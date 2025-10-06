Se retrage LeBron James? Clipul misterios postat de marele sportiv: „Decizia tuturor deciziilor”
Gazeta Sporturilor, 6 octombrie 2025 23:20
LeBron James (40 de ani), unul dintre cei mai mari baschetbaliști din toate timpurile, a stârnit interesul publicului printr-o postare pe rețelele de socializare, prin care a anunțat o decizie importantă.„Decizia tuturor deciziilor”, este mesajul misterios din videoclipul postat de LeBron James pe profilul său de „X”, cu mențiunea că va fi dezvăluită marți, de la ora 18:00. ...
• • •
Antrenorul din Superligă o vede pe Dinamo campioană, dar cu o singură condiție: „N-au multe opțiuni” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul din acte al Unirii Slobozia, Jean Vlădoiu, fost fotbalist cu un trecut care se intesectează și cu șoseaua Ștefan cel Mare, e convins că roș-albii au atuurile necesare pentru a lupta sezonul acesta la câștigarea titlului. Condiția pusă de „Charlie”? Aceea ca Dinamo să-și întărească lotul în iarnă. ...
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu pentru GSP, Pascal Nouma, 53 ani, fostul vârf al lui Beșiktaș, dezvăluie un episod șocant produs în toamna lui 2000, la un derby câștigat cu Galatasaray (3-1), când un conflict cu Gică Hagi ar fi degenerat grav. Francezul îl acuză și azi pe „Rege” de insulte rasiste și familiale, susținând că a replicat inclusiv lovindu-l la vestiare. ...
„Ai fost tragic!” » Costache a făcut praf arbitrajul și s-a luat de colegi: „Înseamnă că nu vrei nimic de la viață” # Gazeta Sporturilor
Valentin Costache (27 de ani), mijlocașul stânga de la UTA Arad, a avut o reacție dură după ce echipa lui a pierdut pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 1-2, în etapa 12 din Superliga.Extrem de supărat, fotbalistul s-a luat de arbitrajul „centralului” Florin Andrei, cel care a dictat în minutul 4 o lovitură de la 11 metri pentru gazde, transformată de Zoran Mitrov. ...
De pe primul loc, Leo Grozavu a remarcat care este problema Botoșaniului: „Trebuie să plece” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul de la FC Botoșani, s-a declarat mândru de jocul prestat de băieții lui în meciul cu UTA Arad, scor 2-1, din runda 12 din Superliga. Botoșani e pe primul loc, cu 25 de puncte, iar Leo Grozavu îndeamnă la calm, spunând că mai sunt multe meciuri de jucat din acest campionat. Este conștient că Botoșani este o rampă de lansare pentru fotbaliștii săi, iar aceștia pot fi transferați de alte echipe în cazul în care dau un randament bun. ...
Iftime a ajuns pe 1 cu Botoșani și a ironizat-o pe FCSB: „Se uită la noi ca la niște sălbatici!” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani - UTA Arad 2-1. Valeriu Iftime, finanțatorul gazdelor, a intrat în direct, la câteva minute după ce echipa lui a ajuns pe primul loc în Superliga. Botoșani are 25 de puncte și e la egalitate cu Rapid. Extrem de fericit, patronul moldovenilor a recunoscut faptul că și-ar dori câștigarea campionatului. ...
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA Arad, consideră că echipa lui putea lua măcar un punct în meciul pierdut la Botoșani, scor 1-2. La finalul meciului, Adrian Mihalcea a acuzat numeroasele probleme de lot pe care le are. Regretă faptul că meciurile din Superliga vor fi întrerupte în următoarele două săptămâni de meciurile echipelor naționale. ...
„Zilele următoare sunt cruciale!” » Edi Iordănescu, la un pas să plece de la Legia și să preia naționala României. Detalii și informații din culise # Gazeta Sporturilor
Edward Iordănescu traversează o perioadă dificilă la Legia Varșovia, unde echipa sa este tot mai contestată, iar viitorul său pe banca polonezilor este incert. În ciuda presiunilor, Iordănescu jr. nu intenționează să demisioneze, dar, în cazul în care șefii de la Varșovia îi vor rezilia contractul, Edi ar putea fi tentat să revină la echipa națională a României. ...
FC Botoșani - UTA Arad 2-1 a fost ultimul meci al etapei 12 din Superliga. În urma acestui succes, moldovenii au urcat pe primul loc, la egalitate cu Rapid, 25 de puncte. Golul decisiv a fost marcat în minutul 73 de către Sebastian Mailat (27 de ani), cel care a profitat de gafa portarului Dejan Iliev (30 de ani).Una dintre revelațiile acestui început de sezon este FC Botoșani, formația antrenată de Leo Grozavu (58 de ani). ...
