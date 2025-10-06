Mașinile iau locul fotbalului pe stadionul din Ghencea! Evenimentul care va avea loc pe arena Stelei
Fanatik, 7 octombrie 2025 00:40
Arena din Ghencea va găzdui, la finalul lunii octombrie, un eveniment dedicat iubitorilor de mașini puternice. Ce se întâmplă cu Steaua, echipa din liga a doua.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
00:40
Mașinile iau locul fotbalului pe stadionul din Ghencea! Evenimentul care va avea loc pe arena Stelei # Fanatik
Arena din Ghencea va găzdui, la finalul lunii octombrie, un eveniment dedicat iubitorilor de mașini puternice. Ce se întâmplă cu Steaua, echipa din liga a doua.
Acum 2 ore
00:00
Șoc în baschetul mondial! LeBron James ar urma să își anunțe retragerea: „Decizia deciziilor”. Videoclipul care le-a dat fiori fanilor # Fanatik
LeBron James, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, pare pregătit să își anunțe retragerea din NBA. Superstarul american a postat un videoclip misterios.
6 octombrie 2025
23:40
Noul lider din SuperLiga își continuă tirada la adresa lui Elias Charalambous: „Ce e el acolo, preparator fizic?” # Fanatik
Finanțatorul noului lider din SuperLiga a lansat încă un atac destul de dur dur la adresa lui Elias Charalambous: „Cei de afară se uită la noi ca la sălbatici”
Acum 4 ore
23:20
Pontul zilei de marți, 7 octombrie, din SuperLiga. Profit grandios cu golgheterul din acest sezon # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 7 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria golgheterul SuperLigii.
23:10
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea # Fanatik
Fosta parteneră a fotbalistului de origine britanică Kyle Walker (35 de ani) a fost văzută cu un jucător de tenis. Între cei doi este o diferență de 11 ani.
23:10
Valeriu Iftime vrea titlul după ce Botoșani a devenit lider în SuperLiga: „Avem o echipă bună, cel mai bun golaveraj!” # Fanatik
Valeriu Iftime, declarații în forță după FC Botoșani - UTA 2-1. Moldovenii sunt pe primul loc în Superliga României, iar patronul clubului visează la un titlu istoric.
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 7 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 450 de lei cu ajutorul a două meciuri de tenis din cadrul turneelor de la Wuhan și Shanghai.
22:10
Gigi Becali, criză de râs în direct, după conspirațiile lui Sorin Cârțu la adresa arbitrajului din FCSB – U Craiova 1-0: „Penibilitate. Ce aiureală. N-am vorbit cu el de 7 luni” # Fanatik
Gigi Becali a râs în hohote în direct. Ce a spus despre Sorin Cârțu după ce a lansat un atac la adresa arbitrajului de la FCSB - U Craiova 1-0.
21:50
Dumitru Dragomir anunță că Steaua ar fi devenit o forță, dacă MApN îi dădea echipa lui Nețoiu: „E la fel ca Gigi Becali. Sunt dictatori” # Fanatik
Mitică Dragomir a anunţat că Steaua ar fi devenit o echipă de play-off dacă ar fi ajuns pe mâna lui Gigi Neţoiu. Fostul şef al Ligii Profesioniste a făcut comparaţia cu Gigi Becali.
Acum 6 ore
21:20
Radu Drăgușin, gest de clasă înainte de meciurile naționalei României cu Moldova și Austria. Fundașul de la Tottenham și-a vizitat colegii în cantonament.
21:00
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii # Fanatik
În timp ce Sorin Oprescu a ajuns din nou în fața unei instanțe din Grecia, fosta lui iubită se luptă să recâștige vila din cartierul bucureștean Primăverii.
21:00
Andrei Nicolescu a dat de pământ cu Alex Dobre, după înjurăturile sale de dinainte de Dinamo – Rapid: „Atât poate, atât face” # Fanatik
Derby-ul Dinamo - Rapid a început deja! Andrei Nicolescu a comentat în termeni duri gestul făcut de Alex Dobre în perspectiva acestui meci
20:30
Dezvăluiri din culise despre penalty-ul ratat de Florin Tănase în FCSB – U Craiova. Ce i-a spus fotbalistul lui Mihai Stoica: „S-a răzgândit” # Fanatik
Ce i-a spus Florin Tănase lui Mihai Stoica după penalty-ul ratat în meciul cu Universitatea Craiova. Dezvăluirea făcută de președintele Consiliului de Administrație de la FCSB
20:00
Ianis Hagi, declarație emoționantă după revenirea în lotul României pentru preliminariile Cupei Mondiale # Fanatik
Ianis Hagi, internaționalul român care joacă în Turcia, la Alanyaspor, a revenit printre tricolori și a avut o declarație emoționantă înainte de duelurile cu Moldova și Austria.
