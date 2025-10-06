Bari Weiss, desemnată redactor-şef la CBS News
Rador, 6 octombrie 2025 23:20
Conglomeratul media american Paramount Skydance a desemnat-o pe Bari Weiss, fostă jurnalistă de opinie la „New York Times”, redactor-şef al filialei sale CBS News. De asemenea, compania a achizţionat site-ul digital de ştiri al doamnei Weiss, The Free Press, pentru aproximativ 150 de milioane de dolari. Paramount este condusă de David Ellison, al cărui tată, […]
Oficialii sirieni au publicat rezultatele preliminare ale primelor alegeri parlamentare organizate după înlăturarea de la putere a lui Bashar al-Assad. Comitetul electoral a transmis că 119 parlamentari au fost selectaţi, dintre care şase sunt femei, în timp ce alte zece locuri au revenit minorităţilor etnice şi religioase, inclusiv creştinilor şi kurzilor. Oficialii electorali au recunoscut […]
Președintele rus Vladimir Putin și premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat luni, în cursul unei convorbiri telefonice, despre situația din Orientul Mijlociu, inclusiv planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt conflictului din Gaza, au anunțat oficiali de la Kremlin. De asemenea, cei doi lideri și-au exprimat interesul pentru găsirea unor soluții negociate la […]
Autorităţile din statul american Illinois şi cele din oraşul Chicago au intentat un proces, într-o încercare de a împiedica Administraţia Trump să trimită sute de membri ai Gărzii Naţionale pe teritoriile lor. În reclamaţie se menţionează că desfăşurarea de trupe federale ar fi ilegală şi periculoasă. Autorităţile de la Casa Albă, care susţin că soldaţii […]
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu noi moţiuni de cenzură # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu noi moţiuni de cenzură pentru a doua oară în trei luni, după ce grupurile de extremă dreapta și stânga din Parlamentul European au iniţiat luni astfel de acţiuni. Deși moțiunile nu au aproape nicio șansă să obţină majoritatea de două treimi necesară pentru a […]
Emisiunea Pagini de istorie, una dintre producțiile emblematice ale Radio România Cultural, a împlinit, pe 6 octombrie, 35 de ani de difuzare și aproape 2000 de ediții realizate de îndrăgitul jurnalist Dan Manolache. Cu acest prilej, la Muzeul Vârstelor din București, a avut loc o ediție aniversară, la care au participat istoricii Georgeta Filitti, Adrian […]
Cancelarul german Friedrich Merz a vorbit luni la telefon cu președintele Israelului, Isaac Herzog, și și-a exprimat speranța că un acord privind eliberarea ostaticilor și o încetare a focului în Fâşia Gaza ar putea fi încheiat în următoarele câteva zile, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german. Discuțiile din Egipt trebuie să conducă […]
Conferință internațională MASS-MEDIA – ANALIZATE DE SPECIALIȘTI DIN CINCI ȚĂRI, LA ORADEA Vineri și sâmbătă, 10 – 11 octombrie, Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării din cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe politice și Științele Comunicării propune reuniunea academică având titlul: Jurnalismul tradițional și noile media: delimitări, practici și controverse. Este cea de-a […]
Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost inculpată astăzi oficial pentru 11 infracțiuni, iar procurorul general a cerut legislativului european ridicarea imunității parlamentare. Solicitarea va fi prezentată peste o oră în plen la Strasbourg, după care va fi transmisă Comisiei Juridice a Parlamentului European. Urmărirea penală a fost pusă în mișcare pentru infracțiuni de privare de libertate, […]
Hamas a anunţat că luni seara începe prima sesiune de negocieri în Egipt privind încetarea focului în Fâşia Gaza # Rador
Prima sesiune oficială de negocieri pentru încetarea focului în Fâşia Gaza va începe luni seară în Egipt, a declarat o sursă Hamas pentru CNN. „În această seară, vor începe primele sesiuni oficiale de negocieri”, a declarat sursa citată. Delegația israeliană a ajuns luni în Egipt, înainte de negocierile planificate pentru încetarea focului, iar delegaţia grupării […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Premierul francez Sébastien Lecornu şi-a prezentat luni demisia, după ce aseară îşi prezentase echipa guvernamentală. Componenţa aproape similară cu a fostului guvern destituit de parlament a fost criticată inclusiv de partenerii de dreapta. Este al treilea premier numit într-un an de preşedintele Emmanuel Macron, iar opoziţia de extremă dreapta cere alegeri […]
„Turismul ungar este în formă maximă. Anul acesta am depășit 15 milioane de vizitatori mai devreme ca niciodată, la sfârșitul lunii septembrie. Performanța din acest an a depășit ritmul de anul trecut cu trei săptămâni”, a scris luni, pe pagina sa oficială de Facebook, ministrul economiei, Márton Nagy, care a adăugat: Această performanţă dovedește faptul […]