Leroy Sane, implicat într-un scandal la festivalul Oktoberfest » Fanii s-au luat de el # Gazeta Sporturilor
Leroy Sane (29 de ani), aripa dreaptă de la Galatasaray, a intrat în conflict cu suporteri lui Bayern și a fost implicat într-o mică altercație la celebrul festival Oktoberfest, din Munchen, duminică seara, în jurul orei 23:00. Mai mulți fani ai clubului bavarez au început să-l provoace pe fotbalist în legătură cu transferul său la Istanbul, strigând lucruri precum „Galatasaray e de rahat!” în timp ce jucătorul trecea pe lângă masa lor. ...
Daniil Medvedev suferă, transpiră și avansează la Shanghai » Urmează un nou duel cu puștiul Learner Tien # Gazeta Sporturilor
Fostul lider ATP Daniil Medvedev (29 de ani, locul 18 ATP) s-a calificat în „optimile” turneului Masters 1000 de la Shanghai după o luptă strânsă cu Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, locul 20 mondial), 6-3, 7-6 (5). Îl va înfrunta în continuare pe Learner Tien (19 ani, numărul 36 ATP), care îl conduce cu 2-0. ...
UEFA a dat undă verde disputării controversatului meci Villarreal - Barcelona (etapa 17, 21 decembrie) în America, mai exact la Miami, deși a reiterat opoziția clară față de organizarea partidelor din ligile naționale în afara țării de origine.Organismul european a aprobat solicitarea La Liga ca duelul să se joace la Miami. În Serie A, partida Como - Milan (etapa 16, 21 decembrie), a fost programată la Perth (Australia). ...
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a spus care a fost decizia luată de FRF pe care nu a înțeles-o. Naționala României va disputa două meciuri în luna optombrie. Amicalul cu Moldova, pe 9 octombrie, și cu Austria, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Ambele vor avea loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară. ...
Harta convocărilor din Superligă: 68 de fotbaliști, 25 la selecționate externe, printre care Malawi, Uganda sau Capul Verde » FCSB și o echipă surpriză dau cei mai mulți jucători la echipele naționale # Gazeta Sporturilor
GSP a analizat în detaliu convocările pentru acțiunile echipelor naționale din octombrie, iar concluziile sunt următoarele: Superliga trimite în total 68 de jucători la diverse reprezentative, de la echipa mare a României până la loturile de tineret sau selecționatele altor țări, după cum urmează:România: 14România U21: 12România U20: 11România U19: 6Selecționate străine: 25De asemenea, Gazeta a luat în calcul cluburile unde jucătorii evoluează în prezent, nu cele ...
Salariul cu care CFR Cluj îl ademenește pe Hakim Ziyech » Urmează discuția finală # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj încearcă să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor după înregimentarea lui Kurt Zouma. Formația din Gruia așteaptă, în următoarele ore, răspunsul final din partea lui Hakim Ziyech (32 de ani), noua țintă a lui Ioan Varga.Propus de consultantul Mikael Silvestre, marocanul poate semna din postura de jucătorul liber de contract după despărțirea de la de Al Duhail din Qatar. ...
Scoțianul a venit de la 3.000 de kilometri să joace în România și n-are niciun dubiu: „Asta e ploaie? Amuzant!” # Gazeta Sporturilor
Danny Armstrong (27 de ani) a semnat cu Dinamo în această vară. Mijlocașul dreapta scoțian se află la prima experiență în România și nu a fost deloc surprins de vremea capricioasă din București din această perioadă.În Capitală plouă de câteva zile, iar vremea a afectat-o inclusiv pe Dinamo. Vineri, „câinii” au învins Slobozia la Clinceni, scor 1-0, însă calitatea jocului a avut de suferit din cauza gazonului îmbibat cu apă. ...
Dinamo, propunere pentru Rapid înainte de derby » Giuleștenii nu răspund: „Au trecut 5 zile” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a spus că le-a făcut o propunere celor de la Rapid cu privire la derby-ul care se va disputa pe 18 octombrie, însă giuleștenii încă nu au oferit un răspuns. Cu aproape două săptămâni înainte de derby, Nicolescu a spus că le-a propus rapidiștilor reciprocitatea pentru cele două derby-uri din sezonul regulat. ...
