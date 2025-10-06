Ediţia 07 octombrie 2025 epaper

20:30

"Nu ai cum să faci managementul aşteptărilor fără să ai o bună stăpânire a datelor din sistem, aproape live. Deci tu trebuie să ştii live la orice moment ce se întâmplă peste tot, de la oamenii care îţi umblă în maşini până la tot, tot tot trebuie să fie practic disponibil instantaneu."