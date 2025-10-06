Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
SportMedia, 7 octombrie 2025 01:10
Medicamentele pentru pierderea în greutate precum Ozempic și Wegovy au revoluționat lumea medicală în ultimii ani, ajutând mulți oameni slăbească – lucru pe care n-au reușit să-l facă prin alte metode încercate anterior. Aceste medicamente imită hormonul natural GLP-1, produs de organism după masă, care reglează insulina, digestia și senzația de sațietate. Pe fondul succesului
Acum 30 minute
01:10
Merz îl acuză pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei: Nu ne vom lăsa intimidați # SportMedia
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că duce un "război hibrid" împotriva Germaniei. "El duce un război informațional împotriva noastră. Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor", a declarat Merz luni pentru postul german de televiziune ntv. Cancelarul german a declarat că
01:10
Un studiu recent a arătat că persoanele care lucrează în schimburi au un risc cu 15% mai mare de a dezvolta litiază renală, în special cei mai tineri și cei implicați în activități cu nivel redus de efort fizic. Munca prelungită în afara programului obișnuit de zi, mai ales turele de noapte, poate perturba ritmul
01:10
Ce trebuie să știi despre antrenamentul cu greutăți. Cât ar trebui să ridici, cât de des și pentru cine sunt potrivite aceste exerciții # SportMedia
Ridicarea de greutăți, cunoscută și ca antrenament de rezistență, nu mai este rezervată sportivilor de performanță. Tot mai multe studii arată că halterele aduc beneficii pentru sănătate: întăresc imunitatea, previn declinul cognitiv, încetinesc procesul de îmbătrânire și cresc speranța de viață. „Creșterea masei musculare este unul dintre cei mai puternici indicatori de longevitate", afirmă Leigh
01:10
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită # SportMedia
Medicamentele pentru pierderea în greutate precum Ozempic și Wegovy au revoluționat lumea medicală în ultimii ani, ajutând mulți oameni slăbească – lucru pe care n-au reușit să-l facă prin alte metode încercate anterior. Aceste medicamente imită hormonul natural GLP-1, produs de organism după masă, care reglează insulina, digestia și senzația de sațietate. Pe fondul succesului … The post Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:10
Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că la Spitalul pentru Copii Sf. Maria s-au făcut noi demiteri, urmând ca postul de manager al unității medicale să fie scos la concurs. "Înțeleg că au fost schimbați șefa ATI, SPIIAM, asistenta șefă care au avut nereguli în
23:10
Confruntată cu noi moțiuni de cenzură, Ursula Von der Leyen cere unitate pentru ca adversarii UE să nu profite de căderea sa # SportMedia
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, confruntată în Parlamentul European cu două noi moţiuni de cenzură, a cerut luni într-un discurs în plenul acestei instituţii unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze blocul comunitar. Ea l-a menționat pe preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit extraselor din discurs prezentate de
23:10
Ministrul Mediului: Chiriile pentru plajele de pe litoral erau atât de mici încât se recuperau într-o zi # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit că plajele de pe litoralul românesc au fost închiriate în condiții extrem de avantajoase pentru chiriași, astfel încât chiria pentru 10 ani putea fi recuperată practic dintr-o singură zi de vară din încasările pentru șezlonguri. „Făcusem un calcul, pentru șezlongurile care ar fi putut să fie puse pe anumite
23:10
Urmează două zile de vreme de coșmar cu frig, vânt și cod roșu de ploi. Recomandări pentru populație # SportMedia
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis luni o serie de recomandări pentru populație, având în vedere vremea nefavorabilă care se anunță în aceste zile. ANM anunță ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 m și vreme rece. Aceste fenomene vor afecta o mare parte din țară,
23:10
Horoscop zilnic pentru 7 octombrie 2025.
