Ediţia 07 octombrie 2025 epaper

Ziarul Financiar, 6 octombrie 2025 22:00

Acum o oră
22:00
21:45
Cutremur politic în Europa Centrală: fostul premier ceh miliardar Andrej Babiš, revine la putere în cehia. Un câştig pentru patriotismul european, se aude de la populiştii est-europeni. Negocierile pentru guvern cu extremiştii au început Ziarul Financiar
21:45
Polonia: În căutare de resurse pentru buget, statul polonez a pus ochii pe banii şoferilor Ziarul Financiar
În Polonia, taxele pentru inspec­ţia autovehiculelor au crescut din luna septembrie şi se pare că acesta nu este sfârşitul majorărilor de taxe pentru şoferi şi proprietarii de ma­şini, relatează Rzeczpospolita.
Acum 2 ore
21:15
Virgil Şoncutean, CEO, Allianz-Ţiriac: Avem obligaţia să avem conversaţii mari cu cei mici cât mai devreme. Cred că generaţiile viitoare sunt foarte exigente şi ne vot măsura înţelegerea industriei pe care o representăm Ziarul Financiar
Acum 4 ore
20:30
VIDEO. Ce spunea în 2020 Andrei Popovici, noul consilier onorific prezidenţial pe probleme economice: Nu poţi face management fără o bună stăpânire a datelor din sistem, aproape live. Tu trebuie să ştii live la orice moment ce se întâmplă peste tot. Sub presiune putem face mult mai multe decât credeam Ziarul Financiar
"Nu ai cum să faci managementul aşteptărilor fără să ai o bună stăpânire a datelor din sistem, aproape live. Deci tu trebuie să ştii live la orice moment ce se întâmplă peste tot, de la oamenii care îţi umblă în maşini până la tot, tot tot trebuie să fie practic disponibil instantaneu."
19:30
JPMorgan, cea mai mare bancă americană, schimbă şeful diviziei din Europa după ce acesta a fost prins că s-a mutat la New York, deşi conducea operaţiunile de pe bătrânul continent Ziarul Financiar
19:15
Sergiu Mircea, director executiv marketing şi comunicare, Banca Transilvania: E în ADN-ul nostru să fim aproape de studenţi şi avem un knowledge foarte bun despre cum arată generaţia Z. Tinerii se îndreaptă foarte mult către economisire Ziarul Financiar
19:00
Peter de Boer, CEO-ul DN Agrar, după tranzacţiile-fulger de 8 mil. lei: Cumpărătorii sunt investitori instituţionali. Este un pas important pentru o companie listată pe piaţa AeRO, care atrage în mod tradiţional doar investitori individuali Ziarul Financiar
19:00
Pieţele japoneze, în euforie după ce Sanae Takaichi, care este pe cale să devină prima femeie premier din istoria Japoniei, a promis stimularea economiei şi o aliniere mai bună cu americanii Ziarul Financiar
18:45
Peter de Boer, CEO-ul DN Agrar, după tranzacţiile-fulger de 8 mil. lei de astăzi. Cumpărătorii sunt investitori instituţionali. Este un pas important pentru o companie listată pe piaţa AeRO, care atrage în mod tradiţional doar investitori individuali Ziarul Financiar
Acum 6 ore
18:30
Bursa de Valori de la Bucureşti stagnează la maxime istorice la începutul săptămânii, dar cu volume bune. Apariţii inedite în top 10 tranzacţii: DN Agrar şi Primcom Bucureşti Ziarul Financiar
18:30
JPMorgan Chase, cea mai mare bancă americană, schimbă şeful diviziei din Europa după ce acesta a fost prins că s-a mutat la New York, deşi conducea operaţiunile de pe bătrânul continent Ziarul Financiar
18:30
Cum merge piaţa de leasing şi ce produse de finanţare sunt cerute de companii? Cum funcţionează businessul şi economia în actualele condiţii economice, cu inflaţie şi dobânzi mari? Urmăriţi ZF Live marţi, 7 octombrie, ora 12.00, cu Vlad Vitcu, CEO BCR Leasing Ziarul Financiar
18:30
Cum evoluează piaţa de marketing, advertising şi comunicare? Care sunt noile trenduri care câştigă teren şi care este impactul schimbărilor tehnologice? Urmăriţi ZF Live marţi, 7 octombrie, ora 12.30, cu Sever Savanciuc, CEO Lowe Group România Ziarul Financiar
18:15
Exerciţiu de imaginaţie: România, fără companii puternice, nu reuşeşte să fie o forţă în producţia alimentară europeană şi nicio societate cu sediul pe plan local nu a reuşit să ajungă în topul regional Ziarul Financiar
Peste 16,5 miliarde de euro a fost anul trecut cifra de afaceri ra­por­tată de producţia de ali­mente (cod CAEN 10), o piaţă unde activează mai bine de 14.000 de companii care reu­şesc să ne pună undeva pe locurile 15-16 în topul european al dimensi­u­nii acestui sector din punct de vede­re al businessului, conform datelor de la Registrul Comerţului şi Eurostat.
