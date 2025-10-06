Un judecător îl împiedică pe Trump să trimită trupe din California la Portland

Un judecător federal american a blocat temporar administrația președintelui Donald Trump să desfășoare trupe ale Gărzii Naționale din Texas și California în Portland, Oregon.

Acum 15 minute
22:20
Macron îi cere premierului să găsească încă o dată o soluție de ieșire din criză, după demisia șocantă Veridica.ro
La doar câteva ore după ce a apărut vestea că Emmanuel Macron a acceptat demisia prim-ministrului Sébastien Lecornu și a guvernului său, președintele francez îl vrea pe Lecornu înapoi la muncă.
Acum o oră
21:50
Acum 2 ore
21:20
Bashar al Assad în stare critică după o tentativă de otrăvire Veridica.ro
Fostul dictator sirian, exilat în Rusia, la Moscova, din decembrie anul trecut, a fost internat pe 20 septembrie într-un spital din apropiere de Moscova în stare critică.
21:00
Iranul l-a achitat pe un cetățean francez acuzat de spionaj Veridica.ro
Un tribunal iranian l-a achitat luni pe cetățeanul franco-german Lennart Monterlos, care fusese arestat și acuzat de spionaj în iunie în timp ce traversa singur Iranul cu bicicleta.
20:50
Premiul Nobel pentru Medicină Veridica.ro
Oamenii de știință Mary Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pe 2025 pentru „descoperirile lor privind toleranța imună periferică”, a anunțat luni organismul care acordă premiile.
Acum 8 ore
15:20
România urmează să preia președinția Inițiativei Central Europene Veridica.ro
Țara noastră va exercita acest mandat între 1 ianuarie și 31 decembrie 2026.
Acum 12 ore
13:50
FAKE NEWS: Copiii nevaccinaţi sunt mai sănătoşi Veridica.ro
Copiii vaccinaţi se îmbolnăvesc mai repede şi mai uşor, potrivit propagandei antivaccin, care invocă un studiu realizat de autorităţile sanitare din statul american Michigan.
13:30
Israel şi Hamas discută planul de pace pentru Gaza propus de Donald Trump Veridica.ro
Negocierile din Egipt vizează în principal eliberarea tuturor ostaticilor israelieni rămaşi în Gaza
12:50
Noul guvern al Franţei a rezistat doar 12 ore Veridica.ro
Premierul Sébastien Lecornu şi-a dat demisia după criticile din arcul guvernamental
12:40
România a avut cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE, în august Veridica.ro
La nivel comunitar volumul vânzărilor cu amănuntul a rămas stabil.
12:00
Premierul Georgiei acuză UE că a sprijinit protestele care vizau o lovitură de stat Veridica.ro
Responsabilii de la Bruxelles resping acuzaţia şi denunţă reprimarea disidenţei georgiene.
11:10
Revoluțiile și lecțiile Moldovei: cum pot fi dejucate planurile Moscovei Veridica.ro
Propaganda (pro)rusă caută să convingă că Rusia e de neoprit. Alegerile din Moldova au arătat însă că, atunci când este înfruntată inteligent, Moscova nu poate să câștige războiul hibrid nici măcar împotriva unei țări cu resurse infinit mai mici. Lecțiile oferite de Moldova pot fi utile și pentru NATO și România.
11:00
Nicușor Dan și-a numit noua echipă de consilieri Veridica.ro
O parte din noua echipă a președintelui României își începe mandatul chiar de astăzi.
10:50
Străini aflați ilegal pe teritoriul României, returnați în țările de origine Veridica.ro
Acțiunile polițiștilor de imigrări vor continua și în perioada următoare.
10:40
Încă două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în Parlamentul european Veridica.ro
Deşi considerat fără şansă, votul de neîncredere pune totuşi la încercare soliditatea alianţei pro-europene din legislativul de la Strasbourg.
