Ministrul Mediului, despre criza apei potabile de la Praid: "Consiliul Judeţean are banii necesari"
ObservatorNews, 6 octombrie 2025 21:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre situația crizei apei potabile de la Salina Praid, unde 40.000 de oameni se confruntă de patru luni cu lipsa apei potabile, respingând acuzațiile că ar bloca soluțiile.
Acum 30 minute
22:10
Procuratura din Paris a deschis o anchetă împotriva Apple în legătură cu colectarea de înregistrări ale utilizatorilor prin intermediul asistentului vocal Siri.
Acum o oră
21:50
21:40
Călătorie de coșmar: A plătit 365 € pe bilet și 1.287 € pentru bagaj! "O extorcare, sau nu mai zbori deloc" # ObservatorNews
A plătit 365 de euro pentru biletul de avion și s-a trezit că trebuie să achite 1.287 de euro pentru bagajul suplimentar. În aeroport, șocul a fost uriaș: prețul valizei era de aproape patru ori mai mare decât cel al zborului. Situația a stârnit revoltă după ce pasagerul a povestit cum compania aeriană i-a cerut suma uriașă chiar înainte de îmbarcare.
Acum 2 ore
21:10
Un nou val ”alarmant” de dependenţă de nicotină din ţigarete electronice afectează milioane de copii, dependenţi de vaping, trage luni un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în timp ce tot mai puţini adulţi fumează tutun în lume.
21:10
Vacanţele în Bulgaria se scumpesc la anul cu câteva sute de euro. Cât va plăti o familie cu doi copii # ObservatorNews
La loc comanda! Concediul în Bulgaria pierde eticheta "ieftin şi bun"! Inflaţia şi trecerea la moneda unică îl va scumpi cu câteva sute de euro anul viitor.
20:50
Grav accident rutier luni seara pe DN1 E60, între Huedin și Șaula, județul Cluj, în care au fost implicate un autoturism și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.
20:40
Panică pe acoperişul lumii. Aproape o mie de turişti au rămas blocaţi pe Muntele Everest la peste 4.000 de metri altitudine, într-o vale izolată. Una dintre cele mai puternice furtuni de până acum a măturat versantul. Pe timp de noapte, temperatura la vârful Everest poate coborî până la minus 60 de grade Celsius.
Acum 4 ore
20:30
Black Friday 2025. Cum pregătesc retailerii reducerile. La ce trucuri să fii atent înainte de marile promoții # ObservatorNews
A mai rămas o lună până la Black Friday, dar retailerii s-au pregătit deja pentru zilele cu cele mai mari discounturi din an. Dacă aveţi o achiziţie în plan, fiţi de pe acum atenţi la cum evoluează preţurile. Retailerii apelează la tot felul de tactici pentru a face profit.
20:30
Linia tramvaiului 5 e gata 99%, dar se aşteaptă banii europeni. Refugiile, comandate din China # ObservatorNews
Tramvaiul corporatiştilor este pus pe pauză în aşteptarea fondurilor europene. Deşi este executat în proporţie de 99%, lucrările sunt sistate încă din luna ianuarie iar banii europeni ar urma să ajungă abia în decembrie. Deşi edilul Capitalei promite că tramvaiul va circula din nou până la finalul acestui an, constructorul dă termen în primăvara anului viitor. Nu a primit încă proiectul tehnic pentru refugiile de tramvai. În lipsa lui, acesta a plătit din banii lui un prototip din China.
20:30
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece # ObservatorNews
Pentru infractorii români din Marea Britanie, spargerile, furturile sau tâlhăriile pe stradă nu mai sunt la modă. S-au "cizelat" și au trecut la fraude bancare, mult mai greu de depistat, cu pedepse mai blânde și câștiguri mult mai mari. Cu greu sunt prinși de autoritățile străine și, de cele mai multe ori, scapă liberi și cu 2.000 de lire din partea statului, cu un simplu acord de expluzare pe care îl semnează.
20:30
"Glumele trebuie să înceteze". Franţa, în haos după ce a schimbat 3 premieri într-un singur an # ObservatorNews
Una dintre marile puteri ale Europei este în vrie! Noul premier al Franţei a demisionat după doar 27 de zile de la numire. Opoziţia cere demisia lui Emmanuel Macron pe care îl vede drept sursa problemei. Criza de la Paris riscă să afecteze toată Uniunea Europeană.
