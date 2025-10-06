PROBLEMA cu care se confruntă utilizatorii WhatsApp, de la sfârșitul lunii septembrie. Se așteaptă un răspuns oficial de la Meta
Utilizatorii WhatsApp se confruntă, de la sfârșitul lunii septembrie, cu o notificare care apare în conversații lor, avertizându-i că numerele lor de telefon sunt „conectate la un cont nou de WhatsApp”, deși nu și-au schimbat – de fapt- contul. Astfel, mai mulți utilizatori conectați la aplicația beta Android au observat că ceva nu era în […]
Calculul pensiei este influențat de mai mulți factori, printre care vârsta, contribuțiile la sistemul public și numărul total de ani lucrați. Mulți români cred că orice activitate desfășurată de-a lungul vieții este luată în considerare, dar realitatea este că nu toate perioadele contribuie la stabilirea vechimii în muncă. Mai exact, există anumite intervale care, conform […]
Un șofer a stabilit un adevărat record de AMENZI, într-o singură zi. „Am încremenit de șoc. Cutia poștală era plină” # Gândul
Un șofer din Olanda a primit 16 amenzi de viteză, într-o singură zi, în valoare de peste 850 de euro, după ce a trecut granița în Belgia pentru a alimenta mai ieftin, combustibilul fiind la preț redus. Bărbatul circula des spre Lanaken, dar de data aceasta noul sistem de control al vitezei medii, instalat din […]
Trump vrea să aplice tarife vamale asupra importurilor de CAMIOANE /Acțiunea ar putea genera noi tensiuni cu UE # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, luni, aplicarea de taxe vamale asupra importurilor de vehicule autoutilitare și camioane, ceea ce ar putea declanșa noi tensiuni cu partenerii comerciali, inclusiv cu Uniunea Europeană. ”Începând de la 1 noiembrie 2025, toate camioanele de dimensiuni medii și mari care ajung în Statele Unite din alte țări vor […]
Marius Tucă Show începe marți, 7 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Severin # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 7 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Un judecător de la Curtea de Apel din Tirana, Astrit Kalaja, a fost ucis prin împușcare luni, chiar în timpul unei audieri, de către un bărbat care compărea în fața sa, a anunțat poliția albaneză. Incidentul a avut loc în sala de judecată, în momentul în care magistratul prezida ședința. Potrivit autorităților, inculpatul a scos […]
Ce a declarat Gigi Becali despre Călin Georgescu: „Ori îl susțin să scăpăm de Simion, ori mă susține să scape de pușcărie” # Gândul
Invitat în cadrul unei emisiuni, Gigi Becali a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre relația pe care o are cu Călin Georgescu, într-un dialog cu Dan Diaconescu, dar și cu moderatorul emisiunii. Gigi Becali a declarat că nu se va asocia cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Finanțatorul FCSB a spus că îl […]
În materie de slăbit, trendurile se schimbă de la o zi la alta, iar dietele restrictive care erau cândva populare, încep să piardă teren. Tot mai mulți consumatori caută soluții care să le ofere rezultate rapide fără a elimina alimentele iubite. Mihaela Bilic a explicat de ce anumite diete nu sunt eficiente. Dieta ketogenică a […]
Comandantul forțelor armate din Liban a prezentat Guvernului un plan de dezarmare a grupului militant Hezbollah. Raportul vine la o lună după ce cabinetul a discutat planul Armatei ca statul să preia controlul asupra întregului arsenal militar din Liban, notează Associated Press. Niciun detaliu din planul prezentat nu a fost făcut public, iar ministrul Informațiilor […]
Unul dintre cele mai prospere și stabile state din Europa se laudă cu locuri de muncă bine plătite. Este vorba despre Liechtenstein, pune la dispoziție 294 de posturi, accesibile și cetățenilor din România care respectă condițiile legale și dețin un permis de ședere valabil. Cu un produs intern brut pe cap de locuitor printre cele […]
ONU deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor omului în AFGANISTAN, care se află sub conducerea regimului taliban # Gândul
Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a convenit, luni, să înființeze o comisie de anchetă privind încălcările drepturilor omului în Afganistan, care se află sub controlul talibanilor. Principalul organism al ONU pentru drepturile omului a convenit să înființeze un „mecanism de investigație independent permanent” pentru a monitoriza evoluția situației din Afganistan de la revenirea talibanilor […]
Un polițist fals a primit mită 55.000 de lei de la un bărbat pentru a scăpa de un dosar penal # Gândul
Un șofer care a provocat un accident rutier cu victime a mituit cu aproximativ 55.000 de lei un polițist fals din Alba pentru a îl scăpa de un dosar penal. Bărbatul care s-a dat drept polițist a recunoscut fapta și a primit patru ani de închisoare cu executare, dar și cu sechestru pe conturile bancare, […]
UE alocă un MILIARD de euro pentru instrumente de inteligență artificială create în Europa. Scopul: Reducerea dependenței de SUA și Asia # Gândul
Uniunea Europeană pregătește un plan prin care să promoveze platformele locale de inteligență artificială și să-și reducă dependența de furnizorii străini. Potrivit unui proiect consultat de reporterii Financial Times, noua strategie „Apply AI” a Comisiei Europene va promova instrumente de inteligență artificială create în Europa pentru a oferi securitate și reziliență, stimulând în același timp […]
Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele # Gândul
Armata germană ar putea oferi asistență autorităților civile pentru doborârea dronelor, în situații de urgență, conform unui proiect propus de Guvernul Friedrich Merz după o serie de incidente produse la aeroporturi și baze militare pe fondul tensiunilor extreme cu Rusia. Guvernul de la Berlin vrea intensificarea măsurilor pentru oprirea dronelor, a acțiunilor militare și a […]
„Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție # Gândul
În timp ce Guvernul discută despre concedieri, comasări de instituții și reducerea aparatului bugetar, premierul Ilie Bolojan semnează o nouă numire în Executiv. Printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial, Teodora Stoian, a fost desemnată secretar de stat la Ministerul Justiției, începând cu data de 3 octombrie 2025. Documentul, emis sub numărul 471/2025, intră în vigoare […]
Cum combat bucureștenii FRIGUL de afară, zilele astea. Metodele inedite de încălzire folosite de unii locuitori ai Capitalei # Gândul
Odată cu scăderea temperaturilor, în această perioadă, apar și problemele legate de încălzirea locuințelor. Bucureștenii, de exemplu, devin inovativi, când vine vorba de acest aspect, și chiar împărtășesc din „secretele” lor. Într-o postare pe Reddit, un utilizator cerea alternative eficiente pentru a-și încălzi locuința, iar comentariile au început să curgă. În timp ce unii au […]
Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat, luni, cu omologul său din Brazilia, Luiz Inácio Lula da Silva, despre starea relațiilor bilaterale și despre schimburile comerciale, afectate de abordarea protecționistă a Washingtonului și de o serie de probleme politice. ”Am avut o conversație foarte bună cu președintele Braziliei, Lula da Silva. Am discutat despre multe […]
Universul trimite un semn puternic către cele mai sensibile și spirituale zodii de apă. După mai multe luni de durere și încercări, destinul lor începe să se lumineze. Forțele divine care se aliniază le aduce protecție, echilibru, dar și șansa unei renașteri. Peștii se află sub o energie unică pentru vindecare și revelație. Guvernați de […]
Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație” # Gândul
Studenții au criticat dur lista noilor consilieri prezidențiali anunțată de președintele Nicușor Dan, acuzând lipsa unui portofoliu dedicat educației și cercetării. „Luăm act cu dezamăgire de anunțul privind numirea consilierilor prezidențiali ai Președintelui României. Lista omite evidențierea explicită a educației și cercetării, într-un context în care învățământul se confruntă cu un declin în accesibilitate, echitate […]
România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online # Gândul
