Se conturează o revenire de senzaţie! Unde ar putea antrena Gică Hagi
Primasport.ro, 6 octombrie 2025 21:50
Se conturează o revenire de senzaţie! Unde ar putea antrena Gică Hagi
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
22:30
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad 2-1. Pe moldoveni îi prinde pauza naţionalelor lideri în Superliga! # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad 2-1. Pe moldoveni îi prinde pauza naţionalelor lideri în Superliga!
Acum 30 minute
22:10
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad 2-1. Mailat înscrie de la 30 de metri cu mult ajutor de la portar # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad 2-1. Mailat înscrie de la 30 de metri cu mult ajutor de la portar
22:10
Salariul uriaş pe care CFR Cluj e dispuspă să îl ofere lui Hakim Ziyech
Acum o oră
21:50
Se conturează o revenire de senzaţie! Unde ar putea antrena Gică Hagi
21:40
UEFA a aprobat cu reticenţă relocarea în străinătate a două meciuri din La Liga şi Serie A # Primasport.ro
UEFA a aprobat cu reticenţă relocarea în străinătate a două meciuri din La Liga şi Serie A
21:40
Said Benrahma va fi audiat de justiţia engleză după ce câinii săi au atacat o persoană # Primasport.ro
Said Benrahma va fi audiat de justiţia engleză după ce câinii săi au atacat o persoană
Acum 2 ore
21:10
Jucătorul pe care Gigi Becali nu îl mai vrea a fost convocat la echipa naţională
20:50
Laszlo Balint aduce o victorie cum Oţelul nu a mai avut de 15 ani. ”Orice alt rezultat ar fi fost o surpriză neplăcută” # Primasport.ro
Laszlo Balint aduce o victorie cum Oţelul nu a mai avut de 15 ani. ”Orice alt rezultat ar fi fost o surpriză neplăcută”
20:50
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Costache egalează rapid # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Costache egalează rapid
20:40
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mitrov deschide scorul rapid din penalty # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mitrov deschide scorul rapid din penalty
Acum 4 ore
20:10
MM Stoica a răbufnit după asistenţa redusă la meciul cu Craiova: "Au venit cei care simt ceva pentru echipa asta" | EXCLUSIV VIDEO # Primasport.ro
MM Stoica a răbufnit după asistenţa redusă la meciul cu Craiova: "Au venit cei care simt ceva pentru echipa asta" | EXCLUSIV VIDEO
20:00
VIDEO EXCLUSIV | Dinamo, interes pentru unul din cei mai importanţi jucători ai Craiovei. ”Nu îmi imaginam ce impact va avea asupra fotbalului românesc” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Dinamo, interes pentru unul din cei mai importanţi jucători ai Craiovei. ”Nu îmi imaginam ce impact va avea asupra fotbalului românesc”
19:20
Conducerea a anunţat cine va fi antrenor al Universităţii Cluj. ”Am avut astăzi o discuţie” # Primasport.ro
Conducerea a anunţat cine va fi antrenor al Universităţii Cluj. ”Am avut astăzi o discuţie”
19:10
VIDEO | Oţelul Galaţi – Metaloglobus 4-0. Demonstraţie de forţă a moldovenilor
19:10
Fabio Cannavaro a fost numit oficial antrenor al selecţionatei din Uzbekistan
19:00
UEFA reafirmă categoric că nu se prevede modificarea Ligii Campionilor
Acum 6 ore
18:20
VIDEO | Oţelul Galaţi – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lameira trimite o super lovitură de cap # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lameira trimite o super lovitură de cap
18:00
Momente de cumpănă pentru un fost jucător din Superliga! S-a lovit puternic de un panou publicitar şi riscă să rămână paralizat # Primasport.ro
Momente de cumpănă pentru un fost jucător din Superliga! S-a lovit puternic de un panou publicitar şi riscă să rămână paralizat
18:00
El a fost jucătorul dorit de Mirel Rădoi, dar pentru care un milion de euro a fost prea puţin! # Primasport.ro
El a fost jucătorul dorit de Mirel Rădoi, dar pentru care un milion de euro a fost prea puţin!
17:50
Accidentat, Martin Odegaard va rata convocarea la naţionala Norvegiei
17:40
VIDEO | Oţelul Galaţi – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Andrezinho deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Andrezinho deschide scorul
17:30
Rareş Pop, convocat pentru acţiunea naţionalei de tineret din luna octombrie în locul lui Mihnea Rădulescu # Primasport.ro
Rareş Pop, convocat pentru acţiunea naţionalei de tineret din luna octombrie în locul lui Mihnea Rădulescu
17:30
FCSB vrea să transfere un jucător de la FC Voluntari! Fotbalistul a fost dorit şi în Italia # Primasport.ro
FCSB vrea să transfere un jucător de la FC Voluntari! Fotbalistul a fost dorit şi în Italia
Acum 8 ore
16:30
Universitatea Cluj a luat decizia finală cu privire la antrenorul Ioan Ovidiu Sabău
16:20
Simone Tempestini a devenit campion european la raliuri cu echipa sa
16:20
Emil Ghinea a câştigat ultima etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă
16:00
Dennis Man i-a fermecat pe olandezi, după primul său gol marcat în tricoul lui PSV: „Clasă internaţională" # Primasport.ro
Dennis Man i-a fermecat pe olandezi, după primul său gol marcat în tricoul lui PSV: „Clasă internaţională"
15:50
Delegări în UEFA Women’s Champions League pentru Alina Peşu şi Iuliana Demetrescu
15:50
S-a accidentat şi e OUT! Lovitură încasată de Spania înaintea meciurilor cu Georgia şi Bulgaria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial # Primasport.ro
S-a accidentat şi e OUT! Lovitură încasată de Spania înaintea meciurilor cu Georgia şi Bulgaria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial
15:40
Legenda lui Inter, discurs la superlativ la adresa lui Cristi Chivu: „Nu există nimeni care să joace ca Inter în Italia” # Primasport.ro
Legenda lui Inter, discurs la superlativ la adresa lui Cristi Chivu: „Nu există nimeni care să joace ca Inter în Italia”
15:00
EXCLUSIV | Fostul portar al lui Dinamo revine la o echipă din România!