19:40
„V-ați bucurat că nu a jucat Baiaram din primul minut?”. Reacție genială a lui Gigi Becali după FCSB – U Craiova 1-0: „M-am gândit că Mirel e hoț” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că s-a bucurat în momentul în care Ștefan Baiaram, fotbalistul Universității Craiova, a fost rezervă în partida contra celor de la FCSB.
Acum 8 ore
19:30
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate # Fanatik
Sorana Cîrstea și Emma Răducanu au participat și ele la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Ce ținute au purtat și ce alte nume celebre au fost prezente la eveniment?
19:20
Schimbare de ultimă oră la echipa națională! Un fotbalist de la Rapid a fost convocat de urgență # Fanatik
Modificare în lotul naționalei României. S-a accidentat grav în FCSB - Universitatea Craiova și ratează convocarea. Un jucător de la echipa rivală îi ia locul.
19:00
Dumitru Dragomir, dezvăluiri incredibile după derapajul lui Marian Iancu la adresa lui Mircea Lucescu: „Înjură ca la ușa cortului. Un cuvânt urât de tot” # Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat cea mai nouă și răsunătoare polemică din fotbalul românesc. Ce a spus despre disputa la distanță dintre Marian Iancu și Mircea Lucescu.
18:40
Cum l-a convins U Cluj pe Ioan Ovidiu Sabău să rămână. Președintele clubului a dezvăluit discuția cu antrenorul. Exclusiv # Fanatik
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a explicat pentru FANATIK cum a fost întors din drum Ioan Ovidiu Sabău. Antrenorul spusese că își dorește să plece de la echipă
18:30
Edi Iordănescu, făcut praf în Polonia după ce Legia a pierdut două meciuri la rând! Se ia în calcul chiar demiterea românului # Fanatik
Edi Iordănescu a ajuns într-o situație delicată la Legia! Echipa din Varșovia a pierdut ultimele două meciuri, iar antrenorul român a început să fie aspru criticat
18:20
Dumitru Dragomir a mai făcut o profeţie care s-a împlinit. „Oracolul” a anticipat că grecii îl vor elibera pe Sorin Oprescu # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui DON Mitică" despre reţinerea lui Sorin Oprescu în Grecia, anticipând că acesta nu va fi extrădat în România.
18:10
Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO, marți, 6 octombrie, la 13:30! Cristi Coste, alături de fostul căpitan al „câinilor” # Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar acum FANATIK DINAMO o să-l aducă invitat pe Ricardo Grigore. Cristi Coste va face show alături de fundașul crescut de „câini”
Acum 12 ore
17:10
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina # Fanatik
Final fericit pentru Elena Udrea. O limuzină Mercedes, care ”a dispărut” cât timp fostul ministru a fost în închisoare, a fost găsită în acte. Dacă nu apărea mașina, Udrea ar fi fost bună de plată
17:10
Sorin Cârțu, concluzie amară după eșecul Universității Craiova de pe Arena Națională: „Zici că e un blestem când jucăm cu FCSB”. Replică pentru Gigi Becali # Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre „complexul” pe care Universitatea Craiova îl are în partidele cu FCSB. Gruparea din Bănie a obținut un singur punct din ultimele patru meciuri directe.
17:10
Condiţiile puse de PSD pentru alegerile la Primăria Capitalei. Sorin Grindeanu: „Nu am intrat în Coaliție să fim tratați ca ruda săracă” # Fanatik
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre alegerile pentru Primăria Capitalei și a pus câteva condiții. Ce vor social-democrații
16:50
Fostul fotbalist al Craiovei riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video # Fanatik
Samuel Asamoah riscă să rămână paralizat după o accidentare cumplită
16:40
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi l-a scos în a doua repriză cu FCSB # Fanatik
Adrian Mutu a văzut meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0, și are un semn de întrebare și un remarcat după confruntarea de pe Arena Națională.