Senatul a adoptat, luni, cu 123 de voturi ”pentru” şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital. Iniţiativa legislativă a fost propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar pentru […]
Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate # Gândul
În urma demisiei lui Sebastien Lecornu din funcția de prim-ministru, la mai puțin de o lună de la numirea sa, opoziția îi cere președintelui Franței, Emmanuel Macron, să demisioneze sau să organizeze alegeri anticipate. Partidul de extremă-dreapta Mobilizarea Națională (RN) a cerut, încă de anul trecut, o dizolvare a Adunării Naționale, sperând să obțină un […]
Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta” # Gândul
Noua echipă de la Palatul Cotroceni n-a avut parte de o zi liniștită. Nici nu s-a uscat bine cerneala de pe decretul prin care Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, că primul scandal a și izbucnit. „Mortul” politic scos din dulap de Orban Ludovic Orban a vorbit, […]
Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate” # Gândul
Comisia Europeană a aprobat luni, în virtutea legislației privind subvențiile, o schemă a Austriei de garantare a securității sistemului de aprovizionare cu electricitate. Sistemul va garanta securitatea aprovizionării cu electricitate pentru o perioadă de cinci ani, începând din octombrie 2026. ”Schema va susține capacitățile electrice care rămân ca rezervă în afara piețelor și este disponibilă […]
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 7 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 7 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Becali și Simion, scandal cu scântei: „Eu sunt împăratul. Băi, piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat” # Gândul
Un nou episod tensionat a luat amploare între Gigi Becali și liderul AUR, George Simion. Patronul FCSB l-a atacat dur pe Simion, acuzându-l de lipsă de recunoștință și de „jocuri politice”. „Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”, a spus Becali. Omul de afaceri a mai spus că […]
Un primar din București propune un nou INDICATOR rutier pentru drumurile din Capitală. Ce presupune acesta și unde ar urma să fie amplasat # Gândul
Primăria Sectorului 2 din București propune o măsură menită să reducă poluarea din apropierea unităților de învățământ și a locurilor de joacă, prin introducerea unui nou indicator rutier care va face parte din proiectul „Oprește Motorul”. Prin această inițiativă, administrația locală dorește să încurajeze șoferii să adopte un comportament mai responsabil și să contribuie la […]
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul la munte. Planificările sunt deja în toi # Gândul
Cum a doua lună de toamnă a început deja în calendar, românii caută de zor destinații unde să își petreacă vacanța de iarnă. Sejururile de Crăciun și Revelion sunt un bun prilej pentru cei care vor să evadeze din rutină, dar care vor să își petreacă sărbătorile într-un cadru festiv. În ultimii ani la mare […]
O tânără a crezut că are gripă, dar medicii au diagnosticat-o cu o boală potențial LETALĂ după o ieșire într-un pub # Gândul
Indigo Duffy, o tânără de 22 de ani din Kingston, Londra, a fost diagnosticată cu scarlatină, după ce a participat la un concert aglomerat într-un pub din Brixton. Inițial, femeia a crezut că este vorba doar despre o răceală ușoară sau o gripă obișnuită, însă în doar câteva zile simptomele s-au agravat rapid. Experiența sa […]
RUSIA dezminte sprijinul chinez în războiul din Ucraina/ Kremlinul evidențiază eficiența propriilor „capacități” militare # Gândul
Rusia a transmis, luni, că are propriile sale capacități pentru a susține războiul împotriva Ucrainei, după ce Kievul a acuzat China de furnizarea de date din satelit către Kremlin. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a răspuns la o întrebare pe această temă, după ce Oleh Aleksandrov, un oficial al Agenției de Informații Externe […]
Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura „câteva zile.” Înființarea unei “forțe de stabilizare” în GAZA, printre subiecte # Gândul
