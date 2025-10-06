Marius Laslo, Destine Broker: În următorii 10 ani, aplicațiile mobile și platformele digitale integrate vor deveni norma: clientul își va putea gestiona întreaga relație cu brokerul online, inclusiv notificarea daunelor și urmărirea statusului acestora în
Piața locală a brokerajului în asigurări a trecut, în ultimii 10 ani, printr-o transformare profundă, marcată de profesionalizare, consolidare și adaptare la noile realități economice și tehnologice, unul din reperele acestei transformări fiind ponderea brokerilor în volumul primelor subscrise, care a depășit 69%, chiar mai mult în unele segmente, spune pentru Profit.ro Marius Laslo, directorul executiv al Destine Broker, al treilea broker în ierarhia de profil.
GRAFIC Creșterea taxelor a afectat vizibil consumul. Economiștii, îngrijorați de perspectiva economiei # Profit.ro
Luna august a fost una dintre cele mai slabe istoric pentru dinamica consumului. În timp ce o scădere era așteptată, pe fondul taxelor majorate, aceasta a fost mult mai amplă față de așteptări. Scăderea vânzărilor cu amănuntul ridică îngrijorări cu privire la perspectiva economică și datele PIB pe trimestrul al treilea vor fi afectate cel mai probabil, cred economiștii.
VIDEO Nici marțieni, nici blackout, dar epoca energiei ieftine a luat sfârșit. Persistă însă așteptările nerealiste - Profit Energy.forum # Profit.ro
″Greii″ industriei energetice românești, reuniți în cadrul celei de-a IX-a ediții a Profit Energy.forum, au criticat mesajele publice apocaliptice privind iminența unui blackout în România sau ideea că am avea cel mai mare preț la curent electric din lume, avertizând însă, totodată, că epoca energiei ieftine a luat sfârșit și că așteptările nerealiste create de promisiunile fără acoperire ale politicienilor fac mai mult rău.
EXCLUSIV Proprietarul Gersim își vinde terenul păstrat 20 de ani în cartierul corporațiilor din Pipera # Profit.ro
Omul de afaceri Daniel Ștefănescu, proprietarul Gersim, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane și tablete din România, a decis să vândă terenul de 10.000 de metri pătrați pe care îl deține de peste 20 de ani în zona clădirilor de birouri din Pipera, unde au sediile centrale companii precum Mercedes-Benz, Bergenbier, Vodafone și Altex, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Macron lasă opoziția siderată - îi mai dă o șansă lui Lecornu după ce i-a semnat demisia # Profit.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, a făcut o mișcare surprinzătoare.
Polarizarea pieței de birouri din București se intensifică. Doua treimi din cererea nouă se concentrează în Nord # Profit.ro
Piața spațiilor de birouri de închiriat din București a demonstrat o reziliență notabilă în trimestrul 3 din 2025.
Economia SUA este foarte aproape de a intra în zona de contracție economică.
VIDEO Descentralizarea în energie. George Niculescu, președinte ANRE: Vom vedea și la noi micro-rețele de distribuție, iar Autoritatea va veni cu licențierea - Profit Energy.forum # Profit.ro
Producția distribuită de energie și micro-rețelele de distribuție se vor dezvolta în viitor și în România, iar Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va veni cu licențierea, a declarat, la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, președintele instituției, George Niculescu, răspunzând unei întrebări.
Proprietarul Ursus reia parțial producția și livrările de bere, în urma atacului cibernetic din Japonia # Profit.ro
Asahi Group Holdings, cel mai mare producător de bere din Japonia și proprietarul Ursus, printre alte companii europene, a repornit șase dintre fabricile sale de bere din Japonia, după ce un atac cibernetic a forțat compania să oprească producția și livrările timp de mai multe zile.
Trump spune că trupele sunt necesare pentru a reprima protestele față de operațiunile federale legate de imigrare din oraș.
Lichiditatea de pe piața bursieră de la București a fost ridicată de tranzacții prin care olandezii care controlează DN Agrar și-au diminuat participațiile, dar și de o operațiune de piață la Primcom București.