Acum 6 ore
21:10
De ce a demisionat premierul Franței după doar 27 de zile și ce s-ar putea întâmpla în continuare # SportMedia
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat împreună cu guvernul său, la mai puțin de o lună de la numirea sa și la câteva ore de la anunțarea noului cabinet. Este cea mai recentă întâmplare șocantă dintr-o serie de evenimente care sugerează că Franța, al doilea stat membru ca mărime al UE, devine din ce în
21:10
Rusia se pregătește să înceapă cultivarea bananelor și a altor fructe tropicale, a declarat luni ministrul rus al Agriculturii, Oxana Lut. "Am început construirea primelor sere pentru banane" și există propuneri pentru cultivarea de asemenea a altor fructe exotice în Rusia, a afirmat Oxana Lut, relatează agenția EFE. "O persoană care se ocupă cu selecția
Acum 8 ore
19:10
Comisia de Apărare a Senatului a acordat, luni, raport favorabil cu amendamente propunerii legislative privind majoratul online, potrivit căreia un copil sub 16 ani accesează servicii online și creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil. Comisiile Juridică, pentru Comunicații și de Cultură au acordat, săptămâna trecută, raport de admitere acestui
19:10
Unitatea „Mad Max” care nimicește forțele ruse cu raiduri pe motociclete: un grup de eroi sau o bandă condusă de ticăloși? (Video) # SportMedia
Regimentul 425 de Asalt al forțelor ucrainene se mândrește cu victoriile din prima linie, dar există îngrijorări cu privire la modul în care conducerea unității speciale obține aceste succese. The Times a publicat sâmbătă un articol semnat de Max Tucker, care a petrecut recent timp cu Regimentul 425 de Asalt „Skala" din Ucraina, lângă linia
19:10
Noul atacant al echipei de fotbal AS Monaco, Ansu Fati, a devenit cel mai rapid jucător care a atins cifra de cinci goluri de la debutul său în Ligue 1, după ce a reușit o dublă în partida cu Nice, duminică, în etapa a 7-a a campionatului francez, relatează L'Equipe. Ansu Fati, care a marcat
19:10
CFR Călători informează că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulaţie tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – Bucureşti Nord şi retur. Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de CFR Călători: Preţul unui bilet în relaţia Bucureşti Nord – Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în
19:10
Grădinița privată Iilo din Sectorul 4, locul unde joaca devine cea mai serioasă formă de învățare # SportMedia
La Grădinița Iilo, joaca nu este o pauză între activități, ci însăși esența procesului de învățare. Într-un spațiu luminos, plin de culoare și energie, copiii sunt încurajați să descopere lumea prin curiozitate, să pună întrebări și să găsească răspunsuri prin experiență. Aici, zâmbetul și educația merg mână în mână — iar fiecare zi devine o
19:10
Roțile unui automobil trebuie să funcționeze în perfectă armonie pentru a asigura confort, stabilitate și siguranță. Dezechilibrarea lor este o problemă mai frecventă decât s-ar putea crede și, de multe ori, șoferii tind să o considere un inconvenient minor, limitat doar la apariția unor vibrații neplăcute în volan. În realitate, rularea cu roți dezechilibrate aduce
19:10
Opera Națională București prezintă pe 11 octombrie, ora 18:30, spectacolul de operă „Madama Butterfly" de Giacomo Puccini, și pe 12 octombrie, ora 18:30, spectacolul de operă „Otello" de Giuseppe Verdi. Sâmbătă, 11 octombrie, ora 18:30, publicul este așteptat în sala mare a ONB la spectacolul de operă „Madama Butterfly" de Giacomo Puccini. Puccini considera „Madama
19:10
Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a acuzat Polonia și statele baltice pentru invazia Ucrainei de către Vladimir Putin. Merkel, care a condus țara între 2005 și 2021, a făcut această afirmație controversată într-un interviu acordat publicației maghiare Partizan, citată de Daily Mail. Ea a acuzat Polonia și statele baltice pentru ruperea legăturilor diplomatice dintre
19:10
Polonia a înregistrat anul acesta un număr record de 170.000 de atacuri cibernetice, pe care le atribuie Rusiei # SportMedia
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Digitale din Polonia, Krzysztof Gawkowski, a afirmat luni că țara sa a înregistrat în acest an 170.000 de atacuri cibernetice, cel mai mare număr raportat vreodată, situație pe care a atribuit-o Rusiei. Oficialul polonez a oferit aceste date într-un interviu pentru televiziunea de stat, afirmând că, dintre cele între 2.000 și
Acum 12 ore
17:10
Fraudă masivă în domeniul ride-sharing: ANAF a descoperit o rețea care a prejudiciat statul cu 35 de milioane de euro # SportMedia
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit o fraudă de amploare în domeniul transportului alternativ, după ce 128 de companii de ride-sharing au fost găsite că funcționau „la negru". În doar cinci zile de controale, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de 175 de milioane de lei, echivalentul a peste 35 de milioane
17:10
Noul clasament WTA: Salt pentru Sorana Cîrstea, două schimbări în primele 10 jucătoare ale lumii # SportMedia
Americanca Jessica Pegula, semifinalistă la Beijing, a urcat de pe șapte pe șase în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni. Pegula a făcut rocada cu compatrioata Madison Keys, campioana en titre de la Australian Open. O altă americanca, Amanda Anisimova, care a cucerit titlul la China Open, lși-a consolidat poziția a
17:10