Negocierile dintre Hamas și Israel din Sharm el-Sheikh, în Egipt, sunt așteptate să „dureze câteva zile”, cu mediatori prezenți din Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia, a declarat un oficial la curent cu discuțiile. Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump și ginerele său, Jared Kushner, vor călători în Egipt pentru negocieri, a […]
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului # Gândul
În noaptea de 6 spre 7 octombrie 2025, cerul României va găzdui o Lună Plină spectaculoasă, prima SuperLună a anului 2025, nu doar a toamnei. Imediat după ce soarele apune, luna va răsări și va străluci întreaga noapte. Chiar dacă va fi pe cer întreaga noapte și ne putem bucura de frumusețea sa, faza oficială […]
Scandalul „Ana Birchall, agent CIA?”. Fostul ministru al Justiției: „Documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public” # Gândul
Ana Birchall, fost ministru al Justiției și fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar apărea în documente din care reiese că s-a oferit să colaboreze cu CIA în schimbul susținerii pentru funcția de ministru. Scandalul creat în jurul Anei Birchall, fost consilier prezidențial, care ar fi cerut să fie agent CIA și să ofere […]
A apărut, recent anunțul, listarii Electromontaj. Deși aceste inițiative sunt de apreciat și întreagă comunitate investițională salută orice nouă companie care vine la cota bursei, se impune totuși o analiză fundamentată, tocmai pentru a reduce riscul pentru investitori și a clarifica anumite aspecte care putea induce în eroare potențialii acționari, mai ales că IPO-ul se […]
Noii oameni ai președintelui, Orban și Tomac, pentru GÂNDUL: „Voi face ceea ce trebuie să fac”/ „Ne cunoaștem de mulți ani” # Gândul
Fostul premier Ludovic Orban și europarlamentarul Eugen Tomac au fost numiți oficial, luni, în funcții de consilieri ai președintelui Nicușor Dan. Orban, în calitate de consilier prezidențial pentru politică internă, iar Tomac, consilier onorific. Ambii au oferit reacții în exclusivitate pentru GÂNDUL, vorbind despre colaborarea cu șeful statului și planurile pentru perioada următoare. Fostul premier […]
Sorin Grindeanu reacționează la scandalul cu Ana Birchall, agent CIA: „Nu mai e de mult MEMBRU PSD” # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la apariția în spațiul public a documentelor conform cărora Ana Birchall, fost ministru la Justiției și consilier prezidențial, s-ar fi oferit să devină agent CIA în România. „Ana Birchall nu mai e de mult membru PSD, așa cum bine știți, de mult timp, așa că n-am ce […]
DP World pune România pe harta golfului de elită prin Romanian Open Championship. A doua ediție a turneului a reunit peste 70 de jucători și a oferit premii totale de 120.000 € # Gândul
Romanian Open Championship, eveniment desfășurat la Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club – una dintre cele mai spectaculoase destinații de golf din România – s-a încheiat cu succes. Pentru al doilea an consecutiv, DP World a fost sponsor principal, sprijinind venirea în țara noastră a unor jucători profesioniști de talie internațională și […]
Lovitură pentru Nicușor Dan de la instanța supremă! Toate autorizațiile eliberate de către Sector 2, atacate de fostul primar, rămân valabile # Gândul
Nicușor Dan nu a avut dreptul, în calitate de primar general, să atace în instanță Autorizațiile de Construcție emise de Primăria Sectorului 2. Înalta de Curte de Casație și Justiție a stabilit, luni, 6 octombrie, că doar prefectul are această calitate. În acest context, spun surse juridice pentru Gândul, toate AC-urile emise de Primăria Sectorului […]
Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de 6.000 de euro. Suma reprezintă o mică avere # Gândul
Numărul românilor care sunt plecați la muncă în afară și își împărtășesc stilul de viață, dar și salariile câștigate acolo este din ce în ce mai mare. Prin aceste exemple, oamenii vor să facă o comparație între țara lor natală și să evidențieze problemele cu care se confruntă sistemul din România. Românii care își lasă […]