Situația producătorului japonez de automobile Nissan pare că s-a stabilizat, din punct de vedere al vânzărilor, potrivit celor mai noi date analizate de Profit.ro. În luna august, Nissan a vândut cu câteva procente mai multe vehicule, la nivel global, dar situația rămâne dezastruoasă în Japonia.
VIDEO Obligație imensă pentru România, de stocare CO2, până în 2030. Raluca Covrig, Federația Patronală a Energiei: Termenul e cam nerealist - Profit Energy.forum # Profit.ro
România are cea mai mare obligație de captare și stocare a dioxidului de carbon (CO2) din întreaga Uniune Europeană, în baza Regulamentului UE Net-Zero Industry Act (NZIA), iar termenul de îndeplinire a obligației, până în anul 2030, e un pic cam nerealist, a declarat, la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, Raluca Covrig, director de Afaceri Publice și Comunicare la Federația Patronală a Energiei (FPE).
VIDEO Schimbări la racordare în energie. George Niculescu, președinte ANRE: Vom discuta cu Transelectrica despre implementarea licitațiilor de capacitate, să implementăm de la 1 ianuarie cu succes - Profit Energy.forum # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va discuta în perioada următoare cu Transelectrica, pentru a vedea dacă se poate implementa cu succes, funcțional de la început, mecanismul de licitații de capacitate, a anunțat, la Profit Energy.forum, George Niculescu, președintele instituției. Noua reglementare ar trebui să îi departajeze pe cei care se racordează la rețea de cei care fac doar proiecte, astfel încât rețelele să nu mai fie "artificial blocate de proiecte fantomă care nu se vor racorda niciodată".
Cel mai mare producător de proteze, prezent și în România, vrea să strângă peste 800 milioane euro printr-un IPO la Frankfurt # Profit.ro
Compania germană Ottobock, cel mai mare producător de proteze și orteze din lume, prezentă și în România, este așteptată să strângă peste 800 milioane de euro în cea mai mare ofertă inițială de acțiuni derulată pe bursa de la Frankfurt în ultimele peste 12 luni.
Două companii de aviație americane au lansat mașini electrice cu aterizare și decolare verticale.
VIDEO România riscă să nu poată acoperi integral consumul de energie electrică la iarnă. Virgiliu Ivan, Director Dispeceratul Energetic Național Transelectrica: Există un risc, dar ar fi afectată doar industria, nu și populația - Profit Energy.forum # Profit.ro
România riscă să nu poată acoperi integral consumul de energie electrică, în iarna care urmează și nu numai, chiar dacă mobilizează resursele interne disponibile și apelează la importuri, dar într-o astfel de situație vor fi afectați doar consumatorii industriali, în niciun caz populația, a transmis, la Profit Energy Forum, ediția a IX - a, Directorul Dispecerul Energetic Național (DEN) Transelectrica, Virgiliu Ivan.
ULTIMA ORĂ 16 ani va deveni vârsta ”majoratului online”. Până atunci, acces restricționat la social media, streaming, comerț electronic, jocuri online, servicii bancare # Profit.ro
Până la împlinirea vârstei de 16 ani va fi interzisă furnizarea de servicii online, fără un acord parental, minorului cu vârsta mai mică de 16 ani, conform unui proiect de lege adoptat, prin vot în plen, de către Senat. Astfel, minorul nu va putea crea conturi personale pe platforme de social media, servicii de streaming, site-uri de comerț electronic, de jocuri online, servicii bancare sau la alte aplicații mobile, în nume propriu, decât cu acordul părinților, prevede proiectul inițiat de actuala putere.
Exporturile de băuturi spirtoase ale SUA s-au prăbușit. Consumatorii străini evită acum mărcile americane # Profit.ro
Exporturile de băuturi spirtoase ale SUA s-au prăbușit. Consumatorii străini evită acum mărcile americane.
Emmanuel Macron s-a întors la Palatul Elysée, după o lungă plimbare de-a lungul malurilor Senei.
