„Laura Codruța Kovesi – cafeaua și lacrimile corupților”. Interviu în presa greacă cu șefa Parchetului European
HotNews.ro, 7 octombrie 2025 01:10
Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a vorbit pentru ziarul Kathimerini despre mesajul pe care a vrut să-l transmită prin prezența sa la Atena, citează Rador Radio România. Prezența procurorului-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi,…
Acum 30 minute
01:10
Acum o oră
01:00
Dronele ucrainene au atacat în Siberia, la peste 2.000 km distanță de linia frontului. Oficialii ruși evocă o facilitate industrială, dar nu au divulgat-o # HotNews.ro
Dronele ucrainene au atacat orașul Tiumen din regiunea rusă Siberia în seara zilei de luni, 6 octombrie, au anunțat oficialii locali, potrivit The Kyiv Independent. Oficialii din regiunea Tiumen din Rusia au afirmat pe Telegram…
Acum 2 ore
00:20
Șefa BCE transmite UE un avertisment în privința activelor înghețate ale Rusiei, „având în vedere puterea monedei euro” # HotNews.ro
Orice fel de decizie a Uniunii Europene privind utilizarea activelor înghețate ale statului rus, în scopul ajutării Ucrainei, trebuie să respecte dreptul internațional, iar Banca Centrală Europeană este „foarte atentă” la acest proces, a afirmat…
00:10
Trump vizează „concurența externă neloială”: O nouă taxă vamală, de 25%, a fost impusă de la 1 noiembrie # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că toate camioanele medii și grele importate în Statele Unite vor fi supuse unei taxe vamale de 25% începând de la 1 noiembrie, decizia marcând o escaladare semnificativă…
00:10
Bombardamente raportate la doar un kilometru de centrala nucleară Zaporojie. Avertismentul șefului AIEA # HotNews.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipa sa de la cea centrala nucleară din Zaporojie, situată în sudul Ucrainei și care e cea mai mare din Europa, a auzit luni mai multe…
6 octombrie 2025
23:40
„Nu ne vom lăsa intimidaţi”. Merz îl acuză pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei, relatează agenția DPA, preluată de Agerpres. „El duce un război informaţional împotriva noastră. Duce un război militar…
Acum 4 ore
23:20
23:10
Avertisment pentru constănțeni, din cauza furtunilor care încep marți seară. Vergil Chițac: „Să-și facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore” # HotNews.ro
Primarul Constanței, Vergil Chițac, a afirmat, la Antena 3 CNN, că locuitorii orașului ar trebui să se pregătească pentru furtuna și ploille abundente anunțate de meteorologi pentru marți seara, făcându-și provizii de apă și alimente…
22:50
Criza politică din Franța: Macron îi acordă 48 de ore lui Lecornu pentru „ultime negocieri” și spune că „îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregătit luni „să-şi asume responsabilitatea” în cazul unui nou eşec al discuţiilor, dându-i premierului demisionar Sebastien Lecornu un termen de 48 de ore pentru „ultimele negocieri”, informează France Presse,…
22:50
SuperLiga: FC Botoşani e noul lider al clasamentului, după o victorie în fața arădenilor de la UTA # HotNews.ro
Echipa FC Botoşani a învins luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia UTA Arad, în etapa a 12-a din campionat, după un meci cu două goluri anulate pentru arădeni, scrie News.ro. Gazdele…
22:50
Ce pedeapsă a primit un soldat rus, eliberat într-un schimb de prizonieri, pentru că a vorbit cu un blogger ucrainean despre pierderile grele de pe front # HotNews.ro
Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri de război cu Ucraina a fost condamnat la patru ani de închisoare, într-o colonie penitenciară, după ce a acordat interviuri unui blogger ucrainean, scrie luni…
22:30
Scandalul macabru al traficului de cadavre de la Harvard ia o nouă turnură. Universitatea se confruntă cu un val de procese # HotNews.ro
Universitatea Harvard poate fi dată în judecată de familiile care o acuză că a gestionat neglijent trupurilor rudelor lor care au fost donate școlii de medicină și care apoi au fost vândute pe piața neagră…
22:10
VIDEO Cum a fost primită Greta Thunberg la Atena, după ce Israelul a deportat-o: „Aș putea vorbi foarte mult despre maltratare, dar nu asta este știrea” # HotNews.ro
Activista suedeză de mediu Greta Thunberg a sosit luni în Grecia, fiind întâmpinată de o mulțime propalestiniană care a aplaudat-o, după ce ea și alte sute de activiști reținuți de armata israeliană în largul mării…
