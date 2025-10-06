Rafila: În UE sunt şase, şapte infecţii nosocomiale la 100 de cazuri externate. În România sunt în jur de 1,5/ Raportăm de patru, cinci ori mai puţine infecţii decât media în Uniunea Europeană/ Sunt mai multe decât cele raportate
Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a afirmat că România raportează de patru, cinci ori mai puţine infecţii nosocomiale decât media din Uniunea Europeană. El a precizat că, dacă în UE sunt şase, şapte cazuri la 100 de externări, în România cifra raportată este de 1,5. Rafila a adăugat că în ţara noastră sunt mai multe infecţii nosocomiale decât cele raportate.
Barcola s-a accidentat, Thauvin revine în echipa Franţei pentru meciurile din preliminariile CM-2026
Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) a anunţat, luni, că Bradley Barcola nu va participa la meciuri din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă. Înlocuitorul său pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026 este Florian Thauvin.
Femeile şi minorităţile, aproape absente în primul Parlament din era post-Assad. Doar 4% dintre parlamentari sunt femei, creştinii obţin două mandate. Singurul candidat evreu nu a fost ales. Ahmad al-Sharaa urmează să numească o treime dintre deputaţi
Membrii primului Parlament din era post-Assad, desemnat duminică în Siria, includ doar o proporţie slabă de femei şi reprezentanţi ai minorităţilor, potrivit rezultatelor anunţate luni, o consultare criticată din cauza lipsei sale de democraţie, relatează AFP.
Leroy Sane, atacantul german al lui Galatasaray Istanbul, a fost implicat duminică într-o altercaţie care s-a petrecut la Oktoberfest.
Rafila: Până în anul 2050 se estimează că mortalitatea produsă prin infecţii cu bacterii multirezistente va fi prima cauză de deces din lume, iar apoi vor urma bolile cardiovasculare şi cancerul
Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a declarat că se estimează că, până în 2050, infecţia cu bacterii multirezistente la antibiotice va fi prima cauză de deces în lume, iar apoi vor urma decesele cauzate de bolile cardiovasculare şi cancer. El a precizat că din cauza infecţiilor nosocomiale mor, anual, în Uniunea Europeană 50.000 de persoane.
UPDATE - Incendiu la un centru comercial din Târgu Mureş/ Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale/ Circa 20 de persoane aflate la o sală de sport, evacuate
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la etajul al treilea al unui centru comercial din Târgu Mureş, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale pentru stingerea acestuia. Aproximativ 20 de persoane care se aflau la o sală de sport situată la etajul al doilea au fost evacuate.
Rafila: În UE sunt şase, şapte infecţii nosocomiale la 100 de cazuri externate. În România sunt în jur de 1,5/ Raportăm de patru, cinci ori mai puţine infecţii decât media în Uniunea Europeană/ Sunt mai multe decât cele raportate
Meciul FC Botoşani-UTA: Leo Grozavu - În etapa a 12-a nu se dă niciun premiu. Trebuie să rămânem umili
Leo Grozavu, antrenorul echipei FC Botoşani, este mulţumit că formaţia sa este pe primul loc al clasamentului, dar ştie că mai este drum lung până la finalul sezonului.
Ursula von der Leyen încearcă, într-un Parlament European tensionat, să-şi reunească coaliţia
Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen - vizată de două moţiuni de cenzură - a depus luni să ceară Parlamentului European (PE) unitate, după mai bine de un an de tensiuni şi invective inclusiv din propria sa majoritate, relatează AFP.
Incendiu la un centru comercial din Târgu Mureş/ Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Echipa ciclistă Israel Premier Tech a anunţat luni, într-un comunicat, că îşi va schimba numele. Decizia vine după ce protestatarii pro-palestinieni au contestat puternic prezenţa echipei în competiţii.
Rafila, despre tragedia de la Iaşi: Ministrul a fost la ATI şi nu a văzut chiuveta. Înseamnă că nu e acolo/ Nu se produc lucruri paranormale să dispară chiuveta din salon/ Mi s-a părut tardivă reacţia spitalului
Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a afirmat, în legătură cu tragedia de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” din Iaşi, că, dacă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost în secţia de ATI a unităţii medicale şi nu a văzut chiuveta înseamnă că aceasta nu este acolo, ”că nu se produc nişte lucruri paranormale să dispară chiuveta din salon”. Rafila consideră tardivă reacţia spitalului, întrebând de ce nu au reacţionat reprezentanţii unităţii sanitare atunci când au avut primul sau al doilea caz.