17:45
Raport devastator al OMS: Peste 15 milioane de copii din întreaga lume vapează, iar industria vrea să „vândă dependenţa de tutun sub alte forme” Ziarul Financiar
17:45
Industria de asset management din România intră într-o fază de maturizare accelerată după depăşirea pragului de un milion de investitori. ASF: Fondurile mutuale, motor tot mai important al pieţei de capital Ziarul Financiar
17:30
Hugo Boss lucrează în România cu şase fabrici care adună afaceri de aproape 500 mil. lei şi peste 1.400 de salariaţi. Cine produce pentru brandul german de modă? Ziarul Financiar
Grupul german Hugo Boss, activ pe segmentul premium al pieţei de modă, lucrează în România cu şase fabrici de îmbrăcăminte şi accesorii, este vorba despre Pandora Prod, Minoronzoni, Veta, Factory Belt, Carreman România şi Avery Denisson. Primele patru sunt furnizori „tier 1“ – cei mai importanţi, iar ultimii doi actori sunt „tier 2“.
17:15
Care sunt condiţiile PSD pentru a accepta alegeri la Bucureşti? Grindeanu: Fie un candidat comun, fie candidaţi separaţi pentru fiecare partid. Altfel ne-am trezi într-o situaţie care ne-ar putea face să ne punem întrebări ce mai căutăm în această coaliţie Ziarul Financiar
(Adaugă declaraţii ale liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu)
17:15
Madaras Zoltán, medic primar oftalmolog şi CEO al Dora Optics: Ne aşteptăm în a doua parte a anului la o creştere accelerată, dat fiind că am început spitalizările de zi Ziarul Financiar
Medicul Madaras Zoltán, specializat în oftal­mologie, fondatorul reţelei Dora Optics, spune că aşteaptă în a doua parte a anului o creştere accelerată, dat fiind că a început spitalizările de zi.
17:15
Proiect european de 17,7 mil. lei pentru construirea unei grădiniţe şi a unei creşe în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna Ziarul Financiar
17:15
Proiect european de 88 mil. euro pentru modernizarea a 56 km de drumuri judeţene în Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara Ziarul Financiar
17:15
Top 30 sectoare de activitate din privat cu cei mai mulţi angajaţi: Comerţul, construcţiile şi transporturile sunt cele trei mari motoare ale angajărilor din privat Ziarul Financiar
Comerţul, construcţiile şi trans­por­turile au fost principalii angajatori din economia privată, cumulând aproape 678.000 de salariaţi, arată calculele ZF făcute pe baza datelor de la Registrul Comerţului.
17:00
Cine pleacă de la Cotroceni odată cu numirea noilor consilieri ai lui Nicuşor Dan? Cristian Diaconescu şi Luminiţa Odobescu, foşti miniştri de externe, sunt eliberaţi „la cerere” Ziarul Financiar
16:45
Acţiunile AMD explodează cu peste 30% după anunţul unui parteneriat istoric cu OpenAI: compania de AI va putea cumpăra până la 10% din producătorul de cipuri Ziarul Financiar
16:45
Bugete mari, echipe mici: Asociaţiile europene în cifre Ziarul Financiar
16:45
ZF Live. Nicodim Hagău, managing partner, TAB România: Antreprenorii sunt mai deschişi să interacţioneze între ei, vor să întâlnească oameni care au aceleaşi provocări, care să îi consilieze fără să aibă un interes Ziarul Financiar
Antreprenorii din România sunt astăzi mult mai deschişi să interacţioneze între ei şi să caute sprijin în comunităţi de business decât în urmă cu un deceniu. Astăzi, tot mai mulţi antreprenori văd valoarea în schimbul de idei, în networking şi în consilierea fără interese ascunse, susţine Nicodim Hagău, managing partner al TAB România.
Acum 8 ore
16:30
Condiţiile PSD pentru a accepta reforma administraţiei locale propusă de Bolojan: Tăierile trebuie să fie şi la nivel central, de 10%, deoarece de la primării s-au făcut reduceri şi în anii trecuţi Ziarul Financiar
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu spune că, pe lângă reducerile de posturi din administraţia locală, trebuie reduse cu cel puţin 10% şi cele din administraţia publică centrală.
16:30
Cine este Andrei Popovici, noul consilier onorific pe probleme economice al preşedintelui Nicuşor Dan Ziarul Financiar
16:30
Când ar putea avea România hoteluri de lux sub branduri precum Ritz, Four Season sau St. Regis? „Cred că trebuie să mai aşteptăm circa zece ani ca unele dintre ele să îşi găsească locul şi la noi, cu predilecţie în Bucureşti“ Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră locală trece printr-una dintre cele mai efervescente perioade ale sale, existând o serie de proiecte în derulare, dar şi tot mai mulţi investitori şi grupuri hoteliere interesate de acest sector. Piaţa locală s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, atât ca număr de unităţi, dar şi ca branduri şi standarde impu­se, ceea ce arată drumul ascendent pe care merge sectorul hotelier.