VIDEO Vorbele politicienilor au consecințe. Theodor Livinschi, consultant achiziții, partenerg: Un client industrial a amânat cumpărarea energiei după declarații ale președintelui și premierului României – Profit Energy.forum # Profit.ro
Theodor Livinschi, consultant în achiziții de energie pentru industrie la partenerg, a declarat la Profit Energy.forum Ediția a IX-a că un consumator industrial, client al firmei sale, și-a amânat achiziția necesarului de electricitate pentru anul viitor după ce a ascultat mai multe declarații publice ale unor înalți oficiali ai statului român pe tema prețului energiei.
Tranzacție: Israelienii de la Econergy devin unici proprietari la cel mai mare parc solar din România # Profit.ro
Compania israeliană Econergy a achiziționat întreaga participație la proiectul fotovoltaic de 155 MW din Rătești, județul Argeș, cel mai mare parc solar în operațiune din România, într-o tranzacție de peste 45 milioane de euro. Compania va investi alte 32 de milioane de euro într-un sistem de stocare a energiei cu baterii la Rătești.
VIDEO Electricitate gratuită 2 ore pe zi, în Franța. Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania: Avem nevoie de lichiditate pe piața gazelor; altfel, degeaba sunt 50 de furnizori - Profit Energy.forum # Profit.ro
Grupul de energie și utilități ENGIE a lansat în Franța o ofertă care permite consumatorilor să utilizeze fără niciun cost energia electrică, pe parcusul a 2 ore pe zi, a anunțat la Profit Energy Forum, ediția a IX – a, Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania.
Suzuki introduce cutii automate pe motoarele mild hybrid ale modelelor Vitara și S-Cross # Profit.ro
Suzuki anunță o actualizare de tehnologie în gama sa de modele, cu ocazia schimbării făcute la nivelul motorizărilor hibride.
Stablecoin-urile pot acționa ca un refugiu în spațiul cripto și ca un mijloc de a păstra valori fără a recurge la moneda tradițională.
Începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulație tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur.
Pentru al doilea an consecutiv, Caiac SMile accesibilizează plajele pentru persoanele cu dizabilități # Profit.ro
Sute de beneficiari au participat la taberele gratuite organizate de asociația sătmăreană la Eforie Sud, pe tot parcursul lunii august și septembrie.
VIDEO Dezastru - Doar 10-15% dintre proiectele din România în energie regenerabilă vor fi vreodată construite. Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Vicepreședinte OX2 România: Restul rămân pe hârtie! - Profit Energy.forum # Profit.ro
România are un potențial uriaș în energie regenerabilă, dar infrastructura insuficientă și termenele imposibil de lungi pentru conectare țin în loc investițiile. Din cei 60 GW aflați în diverse faze de autorizare, doar o mică parte vor deveni realitate, avertizează Lăcrămioara Diaconu-Pințea, vicepreședinte și country manager al OX2 România. Compania suedeză, unul dintre cei mai importanți producători și dezvoltatori de proiecte eoliene din lume, construiește în prezent două parcuri eoliene în județul Galați, reprezentând o treime din capacitatea totală aflată în construcție în România.
Legile Afacerilor: Oana Ivan face pasul către dezvoltarea logistică prin proiectul Axis Logistic Hub din București # Profit.ro
Inițiativa reprezintă un demers antreprenorial 100% românesc
PSD vine cu o reducere cu 10% a numărului de angajați din administrația centrală și locală # Profit.ro
Varianta agreată în coaliție cu privire la reforma administrației publice a fost discutată de liderii PSD s-au reunit la sediul partidului.
VIDEO Hidroelectrica anunță noul plan. Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica: Punem instalații de stocare pe toate centralele pe firul apei - Profit Energy.forum # Profit.ro
Hidroelectrica va amenaja instalații de stocare pe toate centralele pe care le are pe firul apei, astfel încât energia în surplus să poată fi mutată seara, anunță Bogdan Nicolae Badea, CEO Hidroelectrica, la Profit Energy.forum - Energia României Ediția a IX-a.