Echipa FC Botoşani a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia UTA Arad, în etapa a 12-a, după un meci cu două goluri anulate pentru arădeni.
UPDATE - Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Pacienta transportată de autosanitară, declarată decedată/ Patru adulţi şi o fetiţă, transportaţi la spital - FOTO, VIDEO
O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în judeţul Cluj. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, acesta fiind conştient. O femeie, pacienta din ambulanţă, era în stop cardio-respirator şi i s-au făcut manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, ea fiind declarată decedată. Alte cinci persoane - patru adulţi şi o fetiţă de 9 ani - au fost transportate la spital. Traficul este blocat pe ambele sensuri.
Preşedintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară premierului său demisionar Sébastien Lecornu să formeze alt Guvern, la doar câteva ore după ce i-a acceptat demisia, relatează The Huffington Post.
Accidentat la omoplatul drept, Marc Marquez nu va participa la Grand Prix-urile Australiei şi Malaysiei
Marc Marquez, deja consacrat campion mondial, a fost nevoit să abandoneze în cursa de la Grand Prix-ul Indoneziei, după o căzătură, duminică, la Mandalika. Accidentat la umăr şi la omoplatul drept, pilotul Ducati va rata cursele din Australia şi Malaysia.
UPDATE - Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Pacienta transportată de autosanitară, declarată decedată/ Alte cinci persoane, evaluate medical - FOTO, VIDEO
O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în judeţul Cluj. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, acesta fiind conştient. O femeie, pacienta din ambulanţă, era în stop cardio-respirator şi i s-au făcut manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, ea fiind declarată decedată.. Alte cinci persoane sunt evaluate medical. Traficul este blocat pe ambele sensuri.
Un judecător, ucis prin împuşcare în timpul unui proces la Tirana. Un bărbat şi fiul acestuia, răniţi
Un judecător de la Curtea de Apel din Tirana, Astrit Kalaja, a fost ucis prin împuşcare luni, în timpul unei audieri, de către un bărbat care compărea în faţa sa, arestat rapid, anunţă într-un comunicat poliţia albaneză, relatează AFP.
UEFA a aprobat, „cu reticenţă", relocarea în străinătate a două meciuri din La Liga şi Serie A
UEFA a aprobat luni, „cu reticenţă” şi „în mod excepţional”, solicitarea venită din partea La Liga şi Serie A de a reloca două meciuri de campionat în Statele Unite şi Australia, o premieră mondială.
UPDATE - Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Un bărbat din autosanitară, descarcerat/ O femeie, tot din ambulanţă, în stop cardio-respirator/ Alte cinci persoane, evaluate medical
O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în judeţul Cluj. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, acesta fiind conştient. O femeie, tot din ambulanţă, este în stop cardio-respirator şi se fac manevre de resuscitare. Alte cinci persoane sunt evaluate medical. Traficul este blocat pe ambele sensuri.
Bashar al-Assad, spitalizat în "stare critică, la terapie intensivă", lângă Moscova, în urma unei "tentative de otrăvire", dezvăluie Observatorul Sirian al Drepturilor Omului
Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, exilat în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadişti în decembrie, a fost internat la 20 septembrie într-un spital în apropiere de Moacova, într-o ”stare critică, la terapie intensivă”, dezvăluie Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relatează Le Figaro.
Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Un bărbat din autosanitară, descarcerat/ O femeie, tot din ambulanţă, în stop cardio-respirator/ Alte cinci persoane, evaluate medical
Fotbalistul algerian Saïd Benrahma va fi audiat de justiţia engleză după ce câinii săi au atacat o persoană
Saïd Benrahma, fost jucător la West Ham United şi Olympique Lyon, este judecat în Anglia după ce câinii săi au atacat un bărbat în 2023. El nu s-a prezentat la tribunal săptămâna trecută, dar va fi audiat mai târziu în cursul lunii.
Un leopard, suspectat de faptul că ar fi scăpat de la o grădină zoologică, a fost prins luni după ce a rătăcit într-un complex hotelier, într-o zonă turistică, provocând panică între clienţi, anunţă un reprezentant al Protecţiei indoneziene a Animalelor, relatează AFP.
