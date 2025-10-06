UPDATE - Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Pacienta transportată de autosanitară, declarată decedată/ Alte cinci persoane, evaluate medical - FOTO, VIDEO

16:00

Europarlamentarul Diana Şoşoacă, vizată într-un dosar penal cu mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, s-a prezentat, luni, la Parchetul General pentru a fi audiată, iar la final a anunţat că i s-a comunicat că are calitatea de inculpat. Procurorii au anunţat oficial urmărirea penală pentru 11 infracţiuni.