16:30
Ce riscă George Simion după noul atac la adresa lui Nicușor Dan? CNCD: ”Vrem să conexăm toate dosarele” # Fanatik
Nicușor Dan și George Simion sunt din nou în centrul unui conflict public. Cât de departe va merge această dispută politică și ce consecințe ar putea avea?
16:10
Austria, fără un jucător de top la meciul cu România! Vești bune pentru tricolorii lui Mircea Lucescu # Fanatik
Ne mai despart doar 6 zile până la partida crucială dintre România și Austria, iar selecționerul Ralf Rangnick a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători din lot.
15:50
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi” # Fanatik
Dumitru Dragomir a numit jucătorul pe care Gigi Becali ar trebui să îl transfere la FCSB. Fostul președinte al LPF l-a asemănat pe fotbalist cu Erling Haaland.
15:40
Jose Mourinho, atacat din tribune de fanii lui FC Porto la derby-ul cu Benfica. L-au numit trădător pe ”The Special One”. Video # Fanatik
Jose Mourinho s-a întors în țara natală și a semnat cu Benfica, iar acest lucru nu a putut fi iertat de fanii lui FC Porto care l-au numit trădător pe tehnicianul portughez.
15:20
Săptămâna începe cu vești bune pentru jucătorii din România! Dacă nu ești client Superbet, acum este momentul să devii. 15 minute de rotiri gratuite fără condiții de rulaj te așteaptă la verificarea contului, plus șansa […]
15:20
Salariul astronomic al lui Florin Tănase la FCSB! Câți bani îi dă Gigi Becali vedetei roș-albaștrilor: „E munca lui” # Fanatik
Florin Tănase este plătit regește la FCSB. Ce salariu încasează fotbalistul și ce a spus Gigi Becali despre el. Legătura neștiută cu Florinel Coman, fostul fotbalist al campioanei.
15:10
Dumitru Dragomir vine cu un scenariu care aruncă Bănia în aer! De ce Mirel Rădoi îl ține rezervă pe Baiaram: „Poate vrea să-i scadă prețul. Iei și tu 3 milioane” # Fanatik
Dumitru Dragomir are o versiune incredibilă în ceea ce privește situația lui Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova. De ce Rădoi și-a ținut vedeta pe bancă și la derby-ul cu FCSB
14:50
Gigi Becali, anunț triumfător după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Revenire de senzație în lotul roș-albaștrilor: „O să fie altceva” # Fanatik
Gigi Becali este în extaz după ce FCSB s-a impus cu 1-0 în derby-ul cu Univeristatea Craiova. Latifundiarul din Pipera făcut show la FANATIK SUPERLIGA și a anunțat o revenire în lotul lui Charalambous
14:40
Marius Șumudică a sărit în apărarea lui Denis Alibec: „Niciun atacant din România nu face asta”. Gigi Becali a venit instant cu replica: „El e numărul 1” # Fanatik
Marius Şumudică l-a apărat pe Denis Alibec, care a fost din nou criticat de Gigi Becali. Fostul antrenor al Rapidului a scos în evidenţă faza celui de-al doilea penalty acordat în FCSB - U Craiova, unde atacantul a avut o sclipire.
14:20
Cine este Ștefania Simion, noul consilier de stat pentru mediu. Legătura controversată cu Nicușor Dan # Fanatik
Află detalii despre legătura controversată dintre Nicușor Dan și Ștefania Simion, noul consilier de stat pentru mediu, și ce sumă de bani i-a transferat în 2020.
14:20
Șoc în lumea tenisului! O jucătoare a surprins pe toată lumea la revenirea pe teren după o pauză de 9 luni. A făcut exact invers decât Simona Halep # Fanatik
O jucătoare importantă din tenis a avut o apariție surprinzătoare după o absență îndelungată din circuitul WTA, iar iubitorii sportului alb au rămas muți de uimire.
14:00
Contre dure în direct după schimbarea de neînțeles a lui Rădoi din FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Să nu muriți cu dreptatea în mână” / „Vorbește cu Mirel” # Fanatik
Horia Ivanovici și Sorin Cârțu au avut, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un schimb de contre dure după ce Mirel Rădoi a făcut o schimbare de neînțeles în FCSB - Universitatea Craiova 1-0.