Cum se naște un personaj de teatru: de la text la corp Un personaj nu apare din neant; se precipită, ca o ploaie fină, dintr-un nor de semne. Textul oferă urmele—replici, indicații discrete, aluzii—iar actorul aduce vremea potrivită ca aceste urme să prindă carne. Între cele două există un interval fertil: locul în care cuvintele […]
Ucraina anunță că a atacat una din cele mai mari fabrici de muniție din RUSIA, un terminal petrolier și un depozit de armament din Crimeea # Gândul
Drone și rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune au atacat una din cele mai mari fabrici de muniție din Rusia, un terminal petrolier cheie și un depozit important de armament în spatele liniei frontului, au declarat luni președintele Volodimir Zelenski și reprezentanții forțelor armate ale Ucrainei. Statul Major ucrainean a declarat că a atacat […]
O greșeală cât un RĂZBOI de doi ani. Cum o actualizare tehnică a întârziat avertizarea atacurilor Hamas din 7 octombrie # Gândul
Agenția israeliană de informații și securitate internă, Shin Bet, a transmis poliției o alertă preliminară cu privire la o „activitate suspectă” în Fâșia Gaza cu aproximativ trei ore înaintea atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023. Cu toate acestea, alerta a ajuns la poliție abia după ce atacurile au început, conform unui raport intern al agenției […]
Detaliul care aruncă în aer România! Ron Aledo, „Spionul” Anei Birchall LEGĂTURI cu furnizorii tabletelor pe care a numărat STS voturile la alegeri # Gândul
Ana Birchall, fost ministru și fost candidat la alegerile prezidențiale apare în niște documente din care reiese că s-a oferit să colaboreze cu CIA în schimbul susținerii pentru funcția de ministru. Potrivit unei anchete publicate de lumeapolitică.ro, fosta candidată la alegerile prezidențiale, Birchall ar putea să fie acuzată de trădare și spionaj dacă acuzațiile se […]
În fiecare zi, corpul nostru este pus la încercare: stres, poluare, alimentație dezechilibrată și lipsa de mișcare. Toate acestea nu doar că ne obosesc, dar ne și consumă resursele interne. Mulți dintre noi cred că energia vine doar dintr-o cafea tare, însă adevărul este că sănătatea reală se construiește prin alegeri constante, printr-o nutriție corectă […]
IRANUL exclude reluarea negocierilor cu statele europene, în urma reinstaurării sancțiunilor ONU împotriva programului său nuclear # Gândul
Iranul respinge reluarea dialogului cu Europa privind programul său nuclear, în urma reimpunerii sancțiunilor de către ONU. „Nu luăm în considerare negocieri în această etapă. Desigur, diplomația, în sensul menținerii contactelor și consultărilor va continua. De fiecare dată când vom considera că diplomația poate fi eficientă, cu siguranță vom lua decizii bazate pe interesele și […]
Taxă pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate pe București sau Ilfov. Măsura ar ajuta la fluidizarea traficului din Capitală # Gândul
Consilierul general Cristian Popescu (PSD) a explicat că această măsură vizează mai multe categorii de șoferi: cei care doar tranzitează Capitala, cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și locuitorii din București care își țin mașinile înmatriculate în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici. Taxe pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în […]
Procurorii DNA au destructurat o rețea de corupție din cadrul Poliției de Frontieră. Trei cadre MAI, trimise în judecată. Care sunt acuzațiile # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj, au trimis în judecată, în luna septembrie, mai multe cadre ale MAI, în cadrul unor dosare penale finalizate. „Prezentăm o selecție a unor dosare penale finalizate în luna septembrie 2025, care nu au fost mediatizate la zi, în care procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată sau sesizarea […]
FOTO / Theo Rose vorbește despre RELAȚIA sa cu Anghel Damian. ”M-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră” # Gândul
Cântăreața Theo Rose a făcut declarații despre relația sa cu Anghel Damian, împreună cu care are un copil. ”M-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră”, a spus aceasta. Theo Rose este o cunoscută artistă din industria muzicală din România. În plan personal, Theo Rose și nepotul lui […]