14:40
Erling Haaland a dezvăluit care este secretul pentru evoluţiile bune pe care le are: „Cred că trebuie să-i mulţumesc fiului meu!” # Primasport.ro
Erling Haaland a dezvăluit care este secretul pentru evoluţiile bune pe care le are: „Cred că trebuie să-i mulţumesc fiului meu!”
14:40
Florinel Coman, revenire bombă la FCSB?! La o zi după ce a fost prezent la meciul fostei sale echipe, Gigi Becali a făcut un anunţ exploziv: „Vreau să joc, nea Gigi” # Primasport.ro
Florinel Coman, revenire bombă la FCSB?! La o zi după ce a fost prezent la meciul fostei sale echipe, Gigi Becali a făcut un anunţ exploziv: „Vreau să joc, nea Gigi”
Acum 12 ore
13:30
Şi-a semnat sentinţa după FCSB - Universitatea Craiova! Gigi Becali l-a făcut praf la o zi după meci: „Nu se poate asta!” # Primasport.ro
Şi-a semnat sentinţa după FCSB - Universitatea Craiova! Gigi Becali l-a făcut praf la o zi după meci: „Nu se poate asta!”
13:10
Istvan Kovacs, distrus de fostul mare arbitru: „A dat un penalty penibil! L-a salvat Costreie de la VAR” # Primasport.ro
Istvan Kovacs, distrus de fostul mare arbitru: „A dat un penalty penibil! L-a salvat Costreie de la VAR”
12:50
Canotaj: Campionul mondial Ciprian Tudosă s-a căsătorit
12:40
Edi Iordănescu, pe făraş la Legia? Polonezii pun presiune pe fostul selecţioner: „Situaţia românului va fi discutată” # Primasport.ro
Edi Iordănescu, pe făraş la Legia? Polonezii pun presiune pe fostul selecţioner: „Situaţia românului va fi discutată”
12:20
Clasamentul WTA: Cine este jucătoarea din România cel mai bine clasată şi pe ce poziţie se află Sorana Cîrstea # Primasport.ro
Clasamentul WTA: Cine este jucătoarea din România cel mai bine clasată şi pe ce poziţie se află Sorana Cîrstea
11:40
Sorin Cârţu a luat foc la o zi după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: „Kovacs, te faci de râs! Ţi-e frică de Becali şi MM? Costreie stă în Voluntari, aproape de ei" # Primasport.ro
Sorin Cârţu a luat foc la o zi după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: „Kovacs, te faci de râs! Ţi-e frică de Becali şi MM? Costreie stă în Voluntari, aproape de ei"
11:10
Mihai Stoica, mesaj matinal după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: ”N-a fost ok”
10:40
A venit nota de plată pentru FCSB după derby-ul cu Universitatea Craiova! Campioana României, sancţionată drastic # Primasport.ro
A venit nota de plată pentru FCSB după derby-ul cu Universitatea Craiova! Campioana României, sancţionată drastic
10:30
LIVE VIDEO | FC Botoşani - UTA, astăzi, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii pot urca pe locul secund # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Botoşani - UTA, astăzi, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii pot urca pe locul secund
10:20
Adrian Iencsi a susţinut primul antrenament în calitate de selecţioner al naţionalei U20 # Primasport.ro
Adrian Iencsi a susţinut primul antrenament în calitate de selecţioner al naţionalei U20
10:10
De mai bine de 30 de ani! Ce s-a întâmplat în derby-ul FC Porto - Benfica, fosta şi actuala echipă a lui Jose Mourinho # Primasport.ro
De mai bine de 30 de ani! Ce s-a întâmplat în derby-ul FC Porto - Benfica, fosta şi actuala echipă a lui Jose Mourinho
10:10
VIDEO | Probleme pentru Novak Djokovic la turneul din Shanghai! Ce a păţit fostul lider mondial # Primasport.ro
VIDEO | Probleme pentru Novak Djokovic la turneul din Shanghai! Ce a păţit fostul lider mondial
09:50
Următoarea lovitură la FCSB? Gigi Becali a pus ochii pe un jucător de la Universitatea Craiova: „E fotbalist” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Următoarea lovitură la FCSB? Gigi Becali a pus ochii pe un jucător de la Universitatea Craiova: „E fotbalist” | EXCLUSIV
09:40
Mirel Rădoi a anunţat următorul transfer de la Universitatea Craiova: „Probabil va ajunge în iarnă!” # Primasport.ro
Mirel Rădoi a anunţat următorul transfer de la Universitatea Craiova: „Probabil va ajunge în iarnă!”
Acum 24 ore
09:30
Gigi Becali a ridicat în slăvi un jucător de la FCSB, după victoria cu Universitatea Craiova: „E de pe altă planetă” + Pe cine a luat la ţintă: „Pierdea dueluri” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali a ridicat în slăvi un jucător de la FCSB, după victoria cu Universitatea Craiova: „E de pe altă planetă” + Pe cine a luat la ţintă: „Pierdea dueluri” | EXCLUSIV
09:20
Antrenorul Russell Martin a fost demis de la Glasgow Rangers
09:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – Metaloglobus, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Metaloglobus, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.