acesta. „Deci orice dronă are și
PE SCURT: În Franța, guvernul noului premier Sébastien Lecornu a demisionat la doar câteva ore după formare, amplificând instabilitatea politică și afectând piețele financiare. În Atena, tot mai mulți locuitori promovează apicultura urbană pe acoperișurile clădirilor. Liderul populist Andrej Babiš încearcă să formeze un guvern stabil în Cehia după victoria parțială în alegeri, iar în
„În 10 ani, datoria publică se va dubla. România va datora 420 de miliarde de euro" – Petrișor Peiu (AUR)
Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează asupra creșterii gradului de îndatorare al României, în următorii 10 ani. Acesta a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, o situație a împrumuturilor țării noastre, care ajung la 4 miliarde de euro, numai în această săptămână. În următorii 10 ani, datoria publică a României se va dubla, a declarat
VIDEO Audierea Dianei Șoșoacă s-a transformat într-un miting SOS România la Parchetul General
Diana Șoșoacă a transformat audierea de la Parchetul General într-un adevărat miting al S.O.S. România. Susținută de zeci de simpatizanți care i-au oferit flori și au aplaudat-o, Diana Şoşoacă a folosit portavocea pentru a lansa noi atacuri și chiar amenințări la adresa jandarmilor: „Va veni momentul când SOS România va guverna România, când eu voi ajunge
PSD refuză tăierea unitară a posturilor: primarii să aleagă între reduceri de cheltuieli sau de personal
În urma ședinței conducerii de astăzi, social-democrații au declarat, într-o conferință de presă, că se opun ferm reducerii obligatorii și uniforme cu 10% a posturilor ocupate în administrația publică locală, măsură discutată recent în coaliția de guvernare. Potrivit liderilor PSD, primarii trebuie să dețină flexibilitate decizională. Astfel, șefii administrațiilor locale ar urma să aleagă între
O clădire a statului, folosită gratuit de firme private timp de 18 ani. Prejudiciul va fi recuperat
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat luni, că statul român a devenit oficial proprietarul unei clădiri de birouri din București în care, de 18 ani, funcţionau mai multe firme, fără să plătească niciun leu chirie. Acesta a subliniat că prejudiciul va fi recuperat. Cu toate acestea, este dificil de estimat prejudiciul, întrucât contractele de chirie
ITM – Amenzi de peste 1 milion de lei. Peste 100 de minori au fost găsiți muncind ilegal ca zilieri
În urma unei campanii naționale de verificare a domeniilor care folosesc de regulă zilieri, Inspecția Muncii (ITM) a aplicat amenzi în valoare de peste un milion de lei. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că, pe lângă neplata muncii și lipsa condițiilor minime de siguranță, a fost descoperit un număr alarmant de 119 tineri sub
Termoenergetica începe furnizarea agentului termic. Posibile disfuncționalități în mai multe zone din București
Compania Municipală Ter
Trecutul consilierilor lui Nicușor Dan: cum sunt inventate funcții pentru prietenii președintelui # PSNews.ro
Nicușor Dan și-a prezentat lista cu 16 consilieri care îl vor ajuta la Palatul Cotroceni, iar mulți dintre aceștia sunt foștii săi colaboratori care l-au ajutat în cariera politică. Nicușor Dan ajunge la o echipă de 27 de consilieri, iar în unele cazuri va trebui să facă și concedieri. Lista de consilieri arată că președintele […] Articolul Trecutul consilierilor lui Nicușor Dan: cum sunt inventate funcții pentru prietenii președintelui apare prima dată în PS News.
SURSE Sorin Oprescu a fost lăsat liber. În fața procurorului din Grecia, el a refuzat extrădarea # PSNews.ro
Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, condamnat pentru corupție și reținut sâmbătă la Salonic, a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Decizia a fost luată luni de magistrații din Grecia. Astfel, Oprescu a fost lăsat liber până la consiliul judecătoresc, care va avea loc în cel mult […] Articolul SURSE Sorin Oprescu a fost lăsat liber. În fața procurorului din Grecia, el a refuzat extrădarea apare prima dată în PS News.