Oțelul Galați - Metaloglobus 4-0. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după cel mai clar succes al echipei din acest sezon. El consideră că această victorie este mai valoroasă decât cele obținute împotriva lui Dinamo, CFR și Craiova.Motivul? Presiunea era uriașă pe Oțelul Galați în contextul în care nou-promovata Metaloglobus nu obținuse nicio victorie până în acest punct al sezonului. ...
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a reacționat, după ce Alex Dobre (27 de ani), aripa dreaptă și căpitanul de la Rapid, i-a înjurat pe „câini” la finalul victoriei cu Farul, scor 3-1, din runda 12 din Superliga. Dinamo și Rapid se vor înfrunta în următoarea etapă de campionat. Meciul se va disputa pe Arena Națională, pe 19 octombrie, de la 20:30. Giuleștenii au început derby-ul mai devreme. ...
Tradiția care se păstrează în sportul românesc » Campionii olimpici au confirmat în anul postolimpic # Gazeta Sporturilor
Sportivii români care au urcat pe podiumul olimpic de la Paris 2024 au confirmat și în anul competițional următor. S-a întâmplat în 2025, la fel ca în 2022 și 2017, după edițiile de la Tokyo și Rio de Janeiro.Mihaela Cambei a fost ultima medaliată a României la Jocurile Olimpice de la Paris care a concurat în 2025 la Campionatele Mondiale, ceilalți încheindu-și înaintea ei evoluțiile la competiția supremă. ...
Mihai Teja, după ce Metaloglobus a ajuns la 27 de goluri primite: „Chiar nu m-am supărat pe el” # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați - Metaloglobus 4-0. Mihai Teja (47 de ani), tehnicianul oaspeților, a oferit prima reacție după încă un insucces în Superliga. Nou-promovata e ultima, fără victorie și cu doar 3 puncte acumulate în 12 meciuri. Are 27 de goluri primite, cea mai slabă apărare din Superliga.Un moment important al partidei a avut loc în minutul 44, atunci când Dragoș Huiban (35 de ani) a ratat o lovitură de la 11 metri. ...
Detaliul remarcat de fostul internațional la Rapid: „Nu mai e numărul 1! Iar gestul lui a fost deplasat” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, a analizat prestația echipei constănțene din meciul cu Rapid, 1-3. Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, fostul atacant a lăudat cum a jucat echipa lui Ianis Zicu.După meciul din Giulești, Ciprian Marica s-a declarat mulțumit de modul în care echipa lui a arătat, fiind conștient că diferența s-a făcut la mici detalii. ...
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a spus care este, în opinia lui, cea mai bună echipă din aceast sezon de Superliga. Mihai Stoica consideră că Dinamo este echipa care a jucat cel mai bun fotbal în acest start de campionat, nu Craiova, așa cum consideră majoritatea oamenilor din fotbal. ...
Astrit Selmani (28 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a marcat un gol superb pentru Shaanxi Union, formația din China care l-a legitimat după despărțirea de clubul alb-roșu. Echipa lui a învins-o duminică pe Shanghai Jiading Huilong, scor 3-1, în etapa 25 din liga a doua chineză.Iar fostul kosovar de la Dinamo a reușit o „bijuterie” de gol, la ultima fază a partidei. ...
Marius Croitoru s-a convins: „Ele două se vor bate la titlu” » Nu a inclus-o pe FCSB # Gazeta Sporturilor
Marius Croitoru (45 de ani), antrenor liber de contract, a spus care sunt cele două echipe care se vor bate la titlu în actualul sezon de Superliga. Marius Croitoru a spus că Universitatea Craiova și Dinamo sunt echipele care au jucat cel mai bun fotbal în acest început de sezon. Consideră că cele două se vor bate la titlu în acest campionat. ...
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred” # Gazeta Sporturilor
Foștii colegi și colaboratori ai lui Samuel Asamoah sunt în stare de șoc, după anunțul accidentării teribile pe care togolezul a suferit-o în China. Ex-mijlocașul lui FCU Craiova, în vârstă de 31 de ani, riscă să rămână paralizat, în urma căzăturii nefericite care a ajuns să-i pună viața în primejdie. ...
Gigi Becali și Florinel Coman au discutat despre revenirea la FCSB: „Vrea să se întoarcă! I-am zis: uită-te în ochii mei” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre posibilitatea ca Florinel Coman (27, aripă stânga) să se întoarcă la FCSB. Florinel Coman, care a jucat pentru FCSB între 2017 și 2024, a fost prezent duminică seară la meciul câștigat de fosta echipă în fața Universității Craiova cu scorul de 1-0. ...
