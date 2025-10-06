Nedeea Burcă: ”Statul magician” și ”arta” de provoca schimbări în conștiința umană
ActiveNews.ro, 6 octombrie 2025 21:50
Dacă asemenea ”conspiraționisme”, perplexante prin eterogenitatea bibliografiei pot fi aruncate, fără prea multă bătaie de cap, la gunoi, nu putem face același lucru cu opera unui savant de talia lui I. P. Culianu.
• • •
”Vestul și Estul. Războiul nevăzut.” Un dialog online între Ilie Bădescu și Bogdan Hertzog (selectat de redacție) # ActiveNews.ro
Însă punctul maxim al acestei revoluții neptice este în America lui Donald Trump și a echipei sale. Aici se poate consemna valul restaurării normalității. Asasinarea lui Charlie Kirk a vădit și puterea ridicării conștiinței americane și faptul ca asasinarea lui Charlie a fost, indubitabil, act demonic
CIA-istul abordat de Birchall îl susținea pe Georgescu: România a anulat alegerile pentru că a câștigat omul neagreeat de UE. Ucraina este o țară Frankenstein, creată din bucăți ale altor țări: din Ungaria, din România, din Polonia - VIDEO # ActiveNews.ro
Au încercat să facă ceva asemănător cu Trump, îți amintești? „Nu ne place de el, nu vrem să cîștige alegerile, vrem să-l băgăm la închisoare.” Foarte asemănător, nu?
La ce folosește poezia într-un astfel de context? Ea folosește în contextul „statului magician” la care se referea Culianu, statul care îi furnizează omului himere, îi dă iluzia că participă la conducere, îi dă obiective false după care să fugă.
După legalizarea eutanasiei,asupra pacienților se exercită presiuni pentru a recurge la „sinucidere asistată”cu scopul de a li se preleva organele.
toamna-i oarbă de ploi, în curând o să secerăm lanurile de grâu ale zăpezii, o să dospească pe masa de inox din bucătărie aluatul, cuptorul va naște pâinile zăpezii, ca nimeni să nu fie înfometat.
Pupincuriștii Sistemului cu TAXI-ul la sarmale-înainte, de la Băsescu la Iohannis și Nicușor. Luminița Arhire: ”VINE VALUL ȘI-MI IA CALUL/ ÎMI IA CASA DIN SIBIU”... # ActiveNews.ro
În timp ce oamenii talentați, precum Dan Teodorescu de la TAXI, cântau melodii frumoase despre rinoceri și ni-i și arătau într-o fotografie cu multe „spații mici” -apropo, chiar m-am bucurat că a băgat-o și pe Melania Medeleanu în poză, că și ea, deși fostă nevastă, a rămas tot o rinoceră bună, calitativ superioară-
”Nu mi-am vândut sângele de român!” – Elisabeta Rizea, țăranca anticomunistă plecată la Ceruri pe 6 octombrie 2003 # ActiveNews.ro
12 ani a făcut în temnițele comuniste, trecând prin cinci închisori. Născută pe 28 iunie 1912, Elisabeta Rizea, țăranca dârză plămădidă parcă din argint viu, s-a dus la Ceruri, la frații ei din rezistența anticomunistă, în urmă cu 17 ani, pe 6 octombrie 2003.
Elisabeta Rizea, simbol al României profunde: ”Trei zile dacă mai trăiesc, dar vreu să știu că s-a limpezit lumea” # ActiveNews.ro
Priviți fotografia: 12 ani de închisoare la Pitești și Jilava, zeci de torturi îndurate, genunchii distruși de securiști...
Tichiile de staniol vă staubine? Atunci gândiți-vă: dacă planul final al războiului din Ucraina nu a fostniciodată înfrângerea Rusiei?
A început pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Anul acesta vine și Sfântul Grigore Palama alături de Sfânta Moldovei. Cum le-au trecut moaștele prin foc amândurora și care este Programul Marii Sărbători de la Iași # ActiveNews.ro
Sute de pelerini deja au mers să se închine la sfintele moaște ale Ocrotitoarei Moldovei, rândul fiind în prezent de circa 4 ore (VIDEO). Racla cu sfintele moaște e acum așezată în Catedrala Mitropolitană astfel încât credincioșii să se poată închina pe două rânduri, pe ambele laturi, pentru ca timpul de așteptare să nu fie foarte mare
BREAKING | Nicușor Dan a semnat și a numit consilierii prezidențiali: Marius Lazurca, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Valentin Naumescu, în echipa de la Cotroceni # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretele prin care numește atât consilierii prezidențiali, dar și consilierii onorifici pe care îi va avea la Cotroceni.