09:50
Diana Șoșoacă, așteptată astăzi la Parchetul General Veridica.ro
Eurodeputata pro-rusă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu violență.
Acum 24 ore
09:00
Preşedintele Cehiei încă nu l-a însărcinat pe Andrej Babis cu formarea guvernului, deşi partidul acestuia a câştigat alegerile parlamentare Veridica.ro
Preşedintele spune că va continua consultările cu partidele până la constituirea noului Parlament.
Ieri
21:00
Kremlinul pregătește o nouă provocare în Polonia Veridica.ro
De data aceasta, propagandiștii susțin că „regimul de la Kiev, după provocările cu drone organizate în spațiul aerian al Poloniei și României, nu renunță la încercările de a atrage țările europene membre NATO într-un conflict armat cu Moscova”.
15:20
Producția de petrol a României a scăzut cu 7,6%, în primele șapte luni din 2025 Veridica.ro
În aceeași perioadă importurile de țiței brut s-au majorat cu 21,4%.
13:40
Datoria guvernamentală a depășit, în iunie, 57% din PIB Veridica.ro
Valoarea datoriei publice este, în prezent, de peste 1.040 de miliarde de lei.
08:00
Preşedintele Senatului cere desecretizarea rapoartelor SRI Veridica.ro
Mircea Abrudean nu crede că există vreo legătură între şefii civili ai serviciilor şi rapoartele pe care acestea le-au întocmit.
05:50
Sorin Oprescu, reţinut de poliţiştii greci în apropierea aeroportului din Salonic Veridica.ro
Fostul primar al Bucureştiului are de executat o condamnare definitivă de 10 ani și 8 luni de închisoare.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM Veridica.ro
Până la 30 octombrie, conducerile celor trei instituții vor prezenta Parlamentului un raport cu noile organigrame.
12:00
CAB retrage mandatul european de arestare pe numele Alinei Bica Veridica.ro
Fosta șefă a DIICOT nu a executat nicio zi de închisoare.
11:50
Pensiile și salariile bugetarilor ar putea crește la anul, doar dacă scade deficitul Veridica.ro
Premierul Bolojan spune că astfel de creșteri trebuie să fie sustenabile, altfel se creează dezechilibre în economie.
3 octombrie 2025
11:30
MAE reacţionează la declaraţiile lui Putin despre alegerile din România Veridica.ro
"România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova."
11:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Zelenski se droghează și e instabil psihic Veridica.ro
Zelenski este un lider dependent de droguri, cu probleme psihice în agravare, potrivit presei pro-Kremlin care citează un deputat ucrainean fugar.
11:10
Producția de gaze a scăzut cu 2% în primele 7 luni din 2025 Veridica.ro
În aceeaşi perioadă, importurile s-au majorat cu peste 57 de procente.
10:10
Sindicatele din învăţământ ameninţă cu noi proteste Veridica.ro
Angajaţii din educaţie acuză instaurarea unei „dictaturi guvernamentale".
09:30
Supărați de rezultatul alegerilor din Moldova, rușii denunță „dictatura lui Sandu” Veridica.ro
Oficiali de la Moscova insistă că „opoziția patriotică” a câștigat de fapt alegerile din Moldova, dar că dictatura menține PAS la putere. Nu doar Moldova este în atenție, așa că nici săptămâna asta din presa pro-Kremlin nu lipsesc amenințările cu arme nucleare.
09:20
MApN introduce conceptul de militar voluntar în termen Veridica.ro
Tinerii între 18 şi 35 de ani vor putea face un stagiu militar voluntar pentru familiarizarea cu mediul cazon.
08:10
Cancelaria prim-ministrului anunță reducerea cu peste 90% a costului lunar cu mașinile Veridica.ro
Instituţia a renunţat la autoturismele cu şofer ale RAAPPS, în favoare unor Dacia Duster, care vor fi conduse de angajaţi.