Dublul campion cu Legia îl face praf pe Edi Iordănescu: „Demitere! A vrut să evite umilința” # Gazeta Sporturilor
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, în prezent antrenor la Legia Varșovia, are parte de momente complicate în Polonia. Echipa lui a înregistrat două eșecuri consecutive și stă prost atât în campionat, cât și în grupa principală de Conference League. În acest sens, Cezary Kucharski (53 de ani), dublu campion al Poloniei cu Legia, n-a avut milă de antrenorul român. ...
Concluzia amară a lui Ciprian Marica după FCSB - Universitatea Craiova: „Fotbal sărac, ambele au lacune” » Ce l-a uimit la Rădoi # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica a analizat pentru Gazeta Sporturilor derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0, decis de un penalty transformat de Florin Tănase.Fost atacant la echipe precum Dinamo, Șahtior, Schalke, Getafe sau FCSB, Ciprian Marica nu a fost impresionat de prestația celor două formații, declarând că aștepta mai mult de la un derby.Analiza lui Ciprian Marica după FCSB - Universitatea Craiova: „Fotbal sărac. ...
„Au șanse reale” » Thierry Henry dezvăluie echipa care poate câștiga Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Thierry Henry (48 de ani) a indicat echipa din Premier League pe care o consideră capabilă să câștige Liga Campionilor.Fostul jucător legendar al lui Arsenal crede că lotul valoros și echilibrat al „Tunarilor” din acest sezon le oferă șanse reale de a câștiga trofee importante. Formația lui Mikel Arteta se află pe locul 5 în grupa principală de Liga Campionilor, cu 6 puncte din 6. ...
Nayef Aguerd (29 de ani), fundașul central al lui Marseille, a fost atacat de un individ pe aeroportul din Marignane, în timp ce se pregătea să plece pentru a se alătura naționalei Marocului.Conform abola.pt, Aguerd se afla într-o zonă VIP, așteptând zborul către Maroc, când un bărbat s-a apropiat de el, cerându-i numărul de telefon și un selfie. ...
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat în cursul zilei de luni fotbalistul care îl înlocuiește la naționala U21 pe Mihnea Rădulescu (20 de ani), fotbalistul Craiovei accidentat grav duminică, în derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională.Rădulescu s-a accidentat în minutul 11 și a părăsit terenul în lacrimi. Rareș Pop (20 de ani), mijlocașul dreapta de la Rapid, este fotbalistul care îl va înlocui la naționala U21. ...
Accidentare HORROR suferită de fostul fotbalist de la Craiovei » Anunț sumbru: „Viața lui este în pericol” # Gazeta Sporturilor
Samuel Asamoah (31 de ani), fostul mijlocaș de la FCU Craiova, a suferit o accidentare groaznică în meciul dintre Guangxi Pingguo Haliao și Chongqing Tonglianglong, scor 1-2, din eșalonul secund din China. Acesta riscă să rămână paralizat. Veste foarte tristă legată de Samuel Asamoah, care a îmbrăcat tricoul echipei finanțate de Adrian Mititelu între 2021 și 2024. În urma accidentării suferite duminică, 5 octombrie, cariera și viața fotbalistului sunt în pericol. ...
Bolizii intră pe gazonul Stadionului Steaua » MApN a închiriat arena din Ghencea pentru două zile # Gazeta Sporturilor
Stadionul Steaua a fost închiriat pentru două zile pentru un eveniment auto, ce se va desfășura pe 25 și 26 octombrie, perioadă în care echipa de fotbal se va afla la Satu Mare, pentru duelul cu CSM, ocupanta penultimului loc din Liga 2.Arena din Ghencea va fi gazda DropDown 2025, cea de-a cincea ediție a expoziției auto care va reuni mașini tunate, modele OEM, exemplare retro și vehicule de competiție. ...
U Cluj are antrenor principal! Care este decizia „Șepcilor roșii” după ședința de azi + Prima reacție a lui Neluțu Sabău # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, continuă cu U Cluj pentru a duce echipa în play-off, chiar dacă și-a anunțat decizia de a pleca de la echipă sâmbătă, după 1-2 la Miercurea Ciuc. Conducerea îi acordă încredere deplină „Moțului”, conform informațiilor GSP. Prima reacție a lui Neluțu Sabău, pentru Gazeta Sporturilor, confirmă situația!U Cluj are antrenor principal! Pe Ioan Ovidiu Sabău. ...