13:40
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să joc, nea Gigi” / „Ai de luat 6 milioane” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce discuție a purtat cu Florinel Coman. Poate reveni atacantul de națională la FCSB? Ce spune patronul campioanei.
13:20
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…” # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre situația de la Universitatea Craiova și a râs de conducerea oltenilor. Care este motivul pentru care Mirel Rădoi a preluat de fapt toată autoritatea la echipă.
13:00
Nicușor Dan a dus-o la Cotroceni pe femeia din cauza căreia a fost dat în judecată. Scandalul angajării Dianei Pungă, departe de final # Fanatik
Nicușor Dan a chemat-o la Cotroceni, pentru postul de consilieră, pe fosta mână dreaptă de la PMB din cauza căreia a fost dat în judecată pentru presupuse nereguli la angajarea ei. Diana Pungă, arătată cu degetul și în tragedia de la Lacul Morii
13:00
Adrian Mutu e convins că FCSB a dat lovitura cu el: „Are un fizic și o tehnică bună”. Analiză după victoria campioanei cu Universitatea Craiova # Fanatik
Un fotbalist de la FCSB a reușit să îl impresioneze pe Adrian Mutu după victoria din derby-ul cu Universitata Craiova. Cine este noul preferat al „Briliantului”
13:00
Gigi Becali, dialog fără precedent cu Marius Șumudică după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cum a făcut schimbările în derby: „Ești numărul 1” / „Am fost mai hoț ca ei” # Fanatik
Gigi Becali a avut un dialog spumos cu Marius Şumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA. Cum a făcut patronul FCSB schimbările în derby-ul cu Univesitatea Craiova.
12:40
Situație explozivă în platou! Horia Ivanovici – Adrian Mutu, contre dure din cauza lui Mirel Rădoi: „Nu sunt de acord” / ”Să-ți pun o întrebare directă” # Fanatik
Adrian Mutu s-a contrat cu Horia Ivanovici în direct din cauza lui Mirel Rădoi. "Briliantul" i-a luat apărarea tehnicianului Craiovei, spunând că nu merită să fie criticat atât de dur.
Acum 24 ore
12:20
Marius Șumudică nu a avut milă de Screciu după ce a comis penalty-ul care a decis FCSB – Universitatea Craiova: „Nu ai voie să faci așa ceva”. Reacția în direct a lui Sorin Cârțu # Fanatik
Vladimir Screciu, pus la zid după ce a comis penalty-ul care a decis FCSB - Universitatea Craiova. Marius Șumudică a spus unde a greșit jucătorul oltenilor și cum trebuia să procedeze de fapt.
12:10
Oltenii acuză conspirații după 0-1 cu FCSB și 3 penalty dictate împotriva Craiovei: “Costreie stă în Voluntari, el e șeful. Fă tu legăturile” # Fanatik
Eșecul suferit de Universitatea Craiova, 0-1, cu FCSB, i-a făcut pe olteni să răbufnească și să acuze jocuri de culise ale brigăzii de arbitri care a oficiat partida.
11:50
Sorin Cârțu a explodat: „Vă e frică de Becali? Nu vă e jenă, rușine?” Atac furibund la adresa lui Istvan Kovacs după FCSB – Craiova 1-0. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu a pus din nou tunurile pe arbitri. De această dată, Istvan Kovacs și Sorin Costreie au fost victimele președintelui de onoare de la U Craiova, care a pierdut derby-ul cu FCSB
11:30
Unde a greșit Mirel Rădoi: “A pierdut de 3 ori!” Horia Ivanovici trage concluziile pragmatice după derby-ul FCSB – U Craiova 1-0 # Fanatik
Eșecul Universității Craiova cu FCSB în etapa a 12-a din SuperLiga a adus noi critici la adresa antrenorului Mirel Rădoi. Horia Ivanovici a spus lucrurilor pe nume după ce tehnicianul oltenilor a pierdut acest meci.
11:10
Adrian Porumboiu dă de pamant cu Istvan Kovacs: “A dat un penalty penibil! L-a salvat Costreie de la VAR” # Fanatik
Adrian Porumboiu l-a criticat pe Istvan Kovacs pentru prestaţia din derby-ul FCSB - Universitatea Craiova, spunând că arbitrul român a fost salvat de Sorin Costreie, de la VAR.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.