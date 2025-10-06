Honda revine la Super Four

16:20

În această toamnă, Săptămâna PSI (6-12 octombrie) va celebra, prin două ateliere organizate la București, 150 de ani de la nașterea lui Carl Gustav Jung. În același timp, va aduce în atenție recenta și inedita carte a profesorului și psihanalistului Vasile Dem. Zamfirescu, Jurnal de psihanalist. O altă vedetă a Săptămânii PSI va fi volumul Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză, semnat de cunoscuta psihoterapeută de cuplu Domnica Petrovai în curs de apariție la Editura Trei.