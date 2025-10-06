Von der Leyen, ţinta a două moţiuni de cenzură în Parlamentul European
Bursa, 6 octombrie 2025 21:50
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu două noi moţiuni de cenzură depuse de grupurile de extremă dreapta şi de extremă stângă din Parlamentul European, potrivit Reuters.
• • •
Acum o oră
21:50
Acum 2 ore
21:30
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a tras luni un semnal de alarmă privind creşterea alarmantă a dependenţei de nicotină în rândul copiilor care folosesc ţigarete electronice, în timp ce numărul fumătorilor adulţi scade la nivel global, potrivit AFP.
20:40
Fostul preşedinte al Paraguayului, Horacio Cartes, a anunţat luni că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Statelor Unite a ridicat sancţiunile impuse împotriva sa în 2023 pentru presupuse acte de corupţie, potrivit Reuters.
Acum 4 ore
20:20
20:20
Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat că, în 2021, Polonia şi statele baltice au blocat o iniţiativă europeană de deschidere a unui dialog direct cu preşedintele rus Vladimir Putin privind situaţia din Ucraina, potrivit Agerpres.
20:20
Israelul a anunţat luni deportarea a 171 de activişti din Flotila Globală Sumud, printre care şi militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg, către Grecia şi Slovacia, potrivit The Jerusalem Post.
20:10
Plenul Senatului a adoptat luni, cu 123 de voturi and #8222;pentru and #8221; şi şase abţineri, Legea majoratului digital, care stabileşte că minorii sub 16 ani pot accesa servicii online sau îşi pot crea conturi personale doar pe baza unui acord parental verificabil, potrivit Agerpres.
20:00
Europarlamentarul Diana Şoşoacă a fost pusă oficial sub urmărire penală pentru un total de 11 infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi ultraj, potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul General. Procurorul general al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a acesteia.
19:30
POLITICO: Tancurile din and #8222;flota fantomă and #8221; a Rusiei poluează mările Europei cu petrol # Bursa
Cel puţin cinci petroliere din aşa-numita and #8222;flotă fantomă and #8221; a Rusiei - o reţea de nave utilizate pentru a eluda sancţiunile occidentale - au provocat intenţionat scurgeri de petrol în apele europene în ultimul an, potrivit unei investigaţii realizate de Politico.
18:50
Schrack Technik România, filiala grupului austriac Schrack Technik GMBH, anunţă organizarea Zilelor Info Schrack 2025, o serie de evenimente dedicate inovaţiei şi tehnologiei în domeniul instalaţiilor electrice, care vor avea loc în şase oraşe din ţară, începând cu 7 octombrie, potrivit unui comunicat al companiei.
18:50
Doi morţi, and #8221;un membru important and #8221; al Hezbollah şi soţia sa, într-un atac israelian în sudul Libanului # Bursa
Două persoane au fost ucise - inclusiv un supravieţuitor al atacului cu pagere vizând membri Hezbollah de anul trecut, într-un atac israelian, în sudul Libanului, potrivit presei de stat, în timp ce Israelul anunţă că a ucis and #8221;un membru important and #8221; al mişcării islamiste libaneze
18:50
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare de bani, a solicitat instanţei elene să nu fie extrădat în ţara noastră, potrivit mass-media.
18:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, în contextul acuzaţiilor la adresa Anei Birchall, că aceasta nu mai e de mult membru PSD şi crede că and #8221;nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care... and #8221;
18:40
Simon Peters: Pieţele cripto ating un nivel record, pe măsură ce investitorii mizează tot mai mult pe reducerea ratei dobânzii de către Fed # Bursa
Pieţele cripto au atins un nivel record de 4,24 trilioane de dolari în capitalizarea de piaţă, pe măsură ce investitorii şi-au intensificat convingerea că Rezerva Federală va reduce în continuare ratele dobânzilor la următoarea reuniune din 29 octombrie, în urma datelor privind ocuparea forţei de muncă din SUA, care au fost mai slabe decât aşteptările pieţelor
Acum 6 ore
18:30
Rusia propune înlocuirea specialiştilor IT plecaţi din ţară cu veterani ai războiului din Ucraina # Bursa
Ministrul rus al Energiei, Serghei Ţivilev, a propus ca militarii care au participat la invazia Ucrainei să fie angajaţi în masă de companiile din domeniul tehnologiei, pentru a acoperi deficitul tot mai mare de specialişti IT, potrivit The Moscow Times.