Ioan Turc: PNL va merge în coaliţie cu varianta premierului privind reforma administraţiei: Nu putem cere oamenilor să strângă cureaua, să majorăm cu 70% impozitul pe proprietate, pentru ca aceşti bani să fie tocaţi de o administraţie ineficientă
Secretarul de stat în Ministerul Justiţiei, liberalul Ioan Turc, a declarat luni că PNL va merge în coaliţie cu varianta premierului Ilie Bolojan, privind reforma administraţiei, care prevede disponibilizarea între 9.000 şi 13.000 de funcţionari. El a precizat că nu putem cere oamenilor să strângă cureaua, să majorăm cu 70% impozitul pe proprietate, pentru ca aceşti bani să fie tocaţi de o administraţie ineficientă.
OMS trage un semnal de alarmă împotriva unei noi dependenţe a copiilor de e-ţigarete. Peste 100 de milioane de persoane folosesc în lume ţigareta electronică - inclusiv cel puţin 15 milioane de copii cu vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani, în principal în
Un nou val ”alarmant” de dependenţă de nicotină din ţigarete electronice afectează milioane de copii, dependenţi de vaping, trage luni un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în timp ce tot mai puţini adulţi fumează tutun în lume, relatează AFP.
Un clip teaser publicat de Tesla pe platforma X stârneşte speculaţii despre noul Roadster sau un model de masă
Tesla a publicat duminică, pe platforma X (fosta Twitter), două clipuri teaser care au alimentat speculaţiile privind lansarea unui nou model de automobil electric, relatează CNBC.
Toma (PSD): În momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om. Reforma trebuie făcută, nici măcar nu e reformă / Nu trebuie să plesnim de mândrie că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem
Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), a declarat luni că, în momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om, iar reforma administraţiei trebuie făcută, pentru că nici măcar nu e reformă. ”Nu trebuie acum să plesnim, aşa, de mândrie, că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem noi. Deficitul este foarte mare, riscăm să avem probleme şi în economie”, a atras atenţia Toma.
Trei persoane, transportate la spital după un accident în care au fost implicate patru autoturisme, în judeţul Suceava/ Traficul pe DN 2, blocat - FOTO
Trei persoane au fost transportate la spital, luni seară, în urma unui accident produs pe DN 2, în zona localităţii Cumpărătura, judeţul Suceava, fiind implicate patru autoturisme. Traficul este complet blocat în urma accidentului.
Un clip teaser publicat de Tesla l+pe platforma X stârneşte speculaţii despre noul Roadster sau un model de masă
Administraţia Naţională Apele Române anunţă că pregăteşte noi licitaţii pentru plajele turistice şi nu va prelungi contractele care ajung la termen în această lună
Reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR) au anunţat că vor fi pregătite noi licitaţii pentru plajele turistice şi că nu pot fi aprobate solicitările de prelungire a contractelor de închiriere a sectoarelor de plajă care ajung la termen în luna octombrie. Astfel, vor exista licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare.
Curtea Supremă a SUA respinge un recurs al lui Ghislaine Maxwell împotriva condamnării sale la 20 de ani de închisoare
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni un recurs al lui Ghislaine Maxwell împotriva condamnării la 20 de ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de exploatare sexuală, relatează AFP.
Senatul a adoptat un proiect de lege care instituie ziua de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care instituie ziua de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria.
Echipa Oţelul Galaţi a învins luni, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 12-a din Superligă.
Creştere de 30% a acţiunilor AMD, după ce OpenAI anunţă un acord de preluare a unei participaţii de 10% la producătorul de cipuri
Acţiunile Advanced Micro Devices (AMD) au crescut cu peste 30% luni, după ce OpenAI a anunţat un acord prin care ar putea achiziţiona o participaţie de până la 10% în compania americană producătoare de semiconductoare, relatează CNBC.
Antrenorul italian Fabio Cannavaro a semnat luni un contract cu echipa naţională a Uzbekistanului, care este calificată pentru turneul final al Cupei Mondiale 2026.
USR cere conducerii Parlamentului să permită dezbaterea în plenul reunit a ultimelor patru rapoarte de activitate ale SRI
USR cere conducerii Parlamentului ca rapoartele de activitate ale Serviciului Român de Informaţii (SRI) pe anii 2021, 2022, 2023 şi 2024 să fie puse pe ordinea de zi a plenului comun, spre dezbatere şi aprobare, o solicitare scrisă fiind depusă, în acest sens, de liderii grupurilor parlamentare USR, Bogdan Rodeanu şi Ştefan Pălărie.