Analistul politic Mihnea Predeţeanu, în direct la Puterea Știrilor – luni, de la ora 16:00 # PSNews.ro
Mihnea Predeţeanu, analist politic, specialist în comunicare, este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Analistul politic Mihnea Predeţeanu, în direct la Puterea Știrilor – luni, de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
Bucureștiul devine hub pentru o companie blockchain din San Francisco, fondată cu sprijinul lui Will Smith și Jay-Z # PSNews.ro
Alchemy, companie de dezvoltare blockchain fondată în San Francisco, care are în spate investitori precum Peter Thiel, anunță că deschide un hub la București, după ce anterior a achiziționat compania românească Bware Labs. Compania caută angajați, lansând o amplă campanie de recrutare pentru a-și susține infrastructura Web3 la nivel mondial. Mutarea vine după achiziția Bware labs, […] Articolul Bucureștiul devine hub pentru o companie blockchain din San Francisco, fondată cu sprijinul lui Will Smith și Jay-Z apare prima dată în PS News.
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost audiat luni de procurorii greci, la două zile după ce a fost reținut în parcarea aeroportului din Salonic. Condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, Oprescu susține că nu încerca să fugă din Grecia și că va cere din nou să […] Articolul Oprescu, primele declarații, în cătușe, în Grecia apare prima dată în PS News.
SUA: Administrația Trump amenință cu concedieri masive dacă blocajul guvernamental continuă # PSNews.ro
Administrația americană va începe concedierile în masă ale angajaților federali dacă președintele Donald Trump decide că negocierile privind blocajul guvernamental „nu duc absolut nicăieri”. Directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe, Kevin Hassett, a declarat în cadrul unei emisiuni de la CNN că încă mai vede o șansă ca democrații să cedeze, evitând o închidere […] Articolul SUA: Administrația Trump amenință cu concedieri masive dacă blocajul guvernamental continuă apare prima dată în PS News.
Ana Birchall, menționată într-un document destinat CIA. Ar fi vrut să devină agent în România # PSNews.ro
Un document depus la Departamentul american al Justiţiei susține că Ana Birchall ar fi contactat un fost contractor CIA pentru a deveni sursă/agent în schimbul unei poziții la nivel de ministru în România. Fostul consilier prezidențial respinge aceste acuzații, declarând că este vorba despre „o minciună” și că a sesizat autoritățile pentru rectificare. Un document […] Articolul Ana Birchall, menționată într-un document destinat CIA. Ar fi vrut să devină agent în România apare prima dată în PS News.
Băsescu: Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor # PSNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a intervenit duminică seară la Digi24 pentru a comenta decizia de anulare a alegerilor prezidențiale. Băsescu s-a declarat convins că decizia a fost una internă – o „afacere dâmbovițeană” – luată exclusiv în interesul de moment al partidelor aflate la putere. Acesta a respins categoric ideea că învingătorul primului tur, Călin […] Articolul Băsescu: Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor apare prima dată în PS News.
Diana Buzoianu: Acordurile de mediu pentru hidrocentrale vor fi eliberate doar în baza unor studii şi date obiective # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat recent că acordurile de mediu pentru amenajarea unor hidrocentrale vor fi aprobate doar în baza unor studii şi date obiective. Potrivit ministrului, problema crizei energetice nu ar trebui pasată de la o persoană la alta, atrăgând atenţia totodată că resursele financiare ar trebui direcţionate către proiecte fezabile. Prezentă în […] Articolul Diana Buzoianu: Acordurile de mediu pentru hidrocentrale vor fi eliberate doar în baza unor studii şi date obiective apare prima dată în PS News.