18:20
Romanian Open Championship, eveniment desfăşurat la Bucharest Golf Club şi National Golf and Country Club - două dintre cele mai spectaculoase destinaţii de golf din România - s-a încheiat cu succes
18:10
Pachetul 2 de măsuri: Cum să eviţi inactivitatea fiscală a unei firme prin declararea corectă a domiciliului fiscal # Bursa
În contextul fiscal şi comercial care se află într-o continuă schimbare, firmele se confruntă cu ameninţarea inactivităţii fiscale, iar antreprenorii trebuie să fie atenţi la respectarea domiciliului fiscal, la gestionarea sediului social şi la buna funcţionare a entităţii lor
18:10
Camera Bilaterală de Comerţ şi Industrie Polono-Română: România, principala piaţă de extindere a companiilor poloneze, în ciuda actualului context economic # Bursa
Investitorii polonezi continuă să privească România ca pe o piaţă strategică, atractivă prin poziţia geografică, potenţialul de creştere şi transparenţa legislaţiei, în ciuda actualului context economic, conform concluziilor recente ale misiunii economice organizate la Bucureşti de Camera Bilaterală de Comerţ şi Industrie Polono-Română (PRBCC)
18:00
ICI Bucureşti şi Unifarm au semnat un Memorandum de Cooperare cu tema and #8222;Împreună în slujba oamenilor and #8221; # Bursa
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti şi Compania Naţională Unifarm S.A. au semnat un Memorandum de Cooperare, ce marchează începutul unei colaborări menite să consolideze relaţiile dintre cele două instituţii în domeniul transformării digitale şi al inovării, în sprijinul îmbunătăţirii interacţiunii dintre pacient şi sistemul sanitar din România
18:00
Hidroelectrica semnează cu Vestas CEU România contractul de mentenanţa turbinelor din Parcul Eolian Crucea Nord # Bursa
Astăzi, 6 octombrie 2025, Bogdan Badea, Preşedintele Directoratului Hidroelectrica, a semnat alături de Şrdan Cenic, Vicepreşedinte Vânzări şi Director General al Vestas Mediterranean East, şi Jose Julio Jimeno Gutierrez, Vicepreşedinte Senior al Vestas şi Preşedinte al Vestas Mediterranean, contractul care asigură mentenanţa turbinelor instalate în cadrul Parcului Eolian Crucea Nord
17:50
Lensa anunţă finalizarea tranzacţiei prin care OH Holding Limited, reprezentată de antreprenorul Oleg Kalashnikov, devine acţionar majoritar al companiei. ATM Ventures, divizia de investiţii a grupului Autonom, rămâne acţionar semnificativ şi partener strategic, alături de fondatorul Daniel Crăciun şi partenerul său, Florin Niţă
17:40
Industria de asset management din România a intrat într-o fază de maturizare accelerată odată cu depăşirea pragului de un milion de investitori, iar perspectivele arată că există în continuare un potenţial important de creştere. Disciplina, recurenţa şi perseverenţa în investiţii precum şi diversificarea sunt concepte cheie care, în câţiva ani, ar putea contribui la dublarea sau chiar triplarea numărului de investitori dar şi la creşterea activelor fondurilor de investiţii
17:30
Rewilding România a obţinut o nouă finanţare, de 106.473 euro, prin Programul European Open Rivers, pentru a doua etapă a proiectului început anul trecut, care vizează refacerea conectivităţii longitudinale a râurilor şi a biodiversităţii în Carpaţii Meridionali
17:10
Republica Moldova a aderat, începând cu 6 octombrie, la Zona Unică de Plăţi în Euro (SEPA) , pas care marchează o etapă majoră în apropierea ţării de standardele economice ale Uniunii Europene, potrivit Europa Liberă Moldova.
17:00
Nicuşor Dan şi-a numit echipa de 16 consilieri prezidenţiali - jumătate dintre ei au lucrat cu el la Primăria Capitalei # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a desemnat echipa de 16 consilieri prezidenţiali, de stat şi onorifici, printre aceştia numărându-se Ludovic Orban, Eugen Tomac, Marius Lazurca, Valentin Naumescu şi Cosmin Soare, potrivit mass-media.
16:50
Lia Olguţa Vasilescu: and #8221;Suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi and #8221; # Bursa
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după şedinţa conducerii PSD, despre reforma administraţiei, că sunt de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare
16:50
Vicepremierul şi ministrul afacerilor digitale din Polonia, Krzysztof Gawkowski, a declarat că ţara sa a înregistrat în acest an 170.000 de atacuri cibernetice, cel mai mare număr raportat vreodată, depăşind cele 111.000 de incidente consemnate în 2024, potrivit agenţiei EFE. Oficialul a atribuit majoritatea acestor atacuri Federaţiei Ruse.
16:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a decarat luni că în această toamnă vor organiza congresul partidului, sigur, el arătând că ar fi bine să aibă loc până la intrarea în postul Crăciunului
Acum 8 ore
16:30
ABSL: Impredictibilitatea economică şi creşterea taxelor pun presiune pe industria serviciilor pentru afaceri # Bursa
pentru afaceri din România, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Business Service Leaders (ABSL) împreună cu Deloitte România. Cele două organizaţii avertizează că noile taxe şi lipsa de stabilitate economică pot descuraja investiţiile şi determina relocarea activităţilor către alte regiuni mai atractive.
16:20
CTP a anunţat semnarea unui contract de închiriere cu retailerul Moemax, parte a Grupului XXXLutz, pentru o unitate logistică de 5.300 mp în cadrul CTPark Bucharest South, potrivit unui comunicat al companiei.
16:20
Concelex construieşte două cămine studenţeşti pentru Universitatea de Vest din Timişoara, finanţate prin PNRR # Bursa
Compania Concelex a demarat lucrările pentru două cămine universitare destinate studenţilor Universităţii de Vest din Timişoara (UVT), potrivit unui comunicat al companiei. Proiectele, situate în comuna Ghiroda, judeţul Timiş, au o valoare totală de 88,6 milioane de lei şi sunt finanţate de Guvernul României prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
16:20
Pieţele cripto ating un nou record, susţinute de aşteptările privind reducerea dobânzilor de către Fed # Bursa
Pieţele cripto au atins un nivel record de 4,24 trilioane dolari în capitalizarea totală, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală a SUA va continua să reducă ratele dobânzilor la reuniunea din 29 octombrie, potrivit lui Simon Peters, analist al platformei de investiţii eToro pentru piaţa criptoactivelor.
16:10
Lenovo: Retailul depăşeşte sectorul financiar şi pe cel medical în succesul implementărilor AI # Bursa
Retailul este sectorul cu cel mai ridicat nivel de satisfacţie în utilizarea inteligenţei artificiale (AI), 96% dintre implementări îndeplinind sau depăşind aşteptările, potrivit unui studiu realizat de Lenovo în colaborare cu IDC, în rândul liderilor IT din regiunea EMEA. Prin comparaţie, sectorul financiar şi cel medical, deşi au intensificat investiţiile, obţin rezultate mai inegale, reflectând diferenţe semnificative în modul de aplicare a tehnologiilor AI.
16:10
VTEX: Producătorii şi distribuitorii se orientează tot mai mult spre modelul Direct-to-Consumer # Bursa
Producătorii şi distribuitorii adoptă tot mai accelerat modelul Direct-to-Consumer (D2C), tendinţă confirmată de studiul and #8222;Tendinţe în comerţul global: Lupta pentru proprietatea consumatorilor şi profitabilitate and #8221;, prezentat de VTEX (NYSE: VTEX) şi Wireless Media Group (WMG) în cadrul conferinţei Xperience25, desfăşurată la Belgrad, potrivit unui comunicat al companiei.
16:10
Platforma digitală de licitaţii azitis.com, specializată în vânzarea bunurilor aflate în dificultate (distress), a intermediat tranzacţii totale de 16 milioane de euro în primele şase luni ale anului 2025, potrivit unui comunicat al companiei. Din această sumă, 11,5 milioane de euro provin din vânzarea de terenuri şi clădiri, care au reprezentat peste 70% din totalul valorii tranzacţionate.
16:10
ParkLake şi ECOTIC marchează Ziua Internaţională a Deşeurilor Electrice prin ateliere educative şi Caravana ECOTIC # Bursa
ParkLake Shopping Center organizează, în parteneriat cu ECOTIC, o serie de activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Deşeurilor Electrice (14 octombrie), potrivit unui comunicat comun al celor două organizaţii. În perioada 9-12 octombrie, vizitatorii centrului comercial vor putea descoperi Caravana ECOTIC - o expoziţie mobilă interactivă despre colectarea şi reciclarea deşeurilor electrice şi electronice.
16:00
CEC Bank a fost selectată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) ca instituţie de credit parteneră pentru implementarea programului Start-Up Nation România - ediţia 2024, parte a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit unui comunicat al băncii. Programul are ca obiectiv sprijinirea antreprenorilor prin finanţări nerambursabile şi credite avantajoase destinate înfiinţării de noi IMM-uri, cu accent pe digitalizare, sustenabilitate şi crearea de locuri de muncă.