20:20
Combinatul vândut pe 230 de lei. În 1989, România era cel mai mare producător de oţel din Europa de sud-est # ObservatorNews
Tare ca fierul, iute ca oţelul. Aşa arăta industria siderurgică din România, când eram cel mai mare producător de oţel din Europa de Sud-Est. Acum am ajuns să construim blocuri cu oţel-beton importat din China, iar combinatele din ţară sunt pe cale de dispariţie. O industrie strategică în toată lumea este pusă pe butuci de statul român, într-o perioadă în care cererea dinspre industria de apărare este în creştere în România şi în toată Europa.
20:10
Propunerea PSD privind reforma în administraţie. Câţi bugetari ar urma să fie concediaţi # ObservatorNews
După mai mult de o lună de negocieri, liderii PSD şi-au prezentat condiţiile pentru a accepta reforma administraţiei locale. Propun reducerea posturilor ocupate cu cel mult 20%, dar în acelaşi timp ar vrea să evite concedierile prin reducerea salariilor. În plus, PSD cere premierului să disponibilizeze şi angajaţi din administraţia centrală.
20:10
Cine este Ludovic Orban, numit de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pentru politică internă # ObservatorNews
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
20:10
Cine este Roxana Butnaru, numită de Nicuşor Dan consilieră de stat la Cancelaria Ordinelor # ObservatorNews
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
19:50
Nicuşor Dan şi-a numit consilierii prezidenţiali. 16 colaboratori în domenii importante, nume noi şi vechi. Nouă dintre ei i-au fost alături şi la Primăria Capitalei.
19:50
Cine este Ştefan Dragomirescu, numit de Nicuşor Dan consilier de stat pentru administrarea patrimoniului # ObservatorNews
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
19:40
Liviu Stafie, care a emis avizul ilegal la spitalul Sfânta Maria din Iaşi, numit la şefia DSP Iaşi # ObservatorNews
Scandalul infecţiilor mortale de la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi scoate la iveală o situaţie absurdă. Raportul Ministerului Sănătăţii arată că secţia ATI unde s-au infectat cei 7 copii care au murit a primit aviz ilegal. Motivul, nu avea chiuvete pentru personalul medical, aşa cum prevede legea. Însă omul care a emis avizul, în 2023, este chiar cel numit acum preşedinte interimar al DSP Iaşi, după demiterea vechii conduceri.
19:40
Cine este Andreea Miu, numită de Nicuşor Dan consilier prezidențial la Secretariatul General # ObservatorNews
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
19:40
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă" # ObservatorNews
Scandal la vârful Guvernului! Sindicaliștii cer demisia șefului Cancelariei premierului, Mihai Jurca, pe care îl acuză că pregătește concedieri masive. Angajații spun că omul de încredere al prim-ministrului locuiește într-o vilă de lux şi că nu a renunţat la niciun privilegiu oferit din bani publici.
19:30
Legea Majoratului Digital a trecut de Senat. Ce urmează pentru tinerii care vor acces pe platforme digitale # ObservatorNews
Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi "pentru" şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar şi modern pentru protecţia copiilor în mediul online şi pentru responsabilizarea platformelor digitale.
19:30
Cercetătorii români au creat păstrăvul somonat de Marea Neagră. Cât a durat experimentul # ObservatorNews
În curând am putea mânca păstrăv somonat de Marea Neagră. Cercetătorii români au reuşit să adapteze peştele de apă dulce la condiţiile din Marea Neagră. Carnea lui rivalizează cu cea a somonului. Început în urmă cu un an de zile, experimentul se bucură de un real succes. Două ferme de păstrav somonat sunt în pregătire la 2 Mai şi Mangalia.