22:10
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis luni seară o serie de recomandări pentru populaţie, având în vedere vremea nefavorabilă care se anunţă în următoarele zile. ANM anunţă ploi importante cantitativ, intensificări ale…
21:50
Rusia, bănuită că a executat sute de soldați ucraineni luați prizonieri. Kievul a deschis zeci de anchete penale # HotNews.ro
Ucraina investighează drept posibile execuţii moartea a 263 de soldaţi ucraineni care ar fi fost ucişi după ce s-au predat sau au fost luaţi prizonieri de către trupele ruse, potrivit unui comunicat emis luni de…
Acum 6 ore
21:30
Echipa Oţelul Galaţi a învins luni seară, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 12-a din SuperLigă, informează News.ro. Gălăţenii au controlat jocul de la cap la coadă şi prima ocazie…
21:30
VIDEO Casa unei judecătoare amenințate cu moartea după ce a decis împotriva administrației Trump a ars din temelii. Familia ei, nevoită să sară pe fereastră # HotNews.ro
O proprietate situată pe malul mării, aparținând unei judecătoare din Carolina de Sud, a ars complet într-un incendiu uriaș, în urma căruia trei membri ai familiei sale au ajuns la spital, inclusiv soțul ei, fost…
21:20
Cât de reală este povestea din „House of Guinness”, noul serial Netflix? Dezvăluiri din culisele dramei istorice, făcute de celebrul său creator # HotNews.ro
Serialul istoric „House of Guinness”, semnat de Steven Knight, cunoscut pentru succesul „Peaky Blinders”, a debutat pe 25 septembrie pe Netflix și este în topul clasamentului în România. Inspirată din istoria reală, seria de opt episoade spune povestea…
21:10
Lula al Braziliei a avut o conversație „prietenoasă” cu Trump, în care i-a cerut revizuirea sancțiunilor impuse țării sale # HotNews.ro
Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat luni prin videoconferință cu omologul său american Donald Trump, într-un prim contact considerat „prietenos”, în cadrul căruia liderul progresist din America Latină a solicitat o revizuire…
21:10
Bacteriile pot rezista lansărilor în spațiu. De ce este important pentru expedițiile cu echipaje umane # HotNews.ro
Testarea unei rachete, coordonată de cercetători din Australia, a arătat că bacteriile cruciale pentru sănătatea umană pot supravieţui forţelor extreme care există în timpul lansării în spaţiu şi al reintrării în atmosfera Pământului, oferind astfel…
20:40
În fața celor două moțiuni de cenzură, Ursula von der Leyen îl invocă pe Vladimir Putin: „Prietenii lui obedienți din Europa îi fac treaba” # HotNews.ro
Șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, se află în fața unor noi încercări de demitere a sa pentru a doua oară în trei luni, după ce grupurile parlamentare de extremă dreapta și stânga…
20:40
„Trei sferturi din primării nu vor disponibiliza niciun om”, susține un primar PSD. Câți oameni sunt în administrația locală # HotNews.ro
Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), a declarat luni, la Prima News, că proiectul social-democraților privind reducerea numărului de posturi din administrația locală va face ca trei sferturi dintre primării să nu facă niciun fel de…
20:30
Rusia se pregătește să înceapă cultivarea bananelor și a altor fructe tropicale, a declarat luni ministrul rus al agriculturii, Oxana Lut, la un forum internațional dedicat industriei și tehnologiei, desfășurat în orașul rus Ghelendjik de…
20:10
Siri, asistentul vocal de pe telefoanele Apple, în centrul unei anchete a procuraturii din Franța care ar trebui să aducă „răspunsuri la întrebări urgente” # HotNews.ro
Procurorul general din Paris a deschis o anchetă care vizează gigantul american al tehnologiei Apple în legătură cu colectarea de înregistrări de către asistentul său vocal Siri, a confirmat procuratura pariziană pentru Politico. Ancheta, condusă…
19:50
Atacul Hamas din 7 octombrie anunțat cu trei ore înainte de către serviciul Shin Bet. De ce nu au reacționat forțele de ordine # HotNews.ro
Agenţia israeliană de informaţii şi securitate internă, Shin Bet, a transmis o alertă preliminară poliţiei cu privire la „o activitate suspectă” în Fâşia Gaza cu trei ore înaintea atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023, dar…
19:50