Fabio Cannavaro va fi selecționer la CM 2026 » Prezentat de o națională deja calificată # Gazeta Sporturilor
Fabio Cannavaro, fostul fundaș central italian acum în vârstă de 52 de ani, a fost numit astăzi oficial noul selecționer al echipei naționale din Uzbekistan. Fostul campion mondial din 2006 și laureat al Balonului de Aur în același an era liber de contract de șase luni, după despărțirea de Dinamo Zagreb.Fabia Cannavaro va fi prezent la Campionatul Mondial de la anul, organizat în SUA, Mexic și Canada. ...
Donald Trump a decis când va avea loc Gala UFC de la Casa Albă: în ziua în care va împlini 80 de ani # Gazeta Sporturilor
Gala UFC de la Casa Albă va avea loc în 14 iunie 2026, cu ocazia zilei de naștere a președintelui american Donald Trump (79 de ani). Anunțul a fost făcut de Trump într-un discurs ținut la Stația Navală Norfolk.De-a lungul ultimilor luni, s-a discutat despre posibilitatea organizării unor lupte UFC la Casa Albă în 2026, când se împlinesc 250 de ani de la Proclamarea Independenței Statelor Unite ale Americii. ...
Cristian Săpunaru a revenit la FC Porto! Ce primire a avut fostul căpitan al Rapidului # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al Rapidului, Cristian Săpunaru (41 de ani), a avut parte de o primire superbă pe „Estadio do Dragao”, unde a fost invitat de FC Porto la derby-ul cu Benfica, echipa pregătită de Jose Mourinho (62 de ani).Partida dintre liderul campionatului și ocupanta locului 3 s-a încheiat cu un scor alb, 0-0, ieri, 5 octombrie, însă atmosfera din tribune a fost una spectaculoasă. ...
Liverpool în corzi, Arsenal profită » Analizăm la Premier GSP: Wirtz 007, Salah de nerecunoscut # Gazeta Sporturilor
Premier GSP revine în această seară, de la ora 19:00, cu analiza etapei 7 din Premier League.Liverpool a pierdut pe Stamford Bridge, 1-2 cu Chelsea, a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile pentru campioana en-titre.Arsenal a profitat, 2-0 cu West Ham, și a încheiat runda ca lider. Excelent merge și Tottenham, „regina” meciurilor din deplasare, 2-1 cu Leeds în acest weekend. ...
Răzbunarea fraților! Reacţia lui Kylian Mbappe la golul marcat de fratele său împotriva lui PSG a devenit virală: „Ce scenariu nebun” # Gazeta Sporturilor
Ethan Mbappe, cu fratele Kylian în tribună, a intrat de pe bancă și a adus egalarea pentru Lille împotriva fostei sale echipe, PSG (1-1). Mijlocașul de 18 ani a petrecut șapte ani la Paris și a adunat 85 de minute în echipa principală, împărțite în cinci meciuri. În vara anului 2024, tânărul talent francez a părăsit Parc des Princes, la fel ca și fratele său, și a ajuns la Lille. ...
Stipe Perica și politica pașilor mărunți » Croatul lui Dinamo și-a dezvăluit noua filosofie: „Asta e ceea ce am pățit eu” # Gazeta Sporturilor
Croatul Stipe Perica, 30 de ani, a izbutit în week-end primul său gol pentru Dinamo în actuala stagiune. Atacantul a fost determinant în victoria reușită de „câini” pe terenul Sloboziei, scor 1-0, punctând pentru prima oară din 16 mai. Vârful de atac a traversat o perioadă complicată, chinuit de o accidentare la spate. ...
Cale deschisă spre trofeu pentru Novak Djokovic! Alexander Zverev a fost eliminat în turul al 3-lea la Shanghai # Gazeta Sporturilor
Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) a fost eliminat în turul al 3-lea de la Shanghai, după o înfrângere cu 6-4, 2-6, 3-6 în fața lui Arthur Rinderknech (30 de ani, 54 ATP), care trecuse înainte de Hamad Medjedovic și Alex Michelsen. ...
Steaua a învins cu 40-0 în deplasare » Cum s-a ajuns la un astfel de scor în Liga Elitelor # Gazeta Sporturilor
Duminică, 5 octombrie, de la ora 17:30, pe stadionul din Regie, echipa U13 a Stelei București s-a deplasat pentru a da piept cu ACS Academia Germană de Fotbal, în cadrul etapei a 9-a din Liga Elitelor.Rezultatul final a fost unul absolut uluitor: Academia Stelei a învins cu 40-0, un scor rar întâlnit chiar și la nivel juvenil. Practic, roș-albaștrii au înscris în medie un gol la fiecare 2 minute și 25 secunde. ...
