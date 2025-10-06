La ce angajați apar cel mai des pietrele la rinichi – studiu

11:10

Țara proiectelor neterminate. Șapte miliarde de euro a pierdut până acum România din PNRR, și încă avem potențial să „maximizăm" eșecul. Comunitățile mici, sărace aveau cele mai mari șanse să se dezvolte cu aceste fonduri, dar autoritățile au căzut și la acest examen. Sute de kilometri de canalizare și apă au fost scoase din programul