Cel mai gros strat de zăpadă măsurat de meteorologi în zona de munte este de 41 de centimetri la Vârful Omu, urmat de 23 centimetri la Vârfu Țarcu și de 15 centimetri la Bâlea-Lac, conform…
19:40
Administrația Trump a ridicat sancțiunile impuse unui fost președinte acuzat de „corupție masivă” # HotNews.ro
Fostul președinte al Paraguayului, Horacio Cartes, a anunțat luni că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Statelor Unite a ridicat sancțiunile impuse împotriva lui în urmă cu doi ani pentru implicarea sa în presupuse…
19:40
VIDEO Atac al Israelului în Liban: a fost ucis un „important membru al Hezbollah”, care a supraviețuit anul trecut în explozia pagerelor # HotNews.ro
Două persoane au fost ucise luni, între care un supravieţuitor al exploziei pagerelor membrilor Hezbollah de anul trecut, într-un atac aerian israelian care a vizat sudul Libanului, a informat presa oficială libaneză, Israelul anunţând la…
Acum 8 ore
19:30
Judecător ucis într-o sală de tribunal din Albania. Agresorul i-a rănit și pe cei cu care se judeca # HotNews.ro
Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost împuşcat mortal luni în sala de judecată la Tirana de către un bărbat care era parte în procesul ce era în desfăşurare şi care a…
19:10
„O problemă uriașă”. Tancurile din „flota fantomă” a Rusiei, estimată la 1.300 de nave, deversează petrol în mările Europei # HotNews.ro
Cel puțin cinci tancuri petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei – nave utilizate pentru a eluda sancțiunile occidentale – au provocat în mod intenționat scurgeri de petrol în apele europene în ultimul an, arată…
19:10
Camera Consultanților Fiscali (CCF) a schimbat Regulamentul, pentru a permite accesul avocaților în profesia de consultant fiscal # HotNews.ro
Camera Consultanților Fiscali și-a modificat Regulamentul, pentru a permite și avocaților sau altor absolvenți ai facultăților de Drept să dea examen și să devină consultant fiscal recunoscut ca atare de organizația profesională din domeniu, în…
19:00
Legea majoratului online, adoptată de Senat. Conturile personale pentru minorii sub 16 ani vor fi posibile doar cu acordul părinților # HotNews.ro
Senatul a adoptat, luni, în plen, propunerea legislativă privind majoratul online, care prevede că minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, accesează servicii online şi creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza…
18:40
De multe ori, politicienii manipulează adevărul despre comerțul internațional sau despre tarifele vamale pentru avantaje politice sau pentru a simplifica narativele complexe pe care publicul le găsește dificile. El explică că orice fel de tranzacție…
18:30
„Sentimentul anti-american” afectează exporturile de whiskey ale SUA. Scădere generalizată a vânzărilor de spirtoase americane # HotNews.ro
Exporturile de băuturi spirtoase ale SUA au scăzut cu 9% în al doilea trimestru, potrivit unui raport publicat luni de Distilled Spirits Council of the United States, care a avertizat că tensiunile comerciale afectează cererea…
18:20
Semnal puternic de la vârful Cehiei pentru un program esențial destinat Ucrainei, după victoria populiștilor în alegeri: „Ne-am face rău în primul rând nouă înșine” # HotNews.ro
Președintele ceh a presat luni partidele politice să mențină programul de furnizare de muniție pentru Ucraina împotriva invaziei ruse, după victoria în alegeri a unui partid populist care s-a angajat să renunțe la acest program,…
18:20
Reacția producătorilor de suplimente alimentare la înăsprirea regulilor pentru reclame: „Nu sunt și nu au fost promovate ca substitut pentru tratamente medicamentoase” # HotNews.ro
Reprezentanții producătorilor de suplimente alimentare afirmă că sprijină „adoptarea unor reglementări clare și aplicabile tuturor”, dar consideră că „aplicarea acelorași reguli de publicitate ca în cazul medicamentelor creează confuzie în rândul publicului”. Reacția vine în…
18:10
Deocamdată, îl ajută Justiția Română care este în grevă. Dar protectorul Generației Sevilia ‘86 ar trebui să găsească sprijin material necondiționat de la cei al căror idol este și astăzi. Valentin Ceaușescu este fiul cel…
18:00
VIDEO Taxiurile zburătoare electrice, prezentate în premieră în fața unei mulțumi din SUA. „Acesta este viitorul” # HotNews.ro
Două companii de aviație americane au creat vehicule electrice cu aterizare și decolare verticale, care își propun să transporte pasageri în regim de taxi în următorii ani. O demonstrație de zbor a aeronavelor a fost…