Legea majoratului digital a fost adoptată de Senat. Copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor / Nicoleta Pauliuc: Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii"
Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi ”pentru” şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar şi modern pentru protecţia copiilor în mediul online şi pentru responsabilizarea platformelor digitale.
Togolezul Samuel Asamoah, fost jucător la FCU Craiova 1948, s-a accidentat grav la un meci din prima ligă chineză. El riscă să rămână paralizat
Fostul jucător al echipei FCU Craiova 1948, togolezul Samuel Asamoah, în vârstă de 31 de ani, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză.
Trei persoane au fost transportate la spital, luni după-amiază, după ce două autoturisme s-au ciocnit, în localitatea Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa. Două dintre victime au fost extrase de pompieri, întrucât erau încarcerate.
Fostul premier grec Alexis Tsipras, un fost lider al stângii radicale şi antiausteritate în Europa, a demisionat luni din postul de deputat al Partidului Syriza, însă anunţă că vrea să-şi continue ”acţiunea politică”, relatează AFP.
Intervenţie în premieră la Spitalul Universitar de Urgenţa Bucureşti - primele ablaţii cu microunde pentru noduli tiroidieni, realizate într-un spital public în România
Reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) anunţă că la unitatea medicală au fost realizate primele ablaţii cu microunde pentru noduli tiroidieni, fiind vorba despre o intervenţie în premieră într-un spital public din România.
Doi morţi, "un membru important" al Hezbollah şi soţia sa, într-un atac israelian în sudul Libanului
Două persoane au fost ucise - inclusiv un supravieţuitor al atacului cu pagere vizând membri Hezbollah de anul trecut, într-un atac israelian, în sudul Libanului, potrivit presei de stat, în timp ce Israelul anunţă că a ucis ”un membru important” al mişcării islamiste libaneze, relatează AFP.
Sorin Grindeanu: Ana Birchall nu mai e de mult membru PSD. Cred că nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care….
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, în contextul acuzaţiilor la adresa Anei Birchall, că aceasta nu mai e de mult membru PSD şi crede că ”nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care….. ”.
"Extremişti" vor să pună "explozivi" în Ambasada SUA la Caracas, avertizează preşedintele Parlamentului venezuelean
Venezuela anunţă luni că a avertizat Statele Unite cu privire la faptul că ”extremişti” vor să pună explozivi la Ambasada Statelor Unite la Caracas, în contextul unor tensiuni puternice între cele două ţări după desfăşurarea unor nave americane de război în Caraibe, relatează AFP.
Comandament de iarnă la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, având în vedere avertizările meteorologilor / Contract de furnizare semnat cu Salrom, pentru candităţi suplimentare de sare
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a convicat, luni, comandamentul de iarnă, având în vedere avertizările emise de meteorologi, care anunţă precipitaţii abundente şi ninsori în zonele montane. De asemenea, compania anunţă că are în stoc peste o sută de mii de tone de sare, dar a încheiat un contract cu Salrom pentru cantităţi suplimentare.
Martin Odegaard, mijlocaşul echipei Arsenal Londra, s-a accidentat sâmbătă şi va rata următoarele două meciuri ale echipei naţionale a Norvegiei.
Poliţia australiană anunţă luni inculparea unui bărbat în vârstă de 60 de ani, acuzat de faptul că a deschis focul duminică, pe o stradă comercială foarte frecventată, la Sydney, unde a rănit 16 persoane, relatează AFP.
Dmitri Medvedev, nou derapaj verbal: Europa trebuie să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică
Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, comentând pe canalul său de Telegram frica de drone care a cuprins Europa, relatează agenţia TASS.
Stelian Bujduveanu: Începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare / Echipele Termoenergetica sunt deja în teren
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, luni, că începe furnizarea agentului termic pentru bucureştenii racordaţi la sistemul centralizat, echipele Termoenergetica fiind în teren.
Tricolorii mici: Rareş Pop, convocat pentru acţiunea naţionalei de tineret din luna octombrie
Jucătorul Rareş Pop de la Rapid a fost convocat la lot de selecţionerul Costin Curelea după ce Mihnea Rădulescu s-a accidentat în partida dintre Universitatea Craiova şi FCSB de duminică seară.