Fiica lui Jordan Peterson cere ajutor pentru sănătatea tatălui ei: ”Căci lupta noastră este împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzduh”. Celebrul psiholog a reprogramat o întâlnire la care trebuia să participe și ActiveNews # ActiveNews.ro
Mikhaila Peterson, fiica lui Jordan Peterson, cere ajutor lumii pentru sănătatea tatălui ei, afectată de Sindromul de răspuns inflamator cronic/sistemic (CIRS). Mai mulți utilizatori Twitter, actualul X, speculează că este vorba de reacții necontrolabile post-vaccinare Covid, în timp ce fiica celebrului psiholog consideră că este posibil să fie lovit mai
La mulți ani ActiveNews! La cei 12 ani de lucrare cu elanul cumințeniei luptătoare îi facem urarea de viață lungă spre triumful înțelepciunii păstrătoare de care este atâta nevoie într-o lume care-a alunecat așa de înfricoșător pe panta declinului.
Maia Sandu vrea să anuleze mandatele singurului partid unionist din Republica Moldova # ActiveNews.ro
Cele șase mandate obținute de Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA), singura formațiune unionistă care a intrat în Parlamentul Republicii Moldova, riscă să fie anulate.
Premierul francez Sebastien Lecornu și-a dat demisia după nici o lună de la preluarea mandatului # ActiveNews.ro
Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, și-a dat demisia – la mai puțin de o lună de la preluarea funcției.
BREAKING | Nicușor Dan a semnat și a numit consilierii prezidențiali: Marius Lazurca, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Valentin Naumescu, în echipa de la Cotroceni / Vezi lista completă # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretele prin care numește atât consilierii prezidențiali, dar și consilierii onorifici pe care îi va avea la Cotroceni.
ActiveNews împlinește astăzi 12 ani. Mulțumim tuturor cititorilor și susținătorilor noștri! Fără Dvs nu am putea exista. CREZUL nostru: rămânem fideli lui Eminescu, Românul Absolut - PENTRU LIBERTATEA PRESEI # ActiveNews.ro
Astăzi, de ziua marelui gânditor Petre Țuțea, ActiveNews împlinește 11 ani de la înființare. Petre Țuțea este, așadar, unul dintre mentorii noștri, a cărui credință o împărtășim: „În grandoarea istorică a Poporului român, suntem o rotiță invizibilă, dar suntem!”.
6 octombrie: 123 ani de la nașterea lui Petre Țuțea și Ziua înființării ActiveNews. În grandoarea istorică a Poporului Român suntem o rotiță invizibilă, dar suntem! # ActiveNews.ro
Petre Țuțea a fost unul din cei mai mari români ai secolului XX și celor viitoare. Vecin de celulă la Aiud cu marele filosof, Părintele Arhimandrit Justin Pârvu a mărturisit: „Nu am cunoscut în tot Aiudul om mai chinuit și mai torturat decît Petre Țuțea”
Încă din momentul în care a decis să se ducă cu mâna întinsă la fostul șef al CCR, care pe ultima sută de metri a anulat decizia prin care acesta își pierduse privilegiile, Petrov, alias Traian Băsescu, a declanșat o vastă și insistentă operațiune de spălare a imaginii sale.
Începe o săptămână în care se clatină grav scaunele a doi birocrați transformați în salvatori ai victimelor cauzate de crizele fabricare chiar de ei, birocrații: Bolojan și Ursula von der Leyen.
Dezgustătoare este ipocrizia pentru orice iubitor de adevăr! Iar, când e însoțită de lipsa gravă de inteligență, lucrurile devin de-a dreptul vomitive.
”Patrioții avansează în toată Europa!” – Politicienii de dreapta salută victoria zdrobitoare a lui Andrej Babiš în fața stângii # ActiveNews.ro
Andrej Babiš și partidul său ANO au obținut o victorie clară la alegerile parlamentare din Republica Cehă, rezultatul fiind remarcat și felicitat de membrii grupului european „Patrioți pentru Europa”.
6 octombrie: Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului, curajos și râvnitor mărturisitor al Domnului # ActiveNews.ro
În data de 6 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Apostol Toma, unul dintre cei 12; Sfintei Mucenițe Erotiida din Capadocia; Sfântului Mucenic Macarie din Hios; Cuviosului Chindeu din Cipru, făcătorul de minuni.
Schimbări la Cotroceni: Ludovic Orban, Valentin Naumescu și Marius Lazurca ar putea deveni consilierii lui Nicușor Dan. Cosmin Soare și Theodor Paleologu, alte nume vehiculate # ActiveNews.ro
Nicușor Dan îi va demite din funcții pe șase din cei 11 consilieri prezidențiali pe care îi are în prezent. Noile nominalizări urmează să fie făcute astăzi, 6 octombrie, și să intre în vigoare de la 1 noiembrie.