16:15
Reţeaua Lensa a finalizat tranzacţia prin care OH Holding Limited, compa­nie din Ucraina fondată de antreprenorul Oleg Kalashnikov, devine acţionar majoritar. ATM Ventures, divizia de investiţii a grupului Autonom, Daniel Crăciun şi Florin Niţă rămân în acţionariat Ziarul Financiar
16:15
Scăderea temperaturilor găseşte România cu depozitele de gaze 100% pline. La nivel european, a fost atins pragul de 85%, înaintea unei ierni posibil dificile Ziarul Financiar
România are o capacitate de înmagazinare subterană a gazelor de circa 3 miliarde de metri cubi, iar datele de pe 30 septembrie arată că aceasta era plină în proporţie de 100%.
15:45
Sorin Suciu, Raiffeisen Bank, şi Ricardo Pelaez, consilier comercial senior regional pentru Europa de Sud-Est, Ambasada SUA în România: Piaţa din SUA vine cu multe oportunităţi pentru antreprenorii care vor să facă pasul în străinătate. România are business cu care să abordeze piaţa din SUA Ziarul Financiar
15:45
Cât s-a angajat să plătească grupul Bonafarm pe Napolact? Tranzacţia asteaptă ok-ul Consiliului Concurenţei Ziarul Financiar
15:30
KPMG Legal – Toncescu & Asociaţii îşi extinde echipa de Litigii, printr-o serie de recrutări şi promovări Ziarul Financiar
15:30
Fraudă masivă în domeniul ride-sharing: ANAF a descoperit un prejudiciu de 35 mil.euro la 128 de companii de transport alternativ care funcţionau la negru Ziarul Financiar
15:00
Invitaţie deschisă la Ziua Investitorului Transilvania Investments: Strategii de capital, randamente şi parteneriate pe termen lung Ziarul Financiar
14:45
Ministerul Finanţelor împrumută la începutul săptămânii 1 mld. lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,34% şi 7,37%/an Ziarul Financiar
14:45
Acţiunile AMD explodează cu 25% după anunţul unui parteneriat istoric cu OpenAI: compania de AI va putea cumpăra până la 10% din producătorul de cipuri Ziarul Financiar
Acum 12 ore
14:30
Bursă. Tranzacţie-fulger de aproape 8 mil. lei cu pachete minoritare de acţiuni DN Agrar, la un preţ mai mic cu 15% decât cel din piaţă Ziarul Financiar
14:15
CEC Bank a fost selectată de Ministerul Economie ca bancă parteneră pentru Programul Start-Up Nation România: antreprenorii pot lua credite punte pentru prefinanţarea granturilor şi credite de cofinanţare Ziarul Financiar
14:00
Bursă. Ce trebuie să ştie investitorii despre oferta de listare a Grup EM: Subscrierea timpurie le permite să influenţeze preţul final al acţiunilor, pe când amânarea până în ultima zi nu aduce niciun avantaj. Piaţa poate avea un cuvânt important chiar astăzi pentru a determina preţul final Ziarul Financiar
13:15
Acum la ZF Tech Day: De ce e necesară trecerea de la execuţie tehnică la crearea de produse digitale proprii în ecosistemul tech local? Cum pot startup-urile „AI-Made in România” să scaleze global? O discuţie cu Andrei Munteanu (Cowork Timişoara), Marian Voicu (Procesio), Cristian Ruţă (Arcanna.ai), Andreea Saharov şi Cristian Turcin (Orange Business) Ziarul Financiar
13:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 7 octombrie 2025, ora 09.30 cu Olga Niţă, partener Filip & Company, unul dintre cei mai activi consultanţi juridici în tranzacţiile de pe piaţa locală şi regională Ziarul Financiar
13:15
Nicuşor Dan face publică noua sa echipă de consilieri prezidenţiali: Printre cei 16 consilieri ai preşedintelui se numără şi un fost premier al României. Vedeţi lista completă cu toate numirile Ziarul Financiar
13:15
CFA România estimează pentru 2026 o creştere economică de maxim 0,5%, accesarea fondurilor europene fiind esenţială pentru reluarea avansului PIB în 2027.”Politica fiscală va continua să se înăsprească prin creşteri de taxe” Ziarul Financiar
13:00
ZF Live: Cum merge piaţa echipamentelor pentru logistică şi depozitare? Cum merge economia văzută prin intermediul vânzărilor de echipamente intralogistice? Ziarul Financiar
12:45
Andreea Nicolae, North Bucharest Investments: Ne aflăm într-o creştere accelerată, în primele şapte luni ale anului am intermediat tranzacţii în valoare de 120 de milioane de euro, în creştere cu 35% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent Ziarul Financiar
12:15
CITR: Insolvenţele se menţin la nivelul din 2024, dar concordatele preventive cresc cu 30% în primele opt luni din 2025 Ziarul Financiar
12:15
Luciana Dragomir, Eli Parks: În 2025 clienţii au apăsat frâna, dar noi mergem înainte cu contracte şi parteneriate noi Ziarul Financiar