VIDEO Ne dorim să reducem factura la energie? Energia nu e bun de lux. Daniela Dărăban, Director Executiv ACUE: Recomand puternic să se reducă TVA și scoaterea accizei din factură - Profit Energy.forum # Profit.ro
Daniela Dărăban, Director Executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a explicat în cadrul Profit Energy.forum că majorările recente ale facturilor la energie nu reflectă o creștere artificială, ci revenirea la prețurile reale după perioada plafonării. Ea a atras atenția asupra întârzierilor mari în decontările către furnizori, a cerut soluții rapide de la ANRE și a subliniat că România nu a plătit niciodată mai mult pentru energie decât restul Europei. Totodată, a pledat pentru reducerea TVA și eliminarea accizei din facturi, argumentând că energia nu este un bun de lux.
OH Holding Limited, reprezentată de antreprenorul Oleg Kalashnikov, fondatorul companiei Luxoptica, a intrat în acționariatul Tensa Art Design, administratorul Lensa, cel mai mare retailer local de optică, tranzacția fiind acum finalizată.
Fostul primar al Capitalei, condamnat la zece ani și opt luni de închisoare pentru mai multe fapte de corupție, a fost reținut pe aeroportul din Salonic.
De la 1 ianuarie 2026, România ar urma să preia președinția-în-exercițiu a Inițiativei Central Europene.
AMD semnează un acord major pentru livrarea de cipuri către OpenAI. Acțiunile cresc puternic # Profit.ro
Advanced Micro Devices (AMD) va furniza OpenAI cipuri de inteligență artificială, în cadrul unui parteneriat estimat să îi aducă venituri de zeci de miliarde de dolari anual și care oferă dezvoltatorului ChatGPT opțiunea de a cumpăra până la 10% din acțiunile producătorului american de cipuri.
VIDEO Prețuri mai mici la energie. Ștefan Frangulea, CFO Electrica SA: Ieșind din schema de sprijin, privim cu optimism viitorul. Piața va regla lucrurile - Profit Energy.forum # Profit.ro
Electrica SA mizează pe investiții de peste 150 milioane euro anual în distribuție, pe extinderea în producția de energie regenerabilă și pe digitalizarea furnizării, în timp ce piața energiei se reașează după perioada de reglementare. Compania pregătește 1.000 MW instalați până în 2030, cu baterii integrate, pentru a-și echilibra expunerea și a stabiliza profitabilitatea la nivel de grup, a transmis Ștefan Frangulea, CFO al Electrica SA, la Profit Energy.forum.
Compania DN Agrar, care recent și-a prezentat strategia până în anul 2030, este în prim-planul ședinței bursiere de astăzi cu cele mai mari transferuri ale zilei.
VIDEO Impact fiscal major. Cristi Secrieru, Partener AS & Partners: Investitorii din zona energetică sunt în expectativă din cauza lipsei de predictibilitate legislativă și fiscală - Profit Energy.forum # Profit.ro
Investitorii din domeniul energetic sunt în expectativă din cauza lipsei de predictibilitate legislativă și fiscală care să manifestă în România, a declarat Cristi Secrieru, Partener la AS & Partners, prezent la Profit Energy Forum, ediția a IX - a.
Antifrauda anunță fraudă masivă în domeniul ride-sharing și 175 milioane de lei măsuri asiguratorii în 5 zile de control. Profit.ro a anunțat săptămâna trecută acțiunile inspectorilor Antifraudă # Profit.ro
Antifrauda a identificat prejudicii de peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) aduse bugetului de stat de către 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcționau la negru, fãrã a declara fiscal veniturile generate și fãrã a înregistra legal contractele de muncã ale șoferilor, respectiv fãrã a achita obligațiile fiscale aferente, a anunțat acum ANAF. Profit.ro a scris săptămâna trecută că Antifrauda a suspendat, ca urmare a măsurilor asigurătorii, plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote de mașini care operează pe cele două platforme.
Sorin Oprescu a fost audiat astăzi în Grecia, după ce a fost reținut sâmbătă pe aeroportul din Salonic.