Schimbări la Cotroceni: Orban, Naumescu și Lazurca ar urma să devină consilierii lui Nicușor Dan # ActiveNews.ro
Nicușor Dan îi va demite din funcții pe șase din cei 11 consilieri prezidențiali pe care îi are în prezent. Noile nominalizări urmează să fie făcute astăzi, 6 octombrie, și să intre în vigoare de la 1 noiembrie.
Ion Cristoiu: Românii o duc tot mai rău pentru ca ucrainienii s-o ducă tot mai bine. Cehii au decis: Nu ajutorului dat Ucrainei în detrimentul ajutorului dat Cehiei! # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 5 octombrie 2025: Ion Cristoiu: Românii o duc tot mai rău pentru ca ucrainenii s-o ducă tot mai bine. Prin vot, cehii au decis: Nu ajutorului dat Ucrainei în detrimentul ajutorului dat Cehiei!
Părintele Josiah Trenham: ”Charlie Kirk a devenit un erou american. Îl vedeam ca pe un viitor președinte al Americii” # ActiveNews.ro
Am apreciat mult și sprijinul său pentru homeschooling, acordat milioanelor de americani care s-au văzut nevoiți să aleagă această formă de învățământ pentru copiii lor. Pentru ei, Charlie a fost o mare încurajare. Apoi, efortul lui susținut și profund de a înrădăcina în viața politică americană valorile creștine tradiționale, deoarece ne-am îndepărtat
OMAGIU PROFESORULUI DOREL ZAICA. A PLECAT LA DOMNUL UN MARE PEDAGOG AL ARTELOR PLASTICE DIN ROMÂNIA # ActiveNews.ro
Dorel Zaica, profesor și, o vreme, director al Liceului de artă "Nicolae Tonitza", a fost unul dintre cei mai mari pedagogi pe care i-a avut această țară, inițiatorul unor experimente care au dus la o metodă care îi poartă numele: „Metoda Zaica”.
Câți bani a cheltuit exact candidatul prezidențial Călin Georgescu, amendat de AEP cu 200.000 de lei # ActiveNews.ro
S-a spus, și mulți idioți au crezut, că unul dintre candidați, Călin Georgescu, a declarat în fals că ar fi avut 0 (zero) lei cheltuieli în campania electorală. Ei bine, la controlul făcut de AEP pentru alegerile prezidențiale turul I s-a constatat că domnul Călin Georgescu
Convorbirea Sfântului Dumitru Stăniloae cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, Îngerul său păzitor și cu Sfinții, înregistrată de pe patul său de spital de doi studenți, în noaptea de 4 spre 5 octombrie 1993. ULTIMELE CUVINTE # ActiveNews.ro
Părintele Stăniloae a plecat la Domnul în seara zilei de 4 octombrie 1993, pe patul de spital, răpus de un cancer la stomac. Înainte de a muri, se ruga. Vorbea cu îngerul păzitor, cu Maica Domnului și cu Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale părintelui au fost înregistrate de doi studenți la medicină care stăteau noaptea cu dânsul.
Sfântul Ilarion Felea: ”Dacă numai atâta am învăța și înfăptui din Evanghelie, n-ar mai curge pe pământ atâtea râuri de lacrimi și de sânge” - Proclamarea locală de la Arad (VIDEO) # ActiveNews.ro
„Iubirea e cel mai bun mijloc de creștere și înmulțire a vieții dumnezeiești în om, ura e cel mai blestemat mijloc de creștere și înmulțire a vieții drăcești din om”. (Preot Ilarion V Felea, Spre Tabor, vol. III, pag. 287)
Atentatul agentului comunist Avram Goldenberg asupra lui Al. Vaida Voevod (5 octombrie 1929) # ActiveNews.ro
Armand Gosu e istoricul de curte al Grupului pentru Dialog Social. Un grupuscul cu agendă mereu globalist-ateistă, fondat de d-l Gabriel Liiceanu și frecventat de coreligionari precum d-l Pleșu și alții asemenea, inclusiv Mihai Șora (dintre cei "trecuți în neființă", cum se exprimă membrii acestei secte).
Este foarte suspect faptulcă, fără nici o dovadă, Zelenski a declarat că dronele depistate deasupraScandinaviei au fost lansate de pe petroliere rusești și, în consecință, acerut Europei să închidă strâmtorile.
