Dacia Hipster Concept – urât de frumoasă sau frumos de urâtă?

09:50

Samsung se află într-o adevărată ofensivă în ce privește introducerea AI-ul în viața noastră de zi cu zi, iar beneficiul cel mai important mi se pare a fi timpul. De fapt, cred că asta ne dorim fiecare dintre noi. Să avem mai mult timp spre a-l petrece alături de cei dragi, dar și să alocăm […] The post Cum soluțiile cu AI de la Samsung înrolate în SmartThings te ajută să economisești timp în treburile casnice appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.