16:00
CITR: Insolvenţele se menţin la nivelul din 2024, dar concordatele preventive cresc cu 30% în primele opt luni din 2025 # Bursa
Numărul insolvenţelor din ţara noastră a rămas aproape constant în primele opt luni din 2025, înregistrând o scădere uşoară, de 2%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce cererile de concordat preventiv au crescut cu 30%, potrivit unei analize CITR. Evoluţia arată o schimbare de comportament în rândul companiilor aflate în dificultate, care caută tot mai des soluţii de restructurare preventivă.
16:00
Fondul ETF BET Patria - Tradeville, administrat de SAI Patria Asset Management, a depăşit pragul de 600 milioane lei în active nete totale la începutul lunii octombrie, potrivit unui comunicat al companiei. Performanţa a fost atinsă la mai puţin de trei luni după depăşirea valorii de 500 milioane lei, în iulie 2025, confirmând ritmul accelerat de creştere al celui mai mare fond ETF cu investiţii în acţiuni româneşti.
15:50
Piaţa imobiliară îşi menţine trendul ascendent în ultimul trimestru al anului, potrivit unui comunicat RE/MAX România. După primele opt luni marcate de creşteri consistente, contextul fiscal şi economic actual determină cumpărătorii şi investitorii să accelereze deciziile de achiziţie până la finalul anului.
15:50
Primăria municipiului Focşani a inaugurat, în data de 2 octombrie, Centrul Multifuncţional din cartierul Bahne, considerat cel mai modern astfel de proiect realizat în România, în ultimii zece ani
15:50
AFIR simplifică procedura pentru beneficiarii PNDR 2020 privind autorizaţiile de mediu şi sanitare # Bursa
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat simplificarea procedurii de verificare şi decontare a ultimei tranşe din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020), potrivit unui comunicat al instituţiei. Astfel, beneficiarii care nu pot prezenta la dosar autorizaţiile de mediu, sanitare şi sanitar-veterinare pot transmite aceste documente ulterior, în termen de cel mult 12 luni de la primirea notificării privind confirmarea plăţii.
15:50
ESOP Consulting: Două treimi din cererea nouă de birouri se concentrează în Nordul Capitalei # Bursa
Piaţa spaţiilor de birouri din Bucureşti îşi menţine rezilienţa şi marchează o polarizare tot mai accentuată către zonele premium, conform unei analize realizate de ESOP Consulting. În trimestrul al treilea (T3) din 2025, volumul total brut de tranzacţionare a atins 56.210 mp, dintre care 55% (30.823 mp) reprezintă spaţii nou închiriate - un semnal al apetitului ridicat al companiilor pentru relocări şi extinderi.
15:20
Primăria municipiului Galaţi a lansat în licitaţie contractul pentru consolidarea şi eficientizarea energetică a clădirii Şcolii nr. 20, construită în urmă cu aproape 100 de ani
15:10
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor şi reţinut sâmbătă la Salonic, a cerut luni instanţei elene să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România
14:40
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), este beneficiara unui proiect de consultanţă acordat de Banca Mondială prin Facilitatea Globală pentru Reducerea Riscului de Dezastre şi Redresare (GFDRR)
14:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu încercări de demitere, pentru a doua oară în trei luni, grupurile de extremă dreapta şi stânga din Parlamentul European urmând să prezinte moţiuni de cenzură în această săptămână
Acum 12 ore
14:20
Cazul Călin Georgescu arată cum funcţionează, în realitate, politica într-un stat care se numeşte and #8222;democratic and #8221;, dar nu e un stat de drept, subiect resuscitat de sepunerea la Parlament a Raportului intitulat and #8222;Lovitură de stat din România, 24 noiembrie 2024 - 18 mai 2025 and #8221; asumat public, pe 3 octombrie, de Aurelian Pavelescu (PNŢCD) şi George Simion (AUR).
14:10
Critica Raportului and #8222;Lovitură de stat din România, 24 noiembrie 2024 - 18 mai 2025 and #8221; # Bursa
aportul formulează o acuzaţie extrem de gravă - ca in Romania ar fi avut loc o lovitura de stat - într-o construcţie retorică viguroasă, dar nu oferă un cadru metodologic, un standard de probă şi un set coerent de definiţii operaţionale care să transforme teza într-o demonstraţie verificabilă
12:30
Echipa italiană Napoli a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a şasea din Serie A