Ion Cristoiu: Discursul lui Putin – un pas substanțial către Al Treilea Război Mondial - ”Pacea e pe muchie de cuțit!” - O declarație uluitoare de RĂZBOI! Victoria trumpiștilor în Cehia contribuie la echilibrarea Europei # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu anilizează discursul și dezbaterea lui Vladirmir Putin de patru ore de la Clubul Valdai de săptămâna aceasta și victoria „trumpistului” Andrej Babis în Cehia - Jurnalul meu video:
RĂZBOIUL NATO cu BALOANELE DE SĂPUN. Au dat vina pe drone rusești și pe extratereștri și erau baloane de contrabandă cu țigări # ActiveNews.ro
Nu sunt nici drone rusești nici OZN-uri, ci banale baloane de contrabandă. Mai mult de douăzeci de baloane utilizate de contrabandiști pentru a transporta țigări din Belarus în Lituania au perturbat funcționarea aeroportului din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică
Stegarul Dac, torturat ca deținuții politici pe vremea ocupației sovietice: Este scos la plimbare în lanțuri, pe acoperișul pușcăriei din Giurgiu. Scene de Kafka la Tribunal: Jandarmul Tufă a vrut să-l dezbrace pe avocatul Chitic - VIDEO # ActiveNews.ro
Încarcerat la Penitenciarul Giurgiu, faimosul protestatar Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”, ar fi tratat, din punctul de vedere al măsurilor de securitate, la fel ca un criminal deosebit de periculos, scrie Gândul azi. Stegarul Dac, închis în urma unei înscenări a Jandarmariei, care a reclamat că omul slab ca o frunză a agresat trei zdrahoni
Adună tot felul de oameni care mimează că spun ceva sau chiar spun ceva, dar de auzit se aude doar vocea din difuzor (din off) a tătucului răsuflat.
Ion Cristoiu: Discursul lui Putin – un pas substanțial către Al Treilea Război Mondial. Victoria trumpiștilor în Cehia contribuie la echilibrarea Europei # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu anilizează discursul și dezbaterea lui Vladirmir Putin de patru ore de la Clubul Valdai de săptămâna aceasta și victoria „trumpistului” Andrej Babis în Cehia - Jurnalul meu video:
Progresiștii soroșiști au ”protestat pașnic” în Georgia atacând Palatul prezidențial, după noua victorie electorală a conservatorilor din ”Visul Georgian” - IMAGINILE NOPȚII # ActiveNews.ro
Poliția din Georgia a folosit sâmbătă noapte tunuri cu apă și spray cu piper pentru a respinge protestatarii „societății civile” care au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial. Într-o mișcare de tip maidan soroșist, manifestanți antrenați împotriva conservatoril ordin partidul „Visul Georgian” au „protestat pașnic” la Tbilisi, după cum se vede
Mișcarea Legionară și Sfinții Ilarion Felea, Ilie Lăcătușu și Dumitru Stăniloae - mărturisitori ai dragostei creștine într-o epocă marcată de ură și dezbinare # ActiveNews.ro
În ultimele zile, în spațiul public din România au apărut numeroase păreri pro și contra legate de canonizarea celor 16 sfinți hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 11-12 iulie 2024.
În dimineața zilei de 5 octombrie 1940 au fost deportați de unguri aproape toți intelectualii români din Oradea, în frunte cu episcopul Nicolae Popoviciu. Bătuți, schingiuiți, insultați și apoi urcați în vagoane de vite plumbuite, spre România ciuntită # ActiveNews.ro
În dimineața zilei de 5 octombrie 1940 sosea în gara din Curtici un tren venind din Ungaria, compus din 7 vagoane de marfă închise, în fiecare vagon fiind îngrămădite laolaltă câte 40 de persoane. Erau intelectuali români din Oradea, în frunte cu episcopul Nicolae Popoviciu.
5 octombrie: Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu; Sf. Mc. Haritina # ActiveNews.ro
În ziua de 5 octombrie, Biserica pomenește pe: Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Cuvioșii Evdochim și Sava; Sfântul Sfințit Mucenic Ermoghen; Cuviosul Metodie din insula Chimol; Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu.
Prin ce se deosebește un creștin de un necredincios - IPS Bartolomeu Anania la Duminica a nouăsprezecea după Rusalii: Predica de pe munte și Iubirea vrăjmașilor # ActiveNews.ro
În duminica a nouăsprezecea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca un fragment din capitolul al VI-lea, versetele 31-36, în care Mântuitorul Iisus Hristos îi învață pe discipolii Săi principiul creștinesc al iubirii vrăjmașilor
Hristos îndeamnă să fim milostivi cum Tatăl nostru Cel ceresc milostiv este, un îndemn pe care Eminescu, Românul absolut, prețuia cu deosebire creștinismul pentru că pune Iubirea dintre oameni mai presus decât o face orice altă religie.
În plin avânt progresist de afirmarea femeii-bărbat și de efeminare a bărbaților, nu putea scăpa neatinssex-simbolul nr. 1 masculinității hollywoodiene, cel mai faimos spion din lume.
Duminică, 5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală ”Sf. Treime” din Arad, are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea # ActiveNews.ro
„Ca preot, Părintele Ilarion Felea m-a depășit. Dacă eu sunt teolog, el este și trăitor” (Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae)
Duminică, 5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Treime” din Arad, are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea # ActiveNews.ro
„Ca preot, Părintele Ilarion Felea m-a depășit. Dacă eu sunt teolog, el este și trăitor” (Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae)