Olguța Vasilescu anunță ce reformă acceptă PSD pentru administrația locală: Reducere de max. 20% a posturilor ocupate sau 10% din cheltuielile de personal # SportMedia
PSD a stabilit luni, în cadrul unei ședințe interne, ce formulă de reducere a numărului de angajați din administrația locală susține în coaliția de guvernare. Social-democrații propun ca reducerea să vizeze cel mult 20% dintre posturile ocupate, chiar dacă sunt de acord, în principiu, cu reducerea a 30% din totalul posturilor existente. Iar ca variantă
17:10
Ion Țiriac (86 de ani) a fost întrebat dacă România o va avea pe „noua Simona Halep", după retragerea sportivei noastre. Retragerea Simonei Halep a lăsat un gol important în tenisul românesc, iar Ion Țiriac nu crede că o altă sportivă de măcar același nivel va apărea prea curând în România. Țiriac a oferit un
17:10
Valentin Naumescu, consilier prezidențial: Sunt vremuri de cumpănă în Europa. România are datoria să participe cu inițiativă la procesul decizional # SportMedia
Profesorul și analistul de politică externă Valentin Naumescu a fost numit consilier prezidențial pentru afaceri europene, urmând să își înceapă oficial mandatul la Palatul Cotroceni pe 1 noiembrie. Într-o postare publică, Naumescu precizează că a acceptat „onoranta propunere a președintelui României" de a se alătura echipei de consilieri din Administrația Prezidențială. „Sunt vremuri de cumpănă
15:10
Diana Șoșoacă a ajuns, luni, la Parchetul General, unde a fost chemată pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Şoşoacă a profitat de ocazie pentru o baie de mulţime printre susținătorii, care afișau pancarte cu „Solidari cu Diana Șoșoacă". Oamenii au venit cu vuvuzele și fluturau steagul României, alături
15:10
Dobânzile sufocă deja bugetul: O treime din alocarea suplimentară de la rectificare s-a dus pe costurile de finanțare, de trei ori mai mult decât a bugetat Ciolacu # SportMedia
Cu un nivel de 7,5% din PIB în 2025, România se află pe locul trei la nivel european în privința ponderii dobânzilor în buget, în spatele unor state precum Ungaria (țara cu cele mai ridicate costuri de împrumut din UE din cauza crizei financiare în care se află, survenită în contextul blocării finanțării europene) și
15:10
Guvernul a făcut public contractul celor 17 Dustere: Cât costă, ce servicii sunt incluse și ce alte clauze are # SportMedia
Cancelaria premierului Ilie Bolojan a publicat contractul de închiriere pe trei luni a 17 mașini Dacia Duster model pick-up. Opțiunea Guvernului pentru acest tip de mașini a stârnit recent un val de reproșuri, în special din partea angajaților Executivului. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a acuzat săptămâna trecută Cancelaria că a
15:10
Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, condamnat pentru corupție și reținut sâmbătă la Salonic, a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar. Decizia a fost luată luni de magistrații din Grecia, potrivit unor surse Antena3 şi G4Media. Astfel, Oprescu a fost lăsat liber până la consiliul judecătoresc, care va avea loc în cel mult
15:10
Prețul energiei pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la „1 leu, 1 leu și un pic” pe KWh, spune ministrul Energiei # SportMedia
Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1 leu pe kilowatt-oră, „un leu și un pic", în urma stabilirii unor mecanisme clare între stat, producători și furnizori, a anunțat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „E foarte tentant să vii și să spui: plafonăm la 1 leu. Cred că, cu măsuri atât
15:10
Toate unitățile de învățământ din județul Constanța – școli, grădinițe și creșe – vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza condițiilor meteo extreme prognozate. Decizia a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța, în urma avertizărilor emise luni dimineaţă de Administrația Naț
15:10
Păcănelele, la control! Aparatele de jocuri de noroc vor fi incluse într-un registru digital și pe o hartă interactivă # SportMedia
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) va lansa până la 15 octombrie un Registru public al mijloacelor de joc, un sistem digital menit să aducă mai multă transparență în domeniu și să combată activitățile ilegale. Registrul va include o hartă interactivă a tuturor locațiilor autorizate, cu coduri QR care vor permite oricui să verifice … The post Păcănelele, la control! Aparatele de jocuri de noroc vor fi incluse într-un registru digital și pe o hartă interactivă appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Tancurile s-au dovedit vulnerabile la atacurile cu drone și sunt folosite tot mai puțin în războiul din Ucraina. Însă țările NATO, printre care și România, continuă să cumpere și să dezvolte noi tipuri de tancuri. Dronele transformă tancurile și vehiculele blindate în epave în flăcări în Ucraina, dar aliații NATO își dublează resursele în ce … The post De ce România și NATO pariază pe tancuri, chiar dacă dronele le distrug în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Antrenorul echipei Glasgow Rangers, Russell Martin, a fost demis din funcție, plătind astfel pentru un debut de sezon catastrofal marcat de o singură victorie în șapte meciuri de campionat, a anunțat clubul scoțian de fotbal, duminică, citat de AFP. ‘Deși perioadele de tranziție necesită timp, rezultatele nu au confirmat așteptările’ lui Rangers, a transmis clubul … The post Fosta echipă a lui Ianis Hagi schimbă antrenorul appeared first on spotmedia.ro.
