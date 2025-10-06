O taximetristă din București a refuzat să ia în mașină o studentă...
StiriDiaspora.ro, 6 octombrie 2025 23:20
O taximetristă din București a refuzat să ia în mașină o studentă...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum o oră
23:20
O taximetristă din București a refuzat să ia în mașină o studentă...
Acum 2 ore
22:50
Ministrul Economiei: Germania trebuie să dezvolte drone pentru...
Acum 4 ore
22:00
Germania. Un român a furat roți de Porsche și Audi în valoare de...
21:10
Se schimbă sistemul de pensii din Germania. Guvernul introduce o...
21:00
Trei tineri au murit arși de vii într-o Tesla, după ce ușile s-au...
Acum 6 ore
19:40
Bucureștiul ar putea taxa suplimentar mașinile înmatriculate în...
19:00
Cum arată generația tinerilor care cresc departe de țară? Ne spune...
18:30
Tren direct între Kiev şi Bucureşti, începând din 10 octombrie. Cât...
Acum 8 ore
17:50
Sorin Grindeanu: Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea...
17:50
Crimă pasională, între români, în Italia. Un bărbat de 40 de ani a...
17:00
Șofer român, cursă nebună în Elveția cu poliția pe urmele sale. S-a...
16:40
Sorin Oprescu, plasat sub control judiciar în Grecia
Acum 12 ore
15:40
Diana Șoșoacă, pusă sub acuzare pentru 11 infracțiuni. Și-a ieșit...
15:10
Îngrijitoare româncă din Elveția, arestată după ce bătrâna de care...
12:40
Germania va introduce stagiul militar obligatoriu. Cancelarul Merz...
12:30
A murit doctorița Ana Guț, într-un accident ciudat. Mari sume de...
11:50
Merkel spune "adevărata" cauză a începerii războiului, în opinia ei
11:20
Premierul Franței și-a dat demisia, la câteva săptămâni după...
Acum 24 ore
10:40
Nicușor Dan a făcut publică lista noilor consilieri prezidențiali:...
09:40
Horoscop 7 octombrie 2025: Ziua metamorfozei interioare: curajul de...
09:40
Român din Italia, arestat după ce nu a plătit curentul 9 ani....
09:00
Un mare producător auto ar putea să dispară din cauza vânzărilor...
Ieri
17:20
Horoscop 6 octombrie 2025: Berbecii sunt plini de energie;...
16:40
Un român din Austria a murit strivit de propria mașină în timp ce o...
15:50
Opt persoane arestate şi 20 de poliţişti răniţi în ciocnirile...
15:10
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori. Oferă locuințe...
14:10
Român din Italia, arestat după ce a manevrat contorul și a furat...
13:10
Bebeluș de 9 luni blocat în mașină, salvat de polițiștii locali din...
12:40
Supărat că s-a despărțit de soție, un român din Germania a dat...
11:40
"Centre de returnare" pentru migranţi în afara UE. Germania...
10:50
Român de 16 ani, mort într-un accident cumplit în Italia
09:50
Sorin Oprescu a fost reţinut în Grecia, în apropierea aeroportului...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Horoscop 5 octombrie 2025: Taurii au nevoie de liniște; Capricornii...
16:50
Câștiga 200 de lire pe zi în Anglia, dar a ales să se întoarcă în...
16:00
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Barcelona pentru a cere...
14:20
Rusia a lovit cu drone două trenuri de pasageri din Ucraina: Zeci...
13:50
Incident armat la Nisa: Doi morţi şi mai mulţi răniţi
13:10
Românul din Italia împușcat în zona controlată de Camorra se află...
12:20
Explozie într-un bloc din Murfatlar. O persoană a fost rănită
11:50
Un român din Franța a dat examen de permis de 20 de ori. Când s-a...
11:00
Frica, banii și părerile altora. De ce nu revin acasă românii din...
11:00
Trump vrea să-și lanseze propria monedă de un dolar. Cum arată...
10:10
Aeroportul din Munchen, închis din nou după o nouă alertă cu drone
3 octombrie 2025
23:20
Trump a dat Hamas un ultimatum să-i accepte planul de pace. În caz...
22:10
O badantă româncă a murit singură și părăsită în Italia. Oamenii...
20:00
România, vizibilă la Italian Tech Week 2025: Rubik Hub și...
19:10
MAE îi dă replica lui Putin: "O țară agresor nu este în măsură să...
18:20
Sute de mii de persoane au ieșit în stradă în pentru a susține Gaza...
17:50
ANAF a preluat jumătatea din imobilul din Sibiu ce a aparţinut...
17:10
Un român și-a împins fosta iubită de pe o stâncă. O judecătoare a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.