Eurodeputata Diana Şoşoacă a ajuns la prânz la sediul Parchetului General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Ea a fost întâmpinată în faţa instituţiei de câteva zeci de susţinători, care afişau pancarte cu mesajul „Solidari cu Diana Şoşoacă”, suflau în vuvuzele şi fluturau steagul României, alături de cel […]
Premiul Nobel pentru Medicină a fost acordat celor trei cercetători care au făcut descoperiri revoluționare privind sistemul imunitar uman # Rador
Premiul Nobel pentru Medicină din acest an a fost acordat celor trei cercetători care au făcut descoperiri revoluționare privind sistemul imunitar uman. Comitetul Nobel a declarat că lucrările oamenilor de știință americani Mary Branco și Fred Ramsdell, alături de Shimon Sakaguchi din Japonia, au fost decisive pentru înțelegerea modului în care funcționează acest sistem./aionita/ilapadat (BBC […]
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta pentru a doua oară în trei luni cu tentative de demitere, după ce grupurile de extremă dreapta și de stânga din Parlamentul European vor depune în această săptămână moțiuni de cenzură împotriva ei. Deși aceste moțiuni au șanse minime de a atinge majoritatea de două […]
Kremlinul afirmă că nu există temei pentru a acuza Rusia în legătură cu incidentele cu drone din Europa # Rador
Kremlinul a susţinut luni că nu există niciun motiv pentru a acuza Rusia în legătură cu dronele observate în mai multe țări europene și a respins afirmațiile cancelarului german Friedrich Merz, care a afirmat că presupune că Rusia s-ar afla în spatele acestor zboruri. „Există mulți politicieni în Europa care sunt acum înclinați să dea […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Concertul „Eroism prin vocea a trei piane” are loc la Opera Națională din București. Spectacolul marchează doi ani de la atacul terorist din 7 octombrie 2023, comis de Hamas împotriva Israelului. Adriana Turea este în direct acum cu mai multe detalii. Bună ziua! Reporter: Bună ziua! Concertul urmează să înceapă, încă […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Premierul francez Sébastien Lecornu și-a dat luni demisia, la doar câteva ore după prezentarea echipei sale guvernamentale. Potrivit corespondentului RRA, componența noului guvern a provocat nemulțumiri de nedepășit între partidele din arcul guvernamental. Daniela Coman este acum în direct, de la Paris. Daniela, bună ziua! Reporter: Bună ziua! Premierul demisionar Sébastien […]
Introducere La 6 octombrie 1711, în Moldova a fost instaurată oficial perioada domniilor fanariote, odată cu urcarea pe tron a lui Nicolae Mavrocordat, primul domn venit din rândul marii aristocrații grecești a cartierului Fanar din Constantinopol. Această schimbare a marcat sfârșitul tradiției de a alege domnitorii din rândul boierilor pământeni și începutul unei epoci în […]
Seară Ravel – 150 de ani de la naștere: deschiderea de stagiune a Orchestrei Naționale Radio # Rador
Un bărbat mereu elegant, cu aer de dandy și trăsături fine, un artist a cărui creație însumează mai puțin de 14 ore de muzică, dar ale cărui partituri par a fi ieșite de sub mâna unui bijutier rafinat: acesta a fost celebrul compozitor francez MAURICE RAVEL (1875 – 1937), de la a cărui naștere întreg […]
Introducere A început Săptămâna Premiilor Nobel, momentul în care lumea întreagă își îndreaptă atenția către Stockholm și Oslo. În perioada 6–13 octombrie sunt anunțați laureații din 2025, iar ceremonia oficială de decernare va avea loc, ca în fiecare an, pe 10 decembrie, ziua în care este comemorată dispariția lui Alfred Nobel. Premiile Nobel au o […]
Ne aşteaptă din nou câteva zile de ploi abundente, vânt şi ninsori la munte. Meteorologii au actualizat cu puţin timp în urmă prognoza. Cele mai severe fenomene vor fi în judeţele Ialomiţa, Călăraşi şi Constanţa. În aceste zone de mâine seară de la ora 21:00 până miercuri la ora 23:00 va fi cod roșu de […]
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, și-a dat demisia, a relatat luni postul BFM TV, citând surse guvernamentale neidentificate./aionita/asalar (REUTERS – 6 octombrie)
Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic, fostul premier Ludovic Orban, profesorul Valentin Naumescu sau europarlmentarul Eugen Tomac se numără printre consilierii prezidenţiali numiţi cu puţin timp în urmă de preşedintele Nicuşor Dan. În total, şeful statului şi-a ales 16 noi consilieri. O parte dintre ei îşi vor prelua posturile […]