13:10
România intră într-un nou episod de vreme foarte rece şi ploi abundente de cod roşu. Meteorologii au emis avertizări de tip cod galben, cod portocaliu, dar şi cod roşu de ploi. Să le luăm pe rând: Prima este o informare meteo valabilă de luni până joi (9 octombrie), la ora 10, care anunţă ploi, dar … The post Vreme de coșmar cu frig, vânt și cod roșu de ploi appeared first on spotmedia.ro.
13:10
320.000 de copii și cadre didactice și-au găsit un viitor în școlile din România, cu ajutorul a 93,5 milioane de lei donate de Lidl România către sistemul de educație Ca parte din strategia Lidl de a fi alături de oameni zi de zi și de a aduce valoare adaugată în comunități și în familii prin … The post 9 ani de investiții Lidl în educație de calitate și echitabilă: Știi că merită. appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Dacă porți ochelari de ani de zile și te-ai săturat de lentilele de contact, probabil te-ai întrebat deja dacă operația de miopie cu laser ar fi o soluție potrivită pentru tine. Veștile sunt bune: tehnologia medicală a evoluat considerabil, iar intervențiile pentru corectarea miopiei sunt astăzi rapide, sigure și cu rezultate excelente. Dar înainte să … The post Cum alegi clinica potrivită pentru o operație de miopie? appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Noul premier al Franței și-a dat demisia după mai puțin de o lună și a stabilit 3 recorduri greu de egalat. Bursa o ia în jos, crește presiunea pe Macron # SportMedia
Președintele Emmanuel Macron a acceptat, luni dimineață, demisia premierului Sébastien Lecornu, la doar câteva săptămâni după numirea acestuia în funcție. Decizia vine la scurt timp după anunțarea noii componențe a Cabinetului, care a fost aspru criticată pentru lipsa de schimbare reală, scrie The Guardian. Un guvern nou cu aceleași fețe Anunțul privind componența Executivului a … The post Noul premier al Franței și-a dat demisia după mai puțin de o lună și a stabilit 3 recorduri greu de egalat. Bursa o ia în jos, crește presiunea pe Macron appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Ziua 1321 Femeie ucisă în propria casă de ruși. Explozie uriașă în Crimeea (Video). Mii de ruși stau fără curent și mii de cubanezi luptă în Ucraina # SportMedia
În ziua 1321 de război Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei. Trupele ruse au bombardat cu tiruri de artilerie localitatea Stepanivka din regiunea Herson, iar o femeie a fost ucisă în propria locuință. Forțele ruse au lansat în timpul nopții un atac masiv cu drone asupra orașului Harkov, provocând distrugeri și incendii ale infrastructurii. Mai multe … The post Ziua 1321 Femeie ucisă în propria casă de ruși. Explozie uriașă în Crimeea (Video). Mii de ruși stau fără curent și mii de cubanezi luptă în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Compania Municipală Termoenergetica a anunțat, luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire a început în Bucureşti conform graficului stabilit pentru sezonul rece. Prognoza pentru zilele următoare anunţă temperaturi minime sub 10 grade pentru Capitală. Din cauza dimensiunilor mari ale sistemului de termoficare și a faptului că unele asociații de proprietari sau locatari … The post Începe furnizarea căldurii în București. Zonele unde caloriferele rămân reci appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul accidentat al FCSB, și-a stabilit viitorul. Fundașul camerunez n-are gânduri de plecare de la FCSB, deși s-a scris de mai multe ori despre interesul unor echipe din Europa. David Jimenez, agentul lui Dawa, a anunțat că fundașul așteaptă să poată intra din nou pe teren pentru FCSB și „e … The post Joyskim Dawa și-a stabilit viitorul appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Guvernul Bolojan, dat în judecată pentru că a refuzat să spună ce ajutoare militare au fost acordate Ucrainei # SportMedia