Kyoto va impune turiștilor o taxă de până la 10.000 de yeni (56 de euro) de persoană pe noapte ca să reducă aglomerația.
Majoritatea ciobanilor rămași pe munte sunt din Gorj și din Vaideeni, județul Vâlcea și ei au fost surprinși de ninsorile din ultimele zile din regiunile montane
VIDEO Etapa energiei electrice ieftine s-a terminat. Adina Guțiu, D&B David și Baias: Trebuie să schimbăm discursul, generăm populației, și nu numai, niște așteptări nerealiste, care s-ar putea să fie decontate politic - Profit Energy.forum # Profit.ro
Discuțiile cu investitorii nu privesc prevederile legale, ci mai degrabă aspectele de strategie și de piață, întrebările acestora către consultanți vizând detalii despre strategia guvernului sau obiectivele clasei politice, a transmis Adina Guțiu, Counsel, Head of Energy and Natural Resources, D&B David și Baias la Profit Energy.forum, ediția a IX-a.
KPMG Legal – Toncescu & Asociații consolidează una dintre cele mai puternice echipe de litigii din piața avocaturii românești # Profit.ro
Societatea de avocatură KPMG Legal – Toncescu & Asociații anunță extinderea și consolidarea semnificativă a practicii sale de Dispute Resolution, printr-o serie de recrutări și promovări, după cum urmează: KPMG Legal l-a cooptat pe Alex Slujitoru în rolul de Dispute Resolution Leader și a promovat-o pe Georgiana Enache în poziția de Partner, Dispute Resolution.
VIDEO ULTIMA ORĂ OMV Petrom avertizează: România, nu departe de riscul unui blackout. Franck Neel, membru Directorat: Exportul de energie ieftină și importul de energie scumpă arată dezechilibre structurale - Profit Energy.forum # Profit.ro
Franck Neel, membru Directoratul OMV Petrom, responsabil cu activitatea de Gaze și Energie, avertizează la Profit Energy.forum că România nu este departe de riscul unui blackout. Semnalează că exportul de energie ieftină și importul de energie scumpă arată dezechilibrele structurale din sistemul energetic românesc.
VIDEO Mesaje apocaliptice în România, de la blackout-uri iminente, până la facturi triplate și cel mai mare preț la energie electrică din lume. Președintele ANRE, George Niculescu: Nu știu cine vor fi primii, extraterestrii sau blackout-uri!" - Profit En # Profit.ro
Comunicarea din sectorul public în ce privește sectorul energetic este afectată de un număr foarte mare de mesaje apocaliptice, care anunță blackout-uri iminente, facturi triplate și cel mai mare preț la energie electrică din lume, iar acestea decredibilizează comunicarea tehnică din partea instituției și a industriei, a atras atenția George Niculescu, Președinte, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) la Profit Energy Forum. "Marțienii pot și ei veni într-un viitor apropiat, dar nu știu cine o să fie primii, blackout-uri sau extraterestri."
VIDEO Prețuri "obișnuite" false în România la energie. Ionuț Dună, Director General PPC Energie: Prețul de 0,68 lei/kWh nu e un preț real al pieței. S-a creat premisa unei energii ieftine care, în realitate, nu există - Profit Energy Forum # Profit.ro
Intervențiile în piața energiei din partea statului duc la prețuri "obișnuite" false. Furnizorii mari au sume importante de recuperat de la bugetul de stat, iar acestea se simt, în final, în prețul către consumatorul final, semnalează Ionuț Dună, Directorul general al PPC Energie, la Profit Energy Forum.
Kostas Salvaras, Area Vice President South-East Europe Cluster în cadrul Philip Morris International (PMI) „Investițiile Philip Morris International au un efect multiplicator în întreaga economie europeană” # Profit.ro
Conform unui studiu realizat de EY-Parthenon, Philip Morris International a contribuit cu aproximativ 290 miliarde de euro la economia Uniunii Europene în perioada 2019–2023.
Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a oferit detalii despre ancheta din Dosarul „Portul Constanța”.
