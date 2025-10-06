Se retrage LeBron James? Clipul misterios postat de marele sportiv: „Decizia tuturor deciziilor”

15:50

După mult timp în care a tot sperat că Rapid, echipa sa de suflet, va reveni în prim-planul Superligii, acum Nichi Dumitriu (82 de ani), fostul „fachir” al giuleștenilor din anii '60-'70, e mai optimist.Stabilit în Grecia de peste 40 de ani, Dumitriu continuă să urmărească foarte atent toate meciurile din campionatul românesc, dar și pe cele din Anglia și Spania. Recunoaște că „și la nemți se joacă bine, dar acolo e Bayern care nu prea poate fi detronată. ...