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a anunțat că a chemat în judecată Guvernul României, prin Secretariatul General (SGG), după ce instituția a refuzat să furnizeze informații considerate de interes public privind ajutoarele militare acordate Ucrainei. APADOR-CH a solicitat Guvernului, în septembrie 2025, numărul și data hotărârilor prin care au … The post Guvernul Bolojan, dat în judecată pentru că a refuzat să spună ce ajutoare militare au fost acordate Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Populiștii care vor să taie ajutoarele pentru Ucraina câștigă tot mai mult teren în UE. În Cehia, victoria e a partidului ANO și a lui Andrej Babiš, după ce în campanie au promis o viață mai bună și pace. Există o tendință de creștere a audienței care îmbrățișează subiectele majore ale politicii de la Kremlin: … The post România rezistă: Slovacia, Ungaria, Cehia merg spre Rusia appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:10
Universitatea Craiova contestă vehement arbitrajul din meciul cu FCSB: „Aveam alte așteptări” # SportMedia
Universitatea Craiova contestă vehement maniera de arbitraj a brigăzii conduse de Istvan Kovacs la meciul cu FCSB (0-1, pe Arena Națională). La finalul jocului pierdut, Vladimir Screciu, cel care a făcut penalty-ul dictat de Kovacs cu ajutor din camera VAR, a spus că nu înțelege de ce intervenția sa la Alexandru Stoian a fost sancționată. … The post Universitatea Craiova contestă vehement arbitrajul din meciul cu FCSB: „Aveam alte așteptări” appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Înotul nu este doar o activitate fizică, ci o experiență complexă care modelează atât corpul, cât și mintea. Alegerea unui club cu tradiție și profesionalism transformă fiecare lecție într-o investiție în sănătatea fizică, echilibrul psihic și dezvoltarea socială. Aqua Swim, fondat în 2010 și afiliat la Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, este considerat … The post Cursuri înot copii și adulți: Beneficiile psihologice și sociale ale înotului appeared first on spotmedia.ro.
11:10
LEGO este mai mult decât un simplu joc de construcție; este un instrument de dezvoltare și socializare pentru adolescenți. Într-o lume în care inovația și creativitatea sunt la mare căutare, aceste cărămizi colorate oferă oportunitatea perfectă de a ajuta la construirea nu doar a structurilor impresionante, ci și a relațiilor durabile. Te invităm să descoperi … The post Impactul LEGO asupra socializării și colaborării între adolescenți appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte # SportMedia
Țara proiectelor neterminate. Șapte miliarde de euro a pierdut până acum România din PNRR, și încă avem potențial să „maximizăm” eșecul. Comunitățile mici, sărace aveau cele mai mari șanse să se dezvolte cu aceste fonduri, dar autoritățile au căzut și la acest examen. Sute de kilometri de canalizare și apă au fost scoase din programul … The post Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Dacia a prezentat oficial noul Hipster Concept, o mașină electrică de oraș care promite să deschidă un segment complet nou în Europa. Vehiculul are doar trei metri lungime, este cu 20% mai ușor decât Dacia Spring și ar putea costa sub 15.000 de euro, scrie Reuters. Cu această lansare, Dacia își propune să concureze direct … The post Cum arată Dacia Hipster, mini-mașina electrică de 15.000 de euro (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Concluzia trasă de presa din Spania despre Ionuț Radu după ultimele meciuri la Celta Vigo: „Într-un ritm uimitor” # SportMedia
Ionuț Radu (28 de ani), portarul naționalei României, a fost titular și integralist în meciul Celta Vigo – Atletico Madrid 1-1. Celta a reușit să obțină un punct împotriva lui Atletico Madrid, care venea după o victorie contra rivalei Real Madrid în derby-ul orașului. Totuși, echipa din Vigo a rămas singura formație fără victorie în … The post Concluzia trasă de presa din Spania despre Ionuț Radu după ultimele meciuri la Celta Vigo: „Într-un ritm uimitor” appeared first on spotmedia.ro.
11:10
LEGO Classic versus LEGO Technic: două experiențe de construcție care îți provoacă creativitatea în moduri diferite # SportMedia
Când auzi de LEGO, probabil îți vin în minte amintiri pline de culoare din copilărie. Cuburile mici, simplu de îmbinat, reprezentau poarta către universuri întregi de joacă. Totuși, LEGO nu înseamnă doar distracție pentru copii, ci și provocări complexe pentru adulți. Dintre toate liniile populare, LEGO Classic și LEGO Technic sunt două extreme care definesc … The post LEGO Classic versus LEGO Technic: două experiențe de construcție care îți provoacă creativitatea în moduri diferite appeared first on spotmedia.ro.