19:20
Cine este Cristian Roşu, numit de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pentru relații publice # ObservatorNews
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
19:10
Cine este Diana Pungă, numită de Nicuşor Dan consilier prezidențial în relația cu societatea civilă # ObservatorNews
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
19:10
Sorin Oprescu invocă starea de sănătate pentru a nu fi extrădat. A criticat democraţia din România # ObservatorNews
Sorin Oprescu scapă de închisoare în Grecia. Fostul primar al Capitalei a fost eliberat sub control judiciar pentru o garanţie de cinci mii de euro. Oprescu i-a convins rapid pe magistraţii eleni că nu vrea să fie extrădat în România. Le-a spus că are o boală gravă şi ia multe pastie. Acum, mai are un hop de trecut - un consiliu judecătoresc care trebuie să cântărească, chirurgical, dacă sunt condiţii bune sau nu în penitenciarele de la noi din ţară. Fiul său l-a susţinut azi la instanţă. Medicul Sorin Oprescu a făcut declaraţii, în exclusivitate, pentru echipa Observator, la Salonic.
Acum 6 ore
18:30
Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în zona de munte este de 41 de centimetri la Vârful Omu, urmat de 23 centimetri la Vârfu Ţarcu şi 15 centimetri la Bâlea-Lac.
18:20
18:20
Elevii apelează tot mai des la ChatGPT pentru a-şi face temele. Cum văd profesorii fenomenul # ObservatorNews
Inteligența Artificială este profesorul sau colegul tocilar de care nu ştiai că ai nevoie. Recomandarea vine de la elevii care nu îşi mai fac temele fără ajutorul Chat GPT. Iar acesta nu îi lasă la greu. Documentează tot, rezolvă tot, de la compuneri şi proiecte până la exerciţii complicate de fizică sau matematică. Adevăratele probleme apar însă când elevii se văd nevoiți să aplice singuri materia învăţată si ChatGPT nu mai e acolo să le șoptească rezolvarea.
18:00
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani # ObservatorNews
S-a schimbat din nou prognoza. Avem un cod galben de vânt şi ninsori în tot sud-estul ţării, iar de mâine, e şi mai rău. Vor fi ploi de cod roşu în trei judeţe. În Constanţa, autorităţile au decis să închidă şcolile miercuri, din acest motiv! Aşteptăm furtuni şi vijelii de cod portocaliu. Hidrologii ne atenţionează că vin inundaţiile. După un septembrie cu 3 saptămâni de vreme de vară, avem parte de cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani, cu temperaturi sub cele normale şi de parcă n-ar fi de ajuns, ne mai confruntăm și cu un val de viroze parcă mai agresive ca niciodată.
18:00
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
17:40
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea # ObservatorNews
Trei ore de muncă în intervalul 22 - 06 dimineața vă pot aduce, potrivit noilor modificări din codul muncii, fie un spor de un sfert de salariu, fie ore mai puține de muncă. Iar alegerea asta va fi a voastră de-acum încolo, nu va mai alege patronul pentru voi.
17:40
Echitaţia începe uşor, uşor să devină un sport tot mai popular în România. Este adevărat, nu avem momentan competiţii recunoscute la nivel internaţional, însă avem sportivi pasionaţi care îşi doresc să facă performanţă. Dar ca să ajungă pe podium, este nevoie de multă muncă şi eforturi uriaşe din partea părinţilor.
17:20
Preşedintele ANRE acuză comunicarea publică "apocaliptică" în energie: "Trebuie să facem puţină ordine" # ObservatorNews
Comunicarea publică despre sectorul energetic are nevoie de "puţină ordine", în condiţiile în care mesajele din ultima perioadă sunt apocaliptice, anunţând blackout-uri iminente, facturi triplate şi cel mai mare preţ la energie electrică din lume, a declarat, luni, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, la o conferinţă de specialitate.
16:50
Școlile, grădinițele și creșele din Constanța, închise din cauza codului roșu de ploi şi inundaţii # ObservatorNews
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a decis suspendarea cursurilor şcolare în ziua de miercuri, atunci când este anunţat un cod roşu de precipitaţii, a anunţat prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu.
16:40
Ucraina a început să atace în Rusia cu rachete de croazieră Flamingo pentru a lovi rafinării # ObservatorNews
Ucraina a început deja să folosească rachetele de croazieră Flamingo pentru a lovi în Rusia, relatează The Economist într-o analiză despre intensificarea atacurilor asupra ţintelor energetice ruseşti.