Acordurile de mediu pentru hidrocentrale vor fi aprobate doar în baza unor date obiective (Diana Buzoianu) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 octombrie) – Ministrul mediului, Diana Buzoianu, afirmă că acordurile de mediu pentru construirea unor hidrocentrale vor fi aprobate doar în baza unor studii și date obiective și atrage atenția că resursele financiare ar trebui direcționate către proiecte fezabile. Ea s-a deplasat duminică în comuna Gura Teghii din județul Buzău, unde a […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 octombrie) – Negociatorii din Israel și Hamas urmează să poarte discuții indirecte în Egipt, având ca scop încheierea războiului din Gaza. Întâlnirea are loc după ce Hamas a acceptat o parte dintre cele 20 de puncte ale planului de pace propus de președintele Trump. Aceasta este cea mai avansată încercare de […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 octombrie) – O nouă ediţie Fidelis, cu titluri de stat cu valori nominale de 100 lei sau 100 euro, va fi lansată de Ministerul Finanţelor săptămâna aceasta, în 10 octombrie. Dobânzile anuale vor fi de până la 7,9% pentru lei şi de 6,5% pentru euro. Donatorii de sânge vor beneficia, din […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 octombrie) – Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunţat că o dronă a fost doborâtă în timp ce se apropia de Moscova. Sistemele de apărare aeriană ruse au doborât o dronă în timp ce aceasta se îndrepta spre Moscova, a mai anunțat primarul Moscovei, Serghei Sobianin. ‘Serviciile de urgență intervin la locul […]
Un judecător federal a suspendat temporar decizia administraţiei Trump de a trimite treupe ale Gărzii Naţionale în Portland # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 octombrie) – Un judecător federal din Statele Unite a suspendat temporar decizia administrației Trump de a trimite trupe ale Gărzii Naționale din alte state pentru a patrula în Portland, Oregon. Judecătorul a decis că aducerea soldaților din California și Texas contravine direct hotărârii sale anterioare de a bloca folosirea Gărzii Naționale […]
EVENIMENTE INTERNE -Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului (la sediul Senatului și online) Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi ora 17:00 – vot final * Lucrări […]
Se marchează 15 ani (2010) de la lansarea pe piață a serviciului online de photo-sharing, video-sharing și rețelei sociale, Instagram, care oferă utilizatorilor posibilitatea de a încărca poze și video-uri, de a le aplica filtre digitale, și de a le distribui pe o varietate de rețele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter, Tumblr și Flickr. […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 octombrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Trafic îngreunat la această oră pe Drumul Naţional 1 Bucureşti – Ploieşti, în zona localităţii Otopeni, din judeţul Ilfov. Acolo s-a produs un accident între patru maşini. Pe restul şoselelor se circulă pe un carosabil umed, cu aglomeraţie în jurul marilor oraşe. Probleme sunt şi […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 octombrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a fost chemat astăzi în plenul Camerei Deputaţilor. Opoziţia îi cere să prezinte măsuri urgente pentru susţinerea micilor fermieri. În atenţia parlamentarilor se mai află proiectul guvernului care schimbă modul de plată a pensiilor private şi mai multe iniţiative legislative care […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 octombrie) – Pe 7 octombrie, Luna va fi la cea mai mică distanță de centrul Pământului – mai puțin de 360.000 km – iar locuitorii vor putea vedea o superlună. În plus, pe tot parcursul lunii octombrie, locuitorii vor putea observa apropierile Lunii cu Jupiter și Venus, a declarat Vladilen Sanakoev, […]
Noul guvern al Franței este așteptat la Palatul Élysée pentru o primă reuniune cu președintele Emmanuel Macron # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Noul guvern al Franței, instalat aseară, este așteptat luni după-amiază la Palatul Élysée pentru o primă reuniune a Consiliului de Miniștrii cu președintele Emmanuel Macron. Al treilea guvern numit de Macron într-un an are aproape aceeași componență ca precedentul și se va […]
Premierul Ilie Bolojan va discuta cu reprezentanţii marilor companii din industria agroalimentară # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Premierul Ilie Bolojan va discuta, săptămâna aceasta, cu reprezentanţii marilor companii din industria agroalimentară pentru a găsi în comun soluţii pentru o prezenţă mai mare a produselor autohtone la nivelul lanţurilor de magazine, dar şi pe pieţele externe. Întâlnirile au loc în […]
Ministrul sănătății ia apărarea personalului ATI în cazul de la Spitalul „Sfânta Maria” Iași # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Ministrul sănătății ia apărarea personalului medical de la secția de terapie intensivă a spitalului Sfânta Maria din Iași, unde șapte copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie foarte periculoasă. Într-un interviu pentru TVR Info, Alexandru Rogobete a spus că […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Decizii importante pentru soarta reformelor iniţiate de guvernul Bolojan sunt aşteptate săptămâna aceasta şi la Curtea Constituţională, unde au fost contestate de opoziţie şi de Înalta Curte legile din pachetul al doilea de reducere a deficitului, asumate în parlament. Una dintre cele […]