Daniel David: Să fim sinceri, numărul de elevi dintr-o clasă nu influențează performanța școlară # PSNews.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a afirmat, în cadrul unei emisiuni radio, faptul că numărul elevilor dintr-o clasă nu influențează performanța școlară. Pentru a-și susține afirmația, ministrul a făcut o comparație între rezultatele elevilor din mediul rural, unde clasele sunt mai mici (cu 6-8 copii), și cele ale elevilor din mediul urban, în special […] Articolul Daniel David: Să fim sinceri, numărul de elevi dintr-o clasă nu influențează performanța școlară apare prima dată în PS News.
Diana Șoșoacă, așteptată la Parchetul General: „Nu voi accepta ca justiția să devină o bâtă politică împotriva mea” # PSNews.ro
Diana Șoșoacă este așteptată astăzi la Parchetul General pentru a fi audiată. Europarlamentarul este cercetat pentru acuzații grave, inclusiv propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu violență. Lidera partidului S.O.S. România, cunoscută pentru pozițiile sale publice controversate, riscă ridicarea imunității, deși Parlamentul European nu a decis încă asupra cererii anchetatorilor. Audierile au loc […] Articolul Diana Șoșoacă, așteptată la Parchetul General: „Nu voi accepta ca justiția să devină o bâtă politică împotriva mea” apare prima dată în PS News.
Alegeri parlamentare Republica Moldova: CEC a validat rezultatele finale. PAS rămâne la putere # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat duminică, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfășurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între concurenții electorali care au trecut pragul electoral, transmite MOLDPRES, potrivit Agerpres. Potrivit hotărârii CEC, componența noului Parlament al Republicii Moldova va fi următoarea: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 55 […] Articolul Alegeri parlamentare Republica Moldova: CEC a validat rezultatele finale. PAS rămâne la putere apare prima dată în PS News.
Camera Deputaților decide asupra plății pensiilor private. Pacienții oncologici își pot retrage integral economiile # PSNews.ro
Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră săptămână aceasta în dezbaterea Camerei Deputaților, ca for decizional, conform Rador. Potrivit amendamentelor adoptate, pacienții cu afecțiuni oncologice vor avea dreptul să recupereze integral banii la cerere, într-o singură tranșă. La Senat, comisiile de specialitate urmează să dea raportul asupra proiectelor de lege privind protecția minorilor în […] Articolul Camera Deputaților decide asupra plății pensiilor private. Pacienții oncologici își pot retrage integral economiile apare prima dată în PS News.
Franța, criză politică majoră: premierul Sébastien Lecornu și-a dat demisia după doar 27 de zile # PSNews.ro
Premierul Sébastien Lecornu a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron în urmă cu doar o lună și a devenit deja ținta criticilor din toate părțile, înainte de a renunța la funcție luni dimineață, scriu Le Monde și AFP. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, iar Emmanuel Macron a acceptat-o, a anunțat luni Palatul Elysée […] Articolul Franța, criză politică majoră: premierul Sébastien Lecornu și-a dat demisia după doar 27 de zile apare prima dată în PS News.
Biroul Permanent Național (BPN) al Partidului Social Democrat (PSD) se reunește luni, 6 octombrie, de la ora 13:00, la sediul central din Șoseaua Kiseleff. Pe ordinea de zi se află, ca punct principal, pachetul de reformă a administrației publice, un subiect aflat în lucru la nivelul Guvernului. Potrivit surselor politice, deși au existat discuții intense […] Articolul Ședință crucială la PSD: Liderii discută pachetul de reformă a administrației apare prima dată în PS News.
Navele asociate Rusiei continuă să deverseze petrol în largul coastelor Europei — în ciuda sancțiunilor occidentale — subliniind incapacitatea continentului de a controla așa-numita flotă fantomă a Moscovei, se arată într-o investigație comună realizate de grupul jurnalistic non-profit SourceMaterial și POLITICO. Navele circulă nestingherite în apele UE, nemaipunând la socoteală că, în ultimul an, cel […] Articolul Investigație POLITICO: Navele „fantomă” ale Rusiei continuă să polueze apele Europei apare prima dată în PS News.
