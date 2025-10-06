Meciul FC Botoşani-UTA: Leo Grozavu - În etapa a 12-a nu se dă niciun premiu. Trebuie să rămânem umili

22:50

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a afirmat, în legătură cu tragedia de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” din Iaşi, că, dacă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost în secţia de ATI a unităţii medicale şi nu a văzut chiuveta înseamnă că aceasta nu este acolo, ”că nu se produc nişte lucruri paranormale să dispară chiuveta din salon”. Rafila consideră tardivă reacţia spitalului, întrebând de ce nu au reacţionat reprezentanţii unităţii sanitare atunci când au avut primul sau al doilea caz.