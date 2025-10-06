Ministrul Mediului, despre criza apei potabile de la Praid: "Consiliul Judeţean are banii necesari"

18:00

S-a schimbat din nou prognoza. Avem un cod galben de vânt şi ninsori în tot sud-estul ţării, iar de mâine, e şi mai rău. Vor fi ploi de cod roşu în trei judeţe. În Constanţa, autorităţile au decis să închidă şcolile miercuri, din acest motiv! Aşteptăm furtuni şi vijelii de cod portocaliu. Hidrologii ne atenţionează că vin inundaţiile. După un septembrie cu 3 saptămâni de vreme de vară, avem parte de cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani, cu temperaturi sub cele normale şi de parcă n-ar fi de ajuns, ne mai confruntăm și cu un val de viroze parcă mai agresive ca niciodată.