07:00
Putin acuză România de „manipulare a voinţei poporului” Veridica.ro
Declaraţiile liderului de la Kremlin vin după ce Rusia a fost acuzată că a intervenit atât în alegerile din România, cât şi în cele din Republica Moldova.
06:00
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF Veridica.ro
Una din casele fostului preşedinte va fi vândută la licitație, pentru recuperarea sumelor obținute din închirierea sa ilegală.
2 octombrie 2025
22:00
Putin amenință Europa Veridica.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi la Clubul de Discuții Valdai, în orașul rus Soci și a spus că Rusia va reacționa rapid în cazul în care Europa va provoca Moscova, pe fondul a ceea ce a numit o „militarizare a continentului alimentată de isterie".
18:30
Un editorialist turc veteran promovează „jurnalismul de închisoare” Veridica.ro
Din spatele gratiilor, jurnalistul Fatih Altayli oferă știri și comentarii politice ascuțite pe canalul său de YouTube prin intermediul scrisorilor transmise de avocații săi. 
17:50
Atac terorist la sinagoga din Manchester Veridica.ro
Poliția a anunțat că un suspect a fost ucis și au fost arestate încă două persoane în legătură cu atacul în care două persoane au murit de Yom Kippur, una dintre cele mai importante sărbători evreiești.
17:30
Macron afirmă că dronele care încalcă teritoriul european „pot fi distruse” Veridica.ro
Președintele francez a declarat joi la Copenhaga că, într-un context în care „Rusia nu își atinge obiectivul principal”, teritoriul european e pe primul loc.
15:40
„Shutdown”-ul din SUA lasă baza americană de la Deveselu fără finanţare Veridica.ro
Personalul militar al unității îşi va continua activitatea în mod normal.
13:20
FAKE NEWS: Victoria PAS în alegeri va avea același impact ca venirea naziștilor la putere Veridica.ro
După victoria PAS la alegerile parlamentare, Republica Moldova se va transforma în dictatură, la fel ca Germania nazistă după 1933, potrivit uneia dintre narațiunile false promovate de propaganda de la Kremlin.
12:50
Încălcările spațiului aerian al României de către dronele rusești, pe agenda PE Veridica.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a inițiat dezbaterea unei rezoluții care să ofere sprijin concret țărilor afectate.
12:30
Premierul britanic cere un răspuns ferm după dezvăluirile BBC despre poliţia din Londra Veridica.ro
Un reportaj sub acoperire a scos la iveală comportamentul scandalos al poliţiştilor londonezi.
11:50
Statele Unite vor da Ucrainei informaţii despre potenţiale ţinte energetice din Rusia Veridica.ro
SUA analizează şi livrarea de rachete care le-ar putea lovi.
11:40
Ambasada Rusiei la București acuză o operațiune sub „steag fals” a Ucrainei Veridica.ro
Militari ruși și belaruși ce luptă de partea Ucrainei ar urma să deruleze operațiuni de sabotaj în Polonia.
11:20
Nicușorelu, Rîma și Robotu’ Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 41
11:10
Jandarmi români, trimiși în Tenerife pentru a ajuta autoritățile spaniole Veridica.ro
Aceștia vor acționa în patrule mixte împreună cu agenți ai Gărzii Civile Spaniole, în zonele cu mulți turiști.
10:40
Alegerile parlamentare cehe sunt un motiv de îngrijorare pentru UE şi NATO Veridica.ro
Un fost premier vizează revenirea la putere în Cehia, dar ar putea avea nevoie de extremişti pentru a putea guverna.
10:40
Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creștere a taxelor Veridica.ro
Executivul a aprobat proiectul de rectificare bugetară.
10:30
Rata șomajului a crescut la aproape 6%, în august Veridica.ro
Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,7 procente mai mare decât la femei.
09:30
Liderii UE au convenit măsuri de protecţie în faţa provocărilor ruseşti Veridica.ro
La summitul de la Copenhaga s-a anunţat şi un ajutor suplimentar pentru Ucraina