18:00
Rusia propune companiilor să înlocuiască IT-iștii care au fugit din țară cu „eroi ai operațiunii militare speciale” # HotNews.ro
Ministrul rus al Energiei, Serghei Țivilev, a propus o inițiativă pentru a aborda criza de personal din industria IT. La conferința organizată de Gazprom Neft, acesta a declarat că militarii care au participat la invazia…
17:50
ANAF a depistat „fraudă masivă” la firme românești de ridesharing”: 175 milioane lei, măsuri asiguratorii (sechestru sau poprire) în 5 zile de control Antifraudă # HotNews.ro
ANAF-ul s-a pus cu controalele pe firmele românești care fac transport alternativ prin intermediul aplicațiilor de ridesharing: „Peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat de…
17:50
PSD pune condiții privind alegerile pentru Primăria Capitalei / Grindeanu: „Am intrat în această coaliție nu ca să fim tratați ca ruda săracă”. Replica USR # HotNews.ro
Organizarea alegerilor în Capitală continuă să fie un subiect de dispută în coaliție. PSD nu e de acord cu un candidat comun PNL-USR, în detrimentul unui candidat susținut de toate cele patru partide din alianță,…
17:50
Un suedez a fost achitat după ce a incendiat Coranul în public în mai multe rânduri. Argumentele instanței # HotNews.ro
O curte de apel din Suedia l-a achitat parțial pe un activist de extremă-dreapta, condamnat în 2022 pentru incitare la ură împotriva musulmanilor din cauza afirmațiilor făcute în timp ce dădea foc unor exemplare din…
17:50
Legătura dintre îmbătrânire și cancere. De la ce vârstă cresc riscurile și cele 7 soluții pentru a le ține sub control # HotNews.ro
Îmbătrânirea este cel mai important factor de risc pentru cancer. Statisticile au scos la iveală că jumătate dintre diagnostice apar la persoane de peste 67 de ani. Specialiștii subliniază însă că nu este vorba doar…
17:40
Israelul a expulzat încă 171 de activişti din flotila pentru Gaza, printre care şi Greta Thunberg / Cum răspunde Israelul acuzațiilor privind „condiţiile inumane de detenţie” # HotNews.ro
Israelul a anunţat că 171 de activişti din flotila de ajutor umanitar pentru Gaza, printre care şi Greta Thunberg, au fost deportaţi luni în Grecia şi Slovacia, relatează The Guardian. Greta Thunberg, care a fost…
17:40
Acord comun pentru armata olandeză și cea ucraineană. O companie de robotică de luptă a bătut palma cu mai mulți producători de drone # HotNews.ro
Compania estoniană din domeniul apărării Milrem Robotics și mai multe firme olandeze producătoare de drone au semnat acorduri pentru utilizarea comună a spațiului dintr-o fabrică deținută de conglomeratul industrial olandez VDL, a anunțat luni Ministerul…
Acum 12 ore
17:30
Compania cu capital american Procter & Gamble, unul dintre cei mai mari producători de bunuri de larg consum nealimentare la nivel mondial, urmează să își mute sediul central din București în clădirile Yunity Park ale…
17:30
Cardinalul care conduce diplomația Vaticanului acuză Israelul de comiterea unui „masacru” în Gaza și deplânge neputința comunității internaționale # HotNews.ro
Diplomatul Vaticanului cu cel mai înalt rang a criticat dur „masacrul în curs” comis de Israel în Gaza, în declarații care marchează una dintre cele mai ferme condamnări ale Bisericii Catolice la adresa războiului purtat…
17:10
Rușii se pregătesc de creșterea inflației, după majorarea neașteptată a TVA-ului. Nou anunț al Finanțelor, pe fondul cheltuielilor militare record # HotNews.ro
Planul Moscovei de a crește taxa pe valoarea adăugată (TVA) cu scopul de a finanța cheltuielile în creștere pentru apărare și securitate va determina o majorare a prețurilor de consum cu aproximativ 1% în anul…
17:00
Mirosul puternic cauzat de un fruct de durian a determinat o serie de intervenții ale brigăzii de pompieri din orașul german Wiesbaden, care a fost solicitată să intervină de patru ori în cursul zilei de…
17:00
Fostul premier grec Alexis Tsipras a demisionat din Parlament. Ce s-a ales de partidul alături de care a guvernat timp de patru ani # HotNews.ro
Fostul premier grec Alexis Tsipras, o fostă figură marcantă a stângii radicale şi anti-austeritate din Europa, şi-a anunţat luni demisia din parlament din partea partidului de opoziţie Syriza, afirmându-şi în acelaşi timp intenţia de a-şi…