16:40
Grindeanu: "Vom organiza Congresul PSD în toamnă. Ar fi bine să fie până în postul Crăciunului" # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a decarat luni că în această toamnă vor organiza congresul partidului, sigur, el arătând că ar fi bine să aibă loc până la intrarea în postul Crăciunului.
16:40
Hipster, noul model electric al Dacia: se poate încărca la o priză obişnuită. Ce preţ are # ObservatorNews
Dacia propune al doilea model full electric. După Spring, fabrica de la Mioveni prezintă Hipster, un vehicul electric compact destinat deplasărilor urbane.
Acum 8 ore
16:30
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație o casă cu teren de peste 500 de metri pătraţi, situată în Prahova.
16:20
Mirosul puternic cauzat de un fruct de durian a determinat o serie de intervenţii ale brigăzii de pompieri din oraşul german Wiesbaden, care a fost solicitată să intervină de patru ori în cursul zilei de sâmbătă deoarece localnicii se temeau de o posibilă scurgere de gaze, au anunţat pompierii germani, citaţi de DPA.
16:10
Europarlamentarul Diana Șoșoacă este urmărit penal pentru 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid și de crime de război, promovarea de concepții antisemite, negarea Holocaustului și ultraj.
16:10
Cine este Cosmin Soare, numit de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pe probleme constituţionale # ObservatorNews
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
16:00
PSD e de acord cu reducerea cu 10% a angajaților, dar primarii să aleagă între concedieri sau tăieri salariale # ObservatorNews
PSD anunţă că este de acord cu o reducere cu 10% a numărului de angajați din primării în cadrul reformei administrației centrale și locale. Totuși, vrea ca primarii și șefii de consilii județene să decidă dacă fac concedieri sau reduc cheltuielile de salarizare cu 10%.
15:50
O fabrică de explozibili şi un terminal petrolier, lovite de dronele ucrainene în Crimeea # ObservatorNews
O fabrică de explozibili din Rusia şi un terminal petrolier din oraşul Feodosia, în peninsula ucraineană Crimeea ocupată de Rusia din 2014, au fost lovite în atacul ucrainean cu drone desfăşurat în noaptea de duminică spre luni, au anunţat luni canale ruseşti de Telegram şi Statul Major ucrainean, potrivit Reuters.
15:40
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bulgar, pentru data de 7 octombrie 2025, au fost emise coduri de atenţionare meteorologică pentru vreme severă şi precipitaţii abundente.
15:40
Guvernul german a subliniat că stabilitatea Franţei rămâne esenţială pentru Europa, după demisia prim-ministrului Sébastien Lecornu, precizând că nu are nicio îndoială cu privire la capacitatea ţării de a menţine această stabilitate.
15:40
Fraudă masivă descoperită de ANAF la firmele de ride-sharing. Prejudiciu de 175 de milioane de milioane de lei # ObservatorNews
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat companii de transport alternativ (ride-sharing), după o analiză de risc, şi a descoperit un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de către 128 de firme. Acestea funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor, respectiv fără a achita obligaţiile fiscale aferente, informează news.ro.
15:40
Sănătatea dentară este un aspect foarte important al stării generale de bine, însă foarte mulți adulți și copii se confruntă, de-a lungul vieții, cu diverse probleme care afectează atât frumusețea zâmbetului, cât și funcționalitatea danturii. Din fericire, majoritatea acestor afecțiuni pot fi prevenite și gestionate cu succes atunci când sunt descoperite la timp și tratate corect. Pentru a le recunoaște și a acționa din timp, vezi mai departe la ce trebuie să fii atent.
15:40
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
15:30
Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu dau startul sezonului 16 Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY din 16 noiembrie. Este sezonul care schimbă jocul: adrenalina competiției și spectacolul din bucătăria Chefi la cuțite ating un alt nivel odată cu noutățile surprinzătoare care vor încinge ringul amuletelor încă de la prima ediție. Show-ul culinar, prezentat de Irina Fodor, va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.
15:30
Dacă ești în căutarea unei noi case, cu siguranța ai făcut multe calcule și planuri despre cum vrei să fie, despre cum noua casă vă va bucura pe toți după mutare. Dar uneori, gândul acesta doar la noul nivel de confort, poate să te încurce pentru că te ține focusat pe ideal în loc de real ca să fii obiectiv și practic în alegerile pe care le faci.