Clipe decisive la CFR Cluj » Transferul lui Hakim Ziyech mai depinde de un singur lucru: GSP are detaliile! # Gazeta Sporturilor
După transferul lui Kurt Zouma, CFR Cluj speră să mai transfere un fotbalist cu un CV impresionant: Hakim Ziyech (32 de ani). Zilele acestea sunt decisive pentru aducerea fostului fotbalist de la Ajax și Chelsea.Profitând de faptul că marocanul a rămas liber de contract după despărțirea de Al Duhail din Qatar, CFR Cluj l-a contactat prin Mikael Silvestre, cel care-l ajută pe Ioan Varga la transferuri. Și așteaptă un răspuns. ...
Echipele din Superliga, invitate să joace gratis pe „Arcul de Triumf”: „Menirea noastră este să oferim sportului românesc soluții” # Gazeta Sporturilor
Conducerea Complexului Sportiv „Arcul de Triumf” a propus Federației Române de Fotbal, dar și altor cluburi din Liga 1 și Liga 2, să desfășoare meciurile de pe teren propriu pe acest stadion în mod gratuit.Cluburile vizate sunt FC Dinamo și CS Dinamo, dar și Metaloglobus sau Unirea Slobozia, formații care-și dispută meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Clinceni, susține golazo.ro. ...
La noi, gustul cu care rămâi după meciuri precum FCSB – Craiova nu e al fotbalului în sine, ci al altor întâmplări colaterale.Două echipe care au pierdut joi în Europa fără să dea gol n-aveau cum să descarce basculante de spectacol duminică, la meciul lor direct. Nici n-au făcut-o, și chiar dacă au fost, fazele de fotbal s-au pierdut printre decizii VAR, declarații, polemici și chiar abordări jurnalistice menite să aducă perplexitate. ...
Antrenorul adversarei lui FCSB avertizează: „Acum suntem echipa din sezonul trecut! Feroce și ofensivă” # Gazeta Sporturilor
Bologna a reușit cea mai clară victorie din acest sezon, 4-0 cu Pisa, pe Renato dall'Ara, cu 18 zile înaintea deplasării pe Arena Națională, pentru duelul cu FCSB din etapa a 3-a a grupei de Europa League. Și formația pregătită de Vincenzo Italiano a urcat locul al 7-lea, la cinci puncte de liderul Napoli.De mai bine de o jumătate de an nu a mai învins Bologna la o asemenea diferență de scor, de la un 5-0, tot pe teren propriu. ...
Problemele Barcelonei cu sistemul judiciar se adâncesc. Un document al poliției catalane a dezvăluit presupuse nereguli financiare în cadrul clubului, menite, printre altele, să ducă la plata unor taxe mai mici către fisc. Una dintre aceste nereguli este legată de transferul brazilianului Malcom din iulie 2018.Potrivit sportal.bg, un raport al poliției, furnizat Tribunalului de Instrucție nr. ...
Legenda Rapidului regretă și acum plecarea lui Cîrjan la Dinamo: „Ne-ar trebui un playmaker și un atacant” # Gazeta Sporturilor
După mult timp în care a tot sperat că Rapid, echipa sa de suflet, va reveni în prim-planul Superligii, acum Nichi Dumitriu (82 de ani), fostul „fachir” al giuleștenilor din anii '60-'70, e mai optimist.Stabilit în Grecia de peste 40 de ani, Dumitriu continuă să urmărească foarte atent toate meciurile din campionatul românesc, dar și pe cele din Anglia și Spania. Recunoaște că „și la nemți se joacă bine, dar acolo e Bayern care nu prea poate fi detronată. ...
Pep Guardiola a reacționat după ce i-a depășit pe Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger: „O să-i invit la cină” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (54 de ani) a reacționat după ce a bifat victoria cu numărul 250 în Premier League, în 349 de meciuri, depășind astfel recordul lui Sir Alex Ferguson (83 de ani), care a atins aceeași bornă în 404 meciuri.Tehnicianul iberic a obținut recordul grație victoriei cu Brentford, scor 1-0, și a declarat că vrea să îi invite la cină pe Sir Alex și pe Arsene Wenger (75 de ani), antrenorul care completează podiumul, cu 250 de victorii în 423 de meciuri. ...