SUA – Guvernatori democraţi se mobilizează împotriva deciziei preşedintelui de a trimite trupe ale Gărzii Naţionale în oraşe # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 octombrie) – Guvernatorii democrați ai mai multor state americane se mobilizează împotriva deciziei președintelui Trump de a trimite trupe ale Gărzii Naționale în orașele din Statele Unite. Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a condamnat planurile de a trimite trupe din Texas în statul său, descriind acțiunea drept „invazia lui Trump”. Guvernatorul […]
Preşedintele Trump a îndemnat părţile implicate în eforturile de încetare a războiului din Gaza să acţioneze rapid # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 octombrie) – Președintele Trump a îndemnat toate părțile implicate în eforturile de a pune capăt războiului din Gaza să acționeze rapid, avertizând că, în caz contrar, va urma o vărsare masivă de sânge. Declarațiile sale, publicate pe rețelele de socializare, au venit înaintea negocierilor indirecte dintre Israel și Hamas, care urmează […]
Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră săptămână aceasta în dezbaterea Camerei Deputaților, ca for decizional # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 octombrie) – Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră săptămână aceasta în dezbaterea Camerei Deputaților, ca for decizional. Potrivit amendamentelor adoptate, pacienții cu afecțiuni oncologice vor avea dreptul să recupereze integral banii la cerere, într-o singură tranșă. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, este așteptat la „Ora guvernului” pentru a răspunde criticilor […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 octombrie) – Biroul Permanent Național al PSD se va reuni astăzi la sediul central din București. Este de așteptat ca liderii social-democratii să discute despre organizarea Congresului PSD, a cărui dată nu a fost încă stabilită. Prim-vicepreședintele partidului, Daniel Băluţă, a spus recent că acesta va avea loc cât mai curând […]
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, s-a declarat optimistă că va ajunge la un acord comercial favorabil cu Statele Unite şi cu alţi parteneri. Marcând un an de mandat, la un miting desfăşurat în Mexico City, doamna Sheinbaum a anunţat de asemenea planuri de reformare a politicii industriale, pentru a reflecta schimbările continue din mediul comercial. Cu […]
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Bilanțul premierului Bolojan la 100 de zile: Am evitat falimentul| Nu a fost austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate # Rador
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la împlinirea a 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul, că a luat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. ”Agenţiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar şi a fost un prim pas pentru a recâstiga […]
Cancelarul Friedrich Merz suspectează Rusia de implicare în recentele zboruri de drone în spaţiul aerian german # Rador
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că suspectează că Rusia s-a aflat în spatele recentelor zboruri de drone în spaţiul aerian german, inclusiv al acelora care au perturbat traficul de pe aeroportul din München. Domnul Merz a afirmat că operaţiunile dronelor au avut obiectivul de a spiona şi a crea nelinişte în rândul populaţiei. El […]
Alegerile din Cehia, ofensiva anti-UE a Rusiei, propunerea de acord de pace în Gaza și sosirea intifadei globale în Regatul Unit se regăsesc printre temele cele mai comentate de presa internațională. „La alegerile generale cehii au pedepsit coaliția de guvernare a premierului Petr Fiala și au recompensat mișcarea populistă a lui Andrei Babiš, Acțiunea Cetățenilor […]
Guvernul își propune să crească prezența pe bursă a companiilor publice. Este o zonă pe care n-am exploatat-o suficient și trebuie să o declanșăm în perioada imediat următoare, a afirmat premierul în bilanţul activității din primele 100 de zile de mandat. Ilie Bolojan a afirmat că există rezerve importante care pot fi valorificate dacă vor […]
Franța are din această seară un nou Guvern numit de președintele Emmanuel Macron, la propunerea premierului Sébastien Lecornu. Majoritatea membrilor fostului guvern, demis în septembrie de Parlament, își păstrează portofoliile, după cum transmite corespondenta RRA la Paris, Daniela Coman. Reporter: Noul cabinet este format din 18 miniștri proveniți din Blocul de Centru macronist și de […]