Preşedintele Nicuşor Dan a numit, luni, consilierii prezidenţiali. Unii dintre ei preiau funcţia de la 1 noiembrie, în timp ce alţii încep de luni. Pe listă se află, între alţii, fostul premier Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj şi Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în […] Articolul LISTĂ Nicușor Dan și-a numit consilierii. Ludovic Orban și Eugen Tomac printre ei apare prima dată în PS News.
Ministrul Agriculturii, chemat în Parlament pentru a da explicații privind criza micilor fermieri # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost chemat astăzi în plenul Camerei Deputaților, în cadrul procedurii „Ora Guvernului”. Opoziția, reprezentată de deputații AUR, îi solicită acestuia să prezinte măsuri urgente și concrete pentru a susține și a preveni falimentul micilor producători agricoli din România. Opoziția a atras atenția asupra situației precare a micilor fermieri. Potrivit AUR, […] Articolul Ministrul Agriculturii, chemat în Parlament pentru a da explicații privind criza micilor fermieri apare prima dată în PS News.
Dominic Fritz, președintele USR, respinge ideea unui candidat unic la alegerile pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, respinge ideea unui candidat unic la alegerile pentru Primăria Capitalei şi spune că USR nu va face astfel de trocuri, transmite Agerpres. „Niciun partid nu are dreptul să practice o formă de şantaj asupra democraţiei. Mai mult, niciun partid nu are dreptul să condiţioneze organizarea alegerilor de diverse înţelegeri şi combinaţii […] Articolul Dominic Fritz, președintele USR, respinge ideea unui candidat unic la alegerile pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
VIDEO 120 miliarde pentru apărarea europeană: „Banii vor fi luați de la educație, sănătate” Iordan Bărbulescu, SNSPA # PSNews.ro
Dezbaterea privind apărarea europeană este relansată de războiul din Ucraina și de amenințările lui Donald Trump. Suma propusă pentru apărarea blocului este de 120 de miliarde de euro, însă decizia privind plafonul stă sub semnul unor posibile blocaje. Apărarea europeană, rolul întâlnirillor informale Discuțiile despre o apărare comună europeană capătă o nouă intensitate […] Articolul VIDEO 120 miliarde pentru apărarea europeană: „Banii vor fi luați de la educație, sănătate” Iordan Bărbulescu, SNSPA apare prima dată în PS News.
Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: Dosarul Coldea are suficiente probe, va rezista în instanță # PSNews.ro
Șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, și-a exprimat încrederea deplină în soliditatea dosarului Coldea, afirmând că acesta „va rezista în instanță”. Într-un interviu difuzat sâmbătă seară la Antena 3, Voineag a fost întrebat direct dacă dosarul are suficiente probe și dacă este suficient de consistent. Răspunsul său a fost categoric: „Cu siguranță, da”. Acesta a […] Articolul Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: Dosarul Coldea are suficiente probe, va rezista în instanță apare prima dată în PS News.
Tot mai mulți români aleg să-și păstreze economiile „la saltea”, ca reacție la inflație și incertitudinea economică. Deși această practică oferă o senzație de control imediat, ea vine cu riscuri și vulnerabilități semnificative. Dincolo de pericolul furtului, riscul cel mai mare este inflația, care erodează constant puterea de cumpărare a banilor păstrați în casă, pe […] Articolul Câți bani poți ține „la saltea” fără să te întrebe Fiscul care este sursa acestora apare prima dată în PS News.
E nevoie de un sistem de alertă rapidă, România reacționează prea târziu – Gabriela Firea, despre femicid # PSNews.ro
Europarlamentarul Gabriela Firea a vorbit, în cadrul unei emisiuni tv, despre cazurile tot mai frecvente de femicid din România. „Există programe europene care, chiar înainte de vacanța europarlamentară, au obținut bugete substanțiale pentru protejarea drepturilor femeilor”, a afirmat europarlamentarul. În ciuda sprijinului din partea Uniunii Europene și a Comisiei Europene, România pare că regresează, a […] Articolul E nevoie de un sistem de alertă rapidă, România reacționează prea târziu – Gabriela Firea, despre femicid apare prima dată în PS News.
Începând cu data de 10 octombrie, compania națională de căi ferate din Ucraina, „Ukrzaliznytsia”, lansează un tren internațional cu circulație zilnică pe ruta Kiev – București. Noua conexiune feroviară traversează mai multe orașe importante din Ucraina și Republica Moldova, având ca punct terminus Gara de Nord din capitala României. Informația a fost confirmată de Ministerul […] Articolul Ucraina introduce un tren zilnic direct către București apare prima dată în PS News.
Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi va debuta miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. După acest moment de rugăciune, racla cu sfintele moaște va fi purtată în procesiunea tradițională și așezată în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne spre închinare credincioșilor până miercuri, 15 […] Articolul Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2025. Programul complet al Pelerinajului de la Iași apare prima dată în PS News.
Georgia – Partidul de guvernământ revendică victoria în alegeri, proteste masive în capitală # PSNews.ro
Partidul de guvernământ Visul Georgian a revendicat o victorie categorică în alegerile locale din Georgia, desfășurate sâmbătă, pe fondul unor proteste de amploare la Tbilisi și în alte orașe, potrivit mediafax.ro. Comisia Electorală Centrală a anunțat că formațiunea condusă de premierul Irakli Kobakhidze a câștigat în toate regiunile țării, inclusiv în capitală, unde primarul Kakha […] Articolul Georgia – Partidul de guvernământ revendică victoria în alegeri, proteste masive în capitală apare prima dată în PS News.
Cele mai periculoase orașe din lume. Cele șase localități din România care apar pe listă # PSNews.ro
Un nou studiu bazat pe indicele criminalității a scos la iveală care sunt cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Analiza s-a bazat pe percepțiile locuitorilor despre nivelul de siguranță din orașele lor, incluzând întrebări despre infracțiuni violente, furturi, spargeri și siguranța generală, scrie comparethemarket.com.au. Topul mondial al criminalității Pe primul loc se află Pietermaritzburg […] Articolul Cele mai periculoase orașe din lume. Cele șase localități din România care apar pe listă apare prima dată în PS News.
Oamenii de știință au folosit furnici pentru a produce iaurt. Un restaurant cu stele Michelin îl serveşte clienţilor # PSNews.ro
Înghețata, mascarpone și cocktailul spălat în lapte pot suna a plăceri simple – dar cele servite la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca conțineau ceva în plus: furnici. Alchemist, din Copenhaga, clasat în prezent pe locul 5 în lista celor mai bune 50 de restaurante din lume, se descrie ca fiind „un laborator […] Articolul Oamenii de știință au folosit furnici pentru a produce iaurt. Un restaurant cu stele Michelin îl serveşte clienţilor apare prima dată în PS News.
Pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi, ţinta unui atac cibernetic. Pagina a fost redenumită Chicken Game 2 # PSNews.ro
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic, imaginea de profil fiind înlocuită cu fotografia unei găini. De asemenea, pagina a fost redenumită Chicken Game 2. Totodată, mesajul care apare pe pagina CJ Iaşi este ”chicken road”. Atacul a survenit în noaptea de sâmbătă spre duminică. ”Pagina de Facebook […] Articolul Pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi, ţinta unui atac cibernetic. Pagina a fost redenumită Chicken Game 2 apare prima dată în PS News.
Misterul din jurul stării de sănătate a lui Michael Schumacher, la peste un deceniu de la cumplitul accident # PSNews.ro
La peste un deceniu de la accidentul de schi care i-a schimbat viața, starea campionului de Formula 1, Michael Schumacher, rămâne un subiect învăluit în discreție absolută și mister. De la teribilul eveniment din 2013, familia sa a menținut o tăcere strictă, oferind publicului doar frânturi de informații. Însă acestea nu fac decât să alimenteze […] Articolul Misterul din jurul stării de sănătate a lui Michael Schumacher, la peste un deceniu de la cumplitul accident apare prima dată